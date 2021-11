Das Gipfeltreffen für Demokratie ist eine „antichinesische ideologische Clique“; US-Definition von „Autoritarismus“ ist überholt

Die Regierung von Joe Biden verwandelt den so genannten Gipfel für Demokratie auf höchst gefährliche und provokative Weise in eine weitere kleine ideologiegesteuerte Clique, die China eindämmen soll. Dies wird sicherlich nicht gut gehen, da die Welt versucht, in der Zeit nach der Pandemie zusammenzuarbeiten, und mehr denn je Solidarität braucht, anstatt die so genannten Werte zu nutzen, um Konfrontation und Divergenz zu schüren.

Kurz nachdem das US-Außenministerium auf seiner Website eine offizielle „Teilnehmerliste“ für den „Gipfel für Demokratie“ veröffentlicht hatte, auf der die Insel Taiwan unter den souveränen Ländern aufgeführt war, was die wahre Absicht der USA, den Gipfel in eine Plattform zur Eindämmung Chinas zu verwandeln, deutlich machte, äußerten Beamte des Büros für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats und des Außenministeriums heftigen Widerstand gegen ein solch rücksichtsloses Vorgehen.

Zhao Lijian, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, forderte die USA auf, den Sezessionisten auf der Insel Taiwan keine Plattform mehr zu bieten und nicht mehr für sie einzutreten, da die USA „am Ende verbrannt werden“.

Vom 9. bis 10. Dezember wird US-Präsident Biden ein virtuelles Gipfeltreffen für „führende Vertreter der Regierung, der Zivilgesellschaft und des Privatsektors“ veranstalten. Zu den Hauptthemen gehören die „Verteidigung gegen Autoritarismus“ und die „Förderung der Achtung der Menschenrechte“, heißt es in einer auf der Website des US-Außenministeriums veröffentlichten Erklärung.

US-Denkfabriken wie das Brookings Institute schlugen vor, dass Biden auf seinem Gipfel für Demokratie die so genannten bürgerlichen Freiheiten hervorheben sollte, die einen Kontrast zu „Einparteienregimen“ wie China bilden würden. Washington hat Peking in den letzten Jahren auch mit dem Thema Menschenrechte konfrontiert, das als politisches Instrument dient, um Chinas Politik in Bezug auf Xinjiang und Hongkong zu diffamieren. Amerikanische Falken nutzten die Menschenrechtsfrage sogar aus, indem sie zum Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufriefen und damit ihre eigene politische Agenda der Unterdrückung Chinas widerspiegelten.

Von den 110 Teilnehmern des Gipfels waren China und Russland ausgeschlossen, und auch einige US-Verbündete wie Singapur waren nicht auf der Liste zu finden. Dies hat Zweifel am Charakter des Gipfels geweckt: Handelt es sich um eine Gelegenheit, demokratische Werte zu betonen, oder um einen weiteren Versuch, neue Konfrontationen und Divergenzen anzuzetteln??

Die Aufnahme der Insel Taiwan in die Liste der souveränen Länder zeigt, dass die USA diesen so genannten Demokratie-Gipfel in eine weitere ideologiegetriebene Clique verwandeln, die Teil ihrer langfristigen Strategie zur Konfrontation und Eindämmung Chinas ist, so einige Beobachter.

Durch den Ausschluss von Ländern wie China, Russland und Singapur, die bereits ihren eigenen Entwicklungsweg mit stabilen Gesellschaften eingeschlagen haben, wäre die Ausrichtung des Gipfels durch die USA – ein Land mit „besorgniserregenden demokratischen Rückschritten“ – nur ein Schlag ins Gesicht, da ihre eigene Definition von „Demokratie“ und „Autoritarismus“ nicht in eine sich schnell entwickelnde Welt passen kann, so die Beobachter.

Die von den USA definierte Demokratie ist überholt

Die Abhaltung so genannter demokratischer Gipfeltreffen, um Gruppen nach ideologischen Maßstäben zu spalten, ist eine Taktik, die die USA seit der Zeit des Kalten Krieges anwenden. Die Biden-Regierung hat sie aus der Asche wiederbelebt und versucht, die US-Demokratiestandards weltweit zu propagieren und die Loyalität ihrer Verbündeten zu überprüfen, erklärte Zhu Ying, Professor für Menschenrechte und internationales Recht an der Southwest University of Political Science and Law, am Mittwoch gegenüber der Global Times.

„So wie sich das Sonnenlicht im Inneren eines Wassertropfens in verschiedene Farben auflöst, kann Demokratie nicht in einer einzigen Farbe erscheinen oder von einem einzigen Land definiert werden. Die ‚Teilnehmerliste‘ zeigt deutlich, dass der so genannte Gipfel für Demokratie nichts anderes als antidemokratisch ist. Er politisiert die Demokratie und es geht nur um Geopolitik“, sagte Zhu.

So war beispielsweise Singapur, ein Land, das als bestes Beispiel für die Verschmelzung der asiatischen Kultur mit dem Kern der Demokratie im westlichen Konzept gilt, nicht auf der Liste.

„Als Land, das als Brücke zwischen dem Westen und dem Osten angesehen wird, wurde Singapur vom US-geführten Westen auch als ‚autoritärer Staat‘ bezeichnet, was zeigt, wie engstirnig die amerikanische Demokratie geworden ist“, so Zhu.

Die USA selbst wurden kürzlich in einem Bericht des in Stockholm ansässigen International Institute for Democracy and Electoral Assistance als „rückständige Demokratien“ eingestuft, wie die Washington Post am Montag berichtete.

Die Studie analysierte die Situation in den USA während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, einschließlich seiner sachlich unbegründeten Infragestellung der Legitimität der Wahlergebnisse für 2020, sowie die schockierenden Unruhen im US-Kapitol, die auch in anderen Ländern wie Brasilien, Mexiko, Myanmar und Peru einen Spillover-Effekt auslösten, heißt es in dem Bericht.

„Das amerikanische Konzept schließt das Recht anderer Nationen aus, ihre eigenen Konzepte von Demokratie zu haben“, sagte Victor Larin, Akademiker und leitender Forscher an der Russischen Akademie der Wissenschaften, am Mittwoch der Global Times.

Die USA glauben, sie hätten das alleinige Recht zu entscheiden, was gut und was schlecht ist. In den USA wird alles auf den Kopf gestellt. Das ist eine perverse Demokratie, die diplomatisch gesehen nichts für normale Menschen ist“, sagte Larin. Sobald das Weiße Haus von Demokratie spreche, sei mit neuen Sanktionen, militärischen Interventionen und ideologischer Sabotage zu rechnen.

Prominente chinesische Wissenschaftler sagten, dass einige westliche Medien und Politiker Chinas Bemühungen um eine „zentralisierte, einheitliche Führung“ schonungslos thematisierten und China beschuldigten, „autoritärer“ zu werden, was beweise, dass sie falsch lägen und kein grundlegendes Verständnis von China hätten.

Zentralisierung sei kein Konzept der chinesischen Tradition, sondern ein westliches Konzept, sagte Zheng Yongnian, ein chinesischer Politikwissenschaftler und politischer Kommentator, kürzlich in einem Interview mit der Global Times.

Alle modernen Staaten seien zentralisiert, und in einigen Aspekten seien die westlichen politischen Systeme noch viel zentralisierter, merkte Zheng an und spielte dabei auf die USA an. „Unabhängig davon, ob es sich um ein Präsidialsystem oder ein parlamentarisches System handelt, werden nach der Machtübernahme durch einen westlichen Staatschef fast alle Mitglieder des Regierungsteams, einschließlich der Botschafter, vom Staatschef nominiert und ernannt und richten sich nach dessen Regierungszielen“, betonte er.

Dieser so genannte Gipfel für Demokratie, der ursprünglich als Treffen einer Reihe von Staatsoberhäuptern gedacht war, hat sich in eine ideologiegetriebene Veranstaltung verwandelt, um Divergenzen zu schüren. Dies werde einen groß angelegten Boykott auslösen, sagte Lü Xiang, Forschungsstipendiat an der Chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, am Mittwoch gegenüber der Global Times.

„Die Amerikaner wissen, dass sie keine große Szene machen können, wenn sie sich auf einen sehr kleinen Kreis konzentrieren, also mussten sie den Teilnehmerkreis auf andere Bereiche wie die Zivilgesellschaft ausweiten. Aber egal, wie sehr sie mit Worten spielen, es wird ihre wahre Absicht, China mit kleinen Cliquen einzudämmen und sich in Chinas innere Angelegenheiten einzumischen, nicht verbergen“, sagte Lü.

Entschlossene Antwort

Die USA haben längst vergessen, dass der Kern der Demokratie in der Einbeziehung und Offenheit liegt, so chinesische Experten. Die Demokratie sollte sich am Willen der Menschen orientieren und dem Kontext des jeweiligen Landes entsprechen. Mit der Polarisierung der Gesellschaft und den heftigen Auseinandersetzungen zwischen den Parteien sind die USA noch weiter vom Weg abgekommen – sie haben sich noch mehr abgeschottet und sind zu einer „Demokratiediktatur“ geworden, so Zhu, Professor für Menschenrechte und Völkerrecht.

„Wie gut das demokratische Modell in Singapur auch sein mag, wie es für die wirtschaftliche Entwicklung und die innere Stabilität funktioniert und von den Bürgern Singapurs anerkannt und von asiatischen und anderen Ländern gelobt wird, die USA sehen es immer noch als ‚autoritären Staat‘ an, weil es keine Rotation der Parteien gibt“, sagte er.

Demokratie sei kein Patent des Westens und könne auch nicht vom Westen definiert werden, sagte Jiang Jinquan, Direktor des Büros für politische Forschung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), auf einer Pressekonferenz am 12. November nach Abschluss der sechsten Plenartagung des Zentralkomitees der KPCh.

Einige westliche Länder haben die Demokratie ausgehöhlt und damit die Unzufriedenheit ihrer eigenen Bevölkerung ausgelöst, versuchen aber immer noch, ihr demokratisches Modell anderen Ländern aufzuzwingen, so der chinesische Beamte. Die „Farbenrevolutionen“ der letzten Jahre haben zu Katastrophen für die Menschen vor Ort geführt, was den Menschen in der Welt zunehmend bewusst geworden ist, sagte Jiang als Antwort auf eine Frage zum Vergleich von Chinas Volksdemokratie mit der westlichen Demokratie.

Das Verhalten der USA beweist, dass die Demokratie von der US-Regierung als Vorwand benutzt wird, um ihre eigenen strategischen Ziele zu verfolgen, indem sie andere Länder unterdrückt und die Welt spaltet, um so ihre eigene Hegemonie zu erlangen, sagte der Sprecher Zhao Lijian am Mittwoch auf einer Pressekonferenz.

„Diese Taktik, die Demokratie zu verschleiern und kleine Cliquen zu fördern, um eine Konfrontation anzuzetteln, ist eine weitere Manifestation der Mentalität des Kalten Krieges, die von der internationalen Gemeinschaft weithin angezweifelt und abgelehnt werden wird“, sagte er.

Unter dem Deckmantel der Demokratie versuchen die USA nun, die Abtrünnigen auf der Insel Taiwan zu unterstützen, was nur zu starken Gegenmaßnahmen der chinesischen Regierung führen wird, die die Abtrünnigen „schmerzhaft zu spüren bekommen werden“, so Lü.

Yu Jincui trug ebenfalls zu diesem Artikel bei.