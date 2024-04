Die ECHTE Lösung für den UN-Wahnsinn

Von James Corbett

Sie werden nie erraten, was gerade passiert ist. Politico hat einen Artikel über eine echte Lösung veröffentlicht!

Ja, eine ehrliche, echte Lösung!

Schockierend, nicht wahr?

Noch schockierender: Es ist eine Lösung, die detailliert beschreibt, wie wir uns aus den Fängen der UN befreien können!

Und das Schockierendste von allem: Diese vorgeschlagene Lösung ist kein “Wirf uns nicht ins Verderben”-Trick, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, einen alternativen Plan zur globalen Versklavung zu unterstützen. Es ist eine Lösung, die das Problem an der Wurzel packt und damit auch die globalistische Agenda selbst bedroht.

Nun, wir wollen es hier nicht übertreiben. Natürlich haben die Schoßhündchen des Establishments bei Politico nur über diese Lösung berichtet, um die Idee und diejenigen, die sie vorantreiben, zu verunglimpfen. Dennoch ist es eine erstaunliche Entwicklung, dass eine tatsächliche Lösung auf einer Dinosaurier-Medienplattform überhaupt diskutiert wird.

Was um alles in der Welt ist hier los? Setzen wir unsere Lesebrille auf und sehen wir es uns an.

Wie man Paris nicht verlässt

Wenn Sie ausschließlich die Mainstream-Nachrichten und die Propaganda des Establishments verfolgen, haben Sie vielleicht schon vom Pariser Abkommen gehört, dem Abkommen, das auf der jährlichen UN-Klimakonferenz in Paris 2015 verabschiedet wurde. Und wenn Sie ausschließlich diese Quellen der Fehlinformation verfolgen, dann werden Sie eine vage, schwammige Vorstellung davon haben, dass das Pariser Abkommen ein magisches Pergament ist, das – durch einen mystischen Prozess, den Sie nicht ganz erklären können – die Wettergötter so weit besänftigt, dass der künftige globale Temperaturanstieg auf 1,5 °C begrenzt wird.

Wenn Sie jedoch ein engagierter Corbett-Reporter sind, dann wissen Sie das:

das so genannte “Pariser Abkommen” ist in Wirklichkeit die dämonische Ausgeburt des Dreh- und Angelpunkts der Weltordnungspolitik, des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen;

“Das magische 1,5”-Ziel des besagten Abkommens ist in Wirklichkeit eine willkürliche, unwissenschaftliche Floskel; und

das Konzept einer globalen Durchschnittstemperatur ist selbst ein Schwindel.

Aber ob Sie wollen oder nicht, wenn Sie nicht zufällig im Iran, in Libyen oder im Jemen wohnen – den drei einzigen Staaten auf der Welt, die dieses Netto-Null-Todesversprechen nicht ratifiziert haben -, dann unterliegen Sie diesem Abkommen.

Auftritt Trump. Im Jahr 2017 kündigte Trump den Ausstieg Washingtons aus dem Pariser Abkommen an. Durch einen merkwürdigen Zufall war der früheste Termin, an dem die USA tatsächlich aus dem Abkommen aussteigen konnten, der 4. November 2020, der Tag nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen. Und wie wir alle wissen, hat der schläfrige Onkel Joe die (S)Wahl gewonnen und die USA prompt dazu gebracht, dem Abkommen wieder beizutreten.

Welche Lehren können wir also aus dieser Tortur ziehen? Wie können wir in Anbetracht der Tatsache, dass diese immer wiederkehrende Rückzugsscharade genau nichts gebracht hat, sicherstellen, dass ein weiterer Rückzugsversuch tatsächlich funktioniert?

Nun, wir könnten uns dafür entscheiden, zu glauben, dass der Orangenmann unser MAGA-Retter ist und dass die Amerikaner 2024 einfach noch härter wählen müssen, um den ganzen Klimaschwachsinn für immer zu beenden!

. . . Aber das ist eine aggressiv dumme Sichtweise, die die Realität der Situation grundlegend missversteht und so zu einer “Lösung” führt, die gar keine ist. Selbst wenn man glaubt, dass Trump tatsächlich gegen die Globalisten ist – was natürlich eine leicht nachweisbare Lüge ist -, zeigt der gescheiterte Rückzug der USA aus dem Pariser Abkommen nur, dass das, was ein Präsident willkürlich aufkündigen kann, von einem anderen willkürlich wiederbelebt werden kann.

Stellen Sie sich ein Universum vor, in dem die Wahlmaschinen Trump zum Sieger im Jahr 2020 erklärt hätten und der Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen Bestand gehabt hätte. Die Amerikaner säßen heute in genau demselben Boot wie damals: Sie würden hoffen, dass der von Trump ernannte Nachfolger die nächste(n) Wahl(en) gewinnt, um die USA aus Paris herauszuhalten.

Nein, die Teilnahme der Vereinigten Staaten – oder jedes anderen Landes – am Klimaschwindel der Willkür eines Möchtegern-Herrschers zu überlassen, ist überhaupt keine Lösung.

Wie können die USA also endgültig aus Paris aussteigen?

Wie man Paris WIRKLICH verlässt

Auftritt Politico.

Anfang dieses Monats veröffentlichte das Washingtoner Propagandablatt einen Artikel mit dem Titel “How Trump could exit Paris-and make it stick” (Wie Trump aus Paris aussteigen könnte – und es dabei belassen kann), in dem angeblich eine neue Idee vorgestellt wird, die von “prominenten Konservativen” ausgearbeitet wurde:

Die Idee, die in einem 920-seitigen Politikbericht enthalten ist, besteht darin, die Vereinigten Staaten aus dem Vertrag von 1992, der dem Pariser Abkommen zugrunde liegt, dem sogenannten UN-Klimarahmenübereinkommen, herauszuziehen. Das wäre ein großer Schritt über das hinaus, was Trump während seiner ersten Amtszeit getan hat, als er aus dem Pariser Abkommen ausstieg, aber weiterhin Delegationen zu den jährlichen UN-Klimagesprächen entsandte. Während ein Präsident dem Pariser Abkommen einseitig wieder beitreten kann (wie es Präsident Joe Biden getan hat), könnte der Wiedereintritt in das zugrunde liegende Übereinkommen eine Zweidrittelmehrheit im Senat erfordern – eine hohe Anforderung.

Das “könnte” im letzten Satz hat es in sich, aber nehmen wir die Idee erst einmal für bare Münze: Ein Wiedereintritt in das UNFCCC nach einem Rücktritt von diesem Übereinkommen würde eine (schwer zu erreichende) Zweidrittelmehrheit im Senat erfordern.

Auf den ersten Blick scheint der Vorschlag, dass die USA aus dem UNFCCC austreten, eine erfrischend radikale Idee zu sein. (“Radikal” im Vergleich zu den üblichen milchigen Plattitüden und bedeutungslosen Gesten, die amerikanische politische Kampagnen in der Regel begleiten, sowieso). Zweifellos ist dieser Vorschlag näher an einer Lösung für das Problem der wachsenden UN-Klimatyrannei als die Rückzugsscharade, mit der Trump die Öffentlichkeit während seiner Amtszeit veräppelt hat.

Aber der Teufel steckt, wie immer, im Detail. Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass dieser “Rückzug” – genau wie Trumps unwirksame Aktion – Teil eines Gesellschaftsspiels ist, das vom politischen Establishment gespielt wird. Diesmal lesen die Globalisten auf der Rechten die Anti-Establishment-Stimmung des Durchschnittswählers und beschließen, sich als kreuzzügige antiglobalistische Populisten auszugeben, um Stimmen zu gewinnen.

Diese Strategie des UNFCCC-Austritts – über die E&E News zuerst berichtete – geht auf das “Mandate for Leadership: The Conservative Promise” zurück, einem “politischen Fahrplan”, der von einer Organisation namens Project 2025 zusammengestellt wurde.

Das Projekt 2025 beschreibt sich selbst als eine “breite Koalition konservativer Organisationen, die sich zusammengeschlossen haben, um sicherzustellen, dass im Januar 2025 eine erfolgreiche Regierung beginnt”. Es wird von der Heritage Foundation angeführt und unter anderem von Leonard Leo und Pierre Omidyar finanziell unterstützt.

Da es sich um eine elitäre Gruppe von Insidern handelt, die von fragwürdigen Deep State-Agenten finanziert wird, könnte man annehmen, dass sie in ihrem politischen Fahrplan eine Sprengfalle eingebaut haben … und man hätte Recht. Das Projekt 2025 setzt sich nämlich nicht dafür ein, dass die USA das Pariser Abkommen, die UNFCCC und das gesamte Narrativ des Klimaschwindels ablehnen. Stattdessen beschwert es sich lediglich darüber, dass das Abkommen “dem Wohlstand der Vereinigten Staaten abträglich” sei.

Nein, das Projekt 2025 will nicht das Klimanarrativ selbst in Frage stellen und das gesamte 100-Billionen-Dollar-Kartenhaus, das der grüne Schwindel ist, auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Sie wollen lediglich ein größeres Stück des 100-Billionen-Dollar-Kuchens für Uncle Sam aushandeln.

Damit in diesem Punkt keine Zweifel aufkommen, erklärte Mandy Gunasekara, Mitglied von Project 2025, kürzlich gegenüber E&E News, was sich die Gruppe für die Zukunft von diesem Klimaabkommen wünscht:

Lassen Sie uns ein besseres Abkommen schaffen, das sich mehr auf greifbare Lösungen und die Ausweitung der Reichweite innovativer Technologien konzentriert, anstatt das aktuelle Pariser Klimaabkommen und die UNFCCC, die China dauerhaft als Entwicklungsland ausweist.

Ah, ich verstehe. Nein, wir sollten die UNFCCC und den Klimaschwindel selbst nicht ablehnen. Stattdessen sollten wir “ein besseres Abkommen schaffen”, das der amerikanischen Korporatokratie die Möglichkeit gibt, größere Profite aus dem Betrug zu ziehen!

Das ist natürlich genau die Art und Weise, wie Trump das Problem formulierte, als er beim ersten Mal mit dem Rückzug aus Paris scheiterte. Bei seiner Entscheidung, sich 2017 aus Paris zurückzuziehen, betonte Trump, dass das Abkommen “die Vereinigten Staaten zum ausschließlichen Vorteil anderer Länder benachteiligt.” Deshalb weigerte er sich, den gesamten Klimaschwindel zu widerlegen und sich ganz aus der UNFCCC zurückzuziehen.

Vielmehr wollte er klarstellen, dass er nicht die Beteiligung der USA an dem Klimaschwindel beenden wolle, sondern vielmehr “Verhandlungen aufnehmen, um entweder dem Pariser Abkommen oder einer wirklich völlig neuen Transaktion zu Bedingungen wieder beizutreten, die für die Vereinigten Staaten, ihre Unternehmen, ihre Arbeitnehmer, ihre Menschen und ihre Steuerzahler fair sind.”

Nur um das klarzustellen: Weder Politico noch Projekt 2025 noch Trump noch einer der anderen lügnerischen, manipulativen Globalisten-Insider im korrupten politischen System werden die Amerikaner (oder irgendjemand sonst) vor der Klimatyrannei der UNFCCC und ihrem heimtückischen Pariser Abkommen retten.

Davon abgesehen ist die Idee, mit der sie die Öffentlichkeit necken, ein erster Schritt zu einer echten Lösung für diese UN-Tyrannei.

Ja, die USA und jedes andere Land auf dem Planeten sollten aus der UNFCCC austreten. Nicht nur, weil ein Ausstieg aus dem UNFCCC automatisch das Pariser Abkommen beendet, und nicht nur, weil diese Abkommen für die amerikanischen Arbeitnehmer wirtschaftlich nachteilig sind, sondern weil das UNFCCC ein eklatanter politischer Machtrausch ist, der sich als Sorge um Mutter Erde ausgibt (und in Wirklichkeit auf pseudowissenschaftlichem Geschwafel beruht).

In Anbetracht der unglaublichen Macht dieser einfachen Idee ist die nächste logische Frage.

Warum dort aufhören?

Warum bei der UNFCCC aufhören? Warum nicht auch aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten? Wie die Corbett Reporter inzwischen wissen, plant die WHO auf der bevorstehenden Weltgesundheitsversammlung im Mai in Genf eine eigene politische Machtergreifung.

Insbesondere hoffen die Technokraten der WHO, eine Reihe von Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und ein neues Pandemieabkommen abzusegnen, das eine Reihe neuer tyrannischer Biosicherheitsmaßnahmen beinhalten könnte (obwohl niemand sicher sein kann, da die Details noch hinter verschlossenen Türen verhandelt werden).

Wenn also die Mitgliedstaaten aus dem UNFCCC austreten können, um das Pariser Abkommen zu Fall zu bringen, können sie dann auch aus der WHO austreten, um den Fängen des Pandemieabkommens zu entkommen? Natürlich können sie das.

Für diejenigen, die sich Sorgen über die mit einem solchen Schritt verbundenen Rechtsfragen und Verfahren machen: Keine Sorge! Es gibt Anwälte, die sich in diesem Moment mit genau diesem Problem beschäftigen. Dr. Francis Boyle zum Beispiel – der Mann, der die US-Gesetzgebung zur Umsetzung des Übereinkommens über die biologische Kriegsführung entworfen hat und jemand, der die Betrugsdemie seit dem ersten Tag anprangert – gibt in seinem Buch “Exiting The World Health Organization” seine eigene Einschätzung der Rechtslage bei einem Austritt eines Mitgliedstaats aus der WHO:

Ein Austritt aus der WHO-Verfassung kann unter Berufung auf die Doktrin der grundlegenden Änderung der Umstände gemäß Artikel 62 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge vollzogen werden. Artikel 62 kodifizierte die Regel des Völkergewohnheitsrechts, die damals und auch heute noch als rebus sic stantibus bekannt ist. Daher sollten sich alle Staaten auf die Doktrin der grundlegenden Änderung der Umstände/rebus sic stantibus berufen können, auch wenn sie nicht Vertragsparteien des Wiener Übereinkommens über das Recht der Verträge sind. Zu dem Zeitpunkt, als die Staaten Vertragsparteien der WHO-Verfassung wurden, war nie bekannt oder in Erwägung gezogen oder auch nur vermutet worden, dass die WHO eines Tages versuchen würde, sich durch die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und/oder den vorgeschlagenen Pandemievertrag in einen totalitären weltweiten medizinischen Polizeistaat zu verwandeln.

Das Interessante an dem von Dr. Boyle vorgeschlagenen Ansatz ist, dass er sich nicht auf die WHO selbst bezieht und sich nicht auf eine bestimmte Klausel der WHO-Verfassung oder ein Rücktrittsverfahren im WHO-Drehbuch beruft. Allein durch die Feststellung, dass die WHO eine grundlegende Veränderung der Umstände erfahren hat – eine Verwandlung in einen totalitären, weltweiten medizinischen Polizeistaat durch die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften und/oder den vorgeschlagenen Pandemievertrag”, wie Dr. Boyle es ausdrückt – könnte jeder Staat einen einseitigen und sofortigen Austritt aus der Organisation veranlassen.

Die rechtlichen Aspekte eines Austritts aus der WHO sind in der Tat faszinierend … aber sie gehen meines Erachtens am Thema vorbei. Wen interessiert es letztendlich, welcher juristische Hokuspokus für einen Austritt geltend gemacht werden kann oder nicht? Der Austritt aus der WHO oder aus dem UNFCCC ist nicht das Ergebnis einer magischen juristischen Beschwörung, sondern eine einseitige Handlung. Und – ähnlich wie bei dem gefälschten Papiergeld-Ponzi-Schema, das von den Zentralbanken der Welt betrieben wird – ist das Einzige, was das ganze Kartenhaus der UNO vor dem Einsturz bewahrt, dass jedes Land die Fiktion mitspielt, es sei rechtlich zur Teilnahme an diesen Organisationen verpflichtet.

Denn was würden die USA oder ein anderes wichtiges Mitglied tun, wenn sie einfach aus der WHO austreten würden? Ihre Anwälte schicken? Oooh, beängstigend.

Wenn wir also erst einmal die weit verbreitete Graswurzelbewegung gebildet haben, die für unseren Austritt aus der UNFCCC und der WHO verantwortlich sein wird – denn natürlich werden weder das Projekt 2025 noch irgendeine andere Gruppe von parteiischen Beltway-Insidern irgendetwas davon für uns erreichen – warum sollten wir es dabei belassen? Warum nicht weitermachen und aus allen globalen Verträgen und Organisationen austreten?

Wenn man bedenkt, dass sowohl das UNFCCC als auch die WHO lediglich Organe der Bestie Vereinte Nationen sind, warum dann nicht den Kopf der Schlange abschlagen und sich ganz aus der UNO zurückziehen? Und wenn wir uns erst einmal von den Vereinten Nationen befreit haben, warum beginnen wir dann nicht, uns von allen anderen Krallen des globalistischen Raubvogels zu befreien?

Bye-bye, Welthandelsorganisation!

Arrivaderci, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung!

Sayonara, NATO!

Hasta la vista, Europäische Union!

Smell ya later, Internationale Parlamentarische Union!

Lasst euch beim Rausgehen nicht die Tür auf den Arsch fallen, Erdföderation! (Was, du kennst die Verfassung der Föderation der Erde nicht? Du musst mehr Corbett Report sehen!)

Nachdem wir diese Flasche entkorkt und den Rückzugsgeist herausgelassen haben, können wir natürlich auch den ganzen Weg gehen. Mit anderen Worten, sobald wir unsere Bundesregierungen aus all diesen globalistischen Abkommen und Organisationen herausgenommen haben, müssen wir die nächste Schicht unfreiwilliger Kontrolle von oben nach unten entfernen. Wir können uns an die Arbeit machen und die Abspaltung der Bundesstaaten von den USA, der Provinzen von der Herrschaft Kanada, der Präfekturen von Japan und der Länder von Großbritannien organisieren. Und dann können wir damit beginnen, die Souveränität von Bezirken zu erklären. Und dann ist es an der Zeit, die Macht auf die Gemeinden zu übertragen, dann auf die Stadtviertel und schließlich … auf souveräne Einzelpersonen?

Nun, träumen kann man immer.

Aber bis die Menschen aufwachen und ihre individuelle Souveränität zurückfordern, können wir zumindest damit beginnen, uns aus der WHO und dem UNFCCC und all den anderen globalistischen Todesversprechen zurückzuziehen, an die wir gebunden sind.

Ich sage: “Genug der Halbheiten und des Herumbastelns an den Rändern des globalistischen Schwindels! Es ist an der Zeit, aus allen internationalen Verträgen und Institutionen auszutreten!”

Wer schließt sich mir an?