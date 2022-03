Daniele Ganser zur weltpolitischen Lage: „Das ist jetzt eine Zeitenwende“

Dr. Daniele Ganser ist einer der bekanntesten und renommiertesten Schweizer Historiker. Er beschäftigt sich auch mit Friedensforschung und steht der globalen Corona-Inszenierung skeptisch gegenüber. Er gilt vor allem als Experte auf dem Gebiet der Geopolitik. Seit Jahren publiziert er zu den völkerrechtswidrigen Militäraktionen der NATO und zu verdeckten Operationen der US-amerikanischen Geheimdienste. Sein Buch über die Hintergründe der Anschläge auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 führten zu einer großen Kontroverse. Gerne wird er von den Mainstream-Medien als „Verschwörungstheoretiker“ diffamiert, obwohl die von ihm gesammelten Fakten unwiderlegt sind. Mit Blick auf die Ukraine stellt er fest, dass Putins Invasion illegal ist. Ihr vorausgegangen sei jedoch der ebenso illegale und gewalttätige Putschs der Amerikaner im Jahr 2014. Vor allem habe auch die NATO-Osterweiterung zu einer Eskalation der Situation geführt.

Bernhard Riegler hat mit Ganser über diesen Staatsstreich, die aktuelle Medienberichterstattung und die globalen Machtallianzen gesprochen. Für Ganserer haben die Verschiebungen der letzten Zeiten einen epochalen Charakter. Man müsse jetzt alles tun, um eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern. Ganser rät den Menschen aber, sich trotz allem nicht irre machen und in Angst versetzen zu lassen.