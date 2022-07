Das erste große Schlachtfeld ist eindeutig Europa – Es scheint wie Wahnsinn, aber hier ist eine größere Agenda im Spiel.

Seit vielen Jahren haben wir die Einführung weitreichender und umwälzender Beschränkungen für die Industrie und die Landwirtschaft im Namen von „Klimawandel“-Initiativen erwartet, und nun scheint die Zeit gekommen zu sein, dass der Kampf beginnt. Das erste große Schlachtfeld ist eindeutig Europa, da die einzelnen Nationen dem Emissionsdiktat der zentralisierten EU-Regierung folgen und ihre eigenen Volkswirtschaften inmitten einer selbst verursachten Energiekrise zerstören. Es scheint wie Wahnsinn, aber hier ist eine größere Agenda im Spiel.

Heute erhebt sich in ganz Europa ein Aufstand der Landwirte, da die eigentlichen Erzeuger der Lebensmittel, die die Bevölkerung am Leben erhalten, verteufelt werden, weil sie sich weigern, unter Bedingungen zu arbeiten, die sie im Grunde in den Ruin treiben würden. Bei den europäischen Emissionsvorschriften geht es nicht nur um Kohlenstoff, auch wenn dies ein wichtiger Aspekt ist. Vielmehr beziehen sich die Vorschriften auch auf andere natürliche Gase wie Methan und Stickstoff, die in großen landwirtschaftlichen Betrieben als Nebenprodukt anfallen. Allein die Stickstoffbeschränkungen werden die meisten landwirtschaftlichen Betriebe in den Niederlanden, einem der größten Agrarländer der EU, in den Ruin treiben. Deutschland wird den Niederlanden in naher Zukunft mit eigenen Emissionsvorschriften folgen.

Zunächst ist es wichtig zu fragen: „Warum jetzt?“ Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. In erster Linie ist die EU-Klimaagenda eng an die UN-Klimaprotokolle für das Jahr 2030 angelehnt und verlangt eine Reduzierung der Emissionen um 55 % in weniger als einem Jahrzehnt (und eine Netto-Nullrunde bis 2050). Wenn Sie glauben, dass diese Entscheidungen von einzelnen Regierungen getroffen werden, dann irren Sie sich; der 2030-Plan wurde von globalistischen Institutionen wie der UNO und dem Club of Rome formuliert – die Mitgliedstaaten befolgen lediglich Befehle. Der Zeitrahmen für drastische Umweltvorschriften wurde wahrscheinlich bereits 1992 auf dem „Erdgipfel“ in Rio de Janeiro festgelegt (auch bekannt als Agenda 21).

Warum das Jahr 2030? Das ist schwer zu sagen. Es gibt keine wissenschaftliche Grundlage für den Zeitplan. Es gibt keine Beweise für die Annahme, dass der Klimawandel bis 2030 spürbare Auswirkungen auf die Umwelt haben wird. Sie wollen einfach nur, dass bis 2030 Kohlenstoffkontrollen und andere Maßnahmen eingeführt werden, ohne dass sie einen konkreten Grund dafür nennen.

Jahrzehntelang haben etablierte, bezahlte Wissenschaftler und aktivistische Hysteriker den Weltuntergang des Klimas vorhergesagt, und nicht eine einzige dieser Vorhersagen ist jemals eingetreten. In den 1970er Jahren zum Beispiel sagten Klimawissenschaftler eine „neue Eiszeit“ bis zum Jahr 2000 voraus, und dieses unsinnige Szenario wurde von den Medien weit verbreitet. Dann behaupteten sie, dass der „saure Regen“ in den 1980er Jahren das Leben in den Süßwasserseen auslöschen würde; aber das ist nie passiert. Danach ging der Klimakult zum Narrativ der globalen Erwärmung über und sagte voraus, dass die Eiskappen schmelzen und die steigenden Meere bis zum Jahr 2000 „Nationen auslöschen“ würden. Offensichtlich ist dies nie geschehen.

Im Jahr 2000 erklärten Wissenschaftler der Climate Research Unit in Großbritannien, Schneefall gehöre „der Vergangenheit an“ und die nächste Generation werde nicht mehr wissen, was Schnee ist. Im Jahr 2008 behaupteten NASA-Wissenschaftler, dass die Arktis bis zum Jahr 2018 „eisfrei“ sein würde. Die Liste ließe sich endlos fortsetzen, und es wäre witzig, wenn die Leute, die all diese falschen Vorhersagen gemacht haben, nicht immer noch Einfluss auf die Regierungspolitik hätten, aber das tun sie.

Das folgende Zitat des Club of Rome, einer Gruppe, die direkt mit der UNO verbunden ist, soll verdeutlichen, warum die Öffentlichkeit in den letzten Jahrzehnten ständig mit Klimaprophezeiungen bombardiert wurde. Das Zitat stammt aus einem Buch mit dem Titel „The First Global Revolution“ aus dem Jahr 1992. In diesem Dokument wird ausdrücklich empfohlen, die globale Erwärmung als Mittel zu nutzen:

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Feind, gegen den wir uns vereinen können, sind wir auf die Idee gekommen, dass Umweltverschmutzung, die drohende globale Erwärmung, Wasserknappheit, Hungersnöte und Ähnliches dafür infrage kämen. In ihrer Gesamtheit und ihren Wechselwirkungen stellen diese Phänomene tatsächlich eine gemeinsame Bedrohung dar, der wir uns alle gemeinsam stellen müssen. Aber wenn wir diese Gefahren als Feind bezeichnen, tappen wir in die Falle, vor der wir bereits gewarnt haben, nämlich Symptome mit Ursachen zu verwechseln. Alle diese Gefahren sind durch menschliche Eingriffe in natürliche Prozesse verursacht und können nur durch veränderte Einstellungen und Verhaltensweisen überwunden werden. Der wahre Feind ist also der Mensch selbst.

Die Aussage stammt aus Kapitel 5 – Das Vakuum, in dem ihre Position zur Notwendigkeit einer globalen Regierung dargelegt wird. Das Zitat ist eindeutig: Es muss ein gemeinsamer Feind heraufbeschworen werden, um die Menschheit dazu zu bringen, sich unter einem einzigen Banner zu vereinen, und die Eliten sehen die von der Menschheit selbst verursachte Umweltkatastrophe als den bestmöglichen Motivator.

Nur gibt es keine Umweltkatastrophe, zumindest nicht in der Erzählung, die das Establishment präsentiert. Sie existiert einfach nicht. Es gibt keine Beweise, die die Theorie des vom Menschen verursachten Klimawandels stützen. Keine. Die globalen Temperaturen sind im letzten Jahrhundert nur um 1 Grad Celsius gestiegen, und es gibt keinen konkreten Beweis dafür, dass dieses eine Grad Temperatur durch menschliche Aktivitäten verursacht wurde.

Das Hauptargument der Klimawissenschaftler ist das des Ausschlusses: Sie sagen, dass alle anderen potenziellen Ursachen (einschließlich der Sonne) nachweislich nicht die Ursache sind, daher „muss“ die Ursache die menschliche Industrie und die Emissionen sein. Doch das ist eine Lüge.

Interessanterweise fällt der von der NOAA und der NASA angeführte Temperaturanstieg direkt mit einem Anstieg der Sonnenaktivität im Laufe der letzten 100 Jahre zusammen, wie eine 2006 veröffentlichte Studie zeigt. Darüber hinaus haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Sonnenaktivität im Jahr 2022 die bisherigen Vorhersagen ÜBERtrifft. Die gesamte Sonnenaktivität hat zur gleichen Zeit zugenommen, als sich die Erde erwärmt hat – man stelle sich das vor.

Klimawissenschaftler schließen die Sonne als Ursache weiterhin aus, weil sie sagen, dass es nicht genug Daten gibt, um diese Idee zu unterstützen. Natürlich gibt es nicht genug Daten, weil das ganze Geld an Wissenschaftler geht, die die Theorie der vom Menschen verursachten Erwärmung unterstützen; für Wissenschaftler, die alternative Theorien aufstellen, gibt es kein Geld.

Da die von den Klimawissenschaftlern verwendeten offiziellen Temperaturaufzeichnungen nur bis in die 1880er Jahre zurückreichen, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wie oft diese Erwärmungsmuster tatsächlich auftreten und wie oft sich die Erde im Laufe der Jahrtausende um 1 Grad Celsius erwärmt hat. Aber das spielt keine Rolle, denn bei der Klimawissenschaft geht es nicht um die Rettung der Erde, sondern darum, einen Vorwand zu schaffen, um jeden Aspekt der menschlichen Produktion und damit der menschlichen Gesellschaft im Detail zu steuern.

Wenn die Emissionsziele bis 2030 erreicht werden sollen, müssen innerhalb der nächsten acht Jahre drastische gesellschaftliche Veränderungen stattfinden. Die Struktur unseres derzeitigen Handelssystems und der globalen Versorgungskette muss in Stücke gerissen und durch ein äußerst begrenztes Produktionsmodell ersetzt werden. Und nicht nur das, auch die menschliche Bevölkerung müsste um Milliarden von Menschen reduziert werden. Dieses Modell wird künstlich durch willkürliche Klimarichtlinien eingegrenzt, die von nicht gewählten Regierungsgremien im Namen der Eindämmung von Umweltveränderungen festgelegt werden, die nachweislich nicht vom Menschen verursacht wurden. Das Ergebnis ist die Schaffung eines autoritären Rahmens, den die Globalisten als „ökologisch gerechtfertigt“ bezeichnen.