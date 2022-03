Obwohl 83,1% geimpft sind, steigt in Israel die Infektionsrate auf höchsten Stand seit einem Monat

Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums vom Dienstag wurden am Montag in Israel 14.460 neue Virusfälle diagnostiziert.

Von den 14 460 Infizierten waren 83,1 % geimpft, 16,1 % waren nicht geimpft, und die restlichen 0,8 % hatten keinen Impfstatus angegeben.

14,460 new cases of COVID diagnosed across Israel in a single day, with most cases reported among the vaccinated. https://t.co/XbMxBpyJRO