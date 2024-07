Das berühmte Dreieck der Weltordnung: Traoré über die westlichen Mächte.

Ibrahim Traoré:

“Die Imperialisten haben ihre eigene Weltsicht, die ich euch erklären werde.

Für sie ist die Welt ein Dreieck, was in vielen ihrer Symbole sichtbar ist. An der Spitze dieses Dreiecks steht das ‘Imperium des Guten’, und sie glauben, dass sie dieses Imperium sind. Es repräsentiert Wohlstand und alles Positive, und sie denken, dass sie das Recht auf alles Glück und allen Reichtum dieser Welt haben. Sie glauben, dass es ihr Recht ist, ihre Weltsicht und Lebensweise durchzusetzen.

Deshalb kamen sie während der Eroberung in unsere Länder und behaupteten, sie hätten sie ‘entdeckt’, weil sie uns als bloße Wilde sahen, die nichts mit ihnen gemeinsam hatten. Sie nannten uns ‘Ureinwohner’, weil sie glaubten, alle Rechte zu haben und die Welt nach ihren Wünschen gestalten zu können.

Um das zu verdeutlichen, schauen Sie sich nur ihre Filme an. Sie haben ihre Leute einer Gehirnwäsche unterzogen, um sie glauben zu lassen, dass sie überlegen sind und Anspruch auf alles haben.

In diesen Filmen sind die Bösewichte fast immer Russen, Südamerikaner oder Schwarze, die als Drogendealer, Zuhälter oder Menschenhändler dargestellt werden. In letzter Zeit werden Araber als Terroristen dargestellt.

Das zeigt genau, wie sie die Welt sehen.

Im wirtschaftlichen Bereich hat wohl jeder von uns chinesische Produkte als ‘billige Waren’ abgestempelt. Aber heute kann ich Ihnen sagen, dass wir uns geirrt haben. China hat fortschrittliche Technologie, und die meisten Länder beziehen ihre Waren dort, kennzeichnen sie um und verkaufen sie uns dann als ihre eigenen.

Schauen Sie sich um: Diejenigen in der Bauindustrie werden bestätigen, dass ihre Ausrüstung jetzt meist chinesisch ist. Das Gleiche gilt für den Transportsektor.

Sie haben uns belogen.

Während unserer Reisen in den letzten 20 Monaten haben wir weltweit Unternehmen und Fabriken gesehen und festgestellt, dass letztlich alles nach China führt.

Doch ihre Propaganda hat uns dazu gebracht, chinesische Produkte zu verachten und zu glauben, dass Qualität nur von ihnen kommt.

Um das besser zu verstehen, gehen wir zurück in die Vergangenheit.

Lesen Sie über die Zaren, die mongolischen Eroberungen, die persischen, türkischen und osmanischen Reiche. Sie werden verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist.

Am Fuße des Dreiecks gibt es zwei Imperien: das Imperium des Bösen und das Imperium der Sklaven. Das Imperium des Bösen umfasst die Gruppen, die ich bereits erwähnt habe.

Nach Meinung der Imperialisten muss das Imperium des Bösen verschwinden, da es das Böse verkörpert.

Dies wurde ihren Leuten, besonders in den 1980er Jahren, vermittelt, als Russland unter Präsident Gorbatschow zusammenbrach, inszeniert von Präsident Ronald Reagan.

Drei Hauptstrategien haben unsere Aufmerksamkeit erregt.

Erstens forderten sie Saudi-Arabien auf, die Ölpreise von 35 auf 7 Dollar zu senken, um die russische Wirtschaft zu zerstören.

Zweitens bewaffneten sie die Taliban (die von Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus empfangen wurden) mit CIA-gelieferten Stinger-Raketen, um gegen die Russen zu kämpfen, um später vorzugeben, selbst gegen die Taliban zu kämpfen. Unglaublich!

Drittens blufften sie mit dem Star-Wars-Projekt (Strategic Defense Initiative), was Gorbatschow dazu veranlasste, das Paulus-Projekt zu starten, das Russland schwächte.

Nach dem Zusammenbruch Russlands begannen diejenigen, die sich als ‘Imperium des Guten’ bezeichneten, zu prahlen, bis Wladimir Putin und sein Team kamen, um Russland wiederzubeleben.

Das ‘Imperium des Bösen’ (laut ihnen) hat stark gelitten.

Schauen Sie sich heute den Iran an, der allen möglichen Sanktionen ausgesetzt ist.

Schauen Sie sich an, wie sie bestimmte Völker kennzeichnen.

Durch ihre Propaganda können sie bewirken, dass Sie ein Volk hassen oder lieben. Sie sind Meister der Kommunikation und nutzen alle möglichen Kanäle, um zu manipulieren.

Schauen Sie sich die Kriege an, die toben. Sie haben sie für ihre eigenen Interessen erfunden.

Und schließlich das Imperium der Sklaven, das laut ihnen Afrika und einige Nationen Südamerikas umfasst.

In ihren Köpfen gehört Afrika ihnen – unser Land, unser Reichtum ist ihr Eigentum.

Sie können sich nicht vorstellen, dass sich Afrikaner emanzipieren, den Kopf über Wasser heben und sich ihnen widersetzen.

Deshalb stereotypisieren sie Afrikaner als leicht zu manipulieren und von Emotionen getrieben.

Sie werden immer einen Afrikaner finden, der gegen seinen eigenen Bruder kämpft, und das war schon immer so.

Durch ihre Kommunikation haben sie bewirkt, dass Sie Ihre eigene Hautfarbe hassen.

In unseren Kulturen und in vielen Kulturen in Burkina Faso wurde Trauer durch die Farbe Blau symbolisiert. Wenn eine Frau ihren Mann verlor, trug sie blaue Gewänder, um für eine bestimmte Zeit zu trauern.

Sie kamen und erzählten Ihnen, dass Schwarz Trauer, den Teufel, Mittelmäßigkeit und alles Negative symbolisiert. Leider haben wir dies so sehr akzeptiert, dass wir jetzt, wenn wir trauern, Schwarz tragen.

Wir müssen aufwachen.

Dies ist ihr Stereotyp: Sie sind das Imperium des Guten, andere sind das Imperium des Bösen, und wir sind das Imperium der Sklaven.

Dies ist die imperialistische Weltsicht.

Sie müssen das verstehen.

Nun möchte ich einige Intellektuelle ansprechen, die ständig für die Imperialisten predigen. Ignorieren sie diesen Teil der Geschichte? Ich erfinde nichts; es wurde alles deklassifiziert.

Sie können alles, was ich gesagt habe, in Bibliotheken oder online finden. Haben diese Intellektuellen es nicht gelesen? Kennen sie die Geschichte dieser Welt nicht?

Vielleicht ist es Unehrlichkeit oder ein paar Dollar, die sie dazu bringen, immer für die Imperialisten zu predigen.

Unsere Intellektuellen müssen immer bestrebt sein, unser Volk, unsere Massen aufzuklären, damit sie verstehen, woher sie kommen und wie sie von den Imperialisten gesehen werden.”