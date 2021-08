Einer der Top-Ingenieure von Google verlässt das Unternehmen und enthüllt, dass Big Tech die Algorithmen für ein heimtückisches Ziel umgeschrieben hat

Ein Big-Tech-Whistleblower behauptet, dass Google seinen Algorithmus geändert hat, um sicherzustellen, dass negative Berichte der Establishment-Medien über den ehemaligen Präsidenten Donald Trump das sind, was die Menschen sehen, wenn sie die meistbesuchte Website im Internet nutzen.

Zach Vorhies, der früher für Google gearbeitet hat, sagte in einem Interview mit der Epoch Times, dass der Tech-Titan seinen Nachrichtenalgorithmus speziell darauf zugeschnitten hat, dem ehemaligen Präsidenten zu schaden.

Vorhies hat ein Buch über seine Erfahrungen bei Google geschrieben. Er sagte, er wolle „Verschwörungstheorien in Verschwörungsfakten verwandeln“, indem er die Praktiken schildert, die er als langjähriger ehemaliger Mitarbeiter bei Google- und YouTube-Projekten erlebt hat.

„Die Leute vermuten, dass das passiert. Dass bestimmte Schlüsselwörter Dinge im Algorithmus auslösen … Das passiert tatsächlich“, sagte er der Times und merkte an, dass neu verfasste Geschichten über Trump digital mit älteren verheiratet wurden, um sicherzustellen, dass sie an der Spitze der Suchergebnisse blieben.

„Sie haben das tatsächlich. Sie zeigen eine Art Diagramm, einen Baum, und sie sagen, dass dies tatsächlich eine Superstory bildet, die sich über acht Tage erstreckt“, sagte er.

„Bei der Sache zwischen Trump und [dem ehemaligen FBI-Direktor James] Comey konnten sie die Geschichten ganz oben halten, weil der Algorithmus in der Lage war, eine Nachricht in die vorangegangenen Geschichten der letzten fünf Tage einzufügen“, fügte Vorhies hinzu.

„Sie haben es den Mainstream-Medien ermöglicht, ihre Geschichten so zu strukturieren, dass sie in ihrem Suchindex und ihrem Nachrichtenindex ganz oben bleiben konnten“, fuhr er fort.

Vorhies‘ neues Buch heißt „Google Leaks: A Whistleblower’s Exposé of Big Tech Censorship“. Das Buch wurde Anfang des Monats veröffentlicht.

„Der Wahnsinn von Big Tech und ihr Versuch, unsere Realität in eine Version zu formen, die mit ihrer globalistischen Weltsicht kompatibel ist, wurde nie besser dargestellt als in diesem erschreckenden Bericht eines Google-Whistleblowers“, heißt es in der Auflistung des Buches auf Amazon.

„Als langjähriger leitender Ingenieur bei Google war sich Zach der Voreingenommenheit des Unternehmens bewusst, sah aber mit Entsetzen, wie die Wahl von Donald Trump 2016 das Unternehmen in gefährliches Terrain zu treiben schien. Das amerikanische Ideal eines ehrlichen, hart umkämpften Kampfes der Ideen – wenn der Wettbewerb vorbei ist, schüttelt man sich die Hände und arbeitet zusammen, um Probleme zu lösen – wurde durch eine andere, dunklere Ethik ersetzt, die der Geschichte dieses Landes fremd ist“, heißt es in der Beschreibung weiter.

Vorhies sagte, er habe Google 2019 mit 950 Seiten interner Dokumente verlassen und sie dem Justizministerium übergeben.

Es ist unklar, was, wenn überhaupt, das Justizministerium mit diesen Dokumenten gemacht hat.

Vorhies machte die Dokumente 2019 auch mit Hilfe von Project Veritas öffentlich. Der ehemalige Mitarbeiter erzählte Project Veritas und Gründer James O’Keefe, wie er 2019 an die Dokumente seines ehemaligen Arbeitgebers gelangen konnte.

„Diese Dokumente waren für jeden einzelnen Vollzeitmitarbeiter des Unternehmens zugänglich. Als Vollzeitangestellter des Unternehmens suchte ich also einfach nach einigen Schlüsselwörtern, und diese Dokumente tauchten auf“, sagte er.

„Sobald ich ein Dokument gefunden hatte, suchte ich nach Schlüsselwörtern für andere Dokumente und gab diese ein, bis ich eine Fundgrube und ein Archiv von Dokumenten hatte, in denen das System und die Ziele des Unternehmens klar und deutlich beschrieben waren“, schloss er.

Vorhies sprach auf der Conservative Political Action Conference Anfang dieses Jahres, zusammen mit O’Keefe und Project Veritas.

„Google, Facebook und die Big-Tech-Oligarchen stellen das trojanische Pferd für den Totalitarismus dar“, sagte er.