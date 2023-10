Klaus Schwab wurde wegen Antworten zur vierten industriellen Revolution verklagt. Der Richter hat gerade entschieden.

Von Interest of Justice

Wir haben versucht, das WEF über die 4. industrielle Revolution zu befragen, aber das Gericht hat sich nach hinten gelehnt, um das WEF davor zu schützen, uns antworten zu müssen, indem es andere Gesetze ignoriert hat, die seine Immunität aufheben. Wir sind bis jetzt nicht fertig.

Dieser Artikel ist lang, aber lesenswert.

Später werden wir versuchen, eine gekürzte Fassung zu erstellen, weil das Thema so wichtig ist und viele Menschen nur kurze Beiträge lesen.

Zunächst unser vollständiges Schreiben an das Gericht, in dem wir Klaus Fragen zu seiner Vierten Industriellen Revolution stellen, die die Bedeutung des Menschseins verändert. Darunter ist die Antwort der Verfassungskammer, die wir gerade erhalten haben und die uns das Recht verweigert, Antworten von Klaus und dem WEF zu erhalten, was das internationale Recht ignoriert, das besagt, dass alle Menschen das Recht haben, mit internationalen Organisationen zu kommunizieren. Die Verfassungskammer hatte die Pflicht, internationales Recht anzuwenden und hat sich schlichtweg geweigert.

Dies ist kein schlechtes Urteil, denn wir haben andere, weitaus beeindruckendere Urteile des Obersten Gerichtshofs, die uns sagen, welche Maßnahmen am besten geeignet sind, um die Immunität des WEF und der WHO vor einem anderen Gericht aufzuheben…

(TIPP: dasselbe Verwaltungsgericht wie bei der Nürnberger Anhörung zum Verbot von Covidimpfstoffen kann in bestimmten Fällen – wie in diesem Fall – gegen „souveräne immune“ internationale Organisationen wie den WEF und die WHO vorgehen… wir sind also auf dem Weg zu diesem Gericht, um noch einmal Klaus in den Zeugenstand zu bitten, uns zu antworten)

Informieren Sie sich über die gerichtlich angeordnete Nürnberger Anhörung am 9. November 2023 vor dem Verwaltungsgerichtshof, falls Sie noch nicht davon gehört haben.

Unser sehr wichtiger Brief an Klaus Schwab, WEF während Davos 2023:

18. Januar 2023 Lieber Klaus Schwab WEF, Wir haben heute Morgen Ihre Rede über Inklusivität und Zusammenarbeit mit allen, um das Vertrauen in einer fragmentierten Welt wiederherzustellen, live gesehen. Wir gehen davon aus, dass das Weltwirtschaftsforum diese Woche in Davos tagt, um die enormen Veränderungen der gesellschaftlichen Struktur im Rahmen der SDG, der Agenda 2030, der Digitalen ID, der Initiative „Digital For Freedom“ usw. zu diskutieren. Die Veränderungen in der gesamten Gesellschaft ergeben sich aus der Annahme, dass es einen Klimanotstand gibt, eine Annahme, die bisher nicht bewiesen ist und die unter den globalen Klimaexperten höchst umstritten ist. Heute Morgen haben Sie unter anderem Fragen der Genetik und des Aussterbens großer Populationen angesprochen. Unsere Organisation hat eine Frage zur vierten industriellen Revolution, die nur Sie selbst beantworten können. Wir haben ein Interview mit Ihnen gesehen, in dem Sie erklärten, dass „die vierte industrielle Revolution nicht das verändern wird, was Sie tun, sondern SIE. Nehmen Sie unter anderem die genetische Veränderung, sie wird verändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“ Sie fuhren fort und wiesen darauf hin, dass die Situation viele ethische und sogar rechtliche Fragen aufwerfen könnte. Um sicherzustellen, dass das Versprechen des Weltwirtschaftsforums, alle Menschen einzubeziehen, nicht völlig illusorisch ist, bitten wir Sie, auf dem Treffen in Davos in dieser Woche Ihre Kollegen nach den konkreten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu fragen, die hinter Ihren Annahmen über einen Klimanotstand stehen, der so gravierend ist, dass er weitreichende Reformen der gesamten Gesellschaft und der Art und Weise, wie der Handel weltweit gehandhabt wird, erforderlich macht, und diese der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ferner bitten wir Sie, Klaus Schwab, uns im Detail zu erläutern, welche ethischen und rechtlichen Fragen aufgeworfen werden könnten und wo das WEF Gesetzeslücken sieht, die in der Vierten Industriellen Revolution angegangen werden sollten. Vielen Dank für Ihre Zeit und die einleitenden Worte. Wir nehmen Ihr Angebot, die Welt durch Integration zu defragmentieren, sehr ernst und freuen uns auf Ihre ausführliche Antwort. Wir glauben, dass die Beantwortung dieser Fragen der erste Schritt zu echter Inklusion, Gleichberechtigung und Defragmentierung der Welt zu einer kohäsiven, geordneten und funktionierenden Gesellschaft sein wird, die allen gleichermaßen zugutekommt. Hochachtungsvoll, Dustin Bryce, Interesse der Justiz Ausschuss für Recht und Staatsbürgerkunde (Oversight Committee) www.interestofjustice.org Wir danken Ihnen für Ihre prompte Unterstützung in dieser ernsten Angelegenheit und wissen Ihre Hilfe bei der Lösung dieser wichtigen und ernsten Fragen, die die gesamte Öffentlichkeit betreffen, zu schätzen.

Unser Schreiben an die Verfassungskammer, um Klaus zum Antworten zu bewegen:

RECHT AUF REAKTION AUGUST 20, 2023 VERFASSUNGSKAMMER FÜR DAS RECHT AUF ANTWORT Sehr geehrte Frau Richterin, Unsere Freiheiten werden auf nationaler und internationaler Ebene eingeschränkt. Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum haben Erklärungen abgegeben, die sowohl die Rechte des Petenten als auch das öffentliche Interesse betreffen. Der Beklagte hat erklärt, dass „die vierte industrielle Revolution nicht das verändern wird, was Sie tun, sondern SIE. Nehmen Sie unter anderem die genetische Bearbeitung, sie wird verändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“ Klaus fuhr fort und gab zu bedenken, dass die Situation viele ethische und sogar rechtliche Fragen aufwerfen könnte. Die Kläger würden gerne wissen, auf welche rechtlichen Fragen er sich bezieht und welche anderen Fragen und Aussagen für die Interessen der Kläger und die Interessen der gesamten internationalen Gemeinschaft relevant sind, wie in dem von den Klägern verschickten Brief angegeben. Weil Präsident Alvarado öffentlich für die vierte industrielle Revolution eintritt, während er sowohl Präsident als auch ein Repräsentant des Weltwirtschaftsforums ist, wurde Alvarado direkt von Klaus Schwab ausgebildet, der nach Costa Rica kam und Präsident Alvarado einen Kristall schenkte. Damals fand eine Diskussion statt, die im Folgenden wörtlich wiedergegeben wird: Klaus Schwab: 0:00 Sie haben eine junge Bevölkerung, Sie haben eine relativ gut ausgebildete Bevölkerung. Sie können die vierte industrielle Revolution nutzen, um, sagen wir mal, einen FastTrack-Kurs für Ihr Land zu schaffen. Carlos Alvarado: 0:14 Mein Engagement wird darin bestehen, im Rahmen der Initiative für junge Führungskräfte einen Mehrwert zu schaffen. Klaus Schwab: 0:19 Das ist Merkel, Tony Blair, sagen wir alle, sogar Präsident Putin, wir sind alle junge globale Führungskräfte. Also, wenn ich Sie nehme, wenn ich Bundeskanzler Coates nehme, und der neuseeländische Premierminister sagt, dass die drei jüngsten Regierungschefs hier sind. Ich weiß also, dass es in Ihrem Land viele schöne Dinge gibt, die die Vielfalt kennzeichnen. Und gleichzeitig geht alles nach oben für… Danke. Ich danke Ihnen vielmals. (Ende) Costa Rica ist auch Mitglied der OECD, die sich für Klaus Schwabs „Erfindung“ einer vierten industriellen Revolution einsetzt, die sich eindeutig auf Costa Ricas Finanzen, Gesetze und Ethik auswirken wird. https://www.bitchute.com/video/uv20T7sg5Oj4/. Klaus Schwab brüstet sich öffentlich damit, in die Kabinette der Nationen eingedrungen zu sein, um seine Agenden voranzutreiben https://www.bitchute.com/video/PLetaHRozxvt/. Klaus ist der einzige Mann, der den Begriff „vierte industrielle Revolution“ geprägt hat, den er als Verschmelzung der „biologischen, digitalen und physischen“ Welt definiert, was nach Transhumanismus klingt. Klaus Schwab hat oft sehr bizarre Aussagen gemacht, wie z.B. dass jeder Mensch einen Chip im Kopf haben wird und er in der Lage sein wird, seine Gedanken zu lesen, https://www.bitchute.com/video/zHl9XxvKNNdl/ sowie „man wird nichts besitzen und glücklich sein“. Es ist bekannt, dass Gene Editing die Lipid-Technologie ermöglicht, die die digitale, biologische und physische Welt und die „Überwachung unter der Haut“ miteinander verbindet. https://www.bitchute.com/video/lLM4S3RTMHH0/ Klaus Schwabs Berater sagt: „Ein gutes Zwei-Wege-Kommunikationssystem, ein direktes Kommunikationssystem, zwischen Gehirn und Computer, das ist sozusagen der Moment, in dem das Wasser abgelassen wird, wenn man ein gutes Zwei-Wege-System hat, hat niemand eine Ahnung, was danach passiert. Wenn man ein gutes 2-Wege-Kommunikationssystem hat, direkt zwischen Computern, bedeutet das auch, dass man mehrere Gehirne miteinander verbinden kann, man hat ein Zwischenhirnnetz, weil es das gleiche System ist, das gleiche Kommunikationssystem, und niemand hat eine Ahnung, was das für Dinge wie Identität bedeutet.“ „Wer bin ich, wenn ich direkt auf das Gehirn einer anderen Person zugreifen kann„.

Die Petenten fragen sich, ob die vierte industrielle Revolution und die Genbearbeitung, die beeinflussen werden, was es bedeutet, menschlich zu sein und unsere Identität, die Verbindung von Gehirnen miteinander, das Lesen von Gedanken oder die Zwei-Wege-Kommunikation beinhalten, die grundlegende Menschenrechte wie Privatsphäre und freien Willen beeinflussen können, neben all den anderen Fragen, die wir gestellt haben und die nie beantwortet wurden.

Die einzige Person, die über persönliche Kenntnisse verfügt, ist Klaus Schwab, der als Leiter des WEF und Erfinder der vierten industriellen Revolution, um die es in der Anfrage des Petenten geht, persönlich um eine Antwort gebeten wurde. Der Beklagte hat sich geweigert, auf unser Auskunftsersuchen in gutem Glauben zu antworten, womit er gegen Artikel 12 (a, b, c, d, e) des Gesetzes zur Regelung des Petitionsrechts verstößt, das den Petenten zur Schutzgerichtsbarkeit dieses Gerichts berechtigt. Gemäß Artikel 27 der Verfassung Costa Ricas haben die Bürger das Recht, eine Petition einzureichen, und eine wahrheitsgemäße Antwort zu erhalten, ist Teil des Rechts auf Leben und Freiheit sowie auf Beteiligung. Gesetz über die verfassungsmäßige Zuständigkeit der Obersten Kammer: Artikel 1. Zweck dieses Gesetzes ist die Regelung der Verfassungsgerichtsbarkeit, deren Ziel es ist, den Vorrang der Verfassungsnormen und -prinzipien und des in der Republik geltenden Völker- oder Gemeinschaftsrechts, seine einheitliche Auslegung und Anwendung sowie die Grundrechte und -freiheiten, die in der Verfassung oder in den in Costa Rica geltenden internationalen Menschenrechtsinstrumenten verankert sind, zu gewährleisten. Artikel 2. Er entspricht speziell der Verfassungsgerichtsbarkeit: a) Die Gewährleistung der in der politischen Verfassung verankerten Rechte und Freiheiten sowie der durch das in Costa Rica geltende Völkerrecht anerkannten Menschenrechte durch Habeas-Corpus- und Amparo-Rechtsmittel. c) Lösung von Zuständigkeitskonflikten zwischen den Staatsgewalten, einschließlich des Obersten Wahlgerichts, und der verfassungsmäßigen Zuständigkeit zwischen ihnen und der Obersten Rechnungskontrollbehörde der Republik, den Gemeinden, dezentralen Einrichtungen und anderen Personen des öffentlichen Rechts. Öffentliches Recht der Verwaltung in Bezug auf das verfassungsmäßige Recht auf Schutz, Internationale Staatsbedienstete: Artikel 57. Der Rechtsbehelf des Amparo wird auch gegen Handlungen oder Unterlassungen von Personen des Privatrechts gewährt, wenn diese in Ausübung öffentlicher Funktionen oder Befugnisse handeln oder handeln müssen oder sich rechtlich oder tatsächlich in einer Machtposition befinden, gegen die die üblichen Rechtsbehelfe offensichtlich unzureichend oder zu spät sind, um die in Artikel 2, Absatz a) dieses Gesetzes genannten Rechte oder Grundfreiheiten zu gewährleisten. Artikel 59. Der Rechtsbehelf richtet sich gegen den vermeintlichen Beschwerdeführer, wenn es sich um eine natürliche Person handelt; im Falle einer juristischen Person gegen ihren gesetzlichen Vertreter und im Falle einer organisierten Gesellschaft, Gruppe oder Gemeinschaft gegen ihren offensichtlichen Vertreter oder die für sie verantwortliche Person. NON-Response MAILED TO: Klaus Schwab (Internationaler Beamter) (WEF) World Economic Forum 350 Madison Avenue NewYork, NY, 10017 US Die Petenten bestätigen unter Strafandrohung wegen Meineides, dass das Vorstehende gemäß dem Gesetz wahr und korrekt ist. 20. August 2023

Das Gericht sagt, der WEF sei unantastbar und habe Immunität vor grundsätzlichen Fragen, also haben sie uns das Recht verweigert, Klaus zu fragen!

Lesen Sie die Begründung des Gerichts und das vollständige Urteil unten:

1.- Mit einem am 20. August 2023 um 16.33 Uhr in die digitale Akte aufgenommenen Schriftsatz beantragen die Rechtsmittelführer Rechtsschutz und führen aus dass Klaus Schwab und das Weltwirtschaftsforum Äußerungen gemacht haben, die sowohl die Rechte Äußerungen getätigt haben, die sowohl die Rechte der Kläger als auch die Interessen der Öffentlichkeit. Sie weisen darauf hin, dass der Beklagte erklärt habe, dass „die vierte industrielle Revolution nicht das ändern wird, was Sie tun, sondern SIE. Zum Beispiel wird das genetische Editieren verändern, was es bedeutet, ein Mensch zu sein„. Sie fügen hinzu, dass Klaus weiter darüber nachdachte, dass die Situation viele ethische und sogar rechtliche Fragen aufwerfen könnte. Sie weisen darauf hin, dass sie gerne wissen würden, auf welche rechtlichen Fragen sie sich beziehen, sowie auf andere Fragen und Aussagen, die für die Interessen der Kläger und der gesamten internationalen Gemeinschaft relevant sind. Sie behaupten, dass sie mit einem Schreiben vom 18. Januar 2023 an Klaus Schwab, den Präsidenten des Weltwirtschaftsforums (das als Beweismittel beigefügt ist), Informationen über ihre Interessen angefordert haben; sie behaupten jedoch, dass sie keine Antwort erhalten haben. Sie beantragen, dass die Beschwerde mit den entsprechenden Rechtsfolgen für zulässig erklärt wird. 2.- Artikel 9 des Gesetzes über die Verfassungsgerichtsbarkeit ermächtigt die Kammer, jederzeit, auch nach der Einreichung, jeden Antrag, der sich als offensichtlich unzulässig erweist, ganz oder in der Sache abzulehnen, oder wenn sie davon ausgeht, dass die Elemente des Urteils ausreichen, um den Antrag abzulehnen, oder dass es sich um die einfache Wiederholung oder Wiedergabe eines gleichen oder ähnlichen früheren abgelehnten Antrags handelt.

Geschrieben von Richter Castillo Víquez; und, in Anbetracht:

I.- OBJEKT DER APPELATION.- Die Rechtsmittelführer geben an, dass durch Note vom 18. Januar 2023, adressiert an Klaus Schwab, Präsident des Weltwirtschaftsforums, angefordert Informationen von Interesse; Allerdings beschuldigen sie, die nicht erhalten haben, eine Antwort.

II.- ZUM PETITIONSRECHT UND ZUR RASCHEN LÖSUNG. Im vorliegenden Fall ist es nach der Analyse der Behauptungen des Beschwerdeführers notwendig, darauf hinzuweisen, dass das in Artikel 27 der politischen Verfassung garantierte Recht auf Petition und unverzügliche Beschlussfassung nur vor den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen oder Körperschaften in Ausübung öffentlicher Befugnisse ausgeübt werden kann, da es darin besteht, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, an jeden öffentlichen Beamten oder jede öffentliche Körperschaft zu schreiben, um….

Sie besteht darin, dass jeder Bürger sich an jeden Beamten oder jede öffentliche Einrichtung wenden kann, um eine Angelegenheit vorzubringen, die ihn interessiert, und wird durch die Garantie ergänzt, dass er eine rasche Lösung erhält, ohne dass letzteres bedeutet, dass eine Antwort zu seinen Gunsten gegeben werden muss…..

zugunsten ihrer Interessen ausfällt. In diesem Sinne sind Ordnungsnummer 27 der politischen Verfassung und die Paragraphen 2 und 3 des Gesetzes über die Regelung des Petitionsrechts Nr. 9097 Folgendes fest:

„ARTIKEL 27 – Das Recht auf individuelle oder kollektive Petition bei jedem öffentlichen Amtsträger oder jeder öffentlichen Einrichtung sowie das Recht auf eine rasche Entscheidung werden garantiert.“

„ARTIKEL 2.- Adressaten

Das Petitionsrecht kann bei jeder Institution, öffentlichen Verwaltung oder Behörde, sowohl im zentralisierten als auch im dezentralisierten Bereich des Staates, sowie bei allen öffentlichen Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit und Rechtsfähigkeit des öffentlichen und privaten Rechts in Bezug auf die Angelegenheiten, die in ihre Zuständigkeit fallen, ausgeübt werden, unabhängig von ihrem institutionellen, territorialen oder funktionalen Umfang.

Darüber hinaus gilt das Petitionsrecht vor Privatrechtssubjekten, wenn diese eine Tätigkeit von öffentlichem Interesse ausüben, öffentliche Mittel verwalten und/oder bewirtschaften oder vorübergehend oder dauerhaft öffentliche Gewalt ausüben.“ (Die Hervorhebungen und Unterstreichungen stammen nicht aus dem Original).

III. – ÜBER DIE UNZULÄSSIGKEIT DIESER BESCHWERDE. Im vorliegenden Fall wurde die interessierende Anfrage jedoch an das Weltwirtschaftsforum gerichtet, das keine öffentliche Verwaltung des Landes, sondern eine internationale Organisation ist. In Bezug auf internationale Organisationen erklärte das Gericht in Urteil Nr. 2007011690 vom 17. August 2007 um 10:31 Uhr folgendes:

„Aus der Beschwerdeschrift und den vorgelegten Unterlagen geht hervor, dass es sich bei der beklagten Partei – Workshop-Moderator der Deutschen Gesellschaft für Zusammenarbeit – um eine internationale Organisation handelt, deren Verfahren der Zuständigkeit dieser Kammer entzogen ist, so dass sie als passives Subjekt einer Schutzklage betrachtet werden kann. Infolgedessen ist die eingelegte Beschwerde unzulässig und wird daher für zulässig erklärt.“

Dem kann hinzugefügt werden, was in der Entscheidung Nr. 2010012220 vom 20. Juli 2010, 17:43 Uhr, zu einem ähnlichen Fall wie dem hier vorgelegten, gesagt wurde:

„Im vorliegenden Fall rügt der Kläger die angeblich fehlende Antwort auf den Antrag auf Kopien der Protokolle der Vereinbarungen des Verwaltungsrats der COCESNA. Diese Einrichtung wurde durch das Gründungsabkommen der Zentralamerikanischen Gesellschaft für Flugsicherung geschaffen, das von den Ländern Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras und Nicaragua unterzeichnet und durch das Gesetz Nr. 3240 vom 20. November 1963 genehmigt wurde. Folglich handelt es sich um eine juristische Person des öffentlichen Rechts nach internationalem Recht. Gemäß Artikel 2 des Gründungsabkommens hat COCESNA die ausschließlichen Rechte für die Erbringung von Flugverkehrsdiensten, aeronautischen Telekommunikationsdiensten und Funkhilfen für die Flugnavigation in den Hoheitsgebieten der Vertragsparteien; Artikel 2 des Gesetzes Nr. 3240 besagt jedoch, dass mit vorheriger Genehmigung der Exekutive die Einzelpersonen ähnliche Dienste erbringen können wie die Zentralamerikanischen Flugsicherungsdienste. In jedem Fall sieht der Abschnitt 23 des Gründungsvertrags vor, dass COCESNA, für die Zwecke der Erreichung Ihrer finanziellen Gleichgewicht, können Sie die Preise und Bedingungen der Gebühren, die Nutzer ihrer Dienste zu zahlen haben; ebenso, um die Gesellschaft zu beantragen, müssen die Vertragsparteien dazu beitragen, dass die tatsächliche Zahlung dieser Rechte. Ähnlich wie in der oben zitierten Rechtsprechung ist COCESNA als internationales Rechtssubjekt Inhaber des Rechts, das in Artikel 24 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen, das durch das Gesetz Nr. 3394 vom 24. September 1964 genehmigt wurde, festgelegt ist, wonach die Akten und Missionsdokumente immer unverletzlich sind, wo immer sie sich befinden.

Es muss natürlich beachtet werden, dass dieses Vorrecht für die Ausübung von Funktionen gewährt wird der Funktionen, die dem Auftrag nach dem Völkerrecht entsprechen. Im konkreten Fall ist klar, dass die betätigte Partei, da sie eine Person des Völkerrechts ist, nicht verpflichtet ist, irgendwelche Informationen zu liefern, geschützt ist, was sie nicht daran hindert, von den Vertragsparteien, eine Verwaltung in diesem Sinne formuliert werden kann. In Bezug auf die Direktion für Luftnavigation der Generaldirektion für Zivilluftfahrt von Costa Rica bedeutet die bloße Tatsache, dass sie der geschützten Partei mit offiziellem Schreiben Nr. 05/09 vom 28. Februar 2009 die von COCESNA genehmigten Tarife für ihre Dienstleistungen ab Mai 2009 mitgeteilt hat, nichts anderes, als dass sie dazu beigetragen hat, Ihre Zahlung wirksam zu machen, wie in Artikel 23 des Gründungsvertrags von COCESNA vorgesehen. Im Übrigen geht aus den Akten nicht hervor, dass die Klägerin bei der Central American Corporation of Air Navigation Services oder bei der Direktion für Flugnavigation der Generaldirektion für Zivilluftfahrt von Costa Rica schriftlich eine Erklärung zu der von der erstgenannten angeordneten Tariferhöhung angefordert hätte.“ (Die Hervorhebungen und Unterstreichungen stammen nicht aus dem Original).

Daher kann das Gericht nicht nur nicht gegen das Weltwirtschaftsforum klagen, da es sich um eine internationale Organisation handelt, sondern es sind auch die verfassungsrechtlichen Bestimmungen der Artikel 27 und 30 der politischen Verfassung nicht auf das Forum anwendbar, die sich auf das Recht auf Informationen von öffentlichem Interesse beziehen, das die Bürger gegenüber den öffentlichen Einrichtungen des costaricanischen Staates haben, die als solche verstanden werden, die in Ausübung hoheitlicher Befugnisse handeln und aus diesem Grund der notwendigen öffentlichen Kontrolle unterworfen werden können – und müssen -, noch in Artikel 41 der Grundrechtscharta, der eine zügige Bearbeitung von Angelegenheiten vor der Justizverwaltung oder den verschiedenen öffentlichen Verwaltungen des Landes anstrebt, um ungerechtfertigte Verzögerungen zu vermeiden. Folglich ist die Beschwerde unzulässig und wird für unzulässig erklärt.

Folglich:

Das Rechtsmittel wird rundweg zurückgewiesen.

Keine Sorge, wir planen, unter Berufung auf unser internationales Recht, mit internationalen Organisationen zu kommunizieren, erneut Klage zu erheben, und wir werden vor das Verwaltungsgericht ziehen.

Es muss natürlich beachtet werden, dass dieses Vorrecht für die Ausübung von Funktionen gewährt wird

der Funktionen, die der Mission im Einklang mit dem Völkerrecht entsprechen.

Auf welcher Mission befindet sich das WEF????

dass das Privileg der diplomatischen Immunität „für die Ausübung der Funktionen, die der Mission in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht entsprechen“ gewährt wird.

Ist die wirtschaftliche Vorherrschaft über die Erde WIRKLICH eine „Mission“?

Vielleicht könnte der Verwaltungsgerichtshof erläutern, WARUM die Immunität gewährt werden sollte, und wenn niemand dies erklären kann, ist es vielleicht an der Zeit, die diplomatische Immunität aufzuheben oder zu annullieren?

Wir wollen, dass die Immunität aufgehoben wird, damit der WEF antwortet, was zum Teufel sie versuchen, uns alle mit der Matrix zu verbinden und eine Verschmelzung der biologischen, physischen und digitalen Welten einzuleiten…

Wir, das Volk, sind nicht auf dem Laufenden, und doch betrifft diese Politik uns alle.



Klaus, können wir uns nicht einfach hinsetzen und über deine wilde Vision einer Vierten Industriellen Revolution mit Gedankenlesen und Transhumanismus REDEN?

Warum die massive Geheimhaltung?

Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass das IOJ „Partner“ der WHO, der FDA, des HHS OGA usw. als „interessierte Interessenvertreter“ ist. Das WEF ist ein Haufen von Snobs und erlaubt keine sinnvolle Beteiligung der IOJ. Wir beabsichtigen, zu unseren Regierungen durchzudringen, um das WEF und die WHO mithilfe der Wissenschaftsdiplomatie loszuwerden, und wenn es jemand kann, dann IOJ, weil wir bereits als respektierte Partner bei Regierungen und internationalen Organisationen, die Gesundheitspolitik machen, anerkannt sind (unsere Aufgabe ist es, sie zur Einhaltung von Gesetzen zu bewegen).

Wenn Sie sich berufen fühlen, uns in diesem täglichen Kampf zu helfen, der noch ein paar Jahre dauern wird, um die Politik zu ändern und die Machtübernahme der Globalisten zu stoppen, unterstützen Sie bitte unseren Rechtsfonds.

Wir stehen an der Spitze eines multiprongen Ansatzes, und IOJ kann unsere Arbeit als Stachel im Fleisch der Tyrannei nicht verrichten, ohne Menschen wie Sie, die sich bereit erklären, uns mit einmaligen oder wiederkehrenden monatlichen Spenden zu unterstützen. Wir sind bisher gekommen, haben eine Anhörung am 9. November 2023, um die Covid-Impfstoffe wegen schwerwiegender ungebührlicher Experimente vom Markt zu nehmen, und wir können weitermachen, um die WEF-WHO und ihre manipulierten Regulierungsbehörden wie die FDA zu stoppen, oder wir können zumindest unsere Nationen dazu zwingen, die „diplomatisch immunen“ internationalen Organisationen im öffentlichen Interesse zu VERBIETEN. Sie sind NICHT immun. Sie haben ihre Immunität aufgehoben, indem sie die Ethik verletzt haben, und müssen ordnungsgemäß vor Gericht verklagt werden, das die Zuständigkeit hat, dieses Durcheinander zu bewältigen. Arbeiten Sie mit uns zusammen, um die Tyrannei zu stoppen.