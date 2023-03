Das B-Movie des Pentagon: Die Anschläge vom September 2001 unter der Lupe

Eine Einführung in Graeme MacQueens neuestes Buch

Dieses neue Buch von Graeme MacQueen (klicken Sie hier, um ein kostenloses E-Exemplar zu erhalten) enthält eine Sammlung seiner Artikel und Essays über die Anschläge vom 11. September 2001, die nachfolgenden Milzbrandanschläge sowie Analysen anderer Operationen unter falscher Flagge. Sie sind von großer Bedeutung und erschüttern die offiziellen Versionen dieser Ereignisse.

Niemand, der dieses Buch liest, kann nicht davon überzeugt sein, dass die US-Regierung ein terroristischer Staat ist. MacQueens Schlussfolgerungen beruhen nicht auf Rhetorik, sondern auf einer gründlichen empirischen Analyse, auf Fakten und nicht auf Propaganda.

Mit diesem Band nimmt Graeme MacQueen seinen Platz neben David Ray Griffin als ein Prophet ohne Ehre in seiner Zeit ein. Die Geschichte wird ihn zu einem Helden erklären. Es ist mir eine große Ehre, die folgende Einleitung zu schreiben, denn meine Wertschätzung für Graeme und sein Werk ist immens.

Graeme MacQueens Werk ist das Zeugnis eines Mannes, der sich der Suche nach der Wahrheit, der Freiheit und dem Frieden, der sich aus ihrer Entdeckung ergibt, verschrieben hat. Ich denke, es ist sicher kein Zufall, dass er ein buddhistischer Gelehrter und ein ehemaliger Professor für Religions- und Friedensstudien ist.

In dieser Hinsicht erinnert er mich an zwei andere inspirierte Theologen, die die Botschaft von Liebe und Frieden in den politischen Bereich tragen, wo ihre außergewöhnlichen Schriften denen, die sich nach Wahrheit und Gerechtigkeit sehnen, große Hoffnung gegeben haben: James W. Douglass und David Ray Griffin, ersterer der große JFK-Forscher und letzterer der Autor eines runden Dutzends bahnbrechender Bücher über die Ereignisse des 11. September 2001.

In diesem Buch, das eine Fibel über Regierungspropaganda darstellt, lehrt Graeme weiterhin, wie Illusionen durchbrochen und der Schleier der Regierungsgeheimnisse gelüftet werden muss, wobei er Lehren aus dem Kern der Weltreligionen zieht. Dass die Wahrheit uns frei machen wird, ist die Essenz dieser Lehren. Doch die Wahrheit ist ein harter Lehrmeister und erfordert großen Mut, Standhaftigkeit und Entschlossenheit, die Graeme in Hülle und Fülle besitzt, sowohl in seiner Person als auch in seinen Schriften.

Die Entlarvung der Lügen der offiziellen Versionen des 11. September 2001, der Milzbrandanschläge usw. erfordert Mut, denn sie führt zu Konflikten mit Familie, Freunden und Behörden. Man wird als „Verschwörungstheoretiker“ gebrandmarkt, der seinen Verstand verloren hat. In Graemes Fall ist das urkomisch, denn Sie werden nirgendwo einen Autor finden, der weniger doktrinär ist und sich mehr an die Beweise hält. Ich, ein ungestümer Typ, fand seine Herangehensweise manchmal etwas zu vorsichtig, habe mich aber immer wieder berappelt, sah den Wert darin und vertraute darauf, dass seine Schlussfolgerungen auf strenger Logik und Beweisen beruhen.

Manchmal kann ein Foto die Seele eines Menschen offenbaren. Ich denke, das Foto von Graeme, das seinem Vorwort vorangestellt ist und 2006 aufgenommen wurde, als er zum ersten Mal über die offiziellen Lügen vom 11. September 2001 schrieb, zeigt wirklich seinen Geist. Obwohl er Ende fünfzig ist, sieht er sehr jugendlich aus, fast wie ein Draufgänger, aber mit der Miene eines Mannes, der zutiefst beunruhigt ist über das, was er durch die Brille der offiziellen Propaganda sieht. In seinen Augen liegt eine Spur von Kummer und Entschlossenheit zugleich. Sein gesenkter Kopf deutet auf einen Mann hin, der bereit ist, in den tiefsten Tiefen eines Ozeans aus Lügen nach der Wahrheit zu fischen.

Als buddhistischer Gelehrter, der seit langem weiß, dass kreatives Schreiben und freies Sprechen aus einem Geisteszustand kommen, der sich vom normalen unterscheidet und höher ist als dieser, halte ich es für selbstverständlich, dass sein inspiriertes Schreiben in diesem Buch das Ergebnis eines Geistes ist, der durch die Erkenntnis geläutert wurde, dass das Innere und das Äußere nicht voneinander getrennt werden können, dass Leben und Tod eins sind und dass der Blick nach außen den Blick nach innen einschließt.

Denn es scheint mir selbstverständlich, dass diejenigen, die sich der Konsensrealität einer grausamen und gewalttätigen Gesellschaftsordnung widersetzen, auch versuchen, sich von den tiefgreifenden Tricks zu befreien, die das Ego uns allen vorspielt, während sie die Täuschungen der offiziellen Propaganda untersuchen. Und obwohl Graeme die Verbindungen zwischen seinen religiösen Schriften und Forschungen und den politischen Analysen in diesem Buch nicht ausdrücklich darlegt, ist es offensichtlich, dass seine Arbeit deutlich macht, dass die „Realität“ ein Ganzes ist und dass das isolierte individuelle Selbst, das das Persönliche vom Politischen trennt, zu einer schwer zerbrochenen Welt geführt hat.

Vor etwa einem Jahrzehnt hatte ich das Privileg, sein brillantes Buch „The 2001 Anthrax Deception“ zu rezensieren, das die Grundlage für einige Kapitel in dieser Sammlung bildet. Wir wurden gute Freunde. Und wenn ich noch nichts über den Inhalt von „The Pentagon’s B-Movie“ gesagt habe, dann deshalb, weil es zwar offensichtlich ist, dass Bücher von Menschen geschrieben werden (auch wenn sich das mit der KI ändert), aber wer diese Autoren wirklich sind, wird oft verschwiegen.

„Große Männer spielen keine Bühnenkunststücke mit den Lehren von Leben und Tod: Das tun nur kleine Männer“, schrieb John Ruskin. Als fesselnder Aufdecker offizieller Bühnentricks ist Graeme großartig, aber das würde man nie von ihm hören.

Er ist äußerst bescheiden und selbstironisch. Sein Lachen und sein Sinn für Humor sind ansteckend, auch wenn sich das in seinen Texten nur hier und da in einem Satz widerspiegelt. Aber ich habe gelernt, dass man denen, die keinen Sinn für Humor oder die Fähigkeit haben, über sich selbst zu lachen, nicht trauen sollte. Egos blockieren die Tür zur Wahrheit. Und obwohl er in den letzten Jahren mit einer sehr schweren Krankheit zu kämpfen hatte, ist Graemes Lachen über den Tod für mich das Zeichen eines Mannes, der ein reines Herz hat und dankbar für sein Leben in all seiner Komplexität ist.

Die Artikel in dieser Sammlung wurden über einen Zeitraum von sechzehn Jahren geschrieben. Sie sind in drei Abschnitte unterteilt und fügen sich zu einer vernichtenden Kritik an verschiedenen Themen zusammen, wie z. B. an den Attentaten der Regierung auf JFK und MLK, an verschiedenen Ereignissen unter falscher Flagge, vor allem aber am 11. September 2001 und den darauf folgenden Anthrax-Anschlägen. Es ist unmöglich, sie der Reihe nach zu lesen und nicht von ihrem Wahrheitsgehalt überzeugt zu sein. Jedes dieser Ereignisse bestätigt das Sprichwort, dass „der Kaiser keine Kleider hat“. Mehr noch, indem wir jede Behauptung der offiziellen Narrative Schritt für Schritt abstreifen, sehen wir den Kaiser auch ohne Haut – ein Skelett, das auf frischer Tat ertappt wurde und dessen tödliche Lügen endgültig entlarvt sind.

In vielerlei Hinsicht ist das erste Kapitel, „9/11: The Pentagon’s B-Movie“, ein Meisterwerk, das viele der folgenden Themen vorwegnimmt und mit „The Triumph of the Official Narrative: How the TV Networks Hid the Twin Towers Explosive Demolition on 9/11“ [Der Triumph der offiziellen Erzählung: Wie die Fernsehsender die Sprengung der Zwillingstürme am 11. September verheimlichten, Anm. d. Übersetzers] mit Co-Autor Ted Walter abschließt.

Graeme macht gleich zu Beginn deutlich, dass die bewegten Bilder des Fernsehens und des Films für die offizielle Propaganda von zentraler Bedeutung sind. Dies ist Platons aktualisiertes Höhlengleichnis, bei dem die Schatten an der Wand dazu benutzt werden, die Menschen zu täuschen, damit sie nicht sehen, was offensichtlich passiert, wenn sie sich dem Licht zuwenden. Wie er schreibt:

Dieser „9/11-Film“ entpuppt sich für aufmerksame Ermittler als Drehbuch, Regie und Produktion des nationalen Sicherheitsstaates der USA. Der Film stellt nicht die reale Welt dar. Er verstößt gegen die in der realen Welt geltenden Regeln, einschließlich der Gesetze der Physik. Das Publikum wird dem Spektakel und der Gewalt des Krieges gegen den Terror nur so lange verfallen, wie es vom B-Movie des 11. Septembers fasziniert bleibt.

Aber wie er weiß, sind B-Movies oft beliebt, vor allem, wenn sie dem Horrorgenre angehören, da sie die Zuschauer traumatisieren können – selbst wenn diese vermuten, dass sie auf den Arm genommen werden. Man schaut einen Monsterfilm mit schwebendem Glauben und hat am Ende schon wieder vergessen, dass es eine Illusion war, weil der Film tief in die Psyche eingedrungen ist. „Nur wenn die Menschen die wirkliche Gefahr spüren“, sagt er, „und die Fiktion und die Spezialeffekte hinter sich lassen, werden sie in der Lage sein, sich mit dem wirklichen Monster, das uns gegenübersteht, auseinanderzusetzen“. Dies erfordert, die böse und erbarmungslose Oligarchie, die für 9/11 verantwortlich ist, als die Monster zu sehen, die sie sind.

Diese Wahrheit kann nur dann von den Schatten unterschieden werden, wenn das Publikum das Theater des Absurden verlässt, ins Licht tritt und aus dem hypnotischen Zustand erwacht. Viele tun das nicht, vor allem, weil das Kino nicht mehr auf den Kinosaal beschränkt ist. Sie sind fester Bestandteil des modernen Alltags auf der Leinwand. Die bewegten Bilder in den Köpfen der Menschen verdrängen oft die Realität, wie Graeme deutlich macht:

Aber stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn das Publikum auch nach dem Verlassen des Theaters von der Aufhebung der physikalischen Gesetze überzeugt wäre? Genau das, so scheint es mir, ist mit den Ereignissen des 11. September 2001 geschehen. Viele Menschen lassen sich immer noch von den Spezialeffekten täuschen. Sie sind immer noch von dem Film des 11. Septembers gefangen.

Und da der einzige Ausweg aus solchen Schrecken im Kopf liegt, braucht man oft einen klugen Wegweiser. Graeme ist dieser Wegweiser.

Dieses Buch wird Sie mit seinen abschließenden Kapiteln in die Realität zurückholen, in denen anhand von TV-Videonachrichtenberichten gezeigt wird, wie schnell die offizielle Darstellung geändert wurde, nachdem die ersten Fernsehberichte eindeutig zeigten, dass die Gebäude von innen gesprengt wurden. Nochmals MacQueen [meine Hervorhebung]:

Wir kamen zu dem Schluss, dass beweisfreie Behauptungen in Kombination mit Wiederholungen und einem dramatischen Garn die wichtigsten Mechanismen waren. Wir haben auch festgestellt, dass die offensichtliche Präzision und Koordination die Existenz einer – ja, das sollten wir anerkennen – äußerst ehrgeizigen und detaillierten Verschwörung belegen.

Abschließend wäre ich nachlässig, wenn ich nicht erwähnen würde, wie Graeme das Konzept der Vorstellungskraft als Sonde verwendet, um zu verstehen, wie es von Propagandisten zur Manipulation von Bildern, insbesondere durch bewegte Bilder, eingesetzt werden kann. Aber auch, wie es als erster Schritt zur Untergrabung dieser offiziellen Narrative eingesetzt werden kann. In dieser Hinsicht ist seine Geißelung der Linken – Noam Chomsky, Alexander Cockburn, Chris Hedges und andere – und der linken Medien wegen ihrer Akzeptanz der offiziellen Lügen über das JFK-Attentat und den 11. September von Bedeutung. Diese Leute haben durch ihre offene oder verdeckte Unterstützung der Regierungspropaganda maßgeblich zu deren Erfolg beigetragen. Graeme schreibt:

In der Tat vertrauten ein Großteil der westlichen linken Führung und der ihr nahestehenden Medien nicht nur dem FBI, während sie Furtado, Chavez, die venezolanische Nationalversammlung und Fidel Castro ignorierten; sie arbeiteten auch durch Schweigen und Spott daran, eine ernsthafte öffentliche Diskussion über die 9/11-Kontroverse zu verhindern.

Zu den linken Medien in den USA, die teilweise oder ganz geschwiegen haben, gehören:

Monthly Review

Common Dreams

Huffington Post

Counterpunch

The Nation

The Real News

Democracy Now!

Z Magazin

The Progressive

Mother Jones

Alternet.org

MoveOn.org

Somit tragen all diese Linken, egal was sie zu ihrer Verteidigung sagen, eine große moralische Verantwortung für den so genannten Krieg gegen den Terror, den Patriot Act, die Invasion des Irak, den Tod von Muslimen usw., die alle auf die Insider-Anschläge vom 11. September und die darauf folgenden Milzbrandanschläge zurückgehen. Mit Linken wie diesen hat die in den 1950er Jahren begonnene Umwerbung der „kompatiblen Linken“ (ein von Cord Meyer von der CIA geprägter Begriff) durch die CIA ihren größten Erfolg erzielt. Die Befriedung der liberalen/linken Bourgeoisie war äußerst erfolgreich und dauert bis heute an.

Es ist nicht nötig, dass ich Ihnen mehr über das Material in diesem großartigen Buch erzähle. Lesen Sie es einfach. Als Ergänzung zu Graemes grundlegendem Buch „The 2001 Anthrax Deception“ reißt dieses Werk den Schleier der Lügen herunter, der für so viele in den letzten Jahrzehnten zur normativen Ordnung geworden ist.

Ob dieses Werk nun viele von den offiziellen Lügen befreit oder nicht: Es ist klar, dass Graeme sein Schicksal erfüllt hat, uns alle zu befreien, wenn wir es wollen.

Er nimmt kein Blatt vor den Mund und zeigt, wie der 11. September 2001 und die Milzbrandanschläge ein integrierter Insider-Job sind und sich gegenseitig verstärken. Mehr kann man von niemandem verlangen.

Er ist ein Musterbeispiel für einen wunderbaren Menschen und einen Schriftsteller von großer Bedeutung.

Diese Sammlung bestätigt das.

The Pentagon’s B-Movie: Looking Closely at the September 2001 Attacks, Graeme MacQueen, rat haus reality press, 15. März 2023