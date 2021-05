Das CIR, die größte biometrische Datenbank der Welt soll ein gemeinsames Identitätsregister der EU werden

Die spanischen Personalausweise verlieren ab August 2021 ihre Gültigkeit.

Dieser Prozess ist Teil der Implementierung des CIR-Systems, eines gemeinsamen Identitätsregisters der Europäischen Union, in dem persönliche Daten aus allen nationalen Dateien gemeinsam genutzt und vereinheitlicht werden sollen.

Es gibt eine Tatsache, die der überwiegenden Mehrheit der in Spanien lebenden Menschen unbekannt ist: Die öffentliche Sicherheit aller Bürger, auf allen Ebenen (national, regional und lokal) wird nicht mehr auf staatlicher, sondern auf globaler Ebene konzipiert und verwaltet. Die Souveränität im Bereich der öffentlichen Sicherheit wurde auf Europa übertragen, weit über das hinaus, was sich irgendjemand vorstellen kann. Ebenso sind sich die Bürger der Menge an Informationen nicht bewusst, die diese Instrumente, die sich nicht mehr in staatlichem Besitz befinden, über alle in der Europäischen Union lebenden Menschen ansammeln.

Diese Übertragung von Souveränität von Spanien und dem Rest der Mitgliedstaaten auf die Union hat zur Schaffung einer Reihe von überraschenden Instrumenten geführt, die vom Rückzug der Guardia Civil von Grenzen, Meeren und Flughäfen, die durch FRONTEX ersetzt wird, bis hin zu den neuen europäischen Personalausweisen reichen, die ab August 2021 verteilt werden sollen.

Andererseits beginnt am 1. Januar 2022 das ETIAS-Jahr, das Jahr, in dem die Staaten die Kontrolle über die Grenzströme verlieren. Was wird passieren, wenn das Innenministerium die Ein- und Ausreise von Reisenden aus Spanien nicht mehr kontrolliert?

Das CIR, die größte Datenbank der Welt

Die Europäische Union will die größte biometrische Datenbank der Welt haben. Es wird eine riesige Sammlung von Identitätsdaten (Name, Geburtsdatum usw.), Fingerabdrücken und Gesichtsscans sowohl von europäischen als auch von Nicht-EU-Bürgern sein, die in irgendeine der Dateien aufgenommen werden müssen.

Dem hat zumindest das Europäische Parlament zugestimmt, indem es die Verknüpfung der Grenzkontroll-, Migrations- und Polizeisysteme aller EU-Länder genehmigt hat. Das Ergebnis all dessen wird ein Common Identity Repository (CIR) sein, das zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme wichtige Informationen über 350 Millionen Menschen enthalten wird.

Mit diesem Ausgangspunkt wird das CIR die drittgrößte Personendatenbank der Welt sein, gleich hinter den Systemen, die von der chinesischen Regierung und dem indischen Aadhar-System verwendet werden. Es ist jedoch zu erwarten, dass in dem Maße, in dem mehr Systeme miteinander vernetzt werden und die Zusammenarbeit mit mehr staatlichen Stellen gefördert wird, europäische Zahlen an die Spitze dieses besonderen Wettbewerbs gelangen könnten.

Der „EU-Ausweis

Der unmittelbar bevorstehende Schritt ist der europäische Personalausweis, ein elektronisches Identitätsdokument, das die verschiedenen Arten von Personalausweisen, die derzeit in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums verwendet werden, ersetzen und vereinheitlichen soll.

Sie wurde durch die Verordnung (EU) 2019/1157 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Erhöhung der Sicherheit von Ausweisen und Aufenthaltstiteln von Unionsbürgern und ihren Familienangehörigen, die ihr Recht auf Freizügigkeit ausüben, geschaffen. Sie soll am 2. August 2021 in Kraft treten.

Der Anwalt Josep Jover, einer der führenden spanischen Experten für EU-Recht, sagt in einem Bericht, dass ab diesem Datum „Ausweisdokumente, die die neuen Anforderungen nicht erfüllen, an ihrem Verfallsdatum oder vor dem 3. August 2031 ihre Gültigkeit verlieren werden. Ausweisdokumente, die die Mindestsicherheitsstandards nicht erfüllen oder keinen funktionsfähigen maschinenlesbaren Reisepass (MZR) enthalten, verlieren am 3. August 2026 ihre Gültigkeit. Ausweisdokumente von Personen, die am 2. August 2021 das 70 Altersjahr erreicht haben oder älter sein werden, die Mindestsicherheitsstandards erfüllen und ein funktionsfähiges MZR besitzen, verlieren mit Ablauf der Gültigkeit ihre Gültigkeit.“

Es gibt bereits EU-Länder, die diese Änderungen in ihren Personalausweisen umsetzen. Konkret hat Zypern bereits im August 2020 mit der Ausgabe von Personalausweisen begonnen, die den Anforderungen des europäischen Personalausweises entsprechen.

Doch ist Spanien bereit für diesen Wandel, der vor der Tür steht? Da die bisherigen Ausweise ihre Gültigkeit verlieren (ablaufen), müssen die Polizeidienststellen die neuen Regelungen anwenden. In Anbetracht der Zurückhaltung Spaniens bei der Umsetzung der von der EU kommenden gesetzlichen Änderungen muss man sehr skeptisch sein, ob das Land für einen solch radikalen Paradigmenwechsel bereit ist.