Die US-Marine kommt ins Stocken, da die jemenitische Blockade den israelischen Hafen in den Bankrot treibt

“Es muss anerkannt werden, dass sich der Hafen in einem Zustand des Bankrotts befindet”, sagte Gideon Golber, Geschäftsführer des Hafens von Eilat, der seit Monaten auf die desolate wirtschaftliche Lage des Hafens hinweist und nun die israelische Regierung um finanzielle Unterstützung bittet. In einer Rede vor dem Wirtschaftsausschuss der Knesset am 7. Juli wies Golber darauf hin, dass die Wirtschaftstätigkeit nach der Blockade des Roten Meeres durch Ansar Allah zum Erliegen gekommen ist.

Am 19. November beschlagnahmte die jemenitische Ansar Allah das mit Israel in Verbindung stehende Schiff “Galaxy Leader” vor der Küste von Hodeidah und erklärte die Aktion zu einem Akt der Solidarität mit dem Gazastreifen. Brigadegeneral Yahya Saree, Sprecher der jemenitischen Streitkräfte, kündigte daraufhin an, dass Schiffen mit israelischer Beteiligung die Durchfahrt durch das Rote Meer untersagt werde.

Obwohl Ansar Allah am 19. Oktober begann, Israel mit Raketen und Drohnen zu beschießen, wurde die umfassende Blockade des Roten Meeres, die verhindern soll, dass Schiffe den von Israel betriebenen Hafen von Eilat erreichen, erst Ende November vollständig durchgesetzt. Im Dezember kündigte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin an, dass die USA eine multinationale Marinekoalition namens Operation Prosperity Guardian anführen würden, um die freie Durchfahrt von Schiffen nach Eilat zu gewährleisten.

Innerhalb des ersten Monats der Blockade ging die Wirtschaftstätigkeit im Hafen von Eilat laut Reuters um 85 % zurück. Trotz der Bemühungen der US-amerikanischen und britischen Marine, die Blockade zu bekämpfen, blieben sie zuversichtlich, den Schiffsverkehr nach Israel wiederherstellen zu können.

Nach den anhaltenden Niederlagen der Ansar Allah, die Schiffe an der Durchfahrt durch die von der US-geführten Koalition verteidigten Gewässer hinderten, wurde jedoch eine weitere Militäroperation, die “Operation Poseidon Archer”, angekündigt. Diese Operation zielte auf die Zerstörung der jemenitischen militärischen Infrastruktur ab, konnte aber keine wichtigen Ziele ausfindig machen. Nach einem groß angelegten jemenitischen Angriff auf amerikanische Schiffe am 10. Januar kam es zu regelmäßigen Luftangriffen und Vergeltungsangriffen auf Schiffe.

Im Juni erklärte der Geschäftsführer des Hafens von Eilat: “Seit sieben Monaten gibt es überhaupt keine Arbeit mehr”. Er führte dies auf die Schwäche der Koalition im Umgang mit Ansar Allah zurück: “Dieses Problem kann trotz des Krieges nicht vernachlässigt werden. Aber es gibt keine Lösungen, also schäme ich mich nicht, den Kunden zu sagen, sie sollen den Houthis 100.000 Dollar für die Überfahrt zahlen, und ich werde mich an der Finanzierung beteiligen. Ich schlafe nachts nicht, und wenn man die Ägypter bezahlen muss, um durch den Suezkanal zu kommen, oder die Houthis, um durch Bab al Mandab zu kommen, dann ist das eben so.”

Einen Monat zuvor war der Hafen von Eilat in die Kritik geraten, weil er gedroht hatte, die Hälfte seiner rund 120 Beschäftigten zu entlassen. Dieser Schritt wurde von der größten israelischen Gewerkschaft, der Histadrut, verurteilt und rief sogar die israelische Knesset auf den Plan.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch des Hafens von Eilat hat sich in den letzten acht Monaten vollzogen und wurde in den israelischen hebräischen Medien behandelt, während er in den westlichen Medien kaum Beachtung fand. Dies ist wahrscheinlich auf das atemberaubende militärische Scheitern der Operation Prosperity Guardian zurückzuführen, die in einem peinlichen und letztlich gescheiterten Versuch, einen israelischen Hafen zu retten, erhebliche Ressourcen und Gelder der US-Steuerzahler verschlang.

*

Robert Inlakesh ist ein politischer Analyst, Journalist und Dokumentarfilmer, der derzeit in London, Großbritannien, lebt. Er hat aus den besetzten palästinensischen Gebieten berichtet und dort gelebt und moderiert die Sendung ‘Palestine Files’. Er ist der Regisseur von ‘Steal of the Century: Trumps Palästina-Israel-Katastrophe”. Folgen Sie ihm auf Twitter @falasteen47