Dänemark erlebte in der jüngeren Vergangenheit, wie viele andere europäische Länder, massive Migration und zeitgleich den Anstieg mindestens einer rechten Partei. Aber nur Dänemark hat in dieser Größenordnung wieder ein Schrumpfen des gleichen rechten Spektrums erlebt. Die dänischen Sozialdemokraten (Socialdemokraterne/S) pendelten während dieser Zeit in einem engen Bereich. 2011: 24,8 % 2015: 26,3 % 2019: 25,9 % 2022: 27,6 %

Die migrationskirsche dänische Volkspartei (Dansk Folkeparti/DF) dagegen haben in der gleichen Zeit eine steilen Anstieg erlebt. Besonders ist allerdings dessen gradueller Abstieg nach 2015.