Die bevorstehenden Wasserkriege

Dürreperioden und Wasserknappheit sind in der ganzen Welt an der Tagesordnung.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Klimakrise wird auf menschliche Aktivitäten zurückgeführt, aber es sind vielleicht nicht die Aktivitäten, an die Sie denken, wie z. B. das Fahren von Autos, sondern vielmehr Aktivitäten, die viel ruchloser sind, wie z. B. die absichtliche Schaffung einer Wasserkrise, um totalitäre Kontrolle zu erlangen

Das US-Militär hat in der Vergangenheit bereits Praktiken zur Wetterveränderung in der Kriegsführung eingesetzt, unter anderem während des Vietnamkriegs

China geriet kürzlich in die Schlagzeilen, weil es Saatwolken einsetzte, um Regenfälle über dem Jangtse-Fluss herbeizuführen, und auch während der Olympischen Spiele 2008 in Peking wurde Wolken-Saatgut eingesetzt, um trockenes Wetter zu gewährleisten

2018 schlugen Forscher der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission vor, dass der Wettbewerb um begrenzte Wasserressourcen – oder „hydropolitische Fragen“ – die Triebfeder für künftige Kriege sein wird

Eine der wichtigsten Vorbereitungen, die Sie treffen können, ist die Sicherung der Trinkwasserversorgung, z. B. durch eine große Zisterne zum Sammeln von Regenwasser

Weltweit kommt es zu historischen Dürren und drohender Wasserknappheit. Medienberichten zufolge erreichen Flüsse – wie die Loire, der Po und die Donau in Europa – historische Tiefststände. In China hat eine doppelte Bedrohung durch Hitze und fehlende Niederschläge dazu geführt, dass Teile des Jangtse-Flussgebiets ausgetrocknet sind, was nicht nur die Ernten, sondern auch die Trinkwasserversorgung von Mensch und Vieh beeinträchtigt.

In den USA hat der Colorado River ein „kritisches Niveau“ erreicht, was Beamte des US-Innenministeriums zu der Aussage veranlasste, dass die Wassernutzung im Einzugsgebiet reduziert werden muss, „um einen katastrophalen Zusammenbruch des Colorado River Systems und eine Zukunft voller Unsicherheiten und Konflikte zu vermeiden“. Zu diesem Zweck haben sich Beamte aus Washington nun eingeschaltet und angekündigt, dass bestimmte Wasserlieferungen an US-Bundesstaaten und Mexiko gekürzt würden.

Ein Großteil der Krise wird auf menschliche Aktivitäten zurückgeführt, aber wie James Corbett in „The Corbett Report“ berichtet, handelt es sich dabei vielleicht nicht um die Aktivitäten, an die Sie denken, wie z. B. Autofahren, sondern um viel ruchlosere Aktivitäten, wie z. B. die absichtliche Herbeiführung einer Wasserkrise, um totalitäre Kontrolle zu erlangen.

Die Geschichte der Klimakriegsführung

Während über Geoengineering, einschließlich des Versprühens von Sulfataerosolen in die Stratosphäre der Erde, um das Klima zu verändern , oft noch wie in einem Science-Fiction-Film gesprochen wird, werden Techniken zur Wetterveränderung schon seit einiger Zeit für militärische Zwecke eingesetzt.

Die manchmal als Wetterkrieg bezeichnete Vorstellung, dass der Mensch Mutter Natur kontrollieren könnte, wurde 1946 Realität, als Wissenschaftler des General Electric Research Laboratory Trockeneis in die Wolken einbrachten und so den ersten von Menschen verursachten Schneesturm erzeugten. Wie das Smithsonian Magazine feststellt:

„Nach den Experimenten des G.E.-Forschungslabors hatte man das Gefühl, dass die Menschheit endlich in der Lage sein könnte, eine der größten Variablen des Lebens auf der Erde zu kontrollieren. Und als die Spannungen des Kalten Krieges zunahmen, wurde die Wetterkontrolle von den Vereinigten Staaten als eine potenzielle Waffe betrachtet, die noch verheerender sein könnte als ein Atomkrieg … Im August 1953 gründeten die Vereinigten Staaten das President’s Advisory Committee on Weather Control. Dessen erklärtes Ziel war es, die Wirksamkeit von Verfahren zur Wetterveränderung und das Ausmaß, in dem sich die Regierung an solchen Aktivitäten beteiligen sollte, zu bestimmen.“

Es dauerte nicht lange, bis das US-Militär begann, wetterverändernde Praktiken in der Kriegsführung einzusetzen, auch während des Vietnamkriegs. Corbett bemerkte:

„Es überrascht nicht, dass die Idee fast sofort aktiv militärisch genutzt wurde. Von 1967 bis 1972 führte die US-Luftwaffe die Operation Popeye durch, ein streng geheimes Programm zur Regenerzeugung, das in Südostasien eingesetzt wurde, um die Bewegung der nordvietnamesischen Truppen und des Nachschubs über das Ho-Chi-Minh-Pfadnetz zu verlangsamen. Das Programm war so geheim, dass selbst der Verteidigungsminister von Präsident Nixon, Melvin Laird, nichts von seiner Existenz wusste, bis es in der Presse bekannt wurde. Wer hat also über den Kopf des Verteidigungsministers hinweg ein Programm zur Bewaffnung des Wetters genehmigt und koordiniert? Henry Kissinger, natürlich. … Aber keine Sorge. Die Enthüllung des Programms löste eine solche internationale Empörung aus, dass die UNO 1977 eine Konvention einführte, die den Einsatz von Technologien zur Veränderung der Umwelt in der Kriegsführung verbietet. Die USA haben diese Konvention 1980 ratifiziert, so dass nie wieder versucht wurde, das Wetter für Kriegszwecke zu verändern. (Würden die führenden Politiker der Welt die Öffentlichkeit jemals über so etwas belügen?)“

Cloud Seeding wird weltweit eingesetzt

Während die Klimakriegsführung 1980 eigentlich eingestellt werden sollte, hat die Wetteränderung – zu verschiedenen Zwecken – weltweit an Fahrt aufgenommen. Mehr als 50 Länder weltweit beteiligen sich bereits an einer Art der Wetteränderung, dem so genannten Cloud Seeding.

Die Aussicht, mit Hilfe von Cloud Seeding die Niederschlagsmenge zu erhöhen, ist die beliebteste Anwendung. In den USA werden jährlich etwa 15 Millionen Dollar für Cloud-Seeding-Projekte ausgegeben, was im Vergleich zu den 100 Millionen Dollar, die jährlich in China ausgegeben werden, verblasst. Dennoch hat das Cloud Seeding in den USA in den letzten 10 Jahren um ein Drittel zugenommen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Cloud Seeding funktionieren kann, aber in der Regel werden Trockeneispellets (gefrorenes Kohlendioxid) oder Silberjodid auf bestimmte Wolken aufgebracht, um deren Ausstoß zu verändern. Die Seeding-Mittel können vom Boden aus auf die Wolken aufgebracht werden, am häufigsten werden jedoch Flugzeuge eingesetzt, um die Materialien auf die Wolken aufzubringen. Dies geschieht entweder durch die Freisetzung des Saatguts unterhalb der Wolke in deren Aufwinde oder durch den direkten Abwurf in die oberen Regionen der Wolken.

China geriet kürzlich in die Schlagzeilen, weil es mit Hilfe von Saatwolken Regenfälle über dem Jangtse-Fluss herbeiführte und auch während der Olympischen Spiele 2008 in Peking mit Hilfe von Wolkensaatgut für trockenes Wetter sorgte. In Wyoming führte das Wyoming Weather Modification Pilot Program ein randomisiertes Wolkensaatprogramm durch, bei dem sich herausstellte, dass das Saatgut den Schneefall unter idealen Saatbedingungen um 5 bis 15 % erhöhte.

In North Dakota berichtet das North Dakota Cloud Modification Project, dass die Wolkenimplementierung im Projektgebiet jährlich schätzungsweise 5 bis 10 % zusätzliche Niederschläge bringt und gleichzeitig die Hagelschäden um 45 % reduziert. Was die Kosten angeht, so kostet es nur 16 Cent pro Acre, um den Regen zu verstärken und den Hagel zu unterdrücken.

Wie Sie sich vorstellen können, gibt es neben den Vorteilen für den Schutz der Wasserversorgung oder den militärischen Anwendungen viele Menschen, die ihre Hand im Spiel haben, wenn es darum geht, von der Wetteränderung zu profitieren. Corbett erklärt:

„So viele Ereignisse im Verlauf menschlicher Aktivitäten hängen von kurzfristigen Wetter- und langfristigen Klimaphänomenen ab, dass die Fähigkeit, beide zu bestimmen (oder sogar zu beeinflussen), äußerst wertvoll sein könnte. Versicherungsgesellschaften zum Beispiel können jedes Mal, wenn ein starker Sturm auf bewohnte Gebiete trifft, Milliarden verlieren (und die mit dem Wiederaufbau verbundenen Industrien können dieselben Milliarden verdienen). Es sollte daher nicht überraschen, dass sich ein Markt für „Wetterderivate“ entwickelt hat, der es großen Finanzinstituten ermöglicht, mit Wetterwetten Geld zu verdienen. Und es sollte auch nicht überraschen, dass dieser Markt weitgehend von dem berüchtigten, mit den Globalisten verbundenen Insider-Unternehmen Enron geschaffen wurde.“

Diese Praxis ist jedoch nicht unumstritten. Zu den möglichen Folgen des Cloud Seeding gehören Umweltauswirkungen im Windschatten der Zielgebiete, die sich negativ auf andere auswirken können – auch über politische Grenzen hinweg.17 Könnte es auch sein, dass die globalen Eliten diese Technologie bereits für ihre eigenen Zwecke der Bevölkerungskontrolle genutzt haben? Corbett meint ja:

„Ja, natürlich belügt die Establishment-Presse ihre Leser wieder einmal, indem sie sie über eine gut etablierte Technologie im Unklaren lässt, damit ihre Herren in der Regierung glaubhaft leugnen können, dass irgendwelche großflächigen Klimaereignisse vom Menschen verursacht wurden. Großflächige Klimaereignisse wie zum Beispiel eine halbkugelförmige Dürre. Stattdessen können sie die aktuelle Wasserknappheit getrost dem globalistischen Schreckgespenst anlasten … Es ist alles nur ein Zufall, dass wir in ein Zeitalter von Wasserknappheit, Dürren, Hungersnöten und Seuchen eintauchen, Leute. Und die Antwort auf diese Krise ist mehr Wetterveränderung!“

„Eine gewollte Krise“

Im Jahr 2018 schlugen Forscher der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission vor, dass der Wettbewerb um begrenzte Wasserressourcen – oder „hydropolitische Fragen“ – die Triebfeder für künftige Kriege sein wird.

„Obwohl Wasserfragen allein in der Vergangenheit nicht der einzige Auslöser für Kriege waren, stellen Spannungen über die Bewirtschaftung und Nutzung von Süßwasser eines der Hauptanliegen in den politischen Beziehungen zwischen Anrainerstaaten dar und können bestehende Spannungen verschärfen sowie regionale Instabilität und soziale Unruhen verstärken“, schrieben sie in Global Environmental Change.

„Die Kriege der Zukunft“, schrieb die New York Post, „werden um Wasser, nicht um Öl geführt werden“. Tatsächlich gibt es außer Luft keine andere Ressource, die so kostbar ist wie Wasser, und wenn es knapp wird, werden diejenigen, die es kontrollieren, die letzte Macht behalten. Dies, so glaubt Corbett, ist Teil des Masterplans:

„Aber lassen Sie uns für einen Moment diese verrückte, hirnrissige, alberne Idee in Betracht ziehen, dass vielleicht – nur vielleicht – die globalen klimatischen Ereignisse, die derzeit stattfinden (einschließlich der weit verbreiteten Wasserknappheit auf der ganzen Welt), nicht das Ergebnis Ihres Kohlenstoff-Fußabdrucks sind. Was wäre, wenn – und ich weiß, ich lehne mich hier weit aus dem Fenster – sie absichtlich mit der Art von Wettermodifikationstechnologie manipuliert würden, von der wir wissen, dass das US-Militär und andere Länder auf der ganzen Welt sie seit mindestens 80 Jahren aktiv erforschen? Was würde das bedeuten? Nun, es wäre sicherlich ein bequemer Fall für die UN und andere Möchtegern-Weltkontrolleure, einzugreifen und produktive menschliche Aktivitäten einzuschränken, um uns vor den Wettergöttern zu retten. Klimasperren zur Rettung des Tages! … Klingt weit hergeholt? Nun, wie selbst Mainstream-Kommentatoren allmählich feststellen, ist die Krise der Wasserversorgung kein zufälliges Ereignis. Sie ist das Ergebnis sorgfältig geplanter staatlicher Maßnahmen, Untätigkeit und Einschränkungen. Die Antwort liegt auf der Hand: Die Wasserknappheit ist eine gewollte Krise, genau wie die Nahrungsmittelkrise und die verschiedenen geopolitischen Krisen und die Wirtschaftskrise … und sie dient dazu, mehr staatliche Kontrolle über Sie und Ihr Leben zu rechtfertigen und Sie letztendlich in streng kontrollierte städtische Zentren zu zwingen, wo Ihr Zugang zu den lebensnotwendigen Dingen abgeschaltet werden kann.“

Wie Sie Ihr eigenes Wasser für Notfälle sichern können

Eine der wichtigsten Vorbereitungen, die Sie treffen können, ist die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung, da Sie ohne Nahrung viel länger überleben können als ohne Wasser. Ein ideales System, das Sie in Betracht ziehen sollten, wenn Sie einen Garten haben, ist die Installation einer großen Zisterne zum Sammeln von Regenwasser.

Da ich einen ganzen Hektar Land habe, auf dem ich Lebensmittel anbaue, habe ich eine 5.000-Gallonen-Zisterne, die das Regenwasser aus den Dachrinnen auffängt. Sie dient zur Ergänzung meines Bewässerungssystems, ist aber auch eine große Wasserquelle für Notfälle. Eine andere Strategie besteht darin, eine Reihe von angeschlossenen Regentonnen an Ihren Dachrinnen zu installieren.

Ein solches System kann Sie unbegrenzt mit Wasser versorgen, vorausgesetzt, es gibt keine langfristige Dürre. Achten Sie nur darauf, das Wasser sauber zu halten, indem Sie eine Kombination aus Filtern – einen Laubabweiser sowie ein Sieb am Zulauf zur Tonne – und der folgenden Aufbereitung verwenden:

Behandeln Sie das Wasser einmal im Monat mit Bleichmittel. Das hilft, Algenwachstum zu verhindern. Sie brauchen nur 1/4 Teelöffel pro Gallone Wasser, oder 2 bis 4 Esslöffel für ein 55-Gallonen-Fass. Anstelle von Bleichmittel können auch nützliche Mikroben verwendet werden. Ein solches Produkt ist Nutri-Life BAM

Testen Sie den pH-Wert Ihres Wassers einmal im Monat mit einem handelsüblichen pH-Teststreifen. Wenn das Wasser neutral oder alkalisch ist (auch als „hartes“ Wasser bezeichnet), fügen Sie Backpulver hinzu, um den Säuregehalt zu reduzieren. Für ein 55-Gallonen-Fass benötigen Sie normalerweise nur ein paar Esslöffel, um den pH-Wert auszugleichen. Essig ist eine weitere Möglichkeit, den pH-Wert zu senken.

Im günstigsten Fall installieren Sie ein solches System und brauchen es nicht. In diesem Fall können Sie das Wasser immer noch für Ihren Garten verwenden. Aber für den schlimmsten Fall, in dem ein Krieg um Wasserrechte ausbricht und die Machthaber versuchen, Ihre Wasserversorgung einzuschränken oder, schlimmer noch, zu unterbinden, haben Sie ein Backup parat.

