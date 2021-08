Das Böse, das Menschen tun, lebt nach ihnen weiter

Von Philip Giraldi: Er ist ehemaliger CIA-Spezialist für Terrorismusbekämpfung und Offizier der Defense Intelligence Agency, der heute hauptsächlich als Kolumnist und Fernsehkommentator in Erscheinung tritt. Er leitet außerdem das Council for the National Interest eine Organisation, die für eine zurückhaltendere Politik im Nahen Osten eintritt.

Wenn man wissen will, wie die Vereinigten Staaten zu einer „Regierung der Dummheit“ gekommen sind, braucht man nur einen Blick auf die jüngste Propaganda von Kongressmitgliedern, hochrangigen Militärs und einem gewissen ehemaligen Präsidenten zu werfen. Präsident George W. Bush, der die ganze Abfolge von Ereignissen in Gang gesetzt hat, die in der Katastrophe von Afghanistan gipfelten, ist noch nicht im Gefängnis, aber man kann immer hoffen.

In Bezug auf die aktuelle Krise zitierte die ehemalige FBI-Spezialagentin und 9/11-Whistleblowerin Coleen Rowley Richard W. Behan, der darüber sinnierte, „wie pervers wir geworden sind. Wir geißeln Präsident Biden für ein chaotisches Ende des Krieges in Afghanistan und versäumen es, George Bush für dessen illegalen Beginn anzuklagen.“ Dann bemerkte sie in ihren eigenen Worten auf Facebook: „So kann der rehabilitierte Kriegsverbrecher Bush sein Vermächtnis als standhafter Staatsmann aufrechterhalten, während er auf den Fernsehbildschirmen niedlich mit Ellen DeGeneris und Michelle Obama tanzt. Washington ist nur eine große faktenfreie politische Show, in der die Gewinner der Schuldzuweisungen die besten Manipulatoren sind.“

Ich würde noch die Hybris des „Mission Accomplished“-Banners am Turm eines Flugzeugträgers hinzufügen, als Bush im Fliegeranzug fälschlicherweise den Sieg und das Ende der Kampfhandlungen in Afghanistan verkündete, vermutlich um sich auf seinen neuen Krieg im Irak konzentrieren zu können. Da die Taliban Amerika weder angegriffen noch bedroht hatten, über keine Mittel verfügten, dies zu tun, und sogar bereit waren, „ihren Gast“ Osama bin Laden nach der Bombardierung der USS Cole Ende 2000 der US-Justiz auszuliefern, waren sie kaum ein ernstzunehmender Gegner. Die Bush-Regierung lehnte das Angebot, bin Laden auszuliefern, vier Mal vor dem 11. September 2001 und ein weiteres Mal fünf Tage nach dem Anschlag ab, weil sie einen Krieg wollte. Angesichts dieser Vorgeschichte war das, was Bush und sein Gefolge aus Cheney, Rumsfeld, Rice, Wolfowitz, Tenet, Feith, Powell und Libby taten, unbestreitbar ein Kriegsverbrechen. Und sie setzten gefälschte Geheimdienstinformationen ein, um einen zweiten Krieg gegen Saddam Hussein zu rechtfertigen, der ebenfalls versucht hatte, einen Krieg zu vermeiden, indem er anbot, freiwillig ins Exil zu gehen. Die Nürnberger Tribunale betrachteten den Angriffskrieg gegen ein unbedrohtes Land als das ultimative Kriegsverbrechen. Damit wäre es ein doppeltes Kriegsverbrechen, ganz zu schweigen von der Tötung von Zivilisten und der Folter, die damit einhergingen. Und Präsident Barack Obama hat mit der anschließenden Zerstörung des unbedrohlichen Libyens noch einen draufgesetzt. Leider sitzen viele der noch lebenden Kriegsverbrecher aus den Bush- und Obama-Cliquen fett und hübsch im Ruhestand oder in lukrativen Positionen in der Privatwirtschaft, während die einzigen, die bestraft wurden, die Informanten sind, die versucht haben, den Wahnsinn zu stoppen.

George W. Bush ist nicht besonders gut darin, sich zu entschuldigen, und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich nicht für den Krieg entschuldigt hat, den er unnötigerweise begonnen und durch die US-Besatzung noch unnötigerweise verlängert hat. Seiner Meinung nach sollten die USA jetzt in Afghanistan bleiben, und er behauptet, dass er sich Sorgen darüber macht, was mit den afghanischen Frauen und der wachsenden Zahl von Flüchtlingen geschehen wird, denen seiner Meinung nach die Einreise in die Vereinigten Staaten gestattet werden sollte. In seiner Erklärung zieht er den Hut vor den Streitkräften: „Viele von Ihnen haben mit den sichtbaren und unsichtbaren Wunden des Krieges zu kämpfen… Und einige Ihrer Waffenbrüder und -schwestern haben im Krieg gegen den Terror das höchste Opfer gebracht. Ihr Engagement und Ihr Mut erfüllen uns jeden Tag mit Demut. Sie haben einen brutalen Feind ausgeschaltet und Al-Qaida einen sicheren Zufluchtsort verwehrt, während Sie Schulen bauten, Nachschub schickten und für medizinische Versorgung sorgten. Sie haben Amerika vor weiteren Terroranschlägen bewahrt, zwei Jahrzehnte Sicherheit und Chancen für Millionen von Menschen geschaffen und Amerika stolz gemacht. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen und werden Ihren Beitrag immer in Ehren halten.“

Der wahnhafte Bush lässt alles wie eine Mission der Barmherzigkeit klingen, die unter anderem einen skrupellosen Feind vernichtet hat, der sich anschickte, anzugreifen, und Amerika vor dem Terror bewahrt hat – nichts davon ist wahr, aber es klingt sicherlich nett. Wirklich interessant ist jedoch, wie der Fall Afghanistans von einigen genutzt wird, um Bushs Krieg gegen den Terrorismus hochzujubeln und dafür zu plädieren, dass es jetzt wichtiger denn je ist, die Bemühungen der USA zur Terrorismusbekämpfung zu verstärken. Das ist eine andere Art zu sagen: „Lasst das Geld fließen!“ Diejenigen, die ein persönliches Interesse am Krieg gegen den Terror haben, warnen davor, dass die rasche Übernahme Afghanistans durch die Taliban die Besorgnis über ein mögliches Wiederaufleben von Terrorgruppen geweckt hat, die das Land erneut als Heimatbasis nutzen könnten. General Mark Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs, hat gesagt, dass „die Vereinigten Staaten jetzt mit einer zunehmenden terroristischen Bedrohung durch ein von den Taliban regiertes Afghanistan konfrontiert sein könnten“.

Wenn das der Fall wäre, müsste Afghanistan natürlich mit schweren strategischen Bombenangriffen der Vereinigten Staaten rechnen, so dass es für die Taliban nicht gerade einen Anreiz gibt, etwas derartig Provokatives zu tun. Sie haben auch nicht die Mittel, um außerhalb ihrer eigenen Grenzen zu handeln, und sie würden es vermutlich nicht begrüßen, wenn einer ihrer „Gäste“ eine weitere US-Invasion provozieren würde.

Milleys dümmliche Kommentare zu Afghanistan, zu denen auch die erstaunlich falsche Behauptung gehört, die US-Geheimdienste hätten nicht ausführlich über den erbärmlichen Zustand der afghanischen Armee und den drohenden Zusammenbruch der Regierung berichtet, zeigen, dass sich die Unwissenheit über wichtige außenpolitische Fragen nicht auf diejenigen beschränkt, die sich Republikaner nennen. Außenminister Tony Blinken beharrt darauf, dass der Rückzug aus Kabul keine Wiederholung von Saigon sei und dass die Abzugspläne, soweit sie überhaupt existierten, „verpfuscht“ worden seien. In Washington wird gemunkelt, dass Blinken der designierte Sündenbock für das Desaster sein wird, um seinen Chef zu schützen.

Abgesehen von dem Afghanistan-Fiasko erstreckt sich die Dummheit auch auf die Arbeitsweise der Regierung, insbesondere im Kongress. Der demokratische Senator Mark Warner aus Virginia, der den Geheimdienstausschuss des Senats leitet, beschrieb kürzlich in einem Memo an seine Unterstützer und Wähler seine wichtigsten Prioritäten. Drei davon sind recht interessant. Sie lauten: „(1) Ausrottung des regierungsfeindlichen Extremismus, einschließlich der weißen nationalistischen Milizen, die an dem Aufstand am 6. Januar vor unserem Kapitol beteiligt waren; (2) Wiederaufbau der Geheimdienstbehörden und -abteilungen, die in der vorherigen Regierung personell und finanziell unterbesetzt waren, und (3) Entpolitisierung unseres nachrichtendienstlichen Erfassungsapparats, damit diese unermüdlichen und patriotischen Staatsdiener sich über die parteipolitischen Auseinandersetzungen hinwegsetzen und sich auf ihre Aufgaben konzentrieren können: die Verteidigung des amerikanischen Heimatlandes.“

Es wurde schon genug über die Besessenheit der Demokratischen Partei gesagt, weiße Amerikaner in ein tiefes Loch zu stecken, wo sie ignoriert und beschimpft werden können. Im Pentagon und im Justiz- und Heimatschutzministerium finden bereits Säuberungen statt. Aber Warners erklärte „Priorität“, sich für den Wiederaufbau eines Geheimdienstes einzusetzen, dessen Budget Jahr für Jahr gestiegen ist, kommt etwas überraschend. Vielleicht braucht er das zusätzliche Geld, um diese lästigen Weißen auszurotten. Und schließlich muss die „Entpolitisierung“ der Nachrichtendienste ein Witz sein, wenn sie von der Partei kommt, die am meisten zu ihrer Politisierung beigetragen hat, nämlich von Präsident Barack Obama, der Hand in Hand mit dem Demokratischen Nationalkomitee und der Hillary-Clinton-Kampagne die Trump-Russland-Verschwörungstheorie vorantrieb. Ich nehme an, Senator Warner sieht es nicht als Politisierung an, wenn die Partei an der Macht die CIA, die NSA und das FBI einsetzt, um einen Gegner zu diskreditieren und seine Kampagne zu zerstören. Oder man kann es immer noch den Russen in die Schuhe schieben.

Alles in allem hatten wir ein gutes Team, das in Harmonie zum Schutz des amerikanischen Volkes gearbeitet hat. Hoffentlich wird die Zeit, die sie im Gefängnis verbringen, sie nicht entmutigen, und sie werden mit ihren brillanten Einsichten wieder auftauchen. Was kann bei Führungspersönlichkeiten wie Bush, Milley, Blinken und Warner schon schief gehen?