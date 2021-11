Dankbarkeit ist der Weg zum Sieg über Davos

Von Tom Luongo: Er ist ein unabhängiger politischer und wirtschaftlicher Analyst mit Sitz in Nordflorida, USA

Thanksgiving ist mein Lieblingsfest im Jahr. Es ist der Tag, an dem wir feiern, dass wir unsere Differenzen beiseite legen und das Grundlegendste tun, was Menschen gemeinsam tun können, nämlich eine Mahlzeit teilen.

Es ist auch der einzige Feiertag, der nicht dazu dient, den Staat in all seinen verkommenen Formen zu verherrlichen. Allein deshalb wäre er mein persönlicher Favorit. Letztlich ist dies eine Geschichte über zwei sehr unterschiedliche Menschen, die zusammenkommen, um die Früchte der Ernte und der Jagd zu teilen und den langen und schwierigen Prozess des Vertrauensaufbaus zu beginnen.

Vertrauen ist übrigens die Grundlage für die Zivilisation selbst. Ohne Vertrauen gibt es nichts, nur die „Hunger Games“.

Es spielt keine Rolle, ob die Geschichten über das erste Erntedankfest wahr sind oder nicht. Nur diejenigen, die davon besessen sind, die Welt zu entmystifizieren, um ihre eigene innere Leere zu lindern, interessieren sich für solche historischen „Wahrheiten“.

Es ist die Geschichte selbst, die Macht hat, wie alle großen Geschichten.

Es ist eine Geschichte, die tief eingebettet ist in den Mythos von Amerika als dem großen Experiment der Regierungsführung und der Rebellion gegen die europäischen Kolonialmächte.

Letzten Endes ist es natürlich nur ein Mythos.

Die Geschichte Amerikas ist viel nuancierter und komplexer, dunkler und heller, als die Grundlagen dieses Mythos zugeben wollen. Ich bin nicht hier, um Amerikas Geschichte weiß, braun oder gar grün zu waschen, genauso wenig wie ein ehrlicher Brite, Italiener, Russe oder Chinese das mit seiner eigenen tun würde.

Ich bin hier, um zu erörtern, warum wir dankbar sein sollten, dass es eine Welt gibt, in der solche Mythen überhaupt existieren können.

Natürlich ist die Geschichte chaotisch. Sie ist gewalttätig und manchmal auch entsetzlich. Ja, manche Menschen sind ekelhaft. Kriege gab es und wird es geben. Völkermorde wurden begangen und werden noch begangen werden.

Die großen Geschichten, die wir heute alle auf unseren großen und kleinen Bildschirmen verfolgen, versuchen uns zu zeigen, was passiert, wenn Menschen in Gruppen verrückt werden, ihren Sinn für Anstand und Demut verlieren und auf Kosten ihres Einfühlungsvermögens von ihren eigenen Ängsten besessen werden.

Das ist es, wozu ein Zusammenbruch des Vertrauens führt: zu einem Verlust der Zivilisation.

Wir leben in einer Zeit, in der die Mächtigen ihre bodenlose Verachtung für die Menschheit zeigen, indem sie sich nur auf ihre schlechten Seiten konzentrieren. Das geht jetzt so weit, dass sie sogar diese eine amerikanische Tradition verunglimpfen, die eine der letzten ehrlichen Lektionen für eine Welt ist, die außer Kontrolle geriet.

Denn genau darum geht es bei Thanksgiving. Eine Auszeit von der harten Realität des Daseins zu nehmen und dankbar für das zu sein, was man hat, und nicht neidisch oder wehmütig zu sein wegen etwas, was man nicht hat.

Wenn man den rassistischen, seelenlosen Apparatschiks zuhört, die schimpfen, dass wir Thanksgiving in eine weitere Gelegenheit verwandeln sollten, einander zu misstrauen, bevor wir eine nährstofflose Mahlzeit essen sollten, nämlich ohne Truthahn, und die uns verzweifelt anflehen, wegen COVID die Schranken zwischen den Familienmitgliedern aufrechtzuerhalten, offenbart das mehr von ihrer Krankheit als von allen anderen.

Das sind Menschen ohne Hoffnung oder Glauben an irgendetwas. Sie sind gefallene, machthungrige Zombies, die sich vor Selbstgefälligkeit verzehren und ein Gesicht der Empathie aufsetzen, während sie die medizinische Apartheid preisen und die Ungeimpften zum Sündenbock machen, um ihren Hass zu schüren.

Das sind die Feinde der Menschheit, nicht ein Virus mit einer Sterblichkeitsrate von 0,1 % oder diejenigen, die mutig genug sind, sich ihm ohne die Hilfe von Big Brother zu stellen.

Und doch sollten wir sogar für sie dankbar sein.

Denn ohne sie als Gegenbeispiel haben wir keine Möglichkeit, unser eigenes Verhalten zu beurteilen. Wir haben keinen Spiegel, in den wir schauen und unsere eigenen Tendenzen zur Hässlichkeit erkennen können. Denn ohne diese Fähigkeit, aus erster Hand zu sehen, was wir nicht sein wollen, verlieren wir uns genauso in unserer eigenen Selbstüberschätzung, die jedes Maß an Gewalt rechtfertigt – so wie sie das tun.

Ich hasse die Joy Ann Reids und die Jenn Psakis dieser Welt nicht. Ich feiere ihre Verderbtheit, denn ohne sie gibt es keine Möglichkeit, darauf hinzuweisen, wie verrückt die Welt ist, für die sie eintreten.

Peaking Duck

Letzte Woche habe ich spekuliert, dass wir den „Peak Davos“ erreicht haben. Ich bin überrascht, dass ich auf diesen Artikel viel weniger Gegenwind bekam, als ich erwartet hatte.

Pünktlich am Morgen nach unserer jährlichen Feier des gemeinsamen Anstands und der Wiedervereinigung mit unseren entfremdeten Familien werden wir mit einer neuen Variante von COVID bombardiert, um uns damit zu erschlagen.

Am dünnsten Börsentag des Jahres in den USA, wenn die meisten von uns einen epischen Kohlenhydratkater haben, während wir unsere Twitter-Feeds durchforsten und bei Amazon nach den besten Angeboten für einen Haufen Mist suchen, von dem wir wissen, dass wir ihn nicht brauchen, wird das nukleare Sperrfeuer der Angstpornos gezündet.

Der Dow? Um 1119,00 Punkte gefallen.

Öl? Minus 9,31 Dollar pro Barrel.

Bitcoin? Rückgang um $5200, fast 10%.

Wenn Sie dachten, Sie könnten dem „Großen Reset“ von Davos entkommen, irren Sie sich. Alles, was Sie haben, soll denen gehören. Alles, was Sie sich wünschen – Familie, Heimat, Stabilität, Hoffnung – soll von ihrer Zustimmung abhängen. Achten Sie nicht auf das Timing, die Virologie oder die Logik. Reagieren Sie einfach in Echtzeit auf eine völlig konstruierte Farce, die Sie, sähen Sie sie als Film nach dem Thanksgiving-Essen, wegen Überkonstruiertheit abschalten würden.

Ehrlich gesagt, an diesem Punkt sollten diese Leute wirklich ein paar bessere Drehbuchautoren einstellen, denn dieser Film ist noch schlechter als „Captain Marvel“.

Die „Nu“-Variante, oder kurz NuVID, entwickelt sich so schnell, dass sogar ihr Name schnell in Omicron geändert werden musste, um uns nicht zu verwirren. Ist es die Nu-Variante? oder Omicron? Die Menschen werden nun Stunden ihres Lebens damit verbringen, sich über den Namen dieses Dings zu informieren, damit sich die Schwachköpfe besser informiert fühlen können als ihre mundatmenden, ungeimpften Brüder, die sie immer noch hassen.

Wir wissen nichts über NuVID, außer dass es mehrere neue Spike-Proteine entwickelt hat und was die Götter der Virologie uns sonst noch so erzählen.

Obwohl wir so gut wie nichts über die Virulenz oder die Übertragbarkeit von NuVID wissen, besteht die erste Reaktion der üblichen Verdächtigen darin, das Gerede über weitere Lockdowns der Populationen in ganz Europa zu verstärken. Die Welt fing an, wieder einigermaßen normal zu werden, aber jetzt schlagen alle in Panik mit den Flügeln, so wie meine Enten, wenn die Hunde im Wald ein Geräusch hören und anfangen zu bellen.

Wir hatten unsere schlimmsten Befürchtungen überwunden und begannen, die Probleme in der Versorgungskette und den Papierstau zu bewältigen, und hatten uns auf neue Arbeitsabläufe und Zeitpläne eingestellt. Diejenigen, die sich gegen die Impfpflicht wehrten, ließen sich nicht mehr von ihrem Standpunkt abbringen und ihre Proteste wurden nicht im Fernsehen übertragen.

Die Verteilungszentren für Impfstoffe wurden geschlossen, die Menschen gingen das Risiko ein, zu überleben, und suchten nach Quellen für Ivermectin und HCQ, um sich selbst zu behandeln, während der medizinisch-industrielle Komplex immer wieder versuchte, sich ihnen in den Weg zu stellen.

Und so war unsere Belohnung dafür, dass wir dankbar dafür waren, das Gefühl zu haben, diese schreckliche Tortur – die Hysterie über das Virus, nicht das Virus selbst – überstanden zu haben, die erneute Bedrohung durch noch mehr vom Selben.

Und auch dafür bin ich dankbar. Denn diese jüngste Runde des Angstpornos ist die offensichtlichste, die übertriebenste – der plumpeste Versuch psychologischer Kriegsführung, den Davos bisher unternommen hat.

Das macht es leicht, sich das anzusehen und zu lachen.

Aber das ist den Verantwortlichen völlig egal. Wenn wir sie auslachen, wird ihre Ernsthaftigkeit noch mehr in Mitleidenschaft gezogen.

Sie konnten sehen, dass ihre Fesseln schwinden und die Menschen zur Normalität zurückkehren. Sie konnten die gleichen massiven Proteste auf der ganzen Welt außerhalb ihrer Sitze der Macht sehen, die ich gesehen habe, und wussten, dass es an der Zeit ist, ihre nächste, noch verzweifeltere Karte zu spielen.

Das Einzige, wovor ich im Moment auch nur im Entferntesten Angst habe, sind die Menschen, die das alles immer noch glauben wollen.

Und doch sollten wir dankbar sein für die Bestätigung, zu wissen, dass sie uns die ganze Zeit belogen haben.

Dies wird mein letzter Versuch sein, noch einmal zu den Ängstlichen vorzudringen. Fälle sind keine Krankenhausaufenthalte. Und Krankenhausaufenthalte sind kein Todesurteil. Bei dem Berg von Beweisen, dass keine der Zahlen, die uns über COVID gegeben wurden, jemals korrekt waren – warum sollten wir dann irgendetwas über NuVID glauben?

Vertrauen ist das Wichtigste

Das führt zurück zu dem Grundbaustein der Zivilisation selbst: Vertrauen.

Ohne Vertrauen hätten sich die Pilger und die amerikanischen Ureinwohner nicht gemeinsam an einen Tisch setzen können. Ohne Vertrauen hätten die Pilger den Atlantik gar nicht erst überqueren oder das Schiff mieten können, das sie dorthin brachte. Ohne Vertrauen wäre das Boot nur ein Glitzern in den Augen desjenigen gewesen, der davon träumte, es zu bauen, denn es war ein weitaus größeres Projekt, als er in der ihm zur Verfügung stehenden Zeit auf diesem Planeten hätte verwirklichen können.

Davos sagt, dass es vom Wunsch beseelt ist, die Menschheit vor sich selbst zu retten. Man hat dort unsere Zivilisation als ihrer und ihrer großartigen Ideen für unwürdig erachtet und ist dabei, sie wie zornige Götter von der Erde zu tilgen, um sie nach ihrem und nicht nach unserem Bild wieder aufzubauen.

Aber diese Idee kann nur dann Wirklichkeit werden, wenn wir ihr Glaubwürdigkeit verleihen; wenn wir uns nicht wie sie mit den Dingen beschäftigen, die wir verloren haben und nie haben werden, anstatt das anzunehmen, was vor uns liegt. Zivilisation ist keine esoterische Sache, die man mit magischen Worten aus einem Massenkommunikationsgerät herbeizaubern kann.

Zivilisation entsteht, wenn man einer anderen Person in die Augen schaut, ihr die Hand schüttelt und eine Vereinbarung trifft, die beide Seiten nach bestem Wissen und Gewissen einhalten.

Für eine kritische Masse von Menschen im Westen ist das Vertrauen in die Institutionen, die sie regiert haben, verloren gegangen. Es wird nie mehr zurückkehren.

Und ohne dieses Vertrauen kann es keine Rückkehr zum alten System geben, in dem Davos Figuren auf dem Spielbrett bewegte und wir innerhalb der Spielregeln darauf reagierten, weil wir dachten, dass die Regeln die Zivilisation stärken.

Aber wir wissen jetzt, dass auch das eine Lüge ist. Und dafür bin ich Davos auf ewig dankbar. Denn ohne ihr weltfremd-närrisches und leider tödliches Bestreben, die Menschheit umzugestalten, wären so viele Menschen nie zur Realität der Existenz dieser Leute aufgewacht.

Das ist der Grund, warum ich heute mehr als zuvor davon überzeugt bin, dass wir „Peak Davos“ erreicht haben, denn heute bin ich dankbar dafür, dass ich die Gemeinschaft von Menschen kenne, die bereit sind, den nächsten Schritt über die Kluft hinweg zu tun und neue Bande des Vertrauens zu knüpfen, die die nächsten Mythen antreiben werden, die eine bessere Zivilisation tragen können.