Hinterhältiger Putin!

Von Philip Giraldi

Russland versucht, die Demokratien der Welt zu stürzen

Der russische Präsident Wladimir Putin ist wirklich ein böser Junge gewesen! Die stets unzuverlässige und inoffizielle, von der Regierung stammende Desinformationsquelle The Hill berichtet, dass Moskau umgerechnet 300.000.000 Dollar ausgegeben hat, um die Weltpolitik zu seinen Gunsten zu „beeinflussen“. Der Bericht stützt sich auf einen Sonderbericht der New York Times, der die Behauptung, der Kreml habe sich effektiv in die amerikanischen Wahlen eingemischt, wieder aufleben lassen will. Ist es ein Zufall, dass das ganze Russland-Bashing gerade jetzt vor den US-Wahlen auftaucht, zu einer Zeit, in der sich die Regierung von Präsident Joe Biden mit dem herumplagt, was sie als manchmal „vom Ausland unterstützte“ inländische Extremisten bezeichnet? Das glaube ich nicht.

Der Hill-Bericht gibt den Rahmen vor, indem er behauptet, dass „Russland seit 2014 mindestens 300 Millionen Dollar an politische Parteien und politische Führer in einem verdeckten Versuch, die ausländische Politik zu beeinflussen, bereitgestellt hat, behauptet das US-Außenministerium. Mehrere Nachrichtenagenturen berichteten, dass ein vom Außenministerium veröffentlichtes Kabel zeigt, dass Russland wahrscheinlich mindestens Hunderte von Millionen mehr für Parteien und Beamte ausgegeben hat, die mit Russland sympathisieren… Laut Associated Press… nutzte Russland Tarnorganisationen, um Geld an bevorzugte Ziele oder Politiker zu schicken. Zu den Organisationen gehören Think Tanks in Europa und staatliche Einrichtungen in Mittelamerika, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte in einer Pressekonferenz am Dienstag, Russlands Einmischung in die Wahlen sei ein „Angriff auf die Souveränität… Es ist ein Versuch, die Fähigkeit der Menschen auf der ganzen Welt zu untergraben, die Regierung zu wählen, die sie am besten in der Lage sind, sie zu vertreten, ihre Interessen zu vertreten und ihre Werte zu vertreten.“

Und warum verhält sich Russland so, wie es das angeblich tut? Laut einer anderen Quelle aus dem Außenministerium, die mit The Hill sprach, gilt die Sorge der Joe-Biden-Regierung nicht einem einzelnen Land, sondern der ganzen Welt, da „wir weiterhin mit Herausforderungen für demokratische Gesellschaften konfrontiert sind.“ Seltsamerweise scheint weder das Außenministerium noch die Redakteure von The Hill jemals auf die Idee gekommen zu sein, dass Russland sein Geld und andere Ressourcen für ein derartiges quixotisches Ziel verschwenden könnte.

Bezeichnenderweise hat das Außenministerium zwar Informationen an ausgewählte Medien weitergegeben, sich aber geweigert, Teile des Kabels zu veröffentlichen, die angeblich die nachrichtendienstlichen Beweise für die Behauptung einer russischen Einmischung liefern. The Hill enthüllt, vielleicht unbeabsichtigt, worum es bei der ganzen Geschichte wirklich geht, wenn es seinen Beitrag mit „Geheimdienstliche Bewertungen haben festgestellt, dass Russland sich in die Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt hat, indem es online Desinformationen verbreitete, die dem damaligen Kandidaten Donald Trump gegenüber seiner Gegnerin Hillary Clinton helfen sollten. Russland hat auch versucht, Trump in seinem Kampf um die Wiederwahl gegen Präsident Biden im Jahr 2020 zu unterstützen.“ Also ja, es geht darum, dass Moskau Trump gegen die demokratischen Kandidaten hilft. Interessanterweise stimmen jedoch die meisten Quellen, die nicht der Demokratischen Partei angehören, darin überein, dass es die Demokraten waren, die 2016 versuchten, Trump zu schaden, indem sie ein gefälschtes Dossier verwendeten, das seinen Charakter anfechten und ihn als Handlanger Russlands darstellen sollte. Schlimmer noch, sie benutzten auch den nationalen Sicherheitsapparat, um Trump zu „kriegen“.

Die Times fügt weitere Details hinzu und dient unter anderem als Loblied auf die Außenpolitik der Biden-Regierung gegenüber Russland. Sie stützt sich eindeutig auf Informationen, die von ungenannten Regierungsquellen stammen, und entbehrt weitgehend jeglicher tatsächlicher Beweise, obwohl sie einige Namen von Russen nennt, um Authentizität zu gewährleisten. Dies ist ein üblicher Trick der Medien und der Regierung, insbesondere der Geheimdienste, um gefälschtes Material echt aussehen zu lassen. Ein Hinweis darauf, dass die Berichterstattung als verdächtig anzusehen ist, findet sich gleich im ersten Absatz, wo es heißt: „Russland hat seit 2014 verdeckt mindestens 300 Millionen Dollar an politische Parteien, Beamte und Politiker in mehr als zwei Dutzend Ländern gezahlt und plant, weitere Hunderte von Millionen zu überweisen, um politischen Einfluss zu nehmen und Wahlen zu beeinflussen.“ Wenn die New York Times in die russischen Planungen auf höchster Ebene eingeweiht ist, sogar über durchgesickerte Informationen der Central Intelligence Agency (CIA) und anderer Regierungsquellen, wäre es überraschend zu erfahren, dass die USA über diese Fähigkeit verfügen. Wenn die Nationale Sicherheitsbehörde (NSA) heimlich in die gesicherte russische Kommunikation eingedrungen ist, um an solche Informationen zu gelangen, wäre es ein schwerwiegender Sicherheitsverstoß und ein Verstoß gegen das Spionagegesetz von 1918, wenn ein amerikanisches Nachrichtenorgan dies behaupten würde, was gleichbedeutend damit ist, dass der Bericht gefälscht ist.

Und dann ist da noch die Frage des Kontextes. Die Vereinigten Staaten haben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs routinemäßig das getan, was jetzt Russland angelastet wird. Und sie tun es in einem viel größeren Umfang als mit läppischen 300 Millionen Dollar. Allein der Versuch, einen Regimewechsel in der Ukraine herbeizuführen, kostete etwa 5 Milliarden Dollar. Die Einmischung in ausländische Wahlen und Politik ist in der Tat eine der Hauptaufgaben der CIA. Sie wird als „verdeckte Aktion“ bezeichnet oder in der Fachwelt als „CA“ bezeichnet. Verdeckte Maßnahmen werden im National Security Act von 1947 definiert als „eine Tätigkeit oder Tätigkeiten der Regierung der Vereinigten Staaten zur Beeinflussung der politischen, wirtschaftlichen oder militärischen Verhältnisse im Ausland, bei denen beabsichtigt ist, dass die Rolle der Regierung der Vereinigten Staaten nicht offenkundig ist oder öffentlich anerkannt wird. 50 U.S.C. § 3093(e).“

Die meisten CIA-Stationen und sogar die größeren Basen in Übersee verfügen über Kapazitäten für verdeckte Maßnahmen, und ihre Tätigkeit unterliegt häufig den Betriebsrichtlinien, die für jedes Land gelten, in dem die Agentur tätig ist. In der Praxis bestehen verdeckte Maßnahmen größtenteils darin, Journalisten und andere Meinungsbildner anzuwerben, zu bezahlen und anzuleiten, Geschichten zu schreiben und Darstellungen zu unterstützen, die den Interessen der USA förderlich sind. In einigen Fällen finanzieren die CIA-Offiziere je nach den Umständen entweder direkt oder indirekt Gruppen und Einzelpersonen, die Gegner der etablierten Regierung sind. Bei größeren Operationen wie in der Ukraine stellt sich der Erfolg ein, wenn es zu einem Regimewechsel kommt.

Und wie sieht es mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis bei CIA-Operationen aus? Das ist schwer zu sagen, aber der offizielle Geheimdienstetat der US-Regierung beläuft sich auf 84,1 Mrd. Dollar, wobei weitere Summen in anderen Regierungsfonds versteckt sind, darunter das Pentagon und der Heimatschutz. Die CIA erhält einen großen Teil davon, und da verdeckte Operationen kostspielig sind, fließt ein Großteil des Geldes in die Unterstützung dieser Aktivitäten. Wir sprechen also davon, dass die USA mehrere Milliarden Dollar zur Unterstützung von „Aktionen“ ausgeben, die denen ähneln, die Putin vorgeworfen werden, im Laufe eines Jahrzehnts in mehr als zwei Dutzend Ländern weltweit mit 300 Millionen Dollar durchgeführt zu haben! Viel Glück, Vlad!

Abschließend möchte ich anmerken, dass die Bemühungen der US-Regierung, der amerikanischen Öffentlichkeit eine Menge Unsinn über die Geschehnisse in der Welt vorzugaukeln, selbst als verdeckte Aktionen bezeichnet werden können. Und besonders interessant ist, dass sie vom amerikanischen Steuerzahler selbst finanziert wird. Noch nie in der Geschichte hat ein freies oder zumindest einigermaßen freies Volk seine eigene Zerstörung finanziert, aber es gibt immer ein erstes Mal für alles.

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.