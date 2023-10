Neue Raketenangriffe im Irak, Syrien, Libanon und Jemen deuten auf die wachsende Gefahr einer regionalen Eskalation hin.

Unten aufgeführt eine Zeitlinie der Vorgänge in den vergangenen Stunden. Via Zerohedge

Israels Medien berichten, dass die Vereinigten Staaten derzeit Gespräche führen, um in Gaza „Sicherheitszonen“ einzurichten, nachdem weithin gemeldet wurde, dass die israelische Armee (IDF) von der Regierung unter Premierminister Netanyahu grünes Licht erhalten hat, in den Gazastreifen einzumarschieren. Es gibt auch aufkommende Berichte, dass eine orthodoxe Kirche im Gazastreifen bei einem israelischen Angriff getroffen wurde, wie die Times of Israel berichtet:

Das vom Hamas kontrollierte Innenministerium berichtet, dass bei einem israelischen Angriff mehrere Menschen, die in einem Kirchengelände im Gazastreifen Schutz gesucht hatten, getötet und verletzt wurden.

Die IDF hat sich dazu noch nicht geäußert, sie gibt AFP jedoch an, dass sie den möglichen Angriff prüft.

Der Angriff hat laut dem Ministerium eine „große Anzahl von Märtyrern und Verletzten“ auf dem Gelände einer griechisch-orthodoxen Kirche hinterlassen.

Zeugen berichten AFP, dass der Angriff offenbar auf ein Ziel in der Nähe des Gotteshauses abzielte, wo viele Bewohner des Gazastreifens Schutz gesucht hatten.

Ferner hat Russland angekündigt, mehr militärische Ressourcen zu seinen Stützpunkten in Syrien zu verlegen.

Moody’s hat unterdessen angekündigt, dass Israel einer Überprüfung unterzogen wird und bald eine Herabstufung seiner A1-Kreditwürdigkeit erfolgen könnte:

Die internationale Ratingagentur Moody’s kündigt an, dass sie Israel aufgrund des unerwarteten und gewaltsamen Konflikts zwischen Israel und der Hamas überprüft.

Sie merkt an, dass Israel in früheren Konflikten Widerstandsfähigkeit bewiesen hat, aber das derzeitige Gewaltniveau „erhöht die Möglichkeit eines länger anhaltenden und materiellen Krediteinflusses“.

Das Pentagon hat bestätigt, dass in den letzten 24 Stunden Drohnen- und Raketenangriffe auf Stützpunkte im Irak und in Syrien zu Verletzungen von US-Truppen geführt haben:

Zwei Drohnen haben einen Stützpunkt im Westen des Irak, der von US-Truppen genutzt wird, angegriffen, und eine Drohne hat einen Stützpunkt im Norden des Irak angegriffen. Die US-Truppen haben alle drei abgefangen, zwei zerstört, aber die dritte nur beschädigt, was zu leichten Verletzungen unter den Koalitionstruppen auf dem westlichen Stützpunkt führte, so eine Erklärung des US Central Command am Mittwoch.

„In dieser Phase erhöhter Wachsamkeit überwachen wir die Situation im Irak und in der Region aufmerksam. US-Truppen werden US- und Koalitionstruppen gegen jede Bedrohung verteidigen“, heißt es in der Erklärung des Central Command.

Am Donnerstag wurden auch in Deir Ezzor in Syrien und in Al-Tanf mehrere Drohnen und Raketen auf Standorte von US-Truppen gerichtet.

Eine erhebliche Eskalation seitens mit dem Iran verbündeter Milizen, kurz nachdem internationale Schlagzeilen meldeten, dass Israels Militär das „grüne Licht“ erhalten hat, in den Gazastreifen einzudringen:

Laut CNN hat ein US-Navy-Schiff, das in der Nahostregion operiert, mehrere von der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz abgefeuerte Raketen abgefangen. Ein US-Beamter sagt, dass die Raketen von der Huthi-Miliz abgefeuert wurden.

Laut ABCs leitendem Pentagon-Korrespondenten bestätigen US-Beamte ABC, dass der Zerstörer USS Carney letzte Nacht mehrere Huthi-Raketen abgeschossen hat. Sie waren nicht auf das Schiff gerichtet, sondern bewegten sich in nördlicher Richtung. Es wird spekuliert, dass sie in Solidarität mit Gaza möglicherweise in Richtung Israel abgefeuert wurden. Israelische Medien berichten:

Israel glaubt, dass die aus dem Jemen abgefeuerten und von einem US-Kriegsschiff abgefangenen Raketen auf Israel abzielten – Kanal 13.

Laut dem geopolitischen Analysten Jason Brodsky bedeutet dies, dass von Iran unterstützte „Widerstands“ -Bewegungen eine „Vereinigung der Fronten“ erreichen: zuerst Gaza, dann Scharmützel von Hisbollah, Irak, Syrien und nun Jemen.

Angesichts der weiterhin angespannten Lage in der gesamten Region aufgrund der sich schnell entwickelnden Ereignisse im Gazastreifen und an der libanesischen Grenze sind US-Truppen in Syrien erneut angegriffen worden, diesmal offenbar von Drohnen, die möglicherweise Verletzungen verursacht haben.

Drohnen, die angeblich von „iranisch verbundenen“ paramilitärischen Gruppen geschickt wurden, griffen eine Ölanlage im Osten Syriens an, in der sich US-Truppen befanden, sowie einen US-Militärstützpunkt in der südlichen Wüste nahe dem Irak.

Die Al-Tanf-Basis, die der einzige Stützpunkt des Pentagons im Süden an der Grenze zum Irak ist, wurde von einer separaten Drohnenattacke getroffen, wie eine in Beirut ansässige Nachrichtenquelle berichtet:

Laut informierten Quellen, die mit Al-Mayadeen gesprochen haben, konnten drei Drohnen über der Al-Tanf-Basis an der syrisch-irakisch-jordanischen Grenze fliegen und mehrere erfolgreiche Luftangriffe starten.

„Der Angriff führte zu einer erheblichen Alarmbereitschaft innerhalb von [Al-Tanf], mit kontinuierlichen Flügen von Militärflugzeugen und Hubschraubern in der Region“, berichtete Al-Mayadeen.

Quellen innerhalb der von den USA geführten Koalition, die am Mittwoch mit der irakischen Shafaq News sprachen, behaupteten, dass die Besatzungstruppen „erfolgreich zwei der Drohnen abgefangen und abgeschossen haben, aber die dritte konnte die Basis angreifen.“

Auch die US-Besatzungsbasis auf dem Conoco-Ölfeld in der Provinz Deir Ezzor wurde von mehreren Raketen getroffen.

Berichten zufolge hat Israels Militär grünes Licht erhalten, in den Gazastreifen einzudringen:

Das israelische Militär hat „grünes Licht“, in den Gazastreifen vorzurücken, sobald es bereit ist, sagte ein Mitglied des Sicherheitskabinetts des Landes ABC News.

Geiseln und zivile Opfer würden im Vergleich zur Zerstörung der Hamas in den Hintergrund treten, sagte der Wirtschaftsminister Nir Barakat ABC News, „selbst wenn es ein Jahr dauert.“

Und weitere bedrohliche Äußerungen von israelischen Beamten:

Auf die Frage nach den Kilometern von Tunneln, die die Hamas unter dem Gazastreifen gebaut hat, sagte er, sie würden zum „größten Friedhof der Welt“. Die Hamas behauptet, einige oder alle der 203 israelischen Geiseln in diesem riesigen Netzwerk festzuhalten.

„Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um unsere Geiseln lebendig zurückzubringen…“, sagte er, aber die „erste und letzte Priorität“ sei die Zerstörung der Hamas.

In den Nachtstunden wurden Schusswechsel zwischen der syrischen Armee oder paramilitärischen Gruppen und Israel im Süden beobachtet. Ein regionaler Beobachter sagte: „Es gab Explosionen in der Provinz Quneitra nach einem israelischen Angriff gegen eine Position der syrischen Armee.“

Die IDF hat auch in den letzten Stunden bestätigt, dass sie „terroristische Positionen“ der Hisbollah in der Region angreift.

Einige regionale Korrespondenten haben berichtet, dass Raketen auf US-Stützpunkte in Syrien abgefeuert wurden.

Die US-Militär hat bestätigt, dass seine Stützpunkte in Syrien angegriffen wurden, nachdem am Vortag auch US-Positionen im Irak angegriffen wurden. Informationen über Opfer oder genaue Details bleiben unklar.

Die gezielten Angriffe auf amerikanische Truppen in Syrien und im Irak zeigen, wie gefährlich die Lage für die Pentagon-Truppen in der Region schnell werden könnte. Wenn die Hisbollah und Israel einen vollen Krieg an der Grenze beginnen, würden diese amerikanischen Stützpunkte wahrscheinlich viel größeren Angriffen ausgesetzt sein.