WHO/CDC: Weltweit kein Omikron-Todesfall und nur 1 Krankenhausaufenthalt in 22 US-Bundesstaaten

Die jüngste COVID-Welle in Europa scheint sich bereits zu verlangsamen, trotz des Geredes, dass Omikron bis Weihnachten Delta überholen wird, wie es zumindest ein britischer Wissenschaftler behauptet hat. Und in Südafrika sagen Wissenschaftler, dass die Omikron-Variante keine Todesfälle oder schweren Infektionen verursacht, was mit der Ansicht übereinstimmt, dass die Variante wahrscheinlich mehr leichte Infektionen als Delta verursachen wird.

In den USA ist die Situation noch verhaltener. Während die Zahl der Fälle in der vergangenen Woche leicht angestiegen ist, blieb die Zahl der Todesfälle auf einem niedrigen Niveau.

Wie die Gesundheitsbehörden am Freitag bestätigten, wurde in Santa Clara County der erste Fall der Omikron-Variante gemeldet, und zwar bei einer Person, die zwar vollständig geimpft war, aber keine Auffrischungsimpfung erhalten hatte. Es handelte sich um den 14. Fall der Omikron-Variante in Kalifornien bisher.

Die Direktorin für öffentliche Gesundheit von Santa Clara, Dr. Sara Cody, äußerte sich dazu wie folgt: „Obwohl es noch viele Unbekannte über diese Variante gibt, empfehlen wir dringend, sich impfen zu lassen und die Auffrischungsimpfung zu erhalten, falls Sie dies noch nicht getan haben, um sich gegen Omikron zu schützen… Es ist eine neue Variante, aber wir wissen, was zu tun ist, und das ist, mit all unseren Schutzschichten fortzufahren: impfen, auffrischen, maskieren, lüften, Abstand halten und häufig testen.“

CDC-Direktorin Rochelle Walensky, die Bürokratin, die den Begriff „Pandemie der Ungeimpften“ geprägt hat (nur um zu sehen, wie das Virus den Impfschutz wie Butter durchschneidet), bestätigte am Freitagnachmittag, dass in den USA nur ein Patient aufgrund von Omikron ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dass fast alle Fälle der bisher in den USA gefundenen Variante bemerkenswert mild verlaufen sind.

Bedeutet dies, dass die CDC weiterhin darauf drängen wird, die Definition von „vollständig geimpft“ auf diejenigen auszuweiten, die die Auffrischungsimpfung erhalten haben? Es ist noch zu früh, um das zu sagen… aber die Dinge scheinen in diese Richtung zu gehen.

Aber während Walensky erst gestern alle Amerikaner ab 16 Jahren dazu aufforderte, sich so bald wie möglich impfen zu lassen, war der Ton der CDC-Direktorin am Freitag deutlich zurückhaltender, als die Behörde mitteilte, dass die ersten Fälle meist mild verlaufen seien und die meisten Patienten nur über Symptome wie Husten oder eine laufende Nase berichteten.

Nach den Daten der CDC, die den Medien mitgeteilt wurden, ist Omikron inzwischen in mindestens 22 Staaten nachgewiesen worden. Und obwohl Gesundheitsexperten betonen, dass es noch zu früh ist, um eindeutige Schlüsse über die Ausbreitung der Variante im Land zu ziehen, räumte Walensky ein, dass die Reaktion bisher eher mild zu sein scheint. Die Agentur hat ihre Ergebnisse in einem 5-seitigen Bericht über 43 Personen in den USA, die positiv auf die Omikron-Variante getestet wurden, näher erläutert.

Das ist noch nicht alles: Die Epoch Times berichtete am Freitag, dass die WHO endlich auf ihre Bitten um Stellungnahme geantwortet hat und bestätigte, dass die Behörde keinen einzigen Todesfall nennen konnte, der auf Omikron zurückzuführen ist. Und obwohl in Südafrika in den letzten Wochen ein deutlicher Anstieg der Krankenhauseinweisungen zu verzeichnen war, ist es noch zu früh, um zu sagen, ob dies auf Omikron, Delta oder andere Varianten zurückzuführen ist.

Der WHO zufolge wurden für Omikron keine Todesfälle gemeldet, aber es ist noch früh im klinischen Verlauf der Krankheit und das kann sich ändern.

Um auf den CDC-Bericht zurückzukommen: Mehr als die Hälfte der infizierten Patienten waren jung, im Alter zwischen 18 und 39 Jahren, und etwa 75 % waren vollständig geimpft – darunter ein Drittel, das auch eine Auffrischungsimpfung erhalten hatte. In sechs Fällen war bereits eine COVID-Infektion nachgewiesen worden, und ein Drittel der Infizierten war kürzlich ins Ausland gereist.

Wir sind uns zwar einig, dass dies keine große Zahl ist, aber die Gruppe entspricht in etwa der Größe einiger Vorstudien, die von Arzneimittelherstellern und Regierungen durchgeführt wurden. Ein offensichtlicher Schwachpunkt der Daten ist die Tatsache, dass nur eine Handvoll Patienten über 65 Jahre in die Stichprobe aufgenommen wurde.

Dennoch stimmen die Ergebnisse mit den Aussagen der südafrikanischen Behörden überein.

Die Ergebnisse wurden von einem Chor von Ärzten und Experten begrüßt, die argumentierten, dass es zu früh sei, um etwas Definitives über Omikron zu sagen.

„Es könnte sich um eine mildere Variante handeln, aber das wissen wir noch nicht. Es ist noch zu früh“, sagte Dr. Isaac Bogoch, Spezialist für Infektionskrankheiten an der Universität von Toronto. Wenn man geimpft ist, stehen die Chancen gut, dass man einen milderen Verlauf hat, sagte er.

Aber wenn das stimmt, warum geraten dann alle in Panik?