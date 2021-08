Australien beweist, dass der Albtraum der „neuen Normalität“ niemals enden wird… wenn wir uns nicht wehren

Australien erlebt den brutalsten Angriff auf die Grundrechte und -freiheiten, den es seit seiner Gründung als unabhängiger Staat erlebt hat. Es ist eine Geistergesellschaft. Es gibt keine Hochzeiten. Es finden keine Gottesdienste statt. Masken sind überall und für jedermann Pflicht.

Die Städte sind vollständig abgeriegelt und unterliegen Ausgangssperren. Es ist nicht möglich, von einem Staat in einen anderen zu reisen, geschweige denn das Land zu verlassen. Es ist nicht einmal möglich, sich mehr als fünf Kilometer von seinem Wohnort zu entfernen. Nach 21.00 Uhr und vor 5.00 Uhr morgens darf man nicht mehr auf die Straße gehen, und die Armee hat Straßensperren errichtet.

Die Armee hat Straßensperren errichtet, um die Papiere der Reisenden zu kontrollieren und zu überprüfen, ob sie geimpft sind. Die Polizei führt Razzien in nicht genehmigten Geschäften durch und verhängt Bußgelder, oder sie geht von Tür zu Tür, um sich zu vergewissern, dass niemand da ist.

Ungeimpfte Menschen werden aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Denjenigen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wird das Gegenteil gesagt: Sie werden gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen und in „Quarantäne-Hotels“ zu wohnen. Sie wissen nicht, wann sie zu ihren Familien zurückkehren können.

Die Regierung empfiehlt, nicht mit Nachbarn zu sprechen, nicht einkaufen zu gehen, nicht im Internet zu bestellen und die Masken nicht abzunehmen, nicht einmal einen Schluck Wasser zu trinken.

Die Polizei versammelt Tausende von Kindern in Stadien, ohne ihre Eltern, für „freiwillige“ Massenimpfungen.

An die Türen der Häuser der unter Quarantäne stehenden Isolierten werden staatliche Bekanntmachungen genagelt. Nicht genehmigte Demonstrationen sind verboten, und wer eine organisiert, riskiert eine 8-monatige Gefängnisstrafe.

Es gibt keinen Wahn, dem sich die australische Regierung nicht hingegeben hat, und jeden Tag muss das Fernsehen einen „Experten“ vor die Kameras stellen, um irgendeinen gesundheitlichen Vorwand zu finden, der inzwischen absolut grotesk klingt. Die neue Normalität ist da.

„Wir werden weiterhin mit einem gewissen Maß an Einschränkungen leben müssen“, sagen sie, obwohl mehr als 80 % der Bevölkerung vollständig geimpft sind. Auch wenn es keine „positiven Fälle“ gibt, müssen Masken und soziale Distanz gewahrt werden.

Jetzt haben die „Experten“ ihre Meinung geändert. Sie sagen, dass die „Quarantäne-Hotels“ unwirksam waren und bauen deshalb „Covid-Lager“. Diese sind nicht vorübergehend und werden nicht als „Lager“, sondern als „Internierungszentren“ bezeichnet. Es gibt bereits einen in den Northern Territories, ein weiterer wird in Melbourne gebaut und ein dritter wurde gerade für den Bau in Brisbane genehmigt. Um zu unterstreichen, dass diese Regeln nicht vorübergehend sind, werden diese Lager erst im nächsten Jahr in Betrieb genommen.

Diese „Internierungszentren“ sind vorerst den zurückkehrenden Reisenden vorbehalten, die sich einer obligatorischen, überwachten Quarantäne unterziehen müssen. Aber es ist nicht unwahrscheinlich, dass sie zu quasi permanenten Einrichtungen werden, in denen die Ungeimpften eingesperrt werden.

Der Beginn der Revolte

Aber die Australier sind am Ende ihrer Geduld angelangt. Am 24. Juli, dem Welttag der Freiheit, gingen zahlreiche Menschen auf die Straße, um zu protestieren, und am vergangenen Wochenende gab es noch größere Demonstrationen in Melbourne, Brisbane und Sydney.

Öffentliche Proteste sind der Schlüssel zum Erfolg in diesem Kampf. Verweigerung der Einhaltung von Beschränkungen. Die Verweigerung dessen, was sie durchsetzen wollen, ist einfach unüberwindbar. Es zeigt Menschen, die sich aus Angst und Druck fügen müssen, dass sie nicht allein sind.

Deshalb bemühen sich die Mainstream-Medien, die Demonstrationen mit allen möglichen Adjektiven zu diskreditieren, vor allem mit „gewalttätig“. Sie führen die Zahl der verletzten Polizisten auf, erwähnen aber nicht die verletzten Demonstranten. Sie geben die Zahl der Verhaftungen an, wobei sie anonym bleiben, um die Dissidenten nicht zu vermenschlichen.

Die australische Polizei hat Drohbriefe an unabhängige Journalisten verschickt, Demonstranten mit ihren Autos gerammt, auf ihre Köpfe getreten, sie mit Pfefferspray besprüht und im Würgegriff gehalten.

In Melbourne schickte man 1.500 Polizisten auf die Straße, verbarrikadierten die Straßen, feuerten Gummigeschosse in die Menge und setzten Pfefferspray gegen die Protestierenden ein.

Streik der Transportarbeiter

Die Protestbewegung ist unaufhaltsam, und mehrere Kämpfe sind im Gange. Die australischen Lkw-Fahrer, die von der Aussperrung stark betroffen sind, planen für den 31. August einen groß angelegten Streik und raten den Menschen, Vorräte zu kaufen.

Ein Fahrer sagte in einem Video, dass die Trucker beabsichtigen, „die f***ing Regierung zu entfernen“. Ich bin bereit, ins Gefängnis zu gehen, um mein Land und meine Kinder zu retten“, fügte er hinzu.

Die Versorgungsketten werden bald unterbrochen werden, und die Lkw-Fahrer fordern die Australier dringend auf, sich mit Vorräten einzudecken, um die nächsten zwei Wochen zu überstehen.

Lkw-Fahrer in aller Welt haben im Internet Tipps veröffentlicht, um zu verhindern, dass die Polizei Fahrzeuge von den Autobahnen abschleppt.

Die Streikenden haben eine Seite zur finanziellen Unterstützung des Kampfes eingerichtet, die zensiert wurde, nachdem fast 4.000 Dollar für den Widerstandsfonds gesammelt worden waren.

Es ist nicht das erste Mal, dass australische Lkw-Fahrer Straßen blockieren, um gegen Gesundheitsbeschränkungen zu protestieren. Im vergangenen Monat protestierten mehrere Autofahrer gegen die vorübergehende Schließung einer Baustelle in Sydney, indem sie ihre Fahrzeuge auf der Autobahn parkten und hupten.