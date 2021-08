DARPA hat den mRNA-Impfstoff schon vor Jahren heimlich mit Moderna entwickelt, und sie streben nach permanenter Kontrolle über Ihren Körper und Ihre Blutlinie

Vor den weltweiten Abriegelungen im Jahr 2020 arbeiteten die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und die National Institutes of Health (NIH) heimlich an einer neuen mRNA-Impfstoffplattform mit Hilfe eines neuen Biotech-Unternehmens namens Moderna. Ihre strategische Planung begann 2013, als Moderna mit DARPA-Mitteln Methoden zur Auslösung einer kurzlebigen Immunantwort durch die Verabreichung von mRNA-Impfstoffen entwickelte.

Der Erfinder der mRNA-Plattform, Dr. Robert Malone, verrät, dass „Moderna im Wesentlichen von DARPA gegründet wurde.“ Millionen von Dollar an DARPA-Zuschüssen ermöglichten den Aufbau des Impfstoffprogramms durch Patente, die an Moderna weitergegeben wurden. Moderna weigert sich jedoch, diese DARPA-Zuschüsse in den Patentanträgen, die sie für die neue Impfstofftechnologie eingereicht haben, offen zu legen.

Die DARPA steckt hinter dem mRNA-Spike-Protein-Experiment, mithilfe der NIH

Als dieses geheime DARPA-Projekt ans Licht kommt, wird deutlich, dass ruchlose Kräfte innerhalb der US-Regierung schon jahrelang vor einem „öffentlichen Gesundheitsnotstand“ planten, diese Technologie zu entfesseln. Um dies zu erreichen, mussten sie nur die menschliche Psychologie ausnutzen, die Rechtsstaatlichkeit außer Kraft setzen und die Existenz der Menschen bedrohen, um die Bevölkerung zu zwingen, sich auf dieses Experiment einzulassen und die natürliche Physiologie ihrer Zellen und biologischen Funktionen zu verändern. Der Direktor des NIH, Dr. Anthony Fauci, hat dafür gesorgt, als er im März 2020 eine landesweite Abriegelung forderte. In Ausführung dieses Plans fordert Fauci nun die obligatorische Injektion dieser genozidalen Betriebssoftware.

Die Überwachungsgruppe Knowledge Ecology International weist darauf hin, dass Moderna mehrere Jahre vor der „weltweiten Pandemie“ 20 Millionen Dollar an DARPA-Zuschüssen erhalten hat. Die Gruppe behauptet, dass diese Mittel „wahrscheinlich“ zur Entwicklung dieser neuen Impfstofftechnologie geführt haben. Diese langjährige Tätigkeit umfasst 26 Patente, die „Moderna“ oder „ModernaTx“ zugewiesen sind, sowie 154 Patentanmeldungen. Ein genauerer Blick auf diese Patente zeigt, dass Moderna an dem DARPA-Programm „Autonomous Diagnostics to Enable Prevention and Therapeutics“ (ADEPT) teilnahm. Diese Finanzierung ebnete Moderna den Weg für die Entwicklung von mRNA-Impfstoffprogrammen gegen Chikungunya- und Zika-Viren sowie andere aufkommende Krankheitserreger der Atemwege.

In ihrer Antwort auf die Anfrage erklärt die DARPA, dass sie „aktiv die von der Agentur an Moderna vergebenen Mittel untersucht, um festzustellen, welche Patente und anhängigen Patente, wenn überhaupt, mit der DARPA-Förderung in Verbindung gebracht werden können.“ Anstatt sich einer unabhängigen Prüfung ihrer geplanten mRNA-Spike-Protein-Operation zu unterziehen, darf die DARPA ihre eigenen finanziellen Spuren untersuchen, was mit Sicherheit zu geheimen mRNA-Experimenten führt, die von ihren Mitarbeitern bei Moderna durchgeführt werden.

Unabhängig von der größeren Verschwörung zu Experimenten an der menschlichen Bevölkerung ist Moderna gesetzlich verpflichtet, die Unterstützung durch die US-Bundesregierung in Patentanträgen gemäß dem Bayh-Dole-Gesetz und den vom US-Patent- und Markenamt erlassenen Vorschriften offenzulegen. Die DARPA gibt unumwunden zu, dass sie hinter diesem globalen Experiment steht, und erklärt auf ihrer Website: „Der erste Impfstoff gegen das Coronavirus, der an Menschen getestet wird, ist das Ergebnis einer DARPA-Investition in das Unternehmen Moderna.“ Obwohl die mRNA-Erfindungen in den letzten acht Jahren entwickelt wurden, verschweigt Moderna, dass die DARPA die ganze Zeit hinter den Projekten stand und leugnete, dass Bundesmittel beteiligt waren.

Bis 2016 war der Genetiker Daniel Wattendorf Programmmanager bei der DARPA, in der er Programme initiierte und leitete, die Diagnostika, Gentransfer-Medikamente, manipulierte rote Blutkörperchen und RNA-Impfstoffe einsetzen. Er stand hinter dem ADEPT-Programm im Jahr 2012 und trieb die mRNA-Forschung durch Pfizer und Moderna im Jahr 2013 voran. Nach der Leitung dieser mRNA-Impfstoffprogramme nahm er eine Stelle als Direktor von Innovate Technology Solutions bei der Bill and Melinda Gates Foundation an, wo er mit der Entwicklung von diagnostischen Tests und biotechnologischen Plattformen für „globale Gesundheitslösungen“ beauftragt ist.

Wenn das Pentagon ein Experiment finanziert und auf die gesamte Bevölkerung ausweitet, ist es kein Wunder, dass die USA gezwungen sind, einen unbefristeten Gesundheitsnotstand in allen Gemeinden gleichzeitig zu akzeptieren. Die USA leiden weiterhin unter medizinischem Kriegsrecht, außer Kraft gesetzten bürgerlichen Freiheiten und der ständigen Bedrohung durch totalitäre Gewalt, die sich sogar gegen den Körper des Gesundheitspersonals und der einzelnen Militärangehörigen selbst richtet.

Das globale Experiment verwandelt die Körper der Menschen in Betriebssysteme, die durch mRNA-Impfstoff-Updates gesteuert werden

Die DARPA ist sich darüber im Klaren, dass diese mRNA-Impfstoffe nicht dazu gedacht sind, Immunität zu verleihen, sondern stattdessen eine „vorübergehende Immunität“ hervorrufen, die den Körper dazu zwingt, nur für einige Wochen oder Monate Antikörper zu bilden. Direkt aus der DARPA „Pandemiepräventionsplattform“: „Ein Hauptvorteil des nukleinsäurebasierten Ansatzes zur Begrenzung der Infektionsausbreitung besteht darin, dass in den Körper eingebrachte genetische Konstrukte schnell verarbeitet und nicht in das Genom einer Person integriert werden. Ebenso würden die als Reaktion auf die Behandlung produzierten Antikörper nur für Wochen bis Monate im Körper vorhanden sein. Dies steht im Einklang mit der Absicht der DARPA, auf sichere Weise eine vorübergehende Immunität zu schaffen, die Ausbreitung von Krankheiten durch die Schaffung einer Firewall zu stoppen und Zeit zu gewinnen, damit längerfristige medizinische Reaktionen entwickelt und eingesetzt werden können.“

Dieses mRNA-Programm ist ein Betriebssystem, das im Menschen installiert wird – ein unheilvoller Prozess der Körperkontrolle, den Moderna offen zugibt. Diese Impfstoffe sind eine nanotechnologische Kontrollwaffe, die genetisch kodierte Anweisungen liefert, um die normalen zellulären Prozesse des Empfängers neu zu verdrahten. Da ein spezifisches Toxin (Spike-Protein) kodiert und im Körper des Empfängers produziert wird, wird sein Immunsystem unter Druck gesetzt, darauf zu reagieren. Die Zellen, die auf das Immunsystem reagieren, werden langfristig geschwächt und werden von den Anweisungen abhängig, da ein biologisches Phänomen namens pathogenes Priming oder antikörperabhängiges Enhancement einsetzt.

Der erste Teil dieses globalen Kontrollexperiments war psychologischer Natur: Man zwang die Menschen zu der Annahme, sie müssten Giftstoffe in ihrem Körper reproduzieren, um zu beweisen, dass sie gegen etwas immun sind, das nie isoliert oder quantifiziert wurde. Die Bevölkerung wurde eingeschlossen und es wurde ihr gesagt, dass sie keinen Kontakt zu Menschen haben dürfe, dass alle krank seien und die Luft kontaminiert sei, während die medizinischen Systeme Menschen isolierten, Behandlungen zurückhielten und Patienten an Beatmungsgeräten ermordeten.

Der zweite Teil dieses kontrollierenden, manipulativen Kriegsexperiments besteht darin, das anfängliche Zwei-Schuss-Protokoll zu erstellen, das die Menschen dazu zwingt, sich mehrfach impfen zu lassen, um ihr Immunsystem gemäß der „Wissenschaft“ am Laufen zu halten. Der dritte Teil wird derzeit weltweit eingeführt, indem eine dritte Dosis von mRNA-Spike-Proteinen in Menschen gepumpt wird, die bereits anfällig für virale Erreger sind und eine „Auffrischungsimpfung“ benötigen.

Von nun an wird den Menschen jedes Jahr gesagt, dass sie eine Auffrischungsimpfung ihres Systems benötigen, da eine „neue Variante“ beworben wird. Die Spike-Protein-Biowaffe mRNA-Plattform, die heute durch Zwang und Gewalt auf den Markt gebracht wird, wurde vor Jahren von der DARPA, den NIH, Moderna und ihren Mitarbeitern bei der Bill and Melinda Gates Foundation geplant.