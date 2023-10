Biometrie im Finanzsektor auf dem Vormarsch: Neue Technologien und Kundengewinne treiben Innovationen voran.

Die Ausweitung der Biometrie im Finanzsektor war in dieser Woche Gegenstand mehrerer Schlagzeilen auf Biometric Update. Dabei gab es Kundenzugewinne in verschiedenen Bereichen, ein Zahlungsnetzwerk hat die Unterstützung für Gerätebiometrie eingeführt, und eine neue Technologie wurde für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich biometrischer Zahlungskarten, vorgestellt. Eine Vielzahl von Anwendungen führt zu einem Aufschwung der Biometrie im Bank- und Zahlungsverkehrsbereich, was Unternehmen wie Fourthline, iDenfy, Socure, Bonifii und iProov sowie vielen anderen zugutekommt. American Express hat eine biometrische Authentifizierungsoption für Online-Zahlungen hinzugefügt.

Die UNDP hat einen neuen Governance-Rahmen für den Aufbau von Menschenrechten in eine inklusive digitale Identität entwickelt. Dies unterstreicht die Notwendigkeit der Digitalisierung der öffentlichen Dienstleistungen und das Risiko, dies schlecht zu tun.

Die USA haben die Lieferung von humanitärer Hilfe an Dutzende Flüchtlingslager in Äthiopien wiederaufgenommen und Reformen eingeführt, darunter die biometrische Begünstigtenverifizierung, um zu verhindern, dass die Hilfe gestohlen wird.

Kunden gewinnen für Biometrie-Anbieter im Bank- und Finanzsektor ist zur Norm geworden, mit wachsenden Implementierungen von Remote-Onboarding, digitalen Zahlungen und In-Branch-Systemen.

American Express fügt Gesichts- und Fingerabdruck-Biometrie zu seinem Online-Transaktionsstandard SafeKey hinzu.

Singapur hat ein Gesetz verabschiedet, um die Verwendung von Biometrie am Changi Airport zu unterstützen.

Deutschlands Flughafen München erhält Biometrie in einer Lounge und ein Pilotprojekt für Boarding Bridges und biometrisches Gepäckabfertigung wurde an einem amerikanischen Flughafen eingeführt.

Die BBC-Berichterstattung über terroristische Angriffe gegen israelische Menschen durch die Hamas enthält die Behauptung, einen der Terroristen als Polizisten aus einer bestimmten Abteilung in Palästina identifiziert zu haben, indem Gesichtserkennung verwendet wurde.

Die US-Sicherheitsbehörden NSA und CISA haben sieben bewährte Praktiken für Herausforderungen der Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) empfohlen.

Google migriert aufgrund des positiven Feedbacks zum Passkeys-Pilotprojekt zu der passwortlosen Technologie als Standard-Login-Methode für persönliche Konten.

Idemia arbeitet mit Samsung zusammen, um die von ihm bereitgestellten mobilen Fahrerlizenzen in das digitale Wallet des Smartphone-Herstellers zu integrieren.

Das Team von Biometric Update möchte sein Beileid an die Familie und Freunde von Vittorio Bertocci, einem prominenten Vordenker und Gemeinschaftsbildner für digitale Identität, ausdrücken, der in dieser Woche verstorben ist.