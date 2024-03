Darum schüren Regierungen falsche Panik: Gewinner von Journalistenpreis Bestseller-Autor, Michael Shellenberger schlägt Alarm

Regierungen schüren eine falsche Panik des Hasses, um zu zensieren, sich in Wahlen einzumischen und ihre politischen Feinde zu inhaftieren.

Die Vorgänge in den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Irland, Schottland, Brasilien und der EU sind alarmierend.

Die USA und andere Regierungen auf der ganzen Welt schüren Hass, um die Regierung gegen ihre politischen Feinde zu wappnen.

Seit der Schießerei in Neuseeland im Jahr 2019 nutzen Regierungen sogenannte Hassreden, Fake News und Fehlinformationen, um Zensur zu rechtfertigen.

In Irland drängt die Regierung auf ein Gesetz gegen Hassreden, das es der Polizei erlauben würde, in Wohnungen einzudringen und Telefone und Computer zu beschlagnahmen.

In Kanada treibt Justin Trudeau ein Gesetz voran, das es der Regierung ermöglichen würde, Menschen für ihre Äußerungen zu lebenslanger Haft zu verurteilen.

Und in jüngster Vergangenheit wurde bekannt, dass das Weiße Haus unter Biden mit einer der führenden Hassgruppen, dem Center for Countering Digital Hate, zusammenarbeitet, um Facebook und andere Social-Media-Plattformen aufzufordern, unliebsame Inhalte und Personen zu entfernen.

Die Biden-Administration unterstützte auch den „Christchurch Call to Action to Eliminate Terrorist and Violent Extremist Content Online“, der 2019 von Regierungen zur Rechtfertigung von Zensur ins Leben gerufen wurde.

Diese Fokussierung auf sogenannte hasserfüllte, schädliche und extremistische Inhalte ist äußerst gefährlich. Was der eine für extrem hält, ist für den anderen vielleicht gesunder Menschenverstand.

Wenn die Regierung entscheidet, was extrem ist, ist das ein Weg, jemanden als potenzielle terroristische Bedrohung abzustempeln.

Das haben wir bei der Niederschlagung der kanadischen Trucker-Proteste in Ottawa durch die Regierung Trudeau gesehen, als die Bankkonten von Menschen eingefroren wurden, die das Anti-Impf-Mandat unterstützt hatten.

Dasselbe könnte in den Vereinigten Staaten passieren.

Es gibt keinen verlässlichen Zusammenhang zwischen Überzeugungen und Gewalt. Der Versuch, Gewalt durch Sprachzensur zu verhindern, ist totalitär und orwellsche. Er kriminalisiert effektiv die Sprache und schafft eine ganz neue Kategorie von Vorverbrechen, wie sie in dem dystopischen Film „Minority Report“ dargestellt werden.