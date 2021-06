Die Korruption hinter COVID

armstrongeconomics.com

Leser: Hallo Martin

Wann wird endlich der Tag der Abrechnung kommen für diese Bastarde? Ich habe Nachbarn von Freunden, die den Impfstoff erhalten haben und plötzlich geht es ihnen schlecht. Hoher Blutdruck, niedriger Hämoglobin spiegel, Schwindel, Kopfschmerzen extreme Menstruationsblutungen. Sie erwähnen immer noch nicht, dass es an dem Impfstoff liegen könnte. Ich glaube sogar, dass sie noch nicht einmal die Puzzleteile zusammengesetzt haben, dass es der Impfstoff sein könnte, der es verursacht hat. Ich bin jeden Tag dankbar, dass meine Familie, Brüder, Schwestern, Mutter, Nichten, Neffen, diesen Schwachsinn von Anfang an riechen konnte. Wann werden diese Parasiten für das, was sie getan haben, zur Rechenschaft gezogen werden? Wie Sie gesagt haben, haben Sie viele Kontakte, politische, finanzielle usw. In der Tat ist Widerstand nicht zwecklos. Sicherlich müssen diese Leute wissen, was vor sich geht? Es braucht nur eine Person, um den Ball ins Rollen zu bringen.

Ich bin jeden Tag dankbar für Ihre unvoreingenommene Berichterstattung. Sie hätten einfach weggehen und Ihr Leben genießen können, aber Sie haben es nicht getan.

Meine aufrichtige Dankbarkeit und alles Gute aus Schottland

Maria

Antwort: Ich denke, dass sie die Wahl manipuliert haben, um das PERFEKTE Team zu bekommen – Biden & Harris. Die beiden müssten ein Komitee bilden, um herauszufinden, wie man eine Glühbirne wechselt und sich darum kümmern, dass sie heller ist als beide zusammen. Ich sage das nicht aus einer parteipolitischen Perspektive. Die wahren Mächte hinter dem Vorhang, die diese Durchführungsverordnungen schreiben, zählen darauf, dass Biden nicht zwei und zwei zusammenzählt. Doch auch Russland ist diesem Wahnsinn erlegen. Sie sagen jetzt, dass Sie den Nachweis einer Impfung haben müssen, um eine Bar oder einen Nachtclub zu betreten.

Ich fürchte, viele der Politiker haben wirklich keine Ahnung, was sie getan haben. Alles, was sie tun, ist dem Geld zu folgen und ihre Taschen zu füllen. Meine größte Angst ist, dass sie sehr gut wissen, wie sie Politiker manipulieren können. Sie werden NIEMALS einen Fehler zugeben. Ich habe die Geschichte erzählt, wie ich Lady Thatcher beraten habe. Als sie aus dem Amt gejagt wurde und John Major übernahm, da war die Agenda, das Pfund zu beenden und dem Euro beizutreten. Sie traten dem WKM bei und überbewerteten das Pfund, was Soros berühmt und reich machte, indem er es shortete. Sie riefen mich an, um zu fragen, was der Computer sagte, ob sie das Pfund gegen den Angriff von Soros und dem Club halten könnten. Ich sagte ihnen, dass Major abwerten müsse. Sie antworteten sofort, dass er das nicht könne, denn das sei ein Wahlversprechen, das er gemacht habe. Ich sagte ihnen dann, sie sollten das Pfund schweben lassen, um sich auf sein eigenes Niveau einzupendeln, und sie sagten, das sei brillant. Es war genau dasselbe, nur dass der freie Markt es tun würde und nicht John Major. Das meine ich damit, niemals einen Fehler zuzugeben. Ich bin so oft gerufen worden, weil ich das Spiel verstehe.

Es gab noch nicht einmal spezifische Richtlinien für den Einsatz von Boten-RNA (mRNA)-Impfstoffen oder Kontraindikationen für mRNA-Impfstoffe. Es wurden auch noch KEINE großen Studien mit irgendeinem mRNA-Impfstoff durchgeführt. Warum sollte eine Regierung ihre gesamte Bevölkerung einem Impfstoff für ein Virus aussetzen, das eine Sterblichkeitsrate von weniger als 1% hat? Das macht keinen Sinn. Einige behaupten, dass die Geimpften innerhalb von zwei Jahren tot sein werden und sie dann in der Lage sein werden, die Kinder zu grünen Wirtschaftssklaven zu indoktrinieren, die keine Erinnerung an Freiheit haben. Interessante Theorie, aber das passt wohl eher zum Charakter von Bill Gates oder Schwab. Es ist schwer zu glauben, dass Politiker wissentlich für diese Agenda unterschreiben würden.

Meine Befürchtung ist, dass die Politiker mit unendlich viel Geld gekauft und bezahlt wurden, und wir können vermuten, wer die Dinge hinter dem Vorhang finanziert hat. Langsam, während wir uns umdrehen, kommt Stück für Stück heraus. Es stellt sich heraus, dass Google über seine Wohltätigkeitsorganisation genau die Forschung an Viren in Wuhan finanziert hat. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt wussten, was sie da finanzierten. In Washington kursieren sogar Anträge, Dr. Fauci zu feuern. Andere haben seinen Rücktritt gefordert, und die Tatsache, dass er das nicht tut, zeigt, dass er Verbindungen hat. Natürlich werden sich die Demokraten weigern, weil sie dann zugeben müssten, dass sie dem falschen Mann vertraut haben. Selbst in Deutschland fordert der ehemalige Gesundheitsminister eine Untersuchung gegen Merkel. Inzwischen gibt es Gerüchte, dass Merkel nach der Einnahme eines Impfstoffs selbst schwer erkrankt ist.

Diese Impfstoffe entpuppen sich als eine echte Gefahr. Aus Israel werden sie mit Blutkrankheiten in Verbindung gebracht. Dann gibt es Leute, die behaupten, diese Impfstoffe würden Unfruchtbarkeit verursachen. In Australien drängt der oberste Gesundheitsbeamte die Menschen dazu, die zweite Impfung zu nehmen, da das Risiko von Blutgerinnseln und Unfruchtbarkeit gering ist. Dann gibt es Geschichten, dass 19 Tage vor der offiziellen Bekanntgabe, dass es sich bei Covid-19 um eine „Pandemie“ handelt, der Pharmariese Moderna COVID „Impfstoff“-Proben an die Universität von North Carolina geschickt hat. Andere Berichte behaupten, das Virus sei nie isoliert worden. Da drängt sich die Frage auf, was haben Bill Gates, GAVI, Genfleisch, ID2020 und die Tabakindustrie mit den Corona-Impfungen gemeinsam?

Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, werden Kinder, die gezwungen werden, Masken zu tragen, möglicherweise nur durch die Masken krank. Das Labor der Universität von Florida entdeckte, dass sich auf den Gesichtsmasken der Kinder sehr gefährliche Krankheitserreger entwickeln. Dann ist da noch eine sehr mysteriöse Vogelgrippe in den Vereinigten Staaten, bei der Vögel in Rekordzahlen sterben.

Da diese Prognosen NICHT meine persönliche Meinung sind und sie von Sokrates stammen, ist dies keine Zukunft, die ich mir wünsche. Alles, was ich tun kann, ist, für meine Familie einzustehen und diesem Unsinn nicht nachzugeben. Jede abweichende Meinung wird blockiert, zensiert, gestrichen und als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet, was bedeutet, dass sie etwas verbergen und sich weigern, die Frage zu beantworten.