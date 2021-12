Das Aufbäumen der totalen Hilflosigkeit

Was tut man, wenn man alles Mögliche versucht hat, aber nichts so richtig funktioniert? Man presst das bereits Getane durch einen Zufallsgenerator und nimmt das, was unten rauskommt, als neues Rezept. Willkommen bei der neuesten Massnahmenrunde des Bundesrats.

Der Bundesrat hat ja bekanntlich den Föderalismus wiederentdeckt. Fleissig speist er bei den Kantonen Ideen ein, zu denen sich diese vernehmen lassen können. Anders als früher sogar mit einer Wirkung, die Kantone konnten in der Vergangenheit immerhin die absurdesten Ideen wie eine Prämie für Impfempfehlungen abschiessen. Da aber die Kantone inzwischen genau so panisch drauf sind wie der Bund, gibt die Mitsprache zu wenig Hoffnung Anlass.

Originell ist das, was der Bundesrat an Optionen bereithält seit Freitag, nicht. Es ist das, was die Medien – die ja offenbar ohnehin den Takt vorgeben – schon lange fordern. Die Landesregierung schlägt unter anderem vor, 2G einzuführen. Das war ja nur eine Frage der Zeit. Getestete, die sichersten Zeitgenossen überhaupt, sind lästig, vor allem, falls die Tests wieder kostenlos werden sollen. Was soll man mit diesen Leuten tun, die am ehesten ungefährlich sind, aber sich renitent nicht impfen lassen