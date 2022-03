Washington treibt die Welt in einen Atomkrieg

Von Paul Craig Roberts: Er ist ein US-amerikanischer Ökonom und Publizist. Er war stellvertretender Finanzminister während der Regierung Reagan und ist als Mitbegründer des wirtschaftspolitischen Programms der Regierung Reagans bekannt.

Seit Beginn der russischen Aktionen in der Ukraine, die durch die kalte Schulter Washingtons gegenüber den russischen Sicherheitsbedenken ausgelöst wurden, hat Washington nicht nur alles getan, um den Konflikt am Laufen zu halten, sondern auch drei weitere Provokationen auf den Kreml abgewälzt: einen versuchten Staatsstreich oder eine „farbige Revolution“ in der ehemaligen russischen Provinz Kasachstan, die derzeit laufenden NATO-Militärmanöver in der ehemaligen russischen Provinz Georgien, die kein NATO-Mitglied ist, und NATO-Manöver in Polen an der Grenze zu Weißrussland, einer ehemaligen russischen Provinz und derzeitigem russischen Verbündeten.

Das Signal, das Washington immer wieder an den Kreml sendet, ist Aggression. Warum hat kein Mitglied irgendeiner Regierung in der westlichen Welt, kein Pressevertreter in den westlichen Medien auf diese Tatsache hingewiesen? Es ist schwer zu begreifen, wie unverantwortlich es ist, dass Washington der Provokation in der Ukraine drei weitere Provokationen gleichzeitig hinzufügt. Warum sollte man ein Land, das bereits um seine Sicherheit besorgt ist, mit weiteren Sicherheitsbedenken provozieren, wenn man nicht versucht, den Krieg auszuweiten?

Das US-Finanzministerium arbeitet mit dem Kongress zusammen, um Russland an der Verwendung seiner Goldreserven zu hindern, die es in seinen eigenen Händen hielt, wobei der Großteil der russischen Reserven beschlagnahmt wurde, ein Diebstahl, der durch den Dummkopf, den Putin an der Spitze der russischen Zentralbank hält, leicht gemacht wurde. Es ist erstaunlich, dass die russische Zentralbank Russlands Reserven in westlichen Händen hielt, während Russland in der Ukraine militärisch intervenierte. Die russische Zentralbank muss gewollt haben, dass Russland seine Reserven verliert.

Nun sollen die verbleibenden Reserven von Washington auf diese Weise ins Visier genommen werden. Sanktionen werden gegen jedes Land verhängt, das russische Zahlungen in Gold oder den Kauf und Verkauf von Gold durch Russland zulässt oder erleichtert. Dies, so der US-Senator Angus King, werde die russische Wirtschaft zum Zusammenbruch bringen und Russland keine Zahlungsmittel mehr zur Verfügung stellen.

Senator King und das US-Finanzministerium übersehen, dass nicht alle Kriegshandlungen militärischer Natur sind, und was der Senator sponsert, ist eine Kriegshandlung. Putin erkennt es als solches an. Er erklärte, es handele sich um eine „totale und unverhüllte Aggression“ und „einen Krieg, der mit wirtschaftlichen, politischen und informationellen Mitteln geführt wird.“

Was also tut Russland als Antwort auf die erklärte Absicht des Westens, es zu zerstören? Es ermöglicht seine eigene Zerstörung. Es verteilt seine Devisenreserven unter westlichen Banken, wo sie beschlagnahmt werden können. Es hält die Wirtschaft seiner Feinde am Leben, indem es sie weiterhin mit Energie und Mineralien versorgt – alles nur, weil seine schwachsinnige Zentralbank glaubt, dass Russland Devisen braucht, die dann trotzdem beschlagnahmt werden. Sie fährt mit einem schleichenden Krieg fort, der ihren Feinden mehr Zeit gibt, Russland zu dämonisieren und in der westlichen Bevölkerung einen permanenten Hass auf Russland zu schüren, der den westlichen Idioten mehr Zeit gibt, sich in einen größeren Krieg zu stürzen, wie z. B. den westlichen Plan, NATO-Friedenstruppen in der Ukraine einzusetzen. Kurz gesagt, die Reaktion des Kremls auf die Sanktionen ist hirnlos. Ein Stresstest des deutschen Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) aus dem Jahr 2018 hat ergeben, dass eine Unterbrechung der Gasversorgung Auswirkungen auf alle lebenswichtigen Dienstleistungen haben wird: „Die zweitägige Krisenmanagementübung Lukex 18, an der mehrere süddeutsche Bundesländer beteiligt waren, hat ergeben, dass die Unterbrechung der Gasversorgung ‚drastische Auswirkungen auf das öffentliche Leben‘ haben wird, einschließlich der Schließung von öffentlichen und privaten Einrichtungen. Auch für den Dienstleistungssektor und die Produktion von Gütern werde die Unterbrechung der Versorgung zu ‚weitreichenden, schwer vorhersehbaren Folgen‘ führen, so das BBK.“

Würde Russland die Energie abstellen, würde Deutschland ein Ende der Sanktionen gegen Russland erzwingen oder Deutschland würde trotz der Besetzung Deutschlands durch US-Truppen aus der NATO austreten. Doch offenbar riskiert der Kreml lieber den Untergang Russlands, als einen Vertrag zu brechen oder auf Deviseneinnahmen zu verzichten, die er nicht nutzen kann. Der Kreml scheint gewillt zu sein, auf die Möglichkeit zu verzichten, die Sanktionen zu brechen und weiterhin Energie an Deutschland zu verkaufen, bis Deutschland Zeit hatte, die Anlagen für eine alternative Versorgung zu finden und zu bauen.

Die nackte Aggression des Westens und die Sorglosigkeit des Kremls garantieren einen größeren Krieg, der mit der Zerstörung der Welt endet. Sieht denn niemand in der Führungsetage das kommen? Glauben westliche Politiker, dass Russland sich mit nichtmilitärischen Mitteln besiegen lässt? Glaubt der Kreml, dass eine Lösung der ukrainischen Situation die Angriffe des Westens auf Russland beenden wird? Wie immer in menschlichen Angelegenheiten überwiegt die Dummheit.

Dass Washington und seine verabscheuungswürdigen Marionettenstaaten wie brave Kinder herumlaufen und Russland beschuldigen, obwohl es Washington und seine Marionetten sind, die einen Krieg provozieren, und alle darauf hereinfallen, zeigt mir, dass Washington die Welt auf dem Weg in ein nukleares Armageddon führt.