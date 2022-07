Das Biden-Vermächtnis: Taliban-Kräfte, die mit US-Waffen überschwemmt wurden, vereinigen sich, um die pakistanische Regierung auszuschalten – ein Land am Rande des wirtschaftlichen Zusammenbruchs

Es ist nun fast ein Jahr her, dass Joe Biden und das US-Militär vor den Taliban-Terroristen kapituliert haben. Joe Biden, General Milley und Verteidigungsminister Lloyd Austin sind immer noch an der Macht.

Als Teil der Kapitulation stattete Joe Biden die Taliban mit US-Waffen im Wert von fast 80 Milliarden Dollar aus und überließ Tausende von Amerikanern, die im Land gestrandet waren, sich selbst zu versorgen.

Das Weiße Haus und das Pentagon haben nie zugegeben, wie viele Waffen im Wert von Milliarden Dollar sie für die islamistische Gruppe zurückgelassen haben.

Joe Biden belieferte die Terrororganisation Taliban und ihre islamistischen Komplizen mit US-Waffen im Wert von Milliarden von Dollar.

Anstatt die Ausrüstung vor dem Verlassen des Landes zu zerstören, beschloss Joe Biden, die militärische Ausrüstung der USA im Wert von fast 85 Milliarden Dollar den Taliban zu überlassen.

Wie The Gateway Pundit am Sonntag berichtete, hat Joe Biden 300-mal mehr Waffen hinterlassen als die, die im Rahmen von Obamas Fast and Furious-Programm an die mexikanischen Kartelle weitergegeben wurden.

Diese vollständigere Liste wurde mit öffentlichen Informationen und mithilfe von anderen Geheimdienstquellen erstellt.

Die Liste enthält nicht all die zusätzlichen Arten von nicht-tödlicher Ausrüstung, alles von MREs, medizinischer Ausrüstung und sogar Energydrinks.

Die große Story könnten die Paletten mit Bargeld sein, von denen die Taliban Videos mit Paletten von Waffen und Stapeln von 100-Dollar-Scheinen veröffentlicht haben, die sie beschlagnahmt haben.

Hier eine vollständigere Liste der von den USA gelieferten und zurückgelassenen Ausrüstung, die nun von den Taliban kontrolliert wird:

-2.000 Gepanzerte Fahrzeuge einschließlich Humvees und MRAPs

-75.989 Fahrzeuge insgesamt: FMTV, M35, Ford Rangers, Ford F350, Ford Vans, Toyota Pickups, gepanzerte Sicherheitsfahrzeuge usw.

45 UH-60 Blachhawk-Hubschrauber

50 MD530G Scout-Angriffshubschrauber

-ScanEagle-Militärdrohnen

-30 Cessnas in Militärversion

-4 C-130’s

-29 Bodenangriffsflugzeuge vom Typ A-29 Super Tocano aus brasilianischer Produktion

208+ Flugzeuge insgesamt

-Mindestens 600.000+ Handfeuerwaffen M16, M249 SAWs, M24 Sniper Systems, 50 Kaliber, 1.394 M203 Grenade Launchers, M134 Mini Gun, 20mm Gatling Guns und Munition

61.000 M203-Kugeln

-20.040 Granaten

-Panzerfäuste

-Mörser +1.000 Schuss Munition

-162.000 Stück verschlüsselte militärische Kommunikationsausrüstung

-16.000+ Nachtsichtbrillen

-Neueste Technologie Nachtsichtgeräte

-Thermische Zielfernrohre und thermische Monobrillen

10.000 2,75-Zoll-Luft-Boden-Raketen

-Aufklärungsausrüstung (ISR)

Laser-Zielgeräte

Sprengstoffe – C-4, Semtex, Zünder, Hohlladungen, Thermit, Brandbomben, AP/API/APIT

-2.520 Bomben

-Verschlüsselte Mobiltelefone und Laptops der Verwaltung, alle einsatzbereit

Paletten mit Millionen von Dollars in US-Währung

-Millionen von Munitionskugeln, darunter 20.150.600 Schuss 7,62 mm, 9.000.000 Schuss Kaliber 50, aber nicht nur.

-Großer Vorrat an Plattenträgern und Körperpanzern

US-Militär HIIDE, für Handheld Interagency Identity Detection Equipment Biometrics

-Jede Menge schweres Gerät, darunter Bulldozer, Bagger, Muldenkipper und Bagger

Viele der in der obigen Liste enthaltenen Informationen sind öffentlich bekannt.

Die Taliban verfügen heute über eines der am besten ausgerüsteten Militärs der Welt.

Und nun haben sich die Taliban aus Afghanistan und Pakistan zusammengeschlossen, um die Kontrolle über Pakistan zu übernehmen.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der Pakistan mit „makroökonomischer Instabilität“ konfrontiert ist.

Das atomar bewaffnete Pakistan ist im Begriff, das nächste Sri Lanka zu werden.

Sam Faddis berichtete über Substack:

Nun aber nimmt der gesamte Kampf eine immer gefährlichere Richtung, weil die wirtschaftliche Stabilität des pakistanischen Nationalstaates ernsthaft bedroht ist. Pakistan ist sowohl von russischem als auch von ukrainischem Weizen stark abhängig. Beide Lieferungen sind nun unterbrochen worden. Eine ernsthafte Hungersnot ist nun eine echte Bedrohung.

Der Anstieg der Ölpreise hat Pakistan ebenfalls hart getroffen. Zwischen 2020 und 2021 stiegen die Kosten für Ölimporte nach Pakistan um 85 %. Ende Juni 2022 belief sich das pakistanische Handelsdefizit auf 50 Milliarden Dollar. Das war ein Anstieg von über 50 % gegenüber dem Vorjahr. Die Regierung in Islamabad sah sich gezwungen, die Einfuhr von über 800 Luxusartikeln zu verbieten, um das Defizit nicht noch weiter ansteigen zu lassen. Die Inflation stieg im Juni auf 20 %. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die Subventionen gestrichen. Die Preise für Öl und Gas sind in die Höhe geschnellt.

Der Wert der pakistanischen Rupie ist zusammengebrochen. Pakistans Devisenreserven haben sich halbiert. Die Weltbank warnt, dass Pakistan bald vor „makroökonomischer Instabilität“ stehen könnte. Einem solchen Ereignis würde bald ein gesellschaftlicher Zusammenbruch folgen. Pakistan hat jahrzehntelang mit einer blutarmen Wirtschaft, weit verbreiteter Korruption und innerer Instabilität zu kämpfen. Das Land verfügt nicht über die nötigen Reserven – weder finanziell noch anderweitig -, um größeren wirtschaftlichen Belastungen standzuhalten.

Die Ölraffinerien stehen kurz vor der Schließung, weil die Ölimporte ausbleiben. Stromausfälle von 10-12 Stunden sind inzwischen Routine. Einfach ausgedrückt: Pakistan ist das Geld ausgegangen. Der Vorsitzende des Federal Board of Revenue hat das Land als „bankrott“ bezeichnet. Die Welt hat gerade gesehen, wie Sri Lanka unter dem Gewicht der wirtschaftlichen Kräfte, die den Globus überrollen, zusammengebrochen ist. Dieses Ereignis ist nicht einzigartig. Was in diesem Inselstaat geschah, wird sich bald überall auf der Welt ereignen, da die Volkswirtschaften unter dem Druck der grassierenden Inflation und der kollabierenden Versorgung mit wichtigen Materialien wie Lebensmitteln und Treibstoff zusammenbrechen.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier.