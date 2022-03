Mit Mord davonkommen

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Was ist schon ein bisschen Folter unter Freunden?

Der russische Präsident Wladimir Putin ist also ein „Verbrecher und ein mörderischer Diktator“. Das ist das Urteil von US-Präsident Joe Biden, das er in einem Telefongespräch direkt an Putin richtete, und es wird durch ein einstimmiges Votum des US-Senats untermauert, das Bidens kürzlich geäußerte Ansicht bestätigt, Putin sei auch ein „Kriegsverbrecher“. Und falls irgendjemand an der schieren Bösartigkeit der amerikanischen Gesetzgeber gezweifelt haben sollte, wurde ein im Fernsehen übertragener Appell des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelinskij, in dem er die USA zur Intervention in seinem Krieg aufrief, mit Jubel, Zustimmungsrufen und stehenden Ovationen bedacht, wie es sie in dieser Hemisphäre seit dem Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bei einer gemeinsamen Kongresssitzung im Jahr 2015 nicht mehr gegeben hat. Leider sind diese Kommentare, Gesten und Anschuldigungen trotz aller Euphorie völlig grundlos, unabhängig davon, ob sie ganz oder teilweise wahr sind oder nicht, und sie garantieren, dass eine normale Beziehung zwischen Russland und den Vereinigten Staaten nicht wiederhergestellt werden kann, egal wie die aktuellen Kämpfe in der Ukraine ausgehen.

Wenn die Diplomatie im Jahr 2022 in Amerika so aussieht, dann sind wir in ernsten Schwierigkeiten. Tatsache ist, dass die Bilanz der USA in Bezug auf potenzielle Kriegsverbrechen die Russlands oder irgendeines anderen Landes – mit Ausnahme Israels – in den Schatten stellt. Man braucht nur die Liste von Vietnam über Serbien, Sudan, Afghanistan, Irak, Iran, Syrien, Libyen, Somalia und Jemen durchzugehen, um die Orte zu verstehen, an denen die US-Streitkräfte oder ihre engen Verbündeten entweder verdeckt oder direkt eingegriffen haben. Auf dem Weg dorthin starben buchstäblich Millionen von Zivilisten, da sich die Pax Americana trotz einer Vielzahl von mehr als 1.000 US-Militärstützpunkten weltweit als schwer erreichbar erwiesen hat. Russland ist im Vergleich dazu ein Parvenü.

Es ist weithin bekannt, dass die Vereinigten Staaten in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg die neue so genannte internationale, auf Regeln basierende Ordnung zu ihrem eigenen Vorteil gestaltet haben, indem sie den Dollar zur Weltreservewährung für Energiekäufe gemacht haben, wovon nur Washington durch die Fähigkeit des Finanzministeriums profitiert, Geld zu drucken, ohne dass irgendeine Ware, die einen realen Wert hat, es stützt. Kombiniert mit der faktischen Kontrolle über das internationale Bankensystem konnten sich die USA kugelsicher machen, wenn sie Kriege beginnen oder andere Verbrechen begehen. Sie erkennen die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag nicht an, haben sogar die Einreise von ICC-Ermittlern in die USA blockiert und sind für keine ihrer fragwürdigen Aktivitäten jemals zur Rechenschaft gezogen worden.

Das Ende des Kalten Krieges brachte einige Anpassungen in der internationalen Ordnung mit sich, aber für die USA bedeutete es zunächst einen Vorstoß zur Ausplünderung der Ressourcen Russlands unter Boris Jelzin, gefolgt von Bill Clintons Bruch des Versprechens, das er Michail Gorbatschow gegeben hatte, die veränderten Umstände nicht zu nutzen, um die NATO um die ehemaligen Warschauer-Pakt-Staaten in Osteuropa zu erweitern. Die aktuelle Situation in der Ukraine ist eine Folge dieser kontinuierlichen Einmischung in Russlands legitime Einflusssphäre, die mit dem von Washington inszenierten Regimewechsel in Kiew im Jahr 2014 ihren Höhepunkt erreichte.

Die Vereinigten Staaten werden von anderen Ländern oft als Schurkenstaat betrachtet, eben weil sie wenig Respekt vor den lebenswichtigen Interessen anderer zeigen und bereit sind, internationale Institutionen zur Unterstützung politischer und sozialer Ziele zu manipulieren, die wenig oder nichts mit der tatsächlichen nationalen Sicherheit zu tun haben. Ihre Sanktionen bringen häufig Leid über die Menschen in den betroffenen Ländern, ohne die Entscheidungen der Führung zu beeinflussen. Und die Sanktionen selbst sind oft schlecht durchdacht und auch faktisch anfechtbar. Die US-Regierungselite überdeckt ihr Fehlverhalten stets mit selbstsüchtigen Aphorismen wie dem Unsinn, mit dem die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright hausieren ging, als sie schwärmte: „Wenn wir Gewalt anwenden müssen, dann deshalb, weil wir Amerika sind. Wir sind die unverzichtbare Nation. Wir stehen aufrecht. Wir sehen weiter in die Zukunft.“ Ja, in der Tat, das hat sie tatsächlich gesagt.

Noch schlimmer ist, dass die anhaltende Flut der von der Regierung inspirierten Propaganda, mit der fragwürdige Aktionen gerechtfertigt werden, die bedauerliche Folge hat, dass sie sich nach innen wendet und zu Anschuldigungen wegen „Verrats“ gegen die wenigen Journalisten und Politiker führt, die es wagen, die konventionelle Weisheit in Frage zu stellen. In der aktuellen Ukraine-Krise stehen Journalisten wie Tucker Carlson und ehemalige Politiker wie Tulsi Gabbard unter Beschuss, weil sie das Verbrechen begangen haben, sich der zunehmenden Beteiligung Amerikas am Kampf gegen Russland zu widersetzen. Die schwarze Liste russischer Musik und Bücher sowie von Lebensmitteln und sogar Wodka hat in der Tat etwas Pathologisches an der Reaktion des Mainstreams auf die Kämpfe. Das verlässlich linke Move-On hat sein eigenes „Creative Lab“ (sic) gegründet, um seine eigenen Propagandavideos zu produzieren. Als „entlarvte Verschwörungstheorie“ bezeichnet es die ursprünglich von der US-Regierung selbst aufgetauchte Behauptung Carlsons, die „Biden-Regierung finanziere geheime Biolabore in der Ukraine“. Sie versucht, Carlsons „Lügen“ zu diskreditieren, die „jetzt Putins unerbittliche Kampagne von Tod und Zerstörung in der Ukraine anheizen“. Es geht wieder einmal um die „Freiheit der Fritten“.

Eine aktuelle Geschichte, die zeigt, wie tief die Fäulnis in den Kern der US-Regierung und ihrer Institutionen eingedrungen ist, wurde von den US-Mainstream-Medien vorhersehbar wenig beachtet, aber es ist eine Geschichte, die in ihrer Tragweite erschreckend ist. Es geht um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs vom 3. März über einen Antrag des mutmaßlichen Terroristen Abu Zubaydah, der derzeit in Guantanamo gefangen gehalten wird, obwohl er nie wirklich verurteilt wurde und dennoch „für den Rest seines Lebens in Isolationshaft“ gehalten wird. Abu Zubaydah behauptet, er sei von der Central Intelligence Agency (CIA) in einem Geheimgefängnis in Polen sowie in Thailand und Kuba ausgiebig gefoltert worden.

Die CIA nahm den verwundeten Abu Zubaydah, einen radikalen Palästinenser, 2002 in Pakistan gefangen und ging sofort davon aus, dass er ein Anführer von Al-Qaida sei. Er wurde mehrere Jahre lang gefoltert. Die CIA setzte Zubaydah mindestens 80 Mal unter Wasser, simulierte Hunderte von Stunden lang Lebendbestattungen in Särgen und setzte ihn durch Schlafentzug unter Druck. Sie hängten ihn auch an seinen Handgelenken an Haken auf, schlugen ihn körperlich und er verlor dadurch ein Auge. In einem 2014 veröffentlichten, stark geschwärzten 683-seitigen Folterbericht der CIA an den Senat, der einige Details zu den damals üblichen Praktiken enthielt, wurde Abu Zubaydah über 1.000 Mal erwähnt.

Abu Zubaydah beantragte seine Freilassung aus Guantanamo mit der Begründung, dass die Vereinigten Staaten mit seiner Folterung ein Kriegsverbrechen begangen hätten. Seine Anwälte wollten ehemalige CIA-Mitarbeiter vorladen und befragen, um herauszufinden, was genau in Polen passiert ist. Die USA sind übrigens Unterzeichner der UN-Konvention gegen Folter. Die Klage gegen Abu Zubaydah schien zunächst ein Selbstläufer zu sein, wenn man bedenkt, was bereits über die CIA-Folter bekannt war. Die Brutalität war unglaublich. So enthüllten neu freigegebene Dokumente, die letzte Woche an die Öffentlichkeit gelangten, wie ein Gefangener in einer geheimen Einrichtung der CIA in Afghanistan als Übungsobjekt benutzt wurde, um unerfahrenen Mitarbeitern beizubringen, wie man andere Gefangene foltert, was zu schweren Hirnschäden führte.

Trotz dieser und vieler anderer Beweise für illegale Aktivitäten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurde der Fall vor dem Obersten Gerichtshof durch das so genannte „Staatsgeheimnisprivileg“ zum Scheitern gebracht. Die von Richter Stephen Breyer verfasste 6:3-Entscheidung des Gerichts beinhaltete: „Um das [Staatsgeheimnis-]Privileg geltend zu machen, muss die Regierung dem Gericht einen ‚formellen Anspruch auf das Privileg‘ vorlegen, der vom Leiter der Abteilung eingereicht wird, die die Kontrolle über die Angelegenheit hat.“ Wenn dies geschehen ist, sollte das Gericht „seine traditionelle Zurückhaltung bei der Einmischung in die Autorität der Exekutive in militärischen und nationalen Sicherheitsangelegenheiten ausüben“.

Das Gericht bestätigte damit eine Forderung nach „Staatsgeheimnissen“, die sich auf die Tatsache stützt, dass die Agentur nie zugegeben hat, dass sie geheime Gefängnisse in Polen unterhielt, um Abu Zubaydahs Anwälte daran zu hindern, Vorladungen für die beiden Psychologen zu beantragen, die das CIA-Folterprogramm entwickelt haben, oder diese Erkenntnisse zu nutzen, um die Einzelheiten der Verhöre zu erfahren. Das Gericht lehnte auch jeden Versuch polnischer Ermittler ab, von der US-Regierung Informationen über die möglichen Verbrechen zu erhalten, die an der „schwarzen Stätte“ der CIA in Polen begangen wurden.

Willkommen im Land der Freien und der Heimat der Tapferen… wo man nach Belieben von Regierungsbeamten gefoltert und eingesperrt werden kann, ohne jemals für etwas verurteilt zu werden, und wo man, wenn man sich an ein Gericht wendet, gesagt bekommt: „Pech gehabt, das ist ein Staatsgeheimnis, obwohl die Regierung bereits zugegeben hat, eine kriminelle Handlung begangen zu haben.“ Ein ähnliches Problem, nämlich die brutale Verfolgung des Journalisten Julian Assange, der Verbrechen der US-Regierung aufgedeckt hat, sollte man nicht außer Acht lassen.

Ein Artikel über den Fall in der Los Angeles Times, einer der wenigen, die erschienen sind, drückt es folgendermaßen aus: „Die Regierung kann sich auf das Privileg der ‚Staatsgeheimnisse‘ berufen, um zu verhindern, dass ehemalige US-Auftragnehmer über das inzwischen bekannte Waterboarding und die Folterung von Gefangenen in CIA-Lagern in Polen aussagen. Mit 6:3 Stimmen sagten die Richter, dass die US-Regierung sich auf ein Geheimhaltungsprivileg berufen kann, auch wenn es kein Geheimnis gibt.“ Ein Anwalt der American Civil Liberties Union, der den Prozess beobachtete, fügte hinzu: „Die US-Gerichte sind der einzige Ort auf der Welt, an dem jeder so tun muss, als ob er grundlegende Fakten über das Folterprogramm der CIA nicht kennt. Es ist längst an der Zeit, dass die CIA ihre Verbrechen nicht länger hinter absurden Behauptungen von Geheimhaltung und Beeinträchtigung der nationalen Sicherheit verstecken darf.“ Oder man könnte anmerken, dass es im Volksmund „Getting Away with Murder“ heißt.