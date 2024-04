The Corbett Report: Die geheime Geschichte der Hamas

Von James Corbett

Ist es nicht lustig, wie die etablierten “Nachrichten” ihrem Publikum das Gefühl geben, informiert zu sein, selbst wenn sie erschreckend unwissend sind? Ein Ereignis wie der 7. Oktober unter falscher Flagge findet statt, und plötzlich sind dieselben Leute, die Israel nicht einmal auf einer Landkarte finden konnten, jetzt selbsternannte Experten für die Region und wiederholen pflichtbewusst alle Argumente über den israelisch-palästinensischen Konflikt, die sie in den Abendnachrichten gehört haben.

Natürlich stößt man bei diesen Leuten schnell an die Grenzen ihres Wissens, wenn man versucht, sie nach Einzelheiten zu fragen.

Fragen Sie sie zum Beispiel nach der Hamas, und Sie werden wahrscheinlich hören, dass die Hamas:

ist eine ausgewiesene Terrorgruppe;

hat geschworen, Israel zu zerstören;

hat irgendwann einmal eine Wahl gewonnen und regiert nun den Gazastreifen als theokratischen Terrorstaat; und

aus Feiglingen besteht, die Raketen auf Israel abschießen und Frauen und Kinder als menschliche Schutzschilde benutzen.

Wie so oft enthalten diese wiedergekäuten Mediensoundbites Elemente der Wahrheit. Aber die Fehler und Auslassungen in dieser pathetischen, zionistenfreundlichen Mainstream-Erzählung reichen aus, um diejenigen, die sie gedankenlos glauben und wiederholen, nicht nur falsch, sondern gefährlich falsch zu machen.

Ja, die unreflektierten Massen, die dieser Propaganda Glauben schenken, haben ein falsches Bild von Israel. Es ist nicht der arme, gedemütigte, demokratisch gewählte Außenseiter des Nahen Ostens, sondern eine abtrünnige Atommacht und ein Apartheidstaat, der durch Spionage (sowohl real als auch virtuell), Ausweichmanöver, Lobbyarbeit und Erpressung einen übergroßen Einfluss auf die Welt ausübt. Er wurde offiziell für seine ethnische Säuberung der Palästinenser gerügt und wird beschuldigt, im jüngsten Konflikt Massaker, Gräueltaten, Kriegsverbrechen und Völkermord begangen zu haben.

Aber diese Propagandapapageien liegen nicht nur in Bezug auf Israel falsch. Sie irren sich auch in Bezug auf die Hamas.

Oder zumindest kennen sie die wahre Geschichte der Hamas nicht.

Also, was ist die Hamas? Woher kommt sie? Was sind ihre Ziele? Und vor allem: Wie kam sie im Gazastreifen an die Macht?

Heute wollen wir diese Fragen beantworten und die Wolke der Unwissenheit, die über diesem Konflikt hängt, ein für alle Mal vertreiben.

Die “His/Story” der Hamas

Wenn Sie sich für die Geschichte der Hamas interessieren und ein Durchschnittsbürger sind (d. h. sich des Infokriegs der fünften Generation, der um Sie herum tobt, nicht bewusst sind), beginnen Sie Ihre Suche nach Antworten vielleicht dort, wo die Informationshüter wollen, dass Sie Ihre Suche beginnen: Google.

Und wenn Sie sich in diese Bibliothek von Babel begeben, werden Sie zweifellos auf das erste Ergebnis klicken: den Wikipedia-Eintrag über die Hamas. Dort erfahren Sie einige grundlegende Fakten über die Organisation, wie z. B.:

Die Hamas ist eine “palästinensische sunnitische islamistische politische und militärische Bewegung, die Teile des von Israel besetzten Gazastreifens regiert”.

Ihr Name leitet sich von HMS ab, dem Akronym des arabischen Ausdrucks Ḥarakah al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah (“Islamische Widerstandsbewegung”), der durch das arabische Wort ḥamās (Bedeutung “Eifer”, “Integrität” und/oder “Tapferkeit”) ergänzt wird.

Seit 1989 führt sie Kampfhandlungen gegen Israel durch, um ihr Ziel, ein islamisches Kalifat in Palästina zu errichten, zu erreichen.

Wenn Sie geduldig und ausdauernd sind, werden Sie vielleicht weitere interessante Informationen über die Geschichte der Hamas finden, wenn Sie die Anmerkungen und Verweise des Wiki-Artikels durchsuchen. (Ein Beispiel: Erinnern Sie sich daran, dass die irische Regierung einen israelischen Diplomaten auswies, weil er während einer Mossad-Operation zur Ermordung des leitenden Logistikers der Hamas irische Pässe gefälscht hatte?)

. . . Aber egal, wie geduldig Sie sind, Sie werden schnell feststellen, dass die Antworten auf die wichtigsten Fragen über die Hamas nicht auf Wikipedia zu finden sind – einer Plattform, die zugegebenermaßen von zionistischen Agenten manipuliert wird, um jegliche israelkritische Information zu eliminieren.

Wenn Sie also nach der unverfälschten Wahrheit über die Hamas suchen, wohin wenden Sie sich dann?

Warum, an die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF), natürlich!.

Richtig, die IDF haben ein handliches, sechsminütiges Erklärvideo, das vorgibt, Ihnen “Die ganze Geschichte der Hamas” zu erzählen, in dem Sie erfahren (SPOILERS!), dass die Hamas:

ist “eine terroristische Organisation, die den Gazastreifen beherrscht”;

Selbstmordattentate, Rammattentate, Entführungen und das Abfeuern von Raketen auf Israel” einsetzt, um “die Juden zu töten”; und

die Macht erlangte, nachdem die selbstlose israelische Regierung 2006 tapfer ihre illegalen Siedlungen aus dem Gazastreifen abzog.

Sie werden auch erfahren, dass die Hamas jährlich 100 Millionen Dollar vom Iran erhält – Gelder, die sie zum Bau von “Raketen, Drohnen und einem 500 Kilometer langen Netz unterirdischer Tunnel” verwendet.

Schließlich werden Sie erfahren, dass endlich jemand auf den Plan tritt, um das Hamas-Problem ein für alle Mal zu lösen – und Sie werden schockiert sein (SCHOCKIERT! Ich sage es Ihnen!), wenn Sie erfahren, dass dieser “jemand” die IDF ist!

. . . Aber als skeptischer Mensch fragen Sie sich vielleicht, ob es eine gute Idee ist, die Propaganda des israelischen Militärs über seine eigenen Feinde für bare Münze zu nehmen. Um die offensichtlich voreingenommene Sichtweise der IDF durch eine ebenso voreingenommene Sichtweise der anderen Seite des Konflikts auszugleichen, könnten Sie sich an Son of Hamas wenden, das vorgibt, ein Bericht über die Gründung der Hamas und ihre späteren Aktivitäten aus erster Hand zu sein.

Diese Autobiografie stammt aus der Feder von Mosab Hassan Yousef, dem Sohn des Hamas-Mitbegründers Hassan Yousef. Sie enthält Informationen aus erster Hand, die die offizielle Geschichte der Hamas in Frage stellen. Yousef behauptet zum Beispiel, dass die Hamas nicht 1987 gegründet wurde, wie Wikipedia behauptet, sondern bei einem geheimen Treffen palästinensischer geistlicher Autoritäten und Widerstandsführer 1986 in Hebron.

Das Buch enthält auch interessante Details über Yousefs Leben, als er in Ramallah im Schatten der israelischen Militärbesatzung aufwuchs, und erzählt, wie sich die palästinensische Wut über die israelische Misshandlung in der ersten Intifada und der Gründung der Hamas entlud.

. . . Aber wenn Sie weiter lesen, werden Sie feststellen, dass Yousef vom Shin Bet – dem israelischen Sicherheitsdienst – rekrutiert wurde, während er in den 1990er Jahren in einem israelischen Gefängnis saß. Dann werden Sie erfahren, dass er aktiv mit den Israelis kollaborierte, um seine palästinensischen Mitbürger zu jagen, zu verhaften und zu vereiteln (einschließlich seines eigenen Vaters, Scheich Hassan Yousef). Letztendlich werden Sie feststellen, dass Sie gar nicht die Seite der Hamas lesen. Sie lesen einfach nur eine andere Variante der israelischen Propaganda.

Wenn Sie also von vorne anfangen, können Sie sich an Primärquellen wenden. Sie werden die Original-Charta der Hamas von 1988 ausgraben und lesen, dass die “Islamische Widerstandsbewegung” (d. h. die Hamas):

ist “einer der Flügel der Moslembruderschaft in Palästina”;

ist bestrebt, “das Banner Allahs über jeden Zentimeter Palästinas zu erheben”:

vertritt die Auffassung, dass Palästina “ein islamischer Waqf ist, der für künftige muslimische Generationen bis zum Tag des Jüngsten Gerichts geweiht ist”, und dass daher “das Gesetz, das das Land Palästina regiert, die islamische Scharia (Gesetz) ist”;

definiert den Nationalismus als “Teil des religiösen Glaubens”, was bedeutet, dass “der Widerstand und die Bekämpfung des Feindes zur individuellen Pflicht eines jeden Moslems, ob Mann oder Frau, werden”;

lehnt “so genannte friedliche Lösungen und internationale Konferenzen” als Widerspruch zu ihren Grundsätzen ab; und

ist der Ansicht, dass “angesichts der Usurpation Palästinas durch die Juden das Banner des Dschihad erhoben werden muss”.

. . . Aber als fleißiger Forscher, der immer versucht, Informationen zu bestätigen (sogar “Primärquellen” wie die Hamas-Charta), werden Sie vielleicht etwas weiter graben und stosen auf: Hamas A Beginner’s Guide von Khaled al-Hroub, Professor für Nahoststudien an der Northwestern University in Katar, der behauptet, dass die Hamas-Charta gar kein offizielles Hamas-Dokument ist.

Die Charta wurde Anfang 1988 von einer Einzelperson verfasst und zum Bedauern der Hamas-Führer in späteren Jahren ohne angemessene allgemeine Konsultation, Überarbeitung oder Konsens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Verfasser der Charta gehörte zur “alten Garde” der Muslimbruderschaft im Gazastreifen, die völlig von der Außenwelt abgeschnitten war. [Die Hamas-Führer und -Sprecher haben sich nur selten auf die Charta bezogen oder aus ihr zitiert, was ein Beweis dafür ist, dass die Charta eher als eine Last denn als eine intellektuelle Plattform angesehen wird, die die Grundsätze der Bewegung umfasst.

Vielleicht tauchen Sie sogar noch tiefer in den akademischen Kaninchenbau ein, um mehr über die Verbindung zwischen der Muslimbruderschaft und der Hamas herauszufinden. Und wenn Sie schon einmal dort unten sind, stoßen Sie vielleicht auf “Hamas: A Historical and Political Background“, ein wissenschaftlicher Artikel, der in der Sommerausgabe 1993 des Journal of Palestine Studies veröffentlicht wurde. Diese Version der Hamas-Geschichte – verfasst von Ziad Abu-Amr, ehemaliger außerordentlicher Professor für Politikwissenschaft an der Birzeit-Universität und derzeitiger stellvertretender Premierminister des Staates Palästina – stellt die Hamas in ihren historischen Kontext, indem sie als palästinensischer Ableger der Muslimbruderschaft bezeichnet wird.

Bis in die 1980er Jahre, als sich der radikale Islamische Dschihad von der Gesellschaft der Muslimbruderschaft abspaltete, lässt sich die Geschichte der islamischen Bewegungen in Palästina auf die Geschichte der Bruderschaft reduzieren. Die Bruderschaft war 1928 von Hasan al-Banna in Ägypten gegründet worden und breitete sich bald in anderen Teilen der arabischen Welt aus. In seinem Versuch, den islamischen Ruf wiederzubeleben, betonte al-Banna drei Elemente: Wiederbelebung, Organisation und Erziehung. Wie andere islamische Erweckungsgruppen verfolgte auch al-Bannas Bewegung im Wesentlichen das Ziel, die Gesellschaft so umzugestalten, dass sie der vom Propheten Muhammad und seinen Gefährten geschaffenen möglichst nahe kommt. Dies würde die Errichtung eines islamischen Staates bedeuten, in dem nicht zwischen Religion und Regierung unterschieden wird und in dem der Koran und die Sunna als Grundlage für alle Aspekte des Lebens dienen.

Diese Erzählung über die Gründung der Hamas führt uns von 1973 – als der dynamische, an den Rollstuhl gefesselte palästinensische Scheich Ahmed Jassin den palästinensischen Zweig der Muslimbruderschaft in Gaza gründete – zu den Ereignissen von 1987. In jenem Dezember führte eine eskalierende Reihe von Zwischenfällen zu einer Demonstration im Flüchtlingslager Jabalia, bei der einer der Demonstranten, der 17-jährige Hatem al-Sisi, von einem israelischen Soldaten erschossen wurde. Die Nachricht von der Ermordung von al-Sisi verbreitete sich schnell und löste eine Reihe von Protesten, Demonstrationen, Streiks und Unruhen im gesamten von Israel besetzten Palästina aus. Dies war der Beginn dessen, was als Erste Intifada bekannt werden sollte.

Nach Abu-Amrs Angaben war es dieser Massenaufstand der Palästinenser im Dezember 1987, der Scheich Ahmed Yassin dazu veranlasste, eine Reihe von Strategietreffen einzuberufen, an denen einige der prominentesten Mitglieder der Palästinensischen Bruderschaft in Gaza teilnahmen. Nach mehrtägigen Treffen gab diese Gruppe eine Erklärung ab, in der sie die Palästinenser aufforderte, sich gegen die israelische Besatzung zu wehren. Nach Angaben von Abu-Amr betrachtet die Hamas dies als ihr erstes Flugblatt in Serie.

. . . Aber dann sind wir wieder bei der Behauptung von Mosab “Sohn der Hamas” Yousef, dass die Gruppe tatsächlich 1986 gegründet wurde – also vor der Intifada – und nicht 1987, wie zuvor berichtet wurde. Dies ist wichtig, denn Yousef besteht darauf, dass die Hamas bereits 1986 existierte und dass Scheich Yassin und seine Mitverschwörer – darunter Mosab Yousefs eigener Vater – ein Jahr lang auf einen Vorfall gewartet hatten, “der als Rechtfertigung für den Aufstand dienen konnte”. Die Ermordung von al-Sisi war, so Yousef, genau das: ein bequemer Vorwand für einen Aufstand.

Sind wir also nach all den Nachforschungen der Beantwortung unserer Fragen über die Hamas wirklich näher gekommen? Vielleicht nicht.

. . . Aber an diesem Punkt werden wir uns daran erinnern, dass Geschichte normalerweise nicht mehr ist als seine/ihre Geschichte. Unser Verständnis der Geschichte hängt ganz davon ab, auf welche Quellen wir hören und welche wir ausblenden. Und wie Corbetteers bereits wissen, ist die Geschichte, die uns gelehrt wird, in der Regel die Geschichte, die von den Siegern geschrieben wird.

Dennoch gibt es objektive Fakten in der Geschichte, auf die sich alle einigen können, und bei der Geschichte der Hamas ist das nicht anders. Wenn es um die Hamas geht, räumen die meisten Menschen das ein:

Die Hamas ist eine palästinensische islamische Bewegung.

Sie erkennt die Notwendigkeit eines bewaffneten, gewaltsamen Widerstands gegen die zionistische Besatzung als Teil des Kampfes zur Befreiung Palästinas von der israelischen Besatzung an.

Sie erhielt Unterstützung von Palästinensern, die von den erfolglosen Friedensgesprächen der politischen Führer frustriert waren.

Sie verfügt sowohl über einen militärischen als auch über einen politischen Flügel.

Sie gewann 2006 die palästinensischen Parlamentswahlen und regiert seit 2007, nachdem sie einen Kampf gegen die Fatah gewonnen hatte, den Gazastreifen.

. . . Aber von da an beginnen wir, die Narrative entlang ideologischer Linien aufzuteilen. Was bedeutet es, dass die Hamas den Gazastreifen regiert? Ist die Hamas eine Regierung? Wurde sie rechtmäßig gewählt? Hat sie weiterhin ein Mandat zum Regieren? Ist sie eine politische Organisation? Eine bewaffnete Befreiungsbewegung? Eine radikale terroristische Organisation? Oder alles drei?

All dies sind berechtigte Fragen – Fragen, die ich zweifellos in einer Abhandlung erörtern könnte, die um ein Vielfaches länger wäre als diese hier.

. . . Aber es gibt eine Frage, die sich als besonders wichtig erweist. Die Antwort auf diese Frage ist ein Stein des Anstoßes für die Entschlüsselung der wahren Geschichte der Hamas. Diese Antwort ist ebenso weithin bekannt wie sie eifrig ignoriert wird. Aber wenn sie ans Licht käme, könnte sie das Verständnis der durchschnittlichen, uninformierten, MSM konsumierenden Massen für den gesamten israelisch-palästinensischen Konflikt drastisch verändern.

Die Frage ist: Wenn die Hamas wirklich eine so monströse Terrororganisation ist (wie uns die israelische Propaganda glauben machen will), wie konnte sie dann im Gazastreifen gedeihen, einem Freiluftgefängnis, das vom israelischen Militär sorgfältig kontrolliert, überwacht und blockiert wird?

Mit anderen Worten: Wie konnte die Hamas zu einem so furchterregenden Feind der israelischen Regierung werden, direkt vor deren Nase?

ISRAEL UND HAMAS

Wenn Sie die Ereignisse in der Region seit einiger Zeit verfolgen, wird es Sie nicht überraschen zu erfahren, dass die Hamas seit ihrer Gründung von Teilen des politischen, militärischen und geheimdienstlichen Establishments Israels gefördert und unterstützt wird.

Die Tatsache, dass Israel die Hamas aktiv unterstützt hat, ist keine “weit hergeholte Verschwörungstheorie”. Es ist eine gut dokumentierte Tatsache, die immer wieder von israelischen Insidern bestätigt wurde und über die die Mainstream-Medien immer wieder berichten.

Nehmen Sie den Artikel des Wall Street Journal aus dem Jahr 2009: “How Israel Helped to Spawn Hamas” (Wie Israel zur Entstehung der Hamas beitrug). Darin zitiert der Reporter Moshav Tekuma Avner Cohen – einen in Tunesien geborenen Juden, der in den 1970er und 1980er Jahren als israelischer Beamter in Gaza tätig war – und beklagt, dass “die Hamas zu meinem großen Bedauern Israels Schöpfung ist”. Cohen zufolge war es von Anfang an Israels Strategie, islamische Radikale in Palästina zu fördern, um Israels wahren Feind zu vereiteln: die säkulare palästinensische Führung, die mit friedlichen, diplomatischen Mitteln die palästinensische Eigenstaatlichkeit anstrebte.

Anstatt zu versuchen, die Islamisten im Gazastreifen von Anfang an einzudämmen, so Cohen, habe Israel sie jahrelang geduldet und in einigen Fällen sogar gefördert, um ein Gegengewicht zu den säkularen Nationalisten der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und ihrer dominierenden Fraktion, der Fatah von Jassir Arafat, zu schaffen. Israel kooperierte mit einem verkrüppelten, halb blinden Kleriker namens Scheich Ahmed Jassin, der bereits den Grundstein für die spätere Hamas legte. Scheich Jassin inspiriert die Kämpfer auch heute noch; während des jüngsten Krieges im Gazastreifen konfrontierten Hamas-Kämpfer die israelischen Truppen mit “Jassins”, primitiven Panzerfäusten, die zu Ehren des Geistlichen benannt wurden.

In dem Journal-Artikel wird diese Behauptung weiter untermauert, indem der pensionierte IDF-Brigadegeneral Yitzshak Segev zitiert wird, der sogar zugab, eine Reise nach Israel für Scheich Jassin organisiert zu haben, damit er im Krankenhaus behandelt werden konnte. Wie Segev später einem anderen Reporter gestand: “Die israelische Regierung gab mir ein Budget, und die Militärregierung gibt den Moscheen Geld.”

Es gibt zahlreiche weitere Beispiele für die israelische Komplizenschaft beim Aufbau der Hamas.

Yuval Diskin, von 2005 bis 2011 Leiter des israelischen Sicherheitsdienstes Shin Bet, sagte 2013 zu Yedioth Ahronoth: “Wenn wir uns die Entwicklung über die Jahre hinweg anschauen, dann war einer der Hauptverantwortlichen für das Erstarken der Hamas [der israelische Premierminister] Bibi [Benjamin] Netanjahu, seit seiner ersten Amtszeit als Premierminister.”

Im Jahr 2019 trat der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak im israelischen Armeeradio auf, wo er meinte, dass Netanjahus “Strategie darin besteht, die Hamas am Leben zu erhalten … selbst um den Preis, die Bürger [des Südens] im Stich zu lassen . . um die Palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah zu schwächen”.

Jassir Arafat sagte einer italienischen Zeitung, dass “die Hamas ein Geschöpf Israels ist” und behauptete, dass der frühere israelische Premierminister Yitzhak Rabin ihm gegenüber dies zugegeben habe.

Die leider falsch informierten, MSM-hörigen Massen, die wir zu Beginn dieser Untersuchung identifiziert haben – diejenigen, die glauben, über den Israel/Hamas-Konflikt informiert zu sein, obwohl sie nur die Aussagen der Talking Heads wiederholen – könnten durch all diese offenen Eingeständnisse verwirrt sein. “Aber warum sollte Israel seine Feinde unterstützen?”, könnten sie verwirrt fragen.

Glücklicherweise ist diese Frage nicht schwer zu beantworten. Laut Ehud Barak liegt die Logik darin, dass “es mit der Hamas einfacher ist, den Israelis zu erklären, dass es niemanden gibt, mit dem man sich zusammensetzen und mit dem man reden kann”. Mit anderen Worten: Ein radikaler, gewalttätiger palästinensischer Feind gibt den radikalen, gewalttätigen Likudniks eine Ausrede, um zu vermeiden, dass sie sich jemals ernsthaft auf Friedensgespräche mit dem palästinensischen Volk einlassen müssen.

Noch einmal: Es ist wichtig zu betonen, dass es sich hier nicht um eine wilde Verschwörungstheorie handelt. Es ist eine öffentlich anerkannte israelische Politik. Wie Haaretz nach dem 7. Oktober offen zugab, hat Netanjahu sogar zugegeben, diese Strategie in Kabinettssitzungen anzuwenden:

“Jeder, der die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und Geld an die Hamas überweisen”, sagte er bei einem Treffen der Knessetmitglieder seiner Likud-Partei im März 2019. “Das ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.”

Wie sieht diese Strategie nun in der Realität aus?

Schauen wir uns den Vorfall im Al-Shifa-Krankenhaus an. Erinnern Sie sich, als Netanjahu Anfang des Jahres den Fake News Award gewann, weil er die lächerliche IDF-Animation anpries, die zeigt, wie “Hamas-ISIS” (was auch immer das ist) “Krankenhäuser in Hauptquartiere für ihren Terror verwandelt”?

Und erinnern Sie sich, wie die IDF dann ein (entlarvtes) Video veröffentlichte, das zeigte, dass dieses Terrorhauptquartier in Wirklichkeit aus zwei Gewehren und einem (GASP!) MRT-Gerät bestand?

Nun, unabhängig von der Diskrepanz zwischen der gruseligen IDF-Karikatur der Hamas-Bunkerschicht und der völlig banalen Realität, wirft dies einige interessante Fragen auf, wie z. B.:

Wer, außer der Hamas, könnte einen solchen Bunker überhaupt gebaut haben?

Und was für einen Grund könnten sie haben, einen Bunker unter einem Krankenhaus zu bauen, außer dass sie dieses Krankenhaus als Schutzschild für ihre terroristischen Aktivitäten nutzen?

Ach ja, richtig. Die Hamas hat den Bunker nicht gebaut. Das war Israel, damals, als die israelischen Truppen den Gazastreifen besetzt hatten. Und warum hat Israel den Bunker gebaut? Laut Ehud Barak, um “mehr Platz für den Betrieb des Krankenhauses innerhalb der sehr begrenzten Größe dieser Anlagen zu schaffen”.

Sie sehen also, wie dieses Spiel funktioniert: Die israelische Regierung tut etwas, dann wartet sie, bis alle vergessen haben, was sie getan hat, und dann gibt sie vor, dass die Hamas das getan hat – und dass es zu terroristischen Zwecken geschah. Die Israelis nutzen diesen Vorwand dann als Rechtfertigung für die bereits geplante militärische Invasion des Gazastreifens.

Dasselbe Argument kann für die Raketenangriffe auf Israel angeführt werden, die – vor der Falschmeldung vom 7. Oktober – Israels Hauptargument gegen die Hamas darstellten. Diese Raketen werden aus Geld- und Materialtransfers hergestellt – Transfers, die die israelische Regierung ausdrücklich ermöglicht hat und die Netanjahu immer wieder verteidigt hat. Wie Netanjahu selbst Berichten zufolge bei einem Treffen von Likudniks im Jahr 2019 sagte:

“Wer gegen einen palästinensischen Staat ist, muss die Bereitstellung von Geldern für den Gazastreifen unterstützen, denn die Aufrechterhaltung der Trennung zwischen der PA [Palästinensischen Autonomiebehörde] im Westjordanland und der Hamas im Gazastreifen wird die Gründung eines palästinensischen Staates verhindern.”

Es könnte noch mehr über Israels Rolle bei der Unterstützung der Hamas gesagt werden, aber vielleicht ist es an der Zeit, die wichtigste Frage von allen anzugehen, nämlich…

WAS BEDEUTET DAS?

Dass eine Regierung ihre vermeintlichen Feinde verdeckt bewaffnet, finanziert, ausbildet und anderweitig unterstützt, ist für diejenigen, die die Geschichte des Terrors unter falscher Flagge studiert haben, vollkommen verständlich.

Wer meinen fünfstündigen Dokumentarfilm über “Die geheime Geschichte von Al-Qaida” gesehen hat, wird bereits die zahlreichen Parallelen zwischen dieser Geschichte und der geheimen Geschichte der Hamas erkennen. Die Ursprünge der Hamas aus der Muslimbruderschaft könnten uns zum Beispiel daran erinnern, dass die Briten, obwohl sie vermeintliche Feinde waren, zu verschiedenen Zeiten mit der Bruderschaft zusammenarbeiteten – und die Gruppe 1942 sogar heimlich finanzierten. Wir könnten auch daran erinnert werden, dass der israelische Militärgeheimdienst versucht hatte, seine eigene Terroroperation unter falscher Flagge in Ägypten im Jahr 1954 (Operation Susannah) der Bruderschaft in die Schuhe zu schieben.

Aber man muss kein Student der konspirativen Geschichte sein, um zu verstehen, was hier vor sich geht. Sogar der Schreiberling der New York Times, Thomas Friedman, hat bewiesen, dass kaputte Uhren zweimal am Tag richtig gehen, indem er das Grundkonzept in seinem Artikel “For Trump, Hamas and Bibi, It Is Always Jan. 6” (Für Trump, Hamas und Bibi ist es immer der 6. Januar) aus dem Jahr 2021 treffend formulierte:

Wie Trump haben sich sowohl Bibi als auch die Hamas an der Macht gehalten, indem sie Wellen der Feindseligkeit gegenüber “dem Anderen” entfachten und auf ihnen reiten. Sie wenden diese Taktik immer dann an, wenn sie in politischen Schwierigkeiten sind. Seit Netanjahu 1996 zum ersten Mal zum Premierminister gewählt wurde – nach einer Welle von Selbstmordattentaten der Hamas – sind sie bei dieser Taktik der wertvollste Partner des jeweils anderen gewesen.

Ja, genau wie Bush und die Neokonservativen, die ihn als Marionettenspieler eingesetzt haben, durch die Ereignisse des 11. Septembers erregt wurden und genau wie Putin durch die russischen Wohnungsbombenanschläge von 1999 erregt wurde, wurde Netanjahu durch die Anschläge der Hamas erregt.

Dass diese jahrelange Kultivierung eines Feindbildes zu den Ereignissen des 7. Oktober führte, ist kaum überraschend; vielleicht war es sogar unvermeidlich. Das Einzige, was den sorgfältig ausgearbeiteten Plan von Netanjahu und seinen Likudnik-Verschwörern vereitelt hat, die Israelis unter der Flagge zu versammeln und die weltweite Unterstützung für eine weitere Runde ethnischer Säuberungen zu mobilisieren, ist die Tatsache, dass die Menschen weltweit diesen offensichtlichen Insider-Job in größerer Zahl und schneller durchschauen als den 11. September oder ähnliche Vorfälle unter falscher Flagge in der Vergangenheit.

Zugegeben, es gibt einige Vorbehalte, die hier gemacht werden müssen. Erstens soll damit nicht gesagt werden, dass die Hamas – oder, genauer gesagt, die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, die den militärischen Flügel der Hamas bilden – völlig fiktiv sind. Es ist nicht so, dass diese Hamas-Kämpfer alle verkleidete Israelis sind oder dass ihre Waffen gefälscht sind. Es bedeutet auch nicht, dass die Hamas-Kämpfer unschuldige, missverstandene Friedensliebhaber sind, die keiner Fliege etwas zuleide tun wollen und die armen, gedemütigten Opfer israelischer Verleumdungen sind.

So wie “Al-Qaida” hauptsächlich aus echten islamischen Fundamentalisten besteht – nützlichen Idioten, die nicht erkennen, dass ihre Anschläge nur insofern erfolgreich sind, als sie den Terrorzwecken ihrer Feinde unter falscher Flagge dienen -, so finden sich auch in den Reihen der Qassam-Kämpfer zweifellos überwiegend wahre Gläubige der radikal-islamischen Sache.

Auch hier ist es wichtig, die Dynamik zu verstehen: Die verrückten Likudniks brauchen die extremsten Elemente der Hamas, um die israelische Öffentlichkeit in Angst und Schrecken zu versetzen und nach Sicherheit zu verlangen. Ebenso brauchen die Hamas-Hardliner die radikalen Zionisten in der israelischen Regierung, im Militär, in den politischen und religiösen Institutionen, um ihren Feldzug gegen die Palästinenser fortzusetzen und ihre kompromisslose, bis zum Tod gehende Ideologie zu rechtfertigen.

Beachten Sie bitte auch etwas anderes. Der Artikel, den Sie in diesem Moment lesen, ist keine Geschichte. Es ist seine/Geschichte. In diesem Fall, meine Geschichte. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten, die Teile dieses Puzzles zusammenzusetzen, um ein anderes Bild zu erhalten. Eine vollständige Erklärung der Hamas sollte eine viel genauere Untersuchung des Unterschieds zwischen ihren politischen und militärischen Elementen beinhalten, als ich zum Beispiel hier Zeit hatte, darzustellen.

Wenn Sie einen gut recherchierten Artikel lesen wollen, der eine ganz andere These vertritt als ich, empfehle ich Ihnen Robert Inlakeshs aufschlussreichen Artikel für The Last American Vagabond über “Did Israel Really Create Hamas?” (Hat Israel wirklich die Hamas gegründet?).

In Anbetracht all dessen ist es wichtig, sich an zwei letzte Dinge zu erinnern.

Erstens müssen wir uns immer vor Augen halten, dass die Möchtegern-Herrscher von Bevölkerungen – ob Netanjahu und die Likudniks in Israel oder die Hamas und ihre Führer in Gaza – geopolitische Spielchen auf hohem Niveau treiben, um sich den größten Vorteil zu sichern.

Zweitens dürfen wir nicht vergessen, dass es die unschuldigen Menschen sind, die ohne eigenes Verschulden in diesen Konflikt verwickelt sind – natürlich die Palästinenser, die derzeit einem Völkermord ausgesetzt sind, aber auch Israelis -, die für diese Spiele mit ihrem Leben bezahlen.

Solange wir diese hässlichen Wahrheiten nicht anerkennen, werden wir nie in der Lage sein, ein Happy End für diese brutale Geschichte zu schreiben.