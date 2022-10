Der Aufstieg der Technokratie: Kohlenstoff-Rationierung, CBDCs und gesundes Geld

Die steigende Flut von Währungsersetzungen geht einher mit der vierten industriellen Revolution, dem Great Reset und der nachhaltigen Entwicklung, die allesamt Synonyme für die neue Wirtschaftsordnung sind, die als Technokratie bekannt ist. Preisbasierte Wirtschaftssysteme erfordern bestehende Währungen. Die Technokratie, ein ressourcenbasiertes Wirtschaftssystem, stützt sich auf Energie als Währung, die auf Kohlenstoff basiert. ⁃ TN-Redakteur

Ironischerweise basiert der Vorstoß in Richtung Kohlenstoffrationierung und CBDCs auf der gleichen Einsicht der Befürworter von gesundem Geld: Fiat ist wertlos.

Lassen Sie mich Ihnen ein Gleichnis über Wert erzählen. Es geht darum, wie sich die „Sache“, von der jeder annimmt, dass sie einen Wert hat, im Laufe der Zeit verändern kann, und wenn sie sich verändert, haben die Menschen den Bezug zum ursprünglichen Wertmaßstab völlig verloren.

In den frühen 00er-Jahren bereitete sich easyDNS darauf vor, unsere Server aus unserem physischen Büro in ein echtes Daten-Colocation-Center in der Innenstadt von Toronto zu verlegen.

Als wir unseren ersten Schrank bekamen, wurde uns in Rechnung gestellt, wie viel Rackspace wir nutzten und wie hoch unser Bandbreitenverbrauch war. Damals versuchten die Server, sich selbst in kleinere Gehäuse zu packen und die Nutzdaten zu komprimieren, um die Bandbreite zu verringern. Es gab 2-HE-Gehäuse, die neuesten Entwicklungen waren 1-HE-Gehäuse, und wenn man ein Dinosaurier aus den späten 90er-Jahren war, hatte man vielleicht noch ein paar alte 4-HE-Server, die im Rack ein Vermögen kosteten.

Was fehlte in dieser Gleichung?

Der Strom. Es gab keine Stromkosten, oder wenn, dann waren sie so vernachlässigbar, dass ich mich nicht einmal daran erinnern kann, sie gehabt zu haben. Die Stromkosten waren einfach in den Preis für den Rackspace und die Bandbreite eingerechnet.

Spulen Sie 20 Jahre vor, und die Situation hat sich komplett umgekehrt. Der größte Kostenpunkt bei der Bereitstellung von neuem Schrankplatz ist heutzutage in der Regel die Stromkostenverpflichtung. Dann folgen Bandbreite und Transport. Jetzt ist der Rackspace praktisch ein Einfallstor. In vielen Fällen handelt es sich bei dem, was die Leute heute als „Server“ bezeichnen, nur um virtualisierte Abbilder, die nicht einmal physischen Platz benötigen.

Was hat sich geändert? Die Welt hat sich verändert.

Wen stört das? Meistens niemanden.

Was ich damit meine, ist, dass niemand dachte, dass die Umstellung auf die Abrechnung des Stromverbrauchs anstelle von Rackspace eine große Sache sei. Die Gesamtökonomie des Raums hat sich geändert, und damit auch das Preismodell. Mit anderen Worten, die zugrundeliegende Ware wechselte von Sache A (physischer Raum) zu Sache B (Strom). Abgesehen davon, dass man sich darauf einstellte, kümmerte sich niemand wirklich darum.

Das Gleiche geschah mit dem „Geld“ – und es wird wieder geschehen

Früher war Geld durch Gold gedeckt (Ding A) und dann durch eine nationale Währung, die in Gold getauscht werden konnte (Ding B). In der Praxis war es den meisten Menschen egal und sie benutzten weiterhin das, was sie in ihrem Portemonnaie hatten, als Währung. Ding B wurde sogar zur weltweiten Reservewährung.

Dann, im Jahr 1971, änderte sich die Situation erneut, und die Reservewährung konnte nicht mehr in Gold (Ding A) umgetauscht werden, während Ding B von nun an … nichts mehr sein würde. Das sollte nur vorübergehend sein.

Die Menschen nutzten die Reservewährung weiterhin als Tauschmittel und stellten fest, dass die Tatsache, dass der Wert der Währung durch nichts gedeckt war, das Leben eine Zeit lang tatsächlich besser machte. Zumindest für diejenigen, die sich in der Nähe der Leute befanden, die in der Lage waren, mehr von diesem neuen „Nichts-Geld“ aus dem Nichts zu prägen (sie sind als Cantillionaires bekannt geworden).

Da alle anderen Währungen durch die herrschende Reservewährung gedeckt waren, bedeutete dies, dass sie nun alle auch durch Ding B gedeckt waren. Und das Ding B war nichts.

Es gab Leute, die die Alarmglocken läuteten, dass das neue Ding B (das Nichts) ungeeignet sei, eine Währung zu stützen, geschweige denn eine globale Reservewährung. Im Laufe der Zeit, so warnten sie, würde es zu einer immer größeren Vermögensungleichheit führen, serienweise Vermögensblasen aufblähen, gefolgt von immer schlimmeren Finanzkrisen, und wahrscheinlich in einem hyperinflationären Ausbruch enden.

Sie wurden als Spinner und Verschwörungstheoretiker abgetan. In jüngerer Zeit als Rechtsextremisten oder Handlanger des Kremls.

Doch so ignorant und rückwärtsgewandt diese Leute auch waren und immer noch sind, heute erkennen selbst Mainstream-Kommentatoren und gesalbte Experten, dass wir mehr oder weniger keinen Platz mehr für eine globale Reservewährung haben, die durch nichts gedeckt ist.

Die Ära der Fiat-Währungen ist im Wesentlichen vorbei.

Goldbugs wussten, dass es nicht von Dauer sein würde und investierten jahrhundertelang in Gold. Das tun sie auch heute noch. Jetzt gibt es auch den Bitcoin, der denselben Mechanismus nutzt: in diesem Fall wird Energie zur Sicherung der Währung verwendet.

Aber die Globalisten und Zentralbanker stecken in einem Dilemma.

Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Fiat-Ära, in der Geld mit nichts unterlegt wurde, kurz vor dem Aus steht.

Aber selbst die Zentralbanker wissen, dass sie keine Energie aus dem Nichts drucken können. Das würde den Cantillionismus über Nacht überflüssig machen, und das können wir nicht zulassen.

Was wir benötigen, ist eine Grundlage, um diese Währung zu stützen, die eine Art von Wert, eine wahrgenommene Knappheit oder eine Obergrenze hat, um das Vertrauen und die Legitimität in das „Geld“ wiederherzustellen. Außerdem muss es sich um etwas handeln, das von der Zentralbank/dem Staat kontrolliert und verteilt werden kann – es muss völlig außerhalb des Einflusses der Marktkräfte liegen.

Und schließlich muss es einen ideologischen Pfeiler haben, mit dem sich die öffentliche Meinung für seine Akzeptanz gewinnen lässt.

Das neue Ding B ist Kohlenstoff

In den letzten Zügen des kollabierenden Geldsystems wird es einen weiteren dieser Übergänge geben, bei dem sich das Wertmedium von Ding A zu Ding B verlagert.

Es wird zumindest der Versuch unternommen werden, einen solchen zu implementieren. Ob sie es vor dem monetären Endspiel aus der Tür schaffen, bleibt abzuwarten. Die Zerstörung des derzeitigen Systems wurde durch die allgegenwärtige Fehlbehandlung der Covid-Pandemie durch die politischen Entscheidungsträger derart beschleunigt, dass das derzeitige System möglicherweise völlig aus den Fugen gerät, bevor ein neues eingeführt werden kann (Abonnenten meines Premium-Newsletters haben unsere Berichterstattung über CBDCs und den Rückstand der Nationalstaaten und Zentralbanken bei deren Entwicklung erhalten. Deshalb denke ich, dass sie letztlich versuchen werden, etwas zu verwenden, das bereits existiert, wie WEFereum Ethereum).

Aber der Plan von oben ist, dass wir von der Bepreisung von Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage ihrer Produktions- und Vertriebskosten (Sache A) zur Bepreisung von Privilegien und Konsum auf der Grundlage ihrer wahrgenommenen Kohlenstoffemissionen (Sache B) übergehen werden.

Wir alle haben den neuesten Denkanstoß des Weltwirtschaftsforums gelesen, der in typischer Weise in wohlwollend klingende Euphemismen gehüllt ist. Darin wird auf individuelle Kohlenstoffrationen gedrängt und dies damit begründet, dass die Weltbevölkerung stillsitzt und sich an globale Beschränkungen hält. Sie suggerieren, dass die Bürger bereit sind zu akzeptieren, dass ihr individueller Kohlenstoff-Fußabdruck von nicht gewählten Bürokraten und undurchsichtigen KI-gesteuerten Algos gemessen wird.

Die Einbeziehung der Bürger wird zum wichtigsten Element für den Erfolg oder Misserfolg auf dem Weg zur Nachhaltigkeit. Von der Gemeinschaft getragene Initiativen können einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und die Widerstandsfähigkeit und den sozialen Zusammenhalt stärken. In den letzten zwei Jahrzehnten gab es zahlreiche Beispiele für persönliche Kohlenstoffzertifikatsprogramme, die jedoch aufgrund mangelnder sozialer Akzeptanz, politischer Widerstände und eines fehlenden Bewusstseins und fairer Mechanismen für die Verfolgung der „My Carbon“-Emissionen nur begrenzt erfolgreich waren.

Der WEF-Beitrag verweist auf ein Papier von Nature aus dem Jahr 2021, in dem es um persönliche Kohlenstoffzertifikate und den Anstoß geht, den eigenen „fairen Anteil“ an den Kohlenstoffemissionen und die „Festlegung akzeptabler Kohlenstoffemissionswerte“ zu definieren.

Wenn man (für einen Moment) die totalitären Implikationen beiseite lässt, ergibt das einen gewissen Sinn. Auf seine Weise beweist es, was die Verfechter des harten Geldes seit Jahrzehnten, wenn nicht Jahrhunderten, behaupten: Fiat-Geld ist wertlos.

Hinter all dem Klimaalarmismus, der den Übergang zur Kohlenstoffrationierung vorantreibt, verbirgt sich das implizite Eingeständnis, ob bewusst oder unbewusst, dass Geld nur dann lebensfähig ist, wenn es einen wirtschaftlichen Kompromiss darstellt.

Man kann keinen Wert ex nihilo drucken. Auf diese Weise sind wir in den letzten 50 Jahren (seit Beginn der Fiat-Ära) in eine Welt gelangt, in der der Preis des Kapitals – und damit der Zeit, wenn man Edward Chancellor’s letztes Buch liest (und das sollte man) – nominell Null ist, was mit der Realität der Endlichkeit (oder mit den Gesetzen der Physik – wie jemand wie Doomberg sagen würde) kollidiert.

Die Zentralbanker der Welt haben einen großen Fehler bei der Teilung durch Null gemacht, und das Ergebnis ist das, was wir gerade jetzt in vielen Dimensionen sehen. Bitcoin und die kommenden CBDCs reagieren beide auf die gleiche Sache, aber der Unterschied liegt darin, wem mit der Einführung des einen Mechanismus gegenüber dem anderen gedient wäre.

Es ist wichtig zu verstehen, dass, ähnlich wie beim Cantillion-Effekt, wenn die Grundlagen eines Geldsystems von Ding A zu Ding B übergehen, die Ergebnisse nicht neutral sind. Ein Beispiel dafür ist der Gini-Koeffizient, der ein Maß für die Vermögensungleichheit ist.

In der nachstehenden Grafik von @WTF_1971 sehen wir, wie er sich nach einer Periode des säkularen Rückgangs unter dem Bretton-Woods-System plötzlich umkehrte und genau an dem Wendepunkt explodierte, an dem das globale Währungssystem seine letzte Verbindung zum harten Geld (Sache A) aufgab und die Fiat-Ära begann (Sache B).

Alles deutet darauf hin, dass es sich bei den kommenden CBDCs um kohlenstoffbasierte Sozialkreditsysteme handeln wird, und sie werden von denselben Interessengruppen gefördert und umgesetzt, die in den vergangenen 50 Jahren der Fiat-Ära unvorstellbaren Reichtum erlangt und konsolidiert haben – den Cantillionaires.

Dieser Weg ist letztlich zum Scheitern verurteilt, weil er, wie ich immer wieder betone, darauf abzielt, eine Weltanschauung des Industriezeitalters (von oben nach unten, zentral geplant und linear) auf eine neue Architektur zu übertragen: eine dezentrale, sich selbst organisierende, anpassungsfähige und nicht lineare Architektur.

Da es auf der Ebene der mentalen Abstraktion eine Iteration zurückliegt, ist es so, als würde man im Zeitalter der Autos schnellere Pferde züchten. Egal, wie gut man darin ist, man spielt das Spiel immer noch auf einem veralteten Spielfeld und wird letztlich nicht in der Lage sein, auf dem neuen Spielfeld zu konkurrieren. (Wenn Sie sich fragen, warum ich häufig auf die Ebene der mentalen Abstraktion als einen solchen Spielveränderer verweise, der die letztendliche Vorherrschaft von Netzwerken über Nationen sicherstellt, verweise ich Sie auf ein relativ obskures Buch von W. R. Clement mit dem Titel „Quantum Jump: A Survival Guide For the New Renaissance“).

Der einzige Rat, den ich Ihnen geben kann, um den kommenden Übergang zu meistern, ist, finanziell so unabhängig und widerstandsfähig wie möglich zu sein. Lassen Sie nicht zu, dass Sie von staatlichen Leistungen abhängig werden, und wenn Sie es jetzt schon sind, finden Sie einen Weg, diese Abhängigkeit sofort zu beenden. Dass diese Systeme eng mit den CBDCs und der Rationierung des Kohlenstoff-Fußabdrucks verbunden sein werden, ist eine ausgemachte Sache.

Sie müssen sich zumindest auf eine Übergangszeit einstellen, in der der Preis für den Lebensstil, den Sie heute als selbstverständlich ansehen, in Zukunft in Form von Kohlenstoffgutschriften festgelegt wird. Wenn Sie von staatlichen Leistungen abhängig sind, gewöhnen Sie sich an den Verzehr von pflanzlichen Proteinpasteten. Wenn nicht, machen Sie sich darauf gefasst, dass Sie mehr für Ihre Wagyu-Burger bezahlen müssen. Sehr viel mehr.

Halten Sie so viel von Ihrem Vermögen außerhalb des staatlich geführten Bankensystems wie möglich. Bitcoin (außerhalb der Börsen, ich mag auch Monero), Gold, Silber und eigene Cashflow-produzierende Unternehmen und mehrere Einnahmequellen. Wenn Sie einen Job haben, gründen Sie nebenbei ein Unternehmen. Wenn Sie ein Unternehmen besitzen, gründen Sie ein weiteres.

Fangen Sie an, sich mit Menschen und Gruppen zu vernetzen, die aus dem derzeitigen System aussteigen wollen, denn das, in dem wir uns jetzt befinden, wird entweder völlig aus den Fugen geraten oder in naher Zukunft versuchen, voll auf CCP umzusteigen.

Mark E. Jeftovic ist der CEO von easyDNS, Mitbegründer von Bombthrower Media, Autor und Investor. Tragen Sie sich in die Bombthrower-Mailingliste ein, um Updates direkt in Ihren Posteingang zu bekommen und erhalten Sie ein kostenloses Exemplar von The Crypto Capitalist Manifesto, wenn Sie schon dabei sind.