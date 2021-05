Ein 10-jähriger Junge hielt eine epische Rede vor der Schulbehörde, in der er gegen Gesichtsmasken und seine heuchlerischen Lehrer argumentierte

Ein 10-jähriger Junge hielt letzte Woche eine epische Rede vor der Schulbehörde von Martin County im US-Bundesstaat Florida, in der er gegen Mundschutz und seine heuchlerischen Lehrer argumentierte. Er sagte, er sei von den Corona-Regeln überrascht. „Ich dachte, dass viele der Regeln keinen Sinn machen. Zum Beispiel durften wir nicht auf dem Schulhof spielen und außerdem durften wir uns in der Pause nicht gegenübersitzen. Wir mussten auch draußen einen Mundschutz tragen.“

This 10 year-old boy just obliterated his school board’s mask mandate and calls out its unfairness and hypocrisy.



You’re going to want to watch this one… pic.twitter.com/8y7SwNOLot