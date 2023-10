Die Statistiken zu plötzlich Verstorbenen, die geimpft waren, im Vergleich zu den Ungeimpften, sagen alles, was Sie wissen müssen.

Steve Kirsch

Die Impfbefürworter behaupten, dass Menschen seit jeher plötzlich gestorben sind und das sei nichts Ungewöhnliches. Ich werde Ihnen sagen, was sie Ihnen NICHT erzählen.

Zusammenfassung

Das Verhältnis der ungeimpften zu geimpften COVID-Fälle bei Menschen, die seit der Einführung der COVID-Impfstoffe plötzlich gestorben sind, wird auf weniger als 1 von 1.000 geschätzt.

Dennoch sind 25% der Amerikaner nicht geimpft.

Wenn der COVID-Impfstoff nichts mit den Todesfällen zu tun hat, sollten etwa 25% der Menschen, die plötzlich sterben, ungeimpft sein.

Dies ist jedoch nicht der Fall. Es sind weniger als 0,1%.

Dies ist statistisch unmöglich, es sei denn, es gibt eine Ursache (wie ich unten erkläre).

Eine Erklärung: Der Impfstoff verursacht die Todesfälle.

Gibt es eine andere Erklärung? Niemand hat jemals eine Alternative vorgeschlagen.

Einführung

Mark Crispin Miller verfolgt die Todesfälle von „plötzlich Verstorbenen“ seit 2022. Er schätzt, dass er seit Beginn über 10.000 solcher Todesfälle dokumentiert hat.

In einem dieser Todesfälle wurde ihm mitgeteilt, dass der Verstorbene nicht mit dem COVID-Impfstoff geimpft wurde.

Aber seien wir konservativ und sagen wir, es gab 10-mal so viele solcher Todesfälle und dass 1 von 1.000 plötzlichen Todesfällen ungeimpft war.

In den USA sind 25% von uns nicht mit dem COVID-Impfstoff geimpft.

Also würden wir bei 10.000 Todesfällen erwarten, 2.500 Todesfälle zu sehen, aber wir haben nur 10 Todesfälle gesehen.

Das könnte zufällig passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist jedoch wirklich gering. Es ist weniger als 1e-330, was die Grenze des Gleitkommabereichs von Python ist.

Es ist so klein, dass selbst wenn Mark Crispin um drei Größenordnungen daneben läge und es 1.000 Menschen gäbe, die ungeimpft und plötzlich gestorben sind, es immer noch 6.6e-256 wäre.

Wenn also die Diskrepanz zwischen erwarteten und beobachteten Fällen nicht zufällig auftrat (was nicht der Fall ist), muss es eine Ursache geben. Was ist es?

Die Statistiken zu plötzlich Verstorbenen

Nach Gesprächen mit jedem der Autoren hier sind die Statistiken, die ich für die Anzahl der Ungeimpften im Vergleich zur Anzahl der von ihnen gemeldeten Menschen habe, die „plötzlich gestorben“ sind:

Habe ich Unrecht?

Es ist einfach, zu zeigen, ohne viel Arbeit zu leisten.

Recherchieren Sie einfach einen Monat der plötzlichen Todesfälle, die im September 2023 auf Millers oder Makis Substack gemeldet wurden (ich habe das willkürlich ausgewählt).

Ermitteln Sie dann die Anzahl derer, die den COVID-Impfstoff nicht erhalten haben, und veröffentlichen Sie die Liste.

Oder recherchieren Sie die ersten 100 Personen in Ed Dowds Buch „Cause Unknown“. Welcher Prozentsatz war von den ersten 100 aufgeführten Namen ungeimpft?

Zusammenfassung

Basierend auf den Statistiken von Mark und Ed verursachen die COVID-Impfstoffe wahrscheinlich einen mehr als tausendfachen Anstieg der Anzahl von plötzlichen Todesfällen.

Wenn Sie von jemandem hören, der plötzlich gestorben ist, ist es höchstwahrscheinlich aufgrund des COVID-Impfstoffs.

Das sagen die Zahlen.