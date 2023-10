Die WHO drückt ihr Bedauern darüber aus, dass die Verbreitung von „Fehlinformationen“ das Vertrauen in die Institutionen schwächt.

In den Augen derer, die die Institutionen leiten, ist es nie die Schuld der Institutionen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen (WHO) – und einer, dem die Pandemie nicht gut bekommen ist, nicht in Bezug auf die Gesundheit, sondern auf die diplomatisch-politische Integrität – beklagt sich erneut.

Es ist mittlerweile die alte Leier, die verschiedene globale Gruppen, ob offiziell oder inoffiziell, den Nationen der Welt immer wieder aufzudrängen versuchen. Ihre Botschaft: Nicht die „Institutionen“ sind von vornherein korrupt, sondern die „Desinformation“ hat sie nur so aussehen lassen.

Und nun sind nicht die korrupten Institutionen das Problem, und die Aufgabe besteht nicht darin, sie zu verbessern, sondern die Menschen davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Also „bekämpfen wir die Desinformation“ – mit … mehr Zensur und noch mehr Zensur.

Das scheint der Standpunkt von Ghebreyesus zu sein, den er in einem Video-Interview mit dem WHO-Gipfel am Wochenende in Deutschland zum Ausdruck brachte.

Ghebreyesus‘ Äußerungen sind aufschlussreich, auch wenn er nicht direkt von der „Verbreitung von Fehlinformationen“ spricht und was die (falsche) „wohlwollende“ globale Elite zu tun gedenkt.

Der WHO-Chef stellt die Organisation und ihre „Gipfeltreffen“ als Repräsentanten (Zitat) von „Regierungen, multilateralen Organisationen, Entwicklungsbanken, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Industrie und mehr“ dar.

Moment, es gibt noch mehr? Sagen Sie, Mr. WHO – wer könnte das sein?

(Erzähler: Er ist es nicht).

Aber hier ist, was Ghebreyesus speziell über das immer präsente Problem der „Desinformation“ gesagt hat – allzu oft handelt es sich dabei einfach um freie Menschen, die ihre freie Meinung äußern, wie es das Gesetz ihnen erlaubt, und dennoch hartnäckig als so etwas wie eine Atombombe verleumdet werden, die die gesamte Menschheit auslöschen wird. (So ist die Sprache der Propaganda und der Zensur.)

Als Ghebreyesus seine obligatorische „tiefe Besorgnis“ über die Zivilbevölkerung, die unter dem jüngsten Aufflammen der Feindseligkeiten im Nahen Osten leidet, beendet hatte, sagte er Folgendes:

„Wir können die schmerzhaften Lehren der Pandemie nicht ignorieren“.

In der Tat. Das können wir nicht. Aber könnte es sein, dass das, was viele Menschen als schmerzhaft empfinden – schlecht erklärte, schlecht begründete, aber drakonische, unerhörte Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, der Arbeit, des Reisens, des Lebens überhaupt – und das, worauf sich Ghebreyesus hier bezieht, zwei verschiedene Dinge sind?

„Wir haben einen Mangel an Koordination zwischen den Nationen und zwischen den Akteuren des Gesundheitswesens, eine Politisierung der Wissenschaft und eine Untergrabung des Vertrauens in unsere Institutionen durch die Verbreitung von Fehlinformationen erlebt“, sagt Ghebreyesus.

Aber wer und wie hat hier „die Wissenschaft politisiert“, um unsere Institutionen zu untergraben?

Wie viele leere, irreführende Reden kann Ghebreyesus noch halten, bevor er gefeuert wird?

Wenn man eine wettfreudige Person wäre, würde man sagen – VIELE MEHR.