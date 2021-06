Das Blatt wendet sich in Afrika: Russland meistert die Entspannung

Von Phil Butler: Er ist Politikforscher und -analyst, Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte, Autor des aktuellen Bestsellers „Putins Prätorianer“ und anderer Bücher. Er schreibt exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Am 25. Mai feierte die Welt den Afrika-Tag, den Tag zum Gedenken an die Gründung der Organisation für Afrikanische Einheit im Jahr 1963. In den Vereinigten Staaten feiert die Direktorin des Afrika-Zentrums des Atlantic Council, Rama Yade, indem sie die Biden-Administration darüber berät, wie Afrika Amerikas größte geopolitische Chance ist.

Im selben Moment, in dem amerikanische Interessen händeringend nach neuen und kreativen Wegen suchen, um Afrikas Reichtum zu extrahieren, hat die Regierung der Demokratischen Bundesrepublik Äthiopien ihre absolute Bereitschaft und ihren Wunsch geäußert, den bevorstehenden zweiten Russland-Afrika-Gipfel, der für 2022 geplant ist, auszurichten. Während die USA und Europa versuchen herauszufinden, wie sie den alten Kontinent neu kolonisieren können, wächst der Handel Russlands mit den afrikanischen Ländern seit dem Gipfel in Sotschi rasant. Dieser Bericht beschreibt dieses Wachstum, aber auch Russlands unterschiedliche Strategien für Investitionen. Die USA, die europäischen Nationen und vor allem China agieren in Afrika anders. Aber auch mit eingeschränkteren Ressourcen machen russische Unternehmen echte Fortschritte bei der Zusammenarbeit.

Die westlichen Mainstream-Medien neigen dazu, die Befürchtungen des US-Außenministeriums nachzuplappern, dass Russland in Afrika hauptsächlich im Waffen- und Sicherheitsgeschäft tätig ist. Alle Medien von London bis New York berichten über jeden Waffenverkauf, den Russland tätigt, und erwähnen nie Geschäfte wie den riesigen 1300-Triebwagen-Deal mit Ägypten im Wert von über 1 Milliarde Euro. Westliche Analysten versäumen es auch zu erwähnen, dass die Hauptexporte russischer Unternehmen nach Afrika in den Bereichen Landwirtschaft, Maschinenbau, chemische Industrie, Holzindustrie und Metallurgie liegen. Die ganze Rhetorik, das überwältigende Narrativ ist Bombast des Kalten Krieges II. Und wenn man diese Think-Tank-Berichte liest, kommt man nicht umhin, den machiavellistischen Tonfall der westlichen Analysten zu bemerken. Im Yade-Bericht des Atlantic Council geht der Autor so weit, dass er der Biden-Administration rät, afroamerikanische Bürger als „Aktivposten“ zu nutzen. Ja, Sie haben richtig gelesen.

Mit Blick auf die beiden Partner Russland und Afrika ist die progressive Bewegung entschlossen, negative Mythen zu zerstören, die von den aktuellen Medien auf beiden Seiten verbreitet werden. In einem kürzlich abgehaltenen Forum arbeiteten die Beteiligten daran, die Aussichten der Informationsinteraktion zwischen den Medien bei der Berichterstattung über Russland auf dem afrikanischen Kontinent und Afrika in Russland zu verstehen. Die Medien können und müssen in der Tat ein entscheidender Faktor beim Aufbau effektiver Beziehungen sein. Die Notwendigkeit, dass die russischen Medien eine einflussreichere Rolle spielen, ist offensichtlich. Von CNN bis zur Moscow Times plappern die konzerngesteuerten Medien die russischen Waffenverkäufe nach, und sonst nichts. Diese Passage aus einem kürzlich erschienenen Artikel von Modern Diplomacy, die Autoren heben das Problem hervor:

„…in der Praxis und in den letzten Jahren wurde das Thema von den Behörden nicht prioritär behandelt. Europäische und westliche Medienmarken wie British Broadcasting Corporation, Cable News Network, Associated Press, Reuters, Agence France Press, Quartz, Al-Jazeera, Bloomberg, Xinhua News Agency et cetera sind bei ihren afrikanischen Partnern aktiv, während die russischen Medien weitgehend unsichtbar sind.“

Die jüngste Videokonferenz mit der Russischen Assoziation für Internationale Zusammenarbeit (RAMS), der Russkiy Mir Foundation und der Assoziation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrikanischen Staaten (AECAS) „Russland – Afrika im Spiegel der Medien“ beschäftigte sich unter anderem mit der Überwindung des ständigen Russland-Afrika-Waffensicherheits-Echos, das über die Kontinente hinweg widerhallt. Dann sind da noch die USA und die UN, die ihre Füße über das Potenzial für einen militärischen Konflikt zwischen Ägypten und Äthiopien wegen des Grand Ethiopian Renaissance Dammprojekts schleifen. Während sich die Washingtoner Think Tanks und das US-Außenministerium auf andere Themen konzentrieren, hat Russlands Außenminister Sergej Lawrow bereits interveniert, um den beiden Ländern zu helfen, eine Einigung über das umstrittene Nilprojekt zu erzielen. Wenn die USA befürchten, dass Putin und Russland versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, dann dürfte der Verlust sowohl Ägyptens als auch Äthiopiens an den russischen Einfluss in Washington für einige Zitterpartien sorgen.

Unterdessen berichten Nachrichten aus der Hauptstadt Addis Abbaba, dass mehr als 10’000 Menschen in der äthiopischen Stadt an einer Anti-US-Kundgebung teilnahmen, die die Politik von Präsident Joe Biden in Bezug auf den Konflikt in der nördlichen Region des Landes, Tigray, anprangerte. Die Biden-Administration sanktioniert Äthiopien wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen, die durch den bewaffneten Konflikt verursacht werden, aber Experten sagen, dass die USA eher besorgt sind, dass Russland in der Region an Einfluss gewinnt. Die Hungersnot im Land und in der Region verschärft die bereits angespannten Beziehungen zwischen den westlichen Einflüssen und den afrikanischen Nationen.

Für einige Analysten scheint klar zu sein, dass Amerika und China einen Stellvertreterkrieg um Einfluss auf dem Kontinent führen. Aber Russland bekommt einen Großteil der Schuld für das Pulverfass, zu dem einige Orte werden. Washington führt einen typischen Krieg mit gleichzeitigen Sanktionen und Schulden als Hebel, um Ergebnisse zu erzwingen. Russland hingegen baut seine Beziehungen schrittweise auf, und das auf eine solidere Art und Weise. Was das ganze Spiel um den Einfluss in Afrika so urkomisch macht, ist die Art und Weise, wie westliche Think Tanks offen zugeben, dass Amerika dort eine Geostrategie verfolgt, Russland und China aber irgendwie die Bösen sind.

Der Titel dieses Artikels des Atlantic Councils sagt mehr darüber aus, was auf dem Spiel steht und wie die Nationen darauf losgehen. „Afrika ist Amerikas größte geopolitische Chance. Does the US know it? (wissen das die USA)“ Aber die Chinesen und Wladimir Putin sind darauf aus, Imperien zu schaffen? Das Spiel ist, wie es schon immer war, wie Monopoly das Brettspiel, nur für viel ältere Kinder. Ich frage mich, ob Wladimir Putin und sein Außenminister Sergej Lawrow sich im Nachteil fühlen, weil es so wenige Russen afrikanischer Abstammung gibt? Komisch, wie sich das Blatt wendet. Die Nation, die angeblich die ethnische Vielfalt hochhält, soll die Rassenkarte benutzen, um den Neokolonialismus voranzutreiben. Und die Nation, die beschuldigt wird, ein böses Imperium wiederaufzubauen, entpuppt sich als die Meister der Entspannung. Komische Welt.