Das „Build Back Better“ durch aufeinanderfolgende Krisen: Von Darwin und der Hamas zum Neuen Adam

Ein verbindendes schwarzes Band verknüpft den 11. September-Angriff mit dem aktuellen Krieg in Israel.

Dazwischen haben sich wie blutige Perlen aufgereiht:

Der Krieg gegen den Terror

Die Massenvernichtungswaffen von Saddam

Der Irakkrieg

Der Arabische Frühling

Das Islamische Kalifat

Die Invasion der Einwanderer in Europa

Die Covid-Plandemie

Der Ukraine-Krieg

Alle ähneln sich. Die Hand des gleichen Handwerkers ist erkennbar.

Zum Beispiel ähnelt das Scheitern der US-Geheimdienste am 11. September 2001 erstaunlich dem Scheitern der israelischen Geheimdienste am 7. Oktober 2023.

Die Al-Qaida-Terroristen, die ungestört die Entführung von Flugzeugen planten und lernten, sie am Computer zu fliegen (!), ähneln den Hamas-Terroristen, die zwei Jahre lang unter der Nase des Mossad trainierten.

Und die Finanzierung der Al-Qaida durch die CIA ähnelt auffällig der Finanzierung der Hamas durch Israel.

Nicht nur die Ereignisse ähneln sich, sondern auch die Personen: Zum Beispiel hat die ukrainische Großmutter, die russische Drohnen mit einem Glas Sauerkraut abgeschossen hat, sich in ein sexy Mädchen in Israel verwandelt.

Ein gemeinsames Merkmal, das allen Krisen in dieser Reihe gemeinsam ist, ist der Terror.

Von einer Bombe zur nächsten wurde die persönliche Sicherheit immer fragiler, und der Einzelne wurde immer abhängiger von der großzügig angebotenen Sicherheit des Staates.

Mit dem 11. September wurde bewiesen, dass der Feind unter uns ist.

Er kann tausend Gesichter haben und tausend Namen annehmen: Die „Terroristen“ von gestern sind perfide zu „Impfgegnern“ von heute geworden, dann zu „Putinisten“ von gestern, um heute zu „Antisemiten“ zu werden.

Deshalb ist Wachsamkeit erforderlich. Der Feind muss identifiziert, als solcher gekennzeichnet (hier ist nichts Antisemitisches dabei!) und dann aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

Der Feind verbirgt sich, wo man ihn am wenigsten erwartet. Neben seiner List hat er auch Geduld. Er kann jahrelang versteckt bleiben, bevor er tödlich zuschlägt.

Der Fall von Steve Bell ist bezeichnend. Die Schlange wurde ein Leben lang von The Guardian aufgezogen und spielte die demokratische Tugendhafte. Es dauerte 40 Jahre, bis sie ihren Antisemitismus offenbarte.

Daher ist ein effizientes Zensursystem erforderlich. Drastisch und umfassend.

Immer drastischer und umfassender von einer blutigen Perle zur nächsten.

Jede Krise hat gezeigt, dass die Wahrheit komplex und relativ ist.

Bin Laden, einst ein Familienfreund von Bush und ein Verbündeter Amerikas, wurde zum Todfeind.

Vladimir Putin, dem Hillary Clinton 20 % der US-Uranreserven geschenkt hat und den Barack Obama um Erlaubnis bat, bevor die Wahlen stattfanden, wurde zum Teufel.

Sogar der Nationalsozialismus wurde akzeptabel, um Putin zu bekämpfen.

Da die Wahrheit so komplex und relativ ist, braucht man einen Leitfaden, um sich durch die Tiefen der Wahrheit zu navigieren.

Damit Sie nicht verloren gehen, muss immer jemand an Ihrer Seite sein, der Ihnen sagt, was wahr ist und was nicht.

Was Sie sagen sollten und was nicht.

Nun, ja! Der Einsatz ist so hoch und der Feind so gerissen, dass ein „Ministerium für Wahrheit“ erforderlich ist, wie es spöttisch von Orwell genannt wurde – der selbst als ein großer Feind entlarvt wurde, der sofort „abgesagt“ werden sollte.

Alle Perlen in dieser Kette haben die Welt zu ihrer Zeit erschüttert und verändert.

Jede von ihnen hat den Weg für die nächste geebnet. Wie in einer „evolutiven Kette“. Eine Art „sozialer Darwinismus“.

In Darwins Sichtweise war das höchste Ziel der „Natur“, sich bis zum Menschen zu entwickeln. Von jeder Stufe der „Evolution“ wurden alle nicht lebensfähigen Exemplare eliminiert.

Das höchste Ziel dieser Kette von Krisen ist es, die gegenwärtige Welt, die als „nicht lebensfähig“ angesehen wird, zu zerstören.

Auf dem so geschaffenen Brachland streben die Großen Architekten danach, eine neue Welt zu errichten.

Dieser Prozess der sozialen Ingenieurwissenschaft und Eugenik wurde als „Build Back Better“ bezeichnet.

Es ist die moderne Version des alten alchemistischen Prinzips „Solve et Coagula“.

Die Große Zurücksetzung ist nichts anderes als eine Nachahmung der Schöpfung.

Eine Schöpfung, die auf den Kopf gestellt ist.

Eine dämonische Schöpfung.

Die Krisen-Kette sind die Stufen der „Evolution“ zur Neuen Weltordnung.

Von ihrer Spitze, wie ein Sprung aus der Brustwarze des Höllischen Fußsohls, wird der Neue Mensch stolz aufragen, von dem Faust und Nietzsche, Hitler und Mao, Marx und Ceaușescu geträumt haben.

Der Neue Adam wird dem Teufel ähneln, wie Klaus Schwab, Bill Gates oder Soros.