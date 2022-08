Südafrika bestätigt ersten Todesfall im Zusammenhang mit COVID-Impfstoff

childrenshealthdefense.org: Die südafrikanische Gesundheitsbehörde hat heute bestätigt, dass eine Person an den Folgen des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson (J&J) gestorben ist.

Es ist der erste Todesfall in Südafrika, der offiziell auf einen COVID-19-Impfstoff zurückgeführt wird.

Die Person starb am Guillain-Barré-Syndrom (GBS), kurz nachdem sie die J&J-Impfung erhalten hatte, berichtete Reuters.

GBS ist eine seltene neurologische Erkrankung, bei der das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise einen Teil des peripheren Nervensystems angreift, d. h. des Nervennetzes, das sich außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks befindet.

Die Symptome von GBS können von leichter, kurzzeitiger Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen reichen, so dass der Patient nicht mehr selbstständig atmen kann.

Nach Angaben der südafrikanischen Gesundheitsbehörden entwickelte die Person, die nach dem Impfstoff von J&J starb, kurz nach der Impfung Symptome, die zu einem längeren Krankenhausaufenthalt, mechanischer Beatmung, weiteren Infektionen und schließlich zum Tod führten, so leitende Wissenschaftler auf einer Pressekonferenz.

„Zum Zeitpunkt der Erkrankung konnte keine andere Ursache für das Guillain-Barré-Syndrom festgestellt werden“, sagte Professor Hannelie Meyer vom Nationalen Ausschuss für Impfsicherheit.

Um die Vertraulichkeit der Patienten zu schützen, sagte Meyer, dass keine Patientendaten, einschließlich der Provinz, in der der Tod eingetreten ist, veröffentlicht werden.

Wie die südafrikanische Aufsichtsbehörde für Gesundheitsprodukte (South African Health Products Regulatory Authority, SAHPRA) heute mitteilte, wurden insgesamt 6.200 unerwünschte Reaktionen auf COVID-19-Impfstoffe gemeldet.

Helen Rees, die Vorsitzende des SAHPRA-Vorstands, sagte, dass das Land eine so seltene Nebenwirkung nicht erlebt hätte, wenn der Impfstoff nicht Millionen von Menschen verabreicht worden wäre.

„Wir müssen sehr vorsichtig sein, um dieses Ereignis im Verhältnis zu halten“, sagte Rees. „Wir müssen uns fragen, wie hoch das Risiko der Krankheit selbst ist.“

Die südafrikanischen Behörden erörterten den Todesfall mit Vertretern der Weltgesundheitsorganisation und anderen Aufsichtsbehörden, die bestätigten, dass er „sehr, sehr selten“ sei.

Obwohl die Gesundheitsbehörde den Tod von 160 Menschen nach der COVID-19-Impfung in Südafrika festgestellt hat, wurden diese Todesfälle als „zufällig“ eingestuft.

Die SAHPRA-Statistiken zeigen, dass zwischen dem 17. Mai 2021 und dem 15. Juli 2022 217 Todesfälle nach der COVID-19-Impfung gemeldet wurden.

GBS ist ein bekanntes Risiko der J&J-Impfung

Im Juli 2021 fügte die US-Arzneimittelbehörde (FDA) einem Merkblatt für den von Janssen hergestellten Impfstoff von J&J eine Warnung hinzu, in der es hieß, dass die Impfung mit GBS, einer „schweren, aber seltenen“ Autoimmunerkrankung, in Verbindung gebracht wurde.

Nach Angaben der New York Times war die Wahrscheinlichkeit, nach einer Impfung mit dem J&J-Impfstoff an GBS zu erkranken, drei- bis fünfmal höher als in der Allgemeinbevölkerung der USA zu erwarten wäre.

Die US-Behörden erklärten, dass die Daten auf ein erhöhtes GBS-Risiko in den sechs Wochen nach der Impfung hindeuteten, und bestätigten 100 Verdachtsfälle von GBS bei Empfängern der J&J-Impfung über das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) der Centers for Disease Control and Prevention – ein bundesweites Überwachungssystem, das sich darauf stützt, dass Patienten und Gesundheitsdienstleister unerwünschte Wirkungen von Impfstoffen melden.

In einem Schreiben an das Unternehmen stufte die FDA die Wahrscheinlichkeit, nach einer Impfung an GBS zu erkranken, als „sehr gering“ ein.

Die FDA riet den Empfängern von J&J-Impfstoffen, einen Arzt aufzusuchen, wenn sie Symptome wie Schwäche oder Kribbeln, Schwierigkeiten beim Gehen oder Schwierigkeiten bei Gesichtsbewegungen verspüren.

Nach den jüngsten Daten von VAERS gab es zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Juli 2022 2.834 Berichte über GBS, wobei 1.800 Fälle Pfizer, 522 Fälle Moderna und 496 Fälle J&J zugeschrieben wurden.

Von den 496 Berichten über GBS, die dem J&J-Impfstoff zugeschrieben werden, führten 11 Fälle zum Tod.

Wie The Defender letztes Jahr berichtete, erkrankte eine Lehrerin einer dritten Klasse drei Wochen nach der Verabreichung des Impfstoffs von J&J an GBS. Stacie [Nachname unbekannt] suchte nach der Impfung mehrmals die Notaufnahme auf, weil sie Taubheitsgefühle in den unteren Extremitäten hatte, wurde aber nach Hause geschickt, als die Tests nicht eindeutig waren.

Das Taubheitsgefühl nahm weiter zu, und Stacie verlor schließlich ihre Fähigkeit zu stehen und zu gehen. Sie wurde dann ins Krankenhaus eingeliefert und mit GBS diagnostiziert.

Gary Spaulding war ein aktiver Landschaftsgärtner, der nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von J&J unter starken Kopfschmerzen litt und daraufhin die Notaufnahme aufsuchte.

Die Ärzte diagnostizierten bei Spaulding zunächst eine Lyme-Borreliose. Es wurde eine Behandlung eingeleitet, aber die Taubheit und das Kribbeln in seinen Gliedmaßen nahmen zu. Nachdem die Ärzte Tests eingeleitet hatten, um die Ursache für die zunehmenden Symptome zu ermitteln, wurde bei Spaulding GBS diagnostiziert.

Die Ärzte gehen davon aus, dass Spauldings Immunsystem, das die Lyme-Borreliose bekämpfte, durch den Impfstoff überreizt wurde, was dazu führte, dass es das Myelin angriff – die schützende Isolierung, die die Nerven umgibt, einschließlich derjenigen im Gehirn und Rückenmark.

Die Behandlung war sofort erfolgreich und konnte das Fortschreiten der Krankheit aufhalten, aber erst nachdem Spaulding fast vollständig gelähmt war.

Der Impfstoff COVID-19 von J&J wird auch mit seltenen, aber schweren Blutgerinnungsstörungen in Verbindung gebracht.