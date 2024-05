Daher gibt es bereits eine Impfung gegen die Vogelgrippe.

Berichten zufolge hat sich die Vogelgrippe von Enten auf Rinder, Geflügel und kürzlich auch auf einen Delfin ausgebreitet. Es handele sich um einen “Gain-of-Function”-Stamm, d.h. einen vom Menschen verursachten Stamm, sagte Dr. Peter McCullough der Moderatorin von Moms on a Mission, Miriam Shaw. “Es sieht so aus, als käme er aus dem US-Geflügelforschungszentrum in Athens, Georgia”.

Nachdem unabhängige Untersuchungen ergeben hatten, dass diese spezielle Variante der Vogelgrippe von Menschenhand geschaffen wurde, erklärte der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield, dass die Vogelgrippe nur dann auf den Menschen überspringen und sich ausbreiten könne, wenn es sich um ein Virus handele, das aus der Gain-of-Function-Forschung stamme.

Für den Fall, dass die Vogelgrippe auf den Menschen überspringt, gibt es bereits einen Impfstoff. Wie kommt es, dass sie schon einen Impfstoff haben? Alles basiert auf dem genetischen Code und sie kennen den genetischen Code, sagte Dr. McCullough.

Dr. McCullough antwortete auf eine Presseerklärung, die der Chefwissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation (“WHO”), Jeremy Farrar, im vergangenen Monat abgegeben hatte. In seiner Aussage äußerte Farrar “große Besorgnis” darüber, dass das Vogelgrippevirus H5N1 “sich weiterentwickelt und die Fähigkeit entwickelt, Menschen zu infizieren”. Und “wir wissen, dass … die Sterblichkeitsrate außerordentlich hoch ist”, sagte er.

Bevor wir zu Farrars vollständiger Erklärung und Dr. McCulloughs Antwort kommen, sollten wir uns daran erinnern, mit wem wir es zu tun haben, wenn wir den Chefwissenschaftler der WHO sprechen hören, und was das Ziel ist. Redacted hat Anfang letzter Woche ein Video veröffentlicht, das genau das tut.

WHO-Chefwissenschaftler Sir Jeremy Farrar bereitet sich auf globale Vogelgrippe-Pandemie vor

Von Dr. Peter A. McCullough

Pandemieexperten haben erklärt, dass die Berichterstattung über die Vogelgrippe H5N1 nur “Panikmache” sei und weitere Diskussionen die Flammen nur anfachen würden. Man fragt sich, warum jemand die eindringlichen Warnungen von Dr. Jeremy Farrar, dem leitenden Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation, herunterspielen sollte. Farrar war beim Wellcome Trust, als er sich mit Dr. Anthony Fauci, Dr. Peter Daszak und Dr. Kristian Andersen verschwörte, um die Herkunft von SARS-CoV-2 aus dem Labor in Wuhan zu verschleiern.

Am 19. Februar 2020 veröffentlichte Farrar zusammen mit 26 weiteren Wissenschaftlern die “Erklärung zur Unterstützung von Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten und Ärzten in China im Kampf gegen COVID-19”, in der es heißt: “Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die nahelegen, dass Covid-19 keinen natürlichen Ursprung hat, aufs Schärfste zu verurteilen”. Dieses Dokument ist eine Schlinge um seinen Hals, da die Fakten über den Ursprung von SARS-CoV-2 im Labor des Wuhan Institute of Virology bekannt geworden sind.

Hören Sie nun, was Farrar über die Vogelgrippe zu sagen hat. Er arbeitet seit 2004 an dieser Infektion. Er ist sehr zuversichtlich, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch ausbreiten wird und ist mehr als bereit für eine Impfkampagne. Er erwähnt nie, warum die Sterblichkeitsrate bei Menschen, die mit Tieren umgehen, in der Vergangenheit so hoch war, vor allem weil die Krankheit zu spät erkannt wurde und keine angemessene medizinische Versorgung zur Verfügung stand. Sein besorgter Blick ist auf die WHO gerichtet, die die Kontrolle über die Tierseuche übernommen hat.

Ich verfolge den Clip mit Miriam Shaw, die mit ihrer Intelligenz der WHO die Stirn bietet, und wir erläutern die Fakten über die Vogelgrippe, die absichtlich durch Enten in ganz Amerika verbreitet wird. Massenhafte PCR-Tests werden die Fallzahlen in die Höhe treiben und “Biosicherheitsmaßnahmen” vorantreiben, während sich die von Menschen verursachte Krise zu einer ausgewachsenen Pandemie entwickelt.

Den Experten sei gesagt, dass wir diese Krise erkennen, bevor sie eintritt, und wir praktische Empfehlungen geben, damit sich die Menschen auf der ganzen Welt schützen können, insbesondere die Beschäftigten in der Landwirtschaft. Das ist keine “Panikmache”, sondern verantwortungsvolle Pandemievorbereitung.

*

Dr. Peter McCullough ist ein amerikanischer Internist, Kardiologe und Epidemiologe. Er beschäftigt sich mit häufigen Infektionskrankheiten und kardiovaskulären Komplikationen sowohl von Virusinfektionen als auch von Verletzungen nach der Covid-19-Impfung.