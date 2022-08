DARPA, Insekten, verrückte Wissenschaft und wir: Man kann es nicht mehr verstecken

Der unverantwortliche Einsatz neuer und sehr fortschrittlicher Technologien durch das Militär ist lebensbedrohlich

Gentechnisch veränderte Viren können zur Veränderung von Genen in einer Zieltierart verwendet werden, auch in vererbbarer Form.

„Insect Allies“ ist ein DARPA-Programm, das darauf abzielt, reife Pflanzen in einer lebenden Umgebung genetisch zu verändern, indem mit genetisch veränderten Viren infizierte Insekten freigesetzt werden.

Einige Wissenschaftler sind zwar prinzipiell mit der gentechnischen Veränderung einverstanden, stellen aber die Motive der DARPA in Frage und äußern Bedenken

Forscher in Singapur wie auch die DARPA in den USA haben „ferngesteuerte Insekten“ entwickelt.

BREAKING NEWS: Die verrücktesten Verrückten sind irgendwie aus dem Irrenhaus entkommen und haben sich selbst in hohen Machtpositionen installiert. Verrückt, sie haben eine schlechte Idee nach der anderen und bellen uns Befehle zu, mit einem irren Glanz in den Augen und Speichel aus dem Mund. Sie sind verrückt – und an der Spitze von Institutionen, Schulen, Zeitungen und Armeen.

Sie rennen mit ihren Hightech-Pistolen, die mit Hightech-Giften gefüllt sind, und ihren kleinen sadistischen CRISPR-Scheren herum. Sie sind verrückt – ja, sie sind verrückt – und sie töten uns langsam, und manchmal auch nicht so langsam. Willkommen in der Zukunft, in der Giftigkeit Gesundheit ist und die alte Verrücktheit die neue Normalität ist. Wir sind nicht verrückt – sie sind verrückt – und sie waren es von Anfang an. Und im Jahr 2020 haben sie aufgehört, sich zu verstellen. Und was jetzt?

Projekt „Verbündete der Insekten“

Sie denken vielleicht, dass Sie schon alles gesehen haben, aber hier ist eine großartige Idee. Man nehme ein paar Insekten, infiziere sie mit einem gentechnisch veränderten Virus, der reife Pflanzen in Echtzeit genetisch verändert, und lasse sie frei. Lassen Sie sie in der freien Natur frei und wiederholen Sie: „Es ist sicher und wirksam.“

Tolle Idee, oder? Nun, die DARPA dachte sich das und startete 2016 ein Projekt namens „Insect Allies“, das genau darauf abzielt. (Dies ist ein anderes Projekt als Oxitecs umstrittene Freisetzung von gentechnisch veränderten Mücken). Die offizielle Erklärung der DARPA lautet, dass es im Namen der nationalen Sicherheit ein guter Weg sei, die amerikanischen Nutzpflanzen vor potenziellen Bedrohungen zu schützen, indem man sie gentechnisch verändert und dabei gentechnisch veränderte Viren als genetische Modifikatoren und Insekten als fliegende Spritzen einsetzt. Und dass sie es nur noch testen müssen!

In einer Mitteilung aus dem Jahr 2016 mit dem Titel „DARPA Enlists Insects to Protect Agricultural Food Supply“ erklärte die Behörde:

Ein neues DARPA-Programm soll eine Alternative zur traditionellen landwirtschaftlichen Bedrohungsbekämpfung bieten, indem es gezielte Gentherapie zum Schutz reifer Pflanzen innerhalb einer einzigen Wachstumssaison einsetzt. Die DARPA schlägt vor, ein natürliches und sehr effizientes zweistufiges System zur Übertragung von veränderten Genen auf Pflanzen zu nutzen: Insektenvektoren und die von ihnen übertragenen Pflanzenviren. Auf diese Weise will die DARPA bestimmte Schadinsekten in ‚Insect Allies‘ verwandeln, so der Name des neuen Projekts.

Die drei technischen Bereiche von ‚Insect Allies‘ – Entwurf von Merkmalen, Optimierung von Insektenvektoren und selektive Gentherapie in reifen Pflanzen – greifen ineinander, um das Ziel zu unterstützen, reife Pflanzen schnell umzuwandeln, um sie gegen natürliche oder absichtliche Störungen in der Landwirtschaft zu schützen, ohne dass dafür eine umfangreiche Infrastruktur erforderlich ist. Das grundlegende Wissen und die verallgemeinerbaren Werkzeuge, die im Rahmen des Programms entwickelt werden, könnten auch künftige landwirtschaftliche Innovationen unterstützen.

Einige misstrauische Landwirte mögen sich dummerweise fragen: Was wird kurz- und langfristig mit den Menschen geschehen, die diese Pflanzen essen, mit den Menschen und Tieren, die möglicherweise von diesen Insekten gebissen werden, mit den Wildinsekten, die sich mit den infizierten Insekten paaren, und mit allen anderen Lebewesen in dem Gebiet und darüber hinaus, die davon betroffen sein könnten? Was für ein lächerlicher Blödsinn. Hier ist die Antwort, Bauer: Niemand weiß es – und was noch wichtiger ist, es interessiert niemanden. Noch Fragen?

Die erste von Insect Allies finanzierte Arbeit mit dem Titel „Multiplexed heritable gene editing using RNA viruses and mobile single guide RNAs“ wurde 2020 veröffentlicht. Bitte beachten Sie das Wort „vererbbar (vererblich)“ in der Überschrift. In der Arbeit heißt es:

Mutierte Nachkommen werden in der nächsten Generation mit einer Häufigkeit von 65 bis 100 % wiedergefunden; bis zu 30 % der Nachkommen von Pflanzen, die mit einem Virus infiziert sind, das drei sgRNAs exprimiert, weisen Mutationen in allen drei Zielloci auf.

Die DARPA hat nie bekannt gegeben, ob sie dieses Programm außerhalb von Gewächshäusern getestet hat.

Einwände aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft und sogar aus den Medien vor 2020

Es hat sich herausgestellt, dass sich einige Wissenschaftler Sorgen machen – und zumindest in der Vor-COVID-Ära haben sie Einwände erhoben.

Hier ist eine kurze Bildungsanimation der deutschen Max-Planck-Gesellschaft (ehemals Max-Planck-Institut für die Erforschung der Menschheitsgeschichte) aus dem Jahr 2019. Ihr Haupteinwand ist die potenzielle Waffentauglichkeit der Technologie, prinzipiell haben sie nichts gegen das Gene Editing.

Aber unsere Standards für Gesundheit und Würde sind so niedrig, dass dieser Einwand besser ist als gar kein Einwand, und selbst diese begrenzte Art von Einwand und die Infragestellung der DARPA erfordert einigen Mut (auch wenn nicht bekannt ist, ob sie im Jahr 2020 Einspruch erhoben hätten).

Und hier ist, was Vice (!!) im Jahr 2018 über den Aufschrei der Wissenschaftler zu sagen hatte:

In dem Leitartikel, der am Donnerstag im Science Magazine veröffentlicht wurde, forderten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie und der Universität Freiburg in Deutschland sowie der französischen Université de Montpellier mehr Transparenz und Möglichkeiten zur öffentlichen Diskussion über das Projekt und seine Auswirkungen. Einfache Vereinfachungen könnten dazu dienen, eine neue Klasse biologischer Waffen zu entwickeln“, heißt es in einer Pressemitteilung, „Waffen, die durch die Verbreitung von Insekten als Trägermittel extrem übertragbar auf anfällige Pflanzenarten wären.

Was hat die DARPA gesagt?

In einer E-Mail an Motherboard widerlegte ein DARPA-Sprecher die These des Science Magazine-Artikels und bestritt jegliche Absicht, die von Insect Allies entwickelte Technologie offensiv einzusetzen. Wir haben Insect Allies eigens geschaffen, um eine Technologie zu entwickeln, die Pflanzen mit positiven, schützenden Eigenschaften ausstattet, damit sie unvorhergesehene und/oder schnelllebige landwirtschaftliche Bedrohungen überleben können“, schrieb der Sprecher. Wir sehen es als eine wichtige Ergänzung des nationalen Sicherheitsinstrumentariums, als Teil einer mehrschichtigen Strategie, um die Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung zu gewährleisten.

Das Insect Allies Programm ist eine Zusammenarbeit zwischen der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), der Environmental Protection Agency, der US Army und anderen Behörden. Laut einer DARPA-Präsentation besteht das Ziel von Insect Allies darin, bis Mitte 2021 „mehrere reife Kulturpflanzen in einer komplexen, artenreichen Pflanzen- und Insektengemeinschaft mit verbesserten Merkmalen von landwirtschaftlichem Interesse stabil zu transformieren.

Newsweek hat auch darüber berichtet. In einem Artikel aus dem Jahr 2018 heißt es, dass „die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der US-Regierung beschuldigt wird, eine neue Klasse von biologischen Waffen zu entwickeln, die über virusinfizierte Insekten eingesetzt werden könnten.“

Wissenschaftler der DARPA untersuchen die Einführung von genetisch veränderten Viren, die Chromosomen direkt auf Feldern verändern können – diese sind als horizontale umweltbedingte genetische Veränderungsagenten (HEGAAs) bekannt. Das DARPA-Programm nutzt die Prinzipien der HEGAAs, will sie aber im Gegensatz zu herkömmlichen Verbreitungsmethoden – wie dem Besprühen von Feldern – durch Insekten verbreiten.

Die alarmierten Forscher fragten konkret, warum es für die Landwirtschaft so wichtig sei, Insekten als Vektoren für die Genveränderung zu verwenden, wo doch das Besprühen möglich sei. In einer Antwort an Newsweek wies die DARPA damals alle Vorwürfe einer militärischen Nutzung zurück und bekräftigte, dass das Ziel des Projekts der Schutz amerikanischer Nutzpflanzen sei. Im Jahr 2022 wurde ein weiteres Papier veröffentlicht, in dem die Forscher ihre Bedenken äußerten:

Das Gefahren- und Expositionspotenzial eines HEGAA-Ansatzes kann je nach den gewählten Viren, Vektorinsekten, Zielpflanzenarten und genetischen Veränderungen und deren Auswirkungen sehr unterschiedlich sein. Im derzeitigen Entwicklungsstadium ist der kritischste Aspekt jedoch die eingeschränkte Zuverlässigkeit des HEGAA-Ansatzes, was vor allem auf sein komplexes Design mit drei verschiedenen Arten zurückzuführen ist … Sie geben Anlass zur Besorgnis wegen der zahlreichen Auswirkungen, die das Gefahren- und Expositionspotenzial erhöhen können. In Verbindung mit den derzeit unzureichenden Abhilfemaßnahmen wird deutlich, dass es dringend notwendig ist, frühzeitig zu analysieren, ob die HEGAA-Ansätze durch ihre spezifische technologische Auslegung in sich geschlossen und kontrolliert werden können.

„Horizontale umweltbedingte genetische Veränderungsagenten“

Was sind HEGAAs? Laut Wikipedia taucht der Begriff „genetic alteration agent“ erstmals 2016 im Zusammenhang mit diesem Projekt auf, und zwar in einem „Arbeitsplan der DARPA, in dem eine Ausschreibung zur Entwicklung gentechnisch veränderter Pflanzenviren für einen Ansatz beschrieben wird, bei dem diese in die Umwelt eingebracht werden. Das Voranstellen von ‚horizontal environmental‘ zum ersteren, um das Akronym HEGAA zu erzeugen, wurde erstmals in der [oben erwähnten] wissenschaftlichen Veröffentlichung von 2018 verwendet.

Erreger wie Krankheitserreger, Symbionten oder synthetische Proteingruppen, die durch horizontale Übertragung in der Umwelt erworben werden können, können potenziell zu HEGAAs gemacht werden. Dies würde durch biotechnologische Methoden erreicht, die ihnen die Fähigkeit verleihen, Nukleotide in den Chromosomen infizierter Individuen durch sequenzspezifische Editiersysteme wie CRISPR, ZFN oder TALEN zu verändern. Kein bekanntes infektiöses Agens hat von Natur aus die Fähigkeit, Eukaryoten auf eine Art und Weise zu verändern, die flexibel auf spezifische Sequenzen ausgerichtet werden kann (im Gegensatz zu im Wesentlichen zufälligen natürlichen Prozessen wie retroviraler Integration).

Definitionsgemäß sollen HEGAA-induzierte Gene Editing-Ereignisse außerhalb von geschlossenen Einrichtungen wie Labors oder Krankenhäusern stattfinden. Genetisch veränderte Viren mit CRISPR-Editierung wurden zwar erfolgreich als Forschungsinstrumente in Labors oder für die Gentherapie in klinischen Einrichtungen eingesetzt, aber alle Gen-Editierungsvorgänge sollen physisch in geschlossenen Einrichtungen stattfinden. Im Gegensatz dazu beruht die beabsichtigte Wirkungsweise von HEGAAs auf der Induktion von Gen-Editing-Ereignissen, die weitgehend oder ausschließlich in der Umwelt stattfinden.

Es gibt zwei Arten von HEGAAs: somatische und Keimbahn-HEGAAs. Somatische HEGAAs sind nicht vererbbar, während Keimbahn-HEGAAs „somatische Zellen und auch Zelllinien beeinflussen, aus denen letztlich Keimbahnzellen entstehen können (z. B. Spermien, Eizellen, Pollen, Eizellen, Zygoten oder Samen).“

Was das Projekt „Insect Allies“ betrifft, so handelt es sich um eine Grauzone. Ursprünglich ging man davon aus, dass es sich bei „Insect Allies“ um somatische HEGAAs handelte, aber das bereits erwähnte Papier aus dem Jahr 2020 zeigt, dass die genetischen Veränderungen bei Pflanzen vererbbar waren. Hier sind weitere Einzelheiten:

HEGAAs sind Viren, die gentechnisch so verändert wurden, dass sie in der Lage sind, die Chromosomen einer Zielart (z.B. Pflanze oder Tier) zu verändern, wenn sie absichtlich in die Umwelt freigesetzt werden.

Das Wort „horizontal“ kommt von ihrer Fähigkeit, in der Umwelt durch Infektion übertragen zu werden

Das Wort „ökologisch“ bezieht sich auf die Absicht, diese genetisch veränderten Viren in der Umwelt zu verbreiten.

Der Begriff „Erreger genetischer Veränderungen“ bezieht sich auf die Fähigkeit, die Chromosomen einer Zielart zu verändern. Dies kann durch eine zufällige Mutation oder die Einführung einer neuen DNA-Sequenz geschehen.

Die Spezifität von HEGAAs hängt von zwei Faktoren ab: (1) dem Spektrum der Arten, die das gentechnisch veränderte Virus infizieren kann UND (2) dem Vorhandensein der geeigneten DNA-Sequenzen in den Pflanzenchromosomen der infizierten Zellen

Ein Beispiel für ein durch ein Insekt verbreitetes virales HEGAA, das ein spezifisches Pflanzengen stört, ist in der folgenden Abbildung dargestellt

Quellhttp://web.evolbio.mpg.de/HEGAAs/available-illustrations.htmle

Alles in allem ist diese informative, der Max-Planck-Gesellschaft angegliederte Website, deren Ziel es ist, „einen Beitrag zur Förderung einer informierten und öffentlichen Debatte über diese Art von Technologie zu leisten“, eine der besten Informationsquellen über HEGAAs und das Projekt „Insect Allies“. Diese Website befasst sich übrigens auch mit selbstausbreitenden Impfstoffen. Hier ist ein kleines Werbevideo zum Euroscience Open Forum 2020:

Und hier das aktuelle Panel für 2020 (einiges davon ist bereits veraltet, aber sehr lehrreich):

„Projekt Küste“

Einer der oben genannten Diskussionsteilnehmer erwähnte das „Projekt Küste“ in Südafrika – und obwohl es nicht direkt mit „Insect Allies“ zu tun hat, ist es das irgendwie doch.

Das „Projekt Küste“ war ein Projekt zur Entwicklung von Toxinen und Biowaffen, das während der Apartheid in Südafrika stattfand. Im Rahmen dieses Projekts entwickelten Wissenschaftler verdeckte Tötungswerkzeuge und Methoden der verdeckten Sterilisation, die gegen die schwarze Bevölkerung Südafrikas gerichtet waren. Eine Warnung? Nein wirklich, eine Warnung?

Zurück zu DARPA

Hier ist mehr von der MPS-Informations-Website:

Auch wenn die Halbzeit des Insect Allies-Programms näher rückt, hat sich die DARPA entschieden, in ihrer Antwort auf unseren Science-Artikel nicht öffentlich zu beschreiben, auf welcher Grundlage sie zu dem Schluss gekommen ist, dass es einen Entwicklungspfad gibt, der die frühe Verbreitung biologischer Waffen umgeht (beschrieben durch den schwarzen Entwicklungspfad in der nebenstehenden Abbildung). Darüber hinaus erklären sie im Detail, warum ihr Entwicklungsplan leichter zu entwickeln ist als alternative Wege (beschrieben durch die roten Pfade). Wie unser Science-Artikel deutlich macht, ist dies ein zentraler Punkt, um die Weisheit zu rechtfertigen, mit der Entwicklung von HEGAAs und vielen anderen Arten von GV-Viren zu beginnen.

In den nächsten fünf Jahren wird nur eine Minderheit der zu erwartenden CRISPR-inspirierten Innovationen eine absichtliche Freisetzung in die Umwelt beinhalten (siehe jüngster NAS-Bericht). HEGAAs und einige andere gentechnisch veränderte Viren haben die Eigenschaft, dass sie ein Verbreitungsrisiko für biologische Waffen im Frühstadium darstellen, was bei den meisten anderen vorgeschlagenen Techniken (einschließlich avantgardistischer Techniken wie Gene Drive) nicht der Fall ist. Die Entscheidung, diese offensichtlichen Probleme von globaler Bedeutung nicht klar anzusprechen, wie in dem Science-Artikel ausführlich dargelegt, macht ihr derzeitiges Modell, erst zu entwickeln und dann zu erklären, zu einem besonders unklugen Weg, insbesondere für dieses durch Insekten ausgelöste Programm, das in vielerlei Hinsicht darauf ausgelegt zu sein scheint, mitgerissen zu werden.

Living Foundries

Als Hintergrund für das Projekt „Insect Allies“ soll hier ein kurzer Blick auf das 2010 gestartete Bioengineering-Programm „Living Foundries“ der DARPA geworfen werden.

Das Living Foundries-Programm der DARPA zielt darauf ab, „eine anpassungsfähige, skalierbare und bedarfsgerechte Produktion kritischer, hochwertiger Moleküle zu ermöglichen, indem die grundlegenden Stoffwechselprozesse biologischer Systeme so programmiert werden, dass sie eine große Anzahl komplexer Moleküle erzeugen“.

„Programmierung biologischer Systeme“

Um uns in dieser angestrebten neuen Normalität zurechtzufinden, müssen wir die Denkweise verstehen. Bitte beachten Sie, dass in dieser wohlwollend klingenden Präsentation durchgehend der Begriff „Ingenieur“ verwendet wird:

Büro für biologische Technologien der DARPA

Das Büro für biologische Technologien der DARPA wurde 2014 gegründet. Hier ist ein Informationsvideo über, in ihren eigenen Worten, „DARPAs Denkweise über biologische Technologie zur Verteidigung des Heimatlandes.“

Auf der Website der DARPA heißt es:

Die DARPA unterhält seit den frühen 1960er Jahren enge Beziehungen zum Silicon Valley und arbeitet mit Innovatoren zusammen, um den Grundstein für neue Industrien zu legen, die auf Investitionen der Agentur in Halbleiter, Netzwerke, künstliche Intelligenz, Benutzeroberflächen, Programmierung, Materialien, Mikrosysteme und vieles mehr aufbauen. (Wir wussten das!!!) Die Biotechnologie entwickelt sich jetzt zu einem bahnbrechenden Bereich, der reif ist für eine neue Zusammenarbeit zwischen der DARPA, den besten Forschern des Landes, Risikokapitalgebern und Unternehmern.

Hier sind einige der aufgelisteten Themen von Interesse:

Building with Biology Using Engineered Living Materials“ (Bauen mit Biologie unter Verwendung technisch hergestellter lebender Materialien), bei dem es darum ging, DNA so zu programmieren, dass Materialien an den Stellen wachsen, an denen sie benötigt werden, und lebende Materialien zu entwickeln, die auf ihre Umgebung reagieren und sich bei Beschädigung selbst heilen können;

Am Ziel bleiben: Minimizing Off-Target Effects in Gene Editing“ (Minimierung von Off-Target-Effekten bei der Genbearbeitung), bei dem es darum ging, die personalisierte Medizin durch die Durchführung schneller, kostengünstiger Untersuchungen der wahrscheinlichen Reaktionen einer Person auf eine maßgeschneiderte Gentherapie zu ermöglichen;

Creating a Pandemic-free World (Schaffung einer pandemiefreien Welt), das sich auf die DARPA-Vision einer verteilten Gesundheitsversorgung konzentrierte, die Technologien zur Erkennung von Pandemieausbrüchen, zur raschen Identifizierung und Züchtung wirksamer Antikörper zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten sowie Reaktionswerkzeuge zur Schaffung eines Pandemieausbruchs kombiniert;

Immunity on Demand [Hervorhebung von mir], das sich auf die schnelle Entwicklung und Bereitstellung von Schutzmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten auf Nukleinsäurebasis konzentriert;

Failing Faster: De-Risking the Path to FDA Approval, bei dem es um den Einsatz der Organ-on-Chip-Technologie zur besseren Vorhersage der Wirksamkeit neuer Medikamente in der Entwicklungspipeline ging;

A Real-time Window into Your Body’s Chemistry (Ein Echtzeit-Fenster in die Chemie Ihres Körpers), das sich auf gewebeintegrierende In-vivo-Biosensoren zur kontinuierlichen Langzeitüberwachung der Physiologie konzentrierte, um das Auftreten von Krankheiten vorherzusagen;

Reinventing Psychiatry Using Neurotechnology (Die Psychiatrie mithilfe von Neurotechnologie neu erfinden), bei dem es um die Verwendung implantierter neuronaler Systeme mit geschlossenem Regelkreis zur Aufzeichnung und Stimulation des Gehirns zur Behandlung neuropsychiatrischer Erkrankungen ging;

MindFlight: Your Brain Will Be Your Pilot Today, in dem es um die direkte neuronale Steuerung komplexer physikalischer Systeme ging;

Memory Enhancement in Everyday Life (Gedächtnisverbesserung im Alltag), das sich auf nicht-invasive elektrische und auditive Stimulationstechnologien zur Verbesserung des Gedächtnisses durch Erleichterung des neuronalen Wiederholungsprozesses konzentriert

Liegt es an mir, oder ist es so, dass die Verrückten die Anstalt leiten?

Ferngesteuerte Insekten

Wenn Sie denken, dass Sie jetzt alles gesehen haben, dann haben Sie es nicht. Hier ist ein Video von Wissenschaftlern in Singapur, die lebende Insekten quälen und sie in Cyborgs verwandeln. Schrecklich.

Und hier ist, Sie haben es erraten, die DARPA:

Im Rahmen eines von der DARPA finanzierten Programms haben Wissenschaftler der Universität von Kalifornien eine winzige Vorrichtung entwickelt, die mit dem Gehirn und den Flugmuskeln eines Insekts verbunden ist. Einmal implantiert, übernimmt das Gerät den Körper des Insekts und verwandelt es in einen ferngesteuerten Cyborg, der Flugbefehle drahtlos von einem Laptop in der Nähe empfangen kann.

Das ist alles schön und lustig (nicht wirklich, eher wie in einem Horrorfilm), und wir könnten die Augen schließen – aber wird es lustig sein, wenn die ermutigten Verrückten versuchen, Ihre Kinder fernzusteuern?

Über die Autorin

Mehr von Tessa Lenas Arbeit finden Sie in ihrer Biografie, Tessa Fights Robots.

Artikel als PDF: