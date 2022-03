Moderna will mRNA-Spritzen für Kinder verkaufen, die Covid-Infektionen kaum verringerten und bei 15 Prozent der Kinder zu Fieberschüben führten

Von Alex Berenson: Er ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.

Moderna plant, bei der Food and Drug Administration die Zulassung seiner mRNA-Impfungen für Säuglinge im Alter von sechs Monaten zu beantragen.

Das Unternehmen hat heute Morgen Teilergebnisse einer klinischen Studie mit 6.700 Kindern im Alter von bis zu sechs Jahren veröffentlicht. Die Studie zeigte, dass die mRNA-Impfungen nur einen geringen Nutzen bei der Verringerung von Covid-Infektionen hatten und bei vielen Kindern Fieber verursachten, bei einer Handvoll sogar Fieber von mehr als 104 Fahrenheit (ca. 40 °C).

Moderna behauptete in einer Pressemitteilung, es glaube, dass die Impfungen das Risiko schwerer Covid-Infektionen bei Kleinkindern verringern könnten. Die Studie hat jedoch nichts dergleichen gezeigt. Keines der teilnehmenden Kinder erkrankte an schwerer Covid, sodass das Unternehmen nicht beurteilen konnte, ob die Impfungen tatsächlich einen bedeutenden Nutzen gegen schwere Krankheiten haben.

Die Impfungen verringerten das Covid-Risiko der Omikron-Variante bei Kindern nur um etwa 40 Prozent und lagen damit unter dem Wert von 50 Prozent, den die Aufsichtsbehörden allgemein als Mindestwert für eine Zulassung im Jahr 2020 bezeichnet hatten.

Es sei daran erinnert, dass die großen Studien von Moderna und Pfizer bei Erwachsenen eine 95-prozentige Verringerung der Infektionen gegen die ursprüngliche Coronavirus-Variante zeigten – ein Ergebnis, das ihre Wirksamkeit in der realen Welt nach einigen Monaten um ein Vielfaches überschätzte. Ein ähnlicher Rückgang gegenüber den von Moderna gemeldeten 40 Prozent in den Studien würde darauf hindeuten, dass die Wirksamkeit in der Praxis in einigen Monaten negativ sein könnte – oder das Infektionsrisiko nach der Impfung steigt.

Mit Ausnahme der Fieberdaten machte das Unternehmen keine Angaben zu den Nebenwirkungen. Etwa 15 Prozent der Kinder hatten Fieber über 100,4 Fahrenheit (ca. 38 °C), und 1 von 500 hatte Fieber über 104, Fahrenheit (ca. 40 °C), was einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen kann. Das Unternehmen gab nicht an, ob Kinder aufgrund von Fieber oder anderen Nebenwirkungen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

Angesichts dieser schwachen Ergebnisse und der Tatsache, dass Covid für Kinder, die nicht schwer krank oder krankhaft fettleibig sind, so gut wie kein Risiko darstellt, ist nicht ganz klar, warum Moderna versucht, die Aufsichtsbehörden davon zu überzeugen, weiterzumachen. Eltern sind bereits sehr zurückhaltend, wenn es darum geht, Kindern im Alter von fünf bis 12 Jahren den mRNA-Impfstoff von Pfizer zu verabreichen, und Umfragen deuten auf einen noch größeren Widerstand bei jüngeren Kindern hin.

Moderna hat jedoch deutlich gemacht, dass es plant, weiterzumachen.