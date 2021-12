Erschütternder Aufruf aus Australien: Official SOS from Australia

In Australien haben die Anti-Covid-Maßnahmen erschreckende Ausmaße angenommen und mittlerweile hat wohl fast jeder den S.O.S. Ruf von Australien und auch der australischen Ureinwohner gesehen. Weitere Informationen zum Thema findet ihr hier.

Ja. Australien ist weit weg … ABER ES BETRIFFT UNS DENNOCH! Australien ist sozusagen das “Versuchslabor”, hier wird ausgetestet wie weit die Regierung gehen kann und wird. Was heute in Australien gerade passiert, kann in kurzer Zeit auch bei uns Reaität werden!!

Bereits am 04.12.2021 sind zahlreiche Menschen dem Aufruf zu einem globalen, solidarischen Protest gefolgt und haben vor den Australischen Botschaften gegen die Machenschaften der australischen Regierung demonstriert. Auch wir möchten unsere Solidarität mit der australischen Bevölkerung zeigen und sammeln hier eure Videobotschaften!