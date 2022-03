Kanadische Provinzen zwingen den Bürgern digitale IDs auf

In einem weiteren Schritt zur Errichtung des Weltstaates baut Kanada rasch die Infrastruktur auf, um ein digitaler Wegbereiter für seine zunehmend überwachte und abgestufte Gesellschaft zu werden.

Ontario (die bevölkerungsreichste Provinz, in der 40 % der kanadischen Bevölkerung leben) kündigte vor kurzem die Einführung eines „Digitalen Identitätsprogramms“ an, das angeblich eine „bequeme Möglichkeit zum Nachweis Ihrer Identität bietet, die den Zugang zu Online- und persönlichen Dienstleistungen einfacher, sicherer und geschützter macht“.

Dieses „eID“-Verifikationssystem wurde bereits teilweise in ganz Kanada inmitten der Covid-Hysterie 2021 eingeführt.

Von der Regierung betriebene Verifizierungs-Apps wurden an Bars, Restaurants, Veranstaltungsorte und Theater verteilt, um die Geimpften von den Ungeimpften zu unterscheiden. Letztlich wurde damit bestimmt, wer von September 2021 bis März 2022 an der kanadischen Gesellschaft teilhaben durfte.

Und nun will die Progressive Konservative Partei von Ontario (mit Premierminister Doug Ford an der Spitze) dies zu einem festen Bestandteil des kanadischen Lebens machen, wo die „Zeig mir deine Papiere“-Mentalität leicht zur Norm werden könnte.

Bei vollständiger Einführung würde eine digitale ID das Ende der medizinischen Privatsphäre, der unsicheren Staatsbürgerschaft und einen großen Schritt in Richtung eines kommunistisch geprägten Sozialkreditsystems bedeuten.

Digitale ID erklärt

Die digitale Identifikation wird von der Provinzregierung als Mittel angepriesen, um elektronische Versionen von „vertrauenswürdigen Regierungsdokumenten bereitzustellen, die eine bessere Sicherheit und einen stärkeren Schutz der Privatsphäre bieten als die physische Identifikation“.

Unter Berufung auf die Formulierung „sicher und effektiv“ wird betont, dass der Ausweis in Smartphone-Apps gespeichert werden kann und den Zugang zu Behördendiensten „vereinfachen“ wird. Darüber hinaus versichern sie, dass die Daten nicht in einer zentralen staatlichen Datenbank gespeichert werden, sondern nur auf Ihrem Gerät.

Abgesehen davon, dass jeder einzelne Teil Ihrer digitalen ID von der Regierung autorisiert und ausgestellt wird… vorwiegend für die Verwendung durch die Regierung. Ich bin sicher, dass sie die Lücken ausfüllen können, wenn sie wollen. Außerdem können Sie bereits jetzt online Ihren Ausweis verlängern und Behördendienste beantragen.

Aber mit einem Einführungsdatum im Oktober 2022 (was merkwürdigerweise mit der nächsten saisonalen Coronavirus-Welle zusammenfällt) fragt man sich: „Warum wird dieses Thema jetzt vorangetrieben?“ Und wieder einmal wird Covid als Vorwand für diese digitale staatliche Einmischung in unser Leben benutzt.

Covid QR Grooming

Wie bei allem anderen in den letzten zwei Jahren ist die Pandemie „Sicherheit“ die Begründung (obwohl diese IDs Sie einem wesentlich höheren Risiko durch Hacker oder staatlichen Missbrauch aussetzen).

Auf der Website von Ontario wird behauptet, dass „COVID-19 deutlich gemacht hat, dass Online-Transaktionen bequem sein können … und dass kontaktlose, persönliche Serviceoptionen (wie z. B. Tap-to-Pay anstelle des Berührens eines Terminals) zu unserer Sicherheit beitragen können.“

Zuerst haben sie mit QR-Codes für Impfungen die Einhaltung der Sozialvorschriften durch die Hintertür erzwungen. Jetzt wollen sie den Einsatz erhöhen und die schleichende Einmischung des Staates in fast jede Transaktion im Leben einleiten.

Dieser Vorstoß geht auf die letzte Bundestagswahl im Herbst 2021 zurück. Premierminister Trudeau versprach den Provinzen eine Anschubfinanzierung in Höhe von 1 Milliarde Dollar, damit sie ihre eigenen digitalen Ausweissysteme einführen können. Obwohl Premier Ford die Idee für Ontario zunächst als spalterisch ablehnte (und eine „gespaltene Gesellschaft“ schaffen würde), begrüßt er das Programm nun von ganzem Herzen.

Und es versteht sich fast von selbst, dass es im digitalen Ausweis eine Rubrik „Impfungen“ geben wird.

Sicherlich nur ein Zufall.

Und ohne überhaupt auf eine breite gesellschaftliche Akzeptanz an einer ähnlichen Front zu warten, wird die Liberale Partei Kanadas bereits vom Informations- und Datenschutzbeauftragten wegen aufdringlicher Technologienutzung untersucht.

Offenbar haben Trudeaus Liberale „Gesichtserkennungstechnologie verwendet, um die Identität von Personen zu überprüfen, die für die Nominierung von Parteikandidaten in Frage kommen… Im Rahmen der Untersuchung wird geprüft, ob [dies] mit dem BC’s Personal Information Protection Act vereinbar ist“.

Seine Ungeduld, dies in die Wege zu leiten, sollte uns alle beunruhigen, wenn man bedenkt, wie er seine Gegner als „inakzeptable Ansichten“ verleumdet.

Langfristige Auswirkungen

Brett Solomon (geschäftsführender Direktor von Access Now, einer Nichtregierungsorganisation, die die digitalen Rechte gefährdeter Nutzer in der ganzen Welt verteidigt und ausweitet) schrieb vor vier Jahren in der Zeitschrift Wired und beklagte die Vorschläge mit einem alarmierenden Maß an Voraussicht.

Er stellt fest, dass „digitale IDs notwendig werden, um in einer vernetzten digitalen Welt zu funktionieren“, und dass dies den autoritären und sozialen Ingenieuren nicht entgangen ist.

Darüber hinaus stellt er fest, dass diese daran arbeiten, „das Internet aufzuspalten, Daten zu sammeln und zu lokalisieren und Regime der Überwachung und Kontrolle einzuführen. Digitale ID-Systeme, wie sie heute entwickelt werden, sind reif für Ausbeutung und Missbrauch, zum Nachteil unserer Freiheiten und Demokratien“.

Es erübrigt sich zu sagen, dass dieser Grad an Informationskoordinierung und Zentralisierung ein erschreckender und gefährlicher Präzedenzfall ist. Dies könnte und wird zweifelsohne irgendwann dazu verwendet werden, jeden, der als Feind des Staates, der Erzählung oder der sozialen Ordnung angesehen wird, zu „löschen“ oder zu entpersonalisieren.

Regierungen sind miserabel beim Schutz von Daten, warum sollte dies besser sein? Black-Hat-Hacker haben bewiesen, dass sie den Regierungen weit überlegen sind, warum sollten Sie also riskieren, Ihre Identität zu verlieren?

Eine soziale Kredithölle erwartet uns

Es ist interessant, dass die führenden Stimmen der Technik- und Datenschutzexperten vor digitalen Identitäten warnen. Und das kann nur zu einem einzigen Ort führen: einem inländischen Sozialkreditsystem.

Die kanadische Regierung hat auf ihrer Website einen gründlichen Überblick darüber, wie China dies zu seinem Vorteil nutzt.

Dort heißt es: „E-Government und intelligente Städte nutzen Big Data zur Verbesserung des Informationsflusses. E-Government lässt sich besser als die Schaffung der zugrunde liegenden Architektur beschreiben, auf die sich intelligente Städte stützen werden. Intelligente Städte werden Big-Data-Analysen mit Internet-of-Things-Geräten nutzen, um die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu unterstützen“. Und ein Vorläufer von e-everything ist eID.

Bei all diesen übertriebenen Gesundheitsbedenken, die uns aufgedrängt werden (während die meisten Menschen verängstigt und wirtschaftlich verwundbar sind), müssen wir uns einige grundlegende Fragen über ihr Verhalten stellen.

Während sie damit beschäftigt sind, diese Pläne für unser Leben auszuhecken (als ein leichter zu kontrollierendes und zu verfolgendes Vieh), was tut die Regierung, um sich uns gegenüber rechenschaftspflichtiger zu machen?

Wird sie ihre Transparenz auf eine radikal einfallsreiche Weise erhöhen? Werden wir digitalen Zugang zu neuen Informationsquellen erhalten? Und was am wichtigsten ist: Welche Beschränkungen werden eingeführt, um uns in einer digitalisierten Welt vor Machtmissbrauch zu schützen?

In einer Welt, in der Menschen mit Leichtigkeit gelöscht oder aus dem Verkehr gezogen werden können. Eine, in der die Menschen über die verächtliche Nichteinhaltung mit herablassender Miene spotten werden. „Wisst ihr nicht, dass diese Ideen gut für uns sind? Wozu brauchen Sie Privatsphäre, wenn Sie nichts Falsches tun? Ihr könnt so viel Randgruppen sein, wie ihr wollt, aber ich vertraue der Computerwissenschaft!“

Seien Sie sich sicher, dass die Zielpfosten mit Leichtigkeit verschoben werden können und werden und dass es an Ihnen liegen wird, sich anzupassen.

Digitale Ausweise sind ein Weg in eine freiheitsfeindliche Hölle, der Sie nicht entkommen können.

Möchten Sie eine Vorschau? Stellen Sie sich alle Covid-Regeln vor, aber mit lebensgefährlichen Strafen für die Nichteinhaltung.

Sie haben bewiesen, dass sie Ihnen Ihr Geld wegnehmen, Ihr Geschäft schließen und Sie zwingen können, medizinische Verfahren zu akzeptieren.

Der letzte Schritt besteht darin, dass Sie akzeptieren müssen, dass Ihre Existenz von ihrer Zustimmung abhängt.

Ein digitaler Ausweis öffnet die Tür weit auf.