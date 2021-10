Das Covid-Zeugnis von Dr. Peter McCullough – Teil 4: Amtsmissbrauch und Missbrauch von Mutter Natur

Dies ist der vierte Teil eines bearbeiteten Transkripts eines kürzlich gehaltenen Vortrags von Dr. Peter McCullough. Sie können Teil 1 hier, Teil 2 hier und Teil 3 hier lesen. In diesem letzten Teil von Dr. McCulloughs Tour de Force geht es um Impfschäden, Todesfälle und die tragische Verweigerung einer frühen Behandlung durch die Regierungen.

Ich hätte NIEMALS gedacht, dass ich als US-Bürger die Worte Amtsmissbrauch und Propaganda über unsere Staatsbediensteten sagen würde.

Diese Leute dienen uns, auch der Präsident. Ist das klar? Sie dienen uns. Und die CDC (Centres for Disease Control and Prevention) und die FDA (Food and Drug Administration) und die NIH (National Institutes of Health) dienen uns.

Sie sollen dafür sorgen, dass unsere Medikamente sicher sind, sie sollen die Daten analysieren und uns helfen. Der Arzt und der Patient sitzen über der CDC, den NIH und der FDA, und sie sitzen in diesem Kreis einer so genannten treuhänderischen Beziehung, die wir als gemeinsame medizinische Entscheidungsfindung bezeichnen.

Und dieser medizinische Kreis sollte auf keinen Fall unterbrochen werden. Und Amtsmissbrauch und Propaganda sind die Mittel, um diesen Kreis zu durchbrechen, der nicht durchbrochen werden sollte.

Diese beiden Studien zeigen, dass 23 % der Amerikaner, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, geimpft wurden. Punktum. Wir haben Juni. Wir sind noch nicht einmal ganz in Delta, okay? All diese Krankenhäuser, all dieses bissige Personal auf den Intensivstationen und andere Leute, die Ihnen erzählen, dass alle ungeimpft sind.

Auf dem Weg von Dallas nach Austin gibt es eine Plakatwand, auf der steht, dass über 90 Prozent der Menschen ungeimpft sind. Diese Behauptung wird durch die von Fachleuten überprüften veröffentlichten Daten nicht gestützt.

Indem sie Massenimpfungen forcieren, haben die Regierungen also einen evolutionären Druck auf das Virus ausgeübt. Der Impfstoff ist nicht bei allen ausreichend sicher und wirkt nicht bei allen gut genug. Und zu allem Überfluss verschlimmert sich die Situation für alle, weil wir uns mit Mutter Natur anlegen.

Als wir im Oktober 2020 mit der Impfung begannen, ging die Vielfalt der viralen Linien in allen Ländern zurück. Wir hatten immer ein halbes Dutzend bis ein Dutzend verschiedener Stämme. Wir hatten immer Alpha, Beta, Gamma Delta. Damals hatten sie andere Namen, aber wir hatten sie immer. Und?

Es ist also nicht so, dass die Impfstoffe Mutationen verursachen, aber die Impfstoffe erzeugen einen so genannten nicht-tödlichen evolutionären Druck. Und dieser nicht-tödliche Evolutionsdruck wird durch diese Arbeit von Venkatakrishnan gezeigt, die zeigt, dass hier das Spike-Protein und das Ziel in grün, hellgrün, dargestellt sind.

Der Antikörper ist der große dunkle Klecks. Der Antikörper ist viel größer als das Spike-Protein. Das Spike-Protein hat nur 1.200 Aminosäuren, die Antikörper sind riesig. Wie Sie sehen können, brauchen Sie ein Ziel, das Sie treffen müssen.

Da es antigene Veränderungen gibt – und bei Delta waren es ursprünglich sieben Mutationen, dann wurde es Delta Plus, jetzt glauben die Briten, dass es etwa 20 verschiedene Mutationen gibt – und Delta, ist es lustig, weil die Mutationen rund um die Funktionsgewinnforschung, die an der Furin-Spaltungsfuge durchgeführt wurde, verstreut sind.

Es ist also fast so, als wüsste Mutter Natur, dass es falsch ist, und sagt: „Hört zu, ich werde die Stärke aus dieser Sache herausnehmen, indem ich mutiere. Es ist wirklich interessant, aber Sie können sehen, dass die Antikörper jetzt nicht mehr auf Delta treffen. Das ist der Grund dafür. Die Impfstoffe haben wahrscheinlich tatsächlich bei Alpha und Beta funktioniert, aber nicht mehr bei Delta.

Das israelische Ministerium schätzt die Wirksamkeit des Impfstoffs von Pfizer auf etwa 39 Prozent. Wenn ein Impfstoff nicht ein Jahr lang hält und mindestens 50 Prozent Schutz bietet, ist er als Impfstoff nicht brauchbar. Delta schlägt also Wellen.

Sehen Sie sich diese Diversitätskurven an. Wir sind von der britischen Variante, die ich im Oktober hatte, dazu übergegangen, den Druck zu erhöhen, und sehen Sie sich an, wie Delta von ein paar Prozent im Mai zugenommen hat. Das Delta liegt jetzt bei 99 Prozent von dem, was wir vorher hatten.

Wir hatten noch nie einen superdominanten, hyperdominanten Stamm, Punkt. Dies ist ein Ergebnis der Impfung. Wenn mehr als 25 Prozent der Menschen geimpft sind, fängt man an, mit Mutter Natur herumzuspielen. Das ist wirklich ein Problem.

Bei den Nachrichten, die ich zuvor verfasst habe, wurde ich komplett von Twitter verbannt, was eigentlich ein Zeichen für hochwertige wissenschaftliche Zitate ist. (Gelächter und Applaus aus dem Publikum) Tatsächlich war ich nie in den sozialen Medien aktiv, bis meine Tochter mich überredete, es zu tun. Und das war vor etwa einem Jahr, und es war wahrscheinlich der schlimmste Fehler, den ich je gemacht habe.

Aber ich kann Ihnen sagen, dass es keinen Podcaster gibt, den ich nicht von YouTube herunterholen kann. Ich habe den meisten von ihnen gesagt: „Wenn ihr mit mir weitermacht, macht euch darauf gefasst, jeden Zensurpreis zu gewinnen, den ihr gewinnen könnt. Denn alles, was wir tun werden, ist, die Daten zu zitieren, und schon seid ihr weg. Wir zeigen nur auf und sie gehen unter.‘

Ich habe gerade Tommy Kerrigan, einen großartigen jungen Podcaster, zu Fall gebracht, er ist verschwunden. Und ich habe ihm gesagt: ‚Das ist wirklich ein Zeichen von Mut.‘

Aber mit Mutter Natur ist nicht zu spaßen. Als ich vor meinem Ausscheiden getwittert hatte, sagte ich: ‚Hört zu, ich bin nicht gegen die Impfungen, aber lasst sie uns vielleicht auf die Mitarbeiter von Pflegeheimen beschränken, wo es Ausbrüche gab.‘

Es gab niemals Ausbrüche in Schulen, niemals, okay? Es gab nie eine glaubwürdige Übertragung von Schülern auf Lehrer – das gab es nicht. Die Chinesen und eine Studie aus New York haben gezeigt, dass 85 Prozent der Übertragungen im häuslichen Bereich stattfinden, okay?

Die Vorstellung, dass die Leute hier draußen sind und wir uns alle gegenseitig anstecken, war also nicht nachvollziehbar. Es passierte zu Hause.

Was wir also von Anfang an brauchten, war eine frühzeitige Behandlung von Covid-19, und ich habe vor dem US-Senat ausgesagt. Ich sagte den Amerikanern: „Die Ausbreitung des Virus zu stoppen ist großartig, so gut wir es können, aber wir können uns nicht nur darauf konzentrieren. Die Masken sind keine Behandlung, okay? Wir brauchen ein Programm zur frühzeitigen Behandlung zu Hause. Wir können das mit Hilfe der Telemedizin machen und die Zahl der Krankenhausaufenthalte und Todesfälle reduzieren.‘

Bei dieser Krankheit gibt es nur zwei schlechte Folgen: Krankenhausaufenthalte und Tod. Ich glaube, wenn jeder wüsste, dass er eine Erkältung bekommt und sie zu Hause überstehen kann, aber nicht im Krankenhaus daran zugrunde geht, würde er sagen: „Okay, ich werde es überstehen. Okay?

Anfang März 2020 sagte ich, dass es zwei schlimme Folgen gibt – Krankenhausaufenthalt und Tod, und ich nahm an diesen Anrufen der Task Force teil und wartete.

Und ich glaube, es war ungefähr im April, als ich einige Leute fragte: „Werden wir etwas unternehmen? Werden wir eine Covid-Klinik eröffnen und mit der Behandlung dieses Problems beginnen?‘ Und die Ärzte waren entsetzt.

Ein Arzt sagte: „Sie machen Witze. Wir schließen unsere Kliniken. Wir haben gerade eine Anordnung erhalten, Telemedizin zu betreiben. Wir werden unsere Kliniken nicht verseuchen. Wir werden auch Ihre nicht verseuchen.‘

Und dann, nach ein paar weiteren Wochen, sagte ich: ‚Wenn wir nicht anfangen, das zu behandeln, werden unsere Krankenhäuser überfüllt sein. Und als ich die Angst sah, die schiere, unverfälschte, ungezügelte, furchterregende Angst in den Augen und in den Stimmen von Ärzten, Gesundheitsdienstleistern und Verwaltungsangestellten, wusste ich, was passieren würde.

Ich sagte: „Sie werden keinen einzigen Menschen behandeln. Sie haben zum ersten Mal Angst, sich selbst anzustecken.‘

Und wissen Sie, was uns Angst gemacht hat, waren die Italiener. Den Italienern gingen die Masken und an einigen Stellen auch die persönliche Schutzausrüstung aus, und sie stellten eine Liste der toten italienischen Ärzte ins Internet, und es wurden tausend. Sie stellten sie ins Internet.

Es gab einen jungen Krankenpfleger in New York, der Asthma hatte, Sie erinnern sich wahrscheinlich an ihn. Er ist gestorben. Sie zeigten ihn auf CNN. Und ich glaube, das hat die Leute zu Tode erschreckt. Und dann wurde mir klar: Hören Sie, niemand wird diese Krankheit behandeln.

Und wir hatten den Präsidenten, die Task Force des Weißen Hauses, den Senat, das Abgeordnetenhaus, das NIH, die FDA und die CDC. Kein einziger führender Politiker hat zu irgendeinem Zeitpunkt gesagt: „Tod und Krankenhausaufenthalt sind die beiden schlechten Folgen. Lasst uns ein Team von Ärzten herholen, die wissen, wie man das behandelt. Und lasst uns verhindern, dass dies geschieht. Niemand hat das Problem formuliert. Und wenn man ein Problem nicht formuliert, kann man es nie lösen. Man kann es nie lösen. (Beifall)

Und ich habe mich unglaublich aufgeregt und war sehr, sehr hart zu Trump. Ich weiß, dass einige von euch Trump-Anhänger sind. Er ist der Einzige, der genug Macht und Autorität hat, um diese Erklärung abzugeben und sie umzusetzen. Und wenn er es nicht getan hätte, hätte es niemand getan, und er hat uns im Stich gelassen.

Und zu allem Übel wurde er auch noch selbst zum Covid. Und er wurde tatsächlich erstklassig behandelt. Der einzige Arzt, den ich mochte, war dieser eingebildete Arzt, den Trump hatte. Erinnern Sie sich an den Kerl? Er war ein Doktor der Medizin, ein gutaussehender Typ. Er sagte: „Wir werden ihm ein paar monoklonale Antikörper geben. Wir werden die anderen Medikamente nacheinander verabreichen, und wir werden es einfach gut überstehen.‘

Ich sagte: ‚Das ist die Art von Arzt, die Amerika braucht.‘ Das ist die Art von Arzt, die jeder einzelne ältere Bürger braucht – einen zuversichtlichen Arzt, der die Medikamente schnell auf den Weg bringt und unsere Senioren durch die Krankheit bringt.

Präsident Trump erhielt also eine erstklassige Behandlung, die jedem einzelnen Amerikaner zur Verfügung stand und auch zur Verfügung stehen sollte. Und was geschah? Er hat kein Wort gesagt. Er sagte: „Hören Sie, das hat meine Haut gerettet“, und dann wurden alle anderen … von dem Virus abgeschlachtet. Es war furchtbar. Eine frühzeitige Behandlung zu Hause ist unsere einzige Chance, diese Folgen zu verringern.

Ein Krankenhausaufenthalt ist ein Sicherheitsnetz für das Überleben, aber die gegenwärtige Sterblichkeit im Covid-Netzwerk – und ich bin Teil dieses Netzwerks im Brigham-Krankenhaus – betrug immer noch 38 Prozent der Menschen, die auf die Intensivstation kamen.

Impfungen oder Herdenimmunität sind großartig, aber ich denke, dass wir letztendlich die natürliche Immunität anstreben. Ich habe im März 2021 vor dem texanischen Senat ausgesagt und den Texanern gesagt: „Hören Sie, wir haben die Herdenimmunität erreicht. Ich habe die CDC-Gleichung verwendet. Ich sagte: „Das bedeutet nicht, dass es vorbei ist. Herdenimmunität bedeutet, dass sich die Krankheit in einer Gemeinde nicht sehr weit ausbreiten wird, weil es genug Menschen gibt, die einen Puffer bilden.

Und einer der Beamten des öffentlichen Gesundheitswesens in Texas unterstützte mich ein paar Wochen später, und sie eröffneten die Baseball-Saison, das Baseballspiel der Rangers, und das Gesundheitsministerium sagte: „Ich werde McCullough dafür braten.

Und wisst ihr was? Es gab keine Ausbrüche. Sie suchten nach ihnen. Es gab keine, weil wir Herdenimmunität hatten.

Wir haben zwar eine Herdenimmunität, aber das heißt nicht, dass es nicht doch noch ein paar Fälle geben wird. Aber es wird nicht verheerend sein. Ob geimpft oder nicht, die akuten Covid-19-Hochrisikopatienten müssen frühzeitig behandelt werden.

Ich habe Ihnen gesagt, dass die Impfstoffe nicht wirken, und ich weigere mich, geimpfte oder ungeimpfte Menschen zu diskriminieren. Das ist falsch, das ist falsch. (Beifall) Und das können wir nicht tun. Wir können das nicht tun. So schrecklich es auch ist, diskriminiert zu werden, ob man sich nun für oder gegen die Impfung entschieden hat, drehen Sie sich nicht um und tun Sie es jemand anderem an.

Tun Sie es nicht. Denn das ist der schlüpfrige Hang, der schlüpfrige Hang der Spaltung und des Spottes. In Gemeinheit und Unfreundlichkeit, eine Verletzung, die passieren wird.

Und Sie können es jetzt schon sehen. Sie können es genau jetzt sehen, oder? Wer ist gezeichnet? Wer ist nicht gezeichnet? Wer hat dies getan? Wer hat das getan? Sie können das Knurren sehen.

Ich habe neulich eine schreckliche Geschichte gehört, dass eine ältere Person im Krankenhaus war, die mit Covid-19 zu kämpfen hatte, und man fragte sie natürlich: „Haben Sie sich impfen lassen? Und sie sagte: „Ich habe mich nicht impfen lassen.

Und das Familienmitglied sagte: „Nun, wie kann ich, Sie wissen schon, einige dieser Dinge bekommen, die ich meinem geliebten Menschen geben möchte? Und die Krankenschwester sagt: ‚Nun, es wäre viel einfacher, wenn sie geimpft wäre. Dann würden Sie wahrscheinlich bekommen, was Sie wollen.‘ Ja, diese Geschichten sind also schon im Umlauf. Und, wissen Sie was, es gibt eine perverse Diskriminierung.

Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Patient von mir erkrankte schwer an Covid-19. Dieses Delta ist schwer zu behandeln. Jeder, der versucht hat, es zu behandeln – glauben Sie mir, ich habe es unterschätzt – es ist schwer zu behandeln, er wurde sehr krank, wir kamen an den Punkt, an dem er eine Infusion mit einem monoklonalen Antikörper brauchte.

Ich schickte ihn zu dem Ort in Dallas, von dem ich weiß, dass er sie hat und dass wir sie bekommen können. Er ist dort aufgetaucht. Der Arzt beugt sich über ihn und fragt: „Sind Sie geimpft worden oder nicht?

Und ich habe den Patienten gecoacht. Er sagt: ‚Ich verweigere die Antwort.‘ Der Arzt der Notaufnahme fragte: „Was meinen Sie?“ Er sagte: „Ich verweigere die Antwort. Und dann sagte er: „Okay, was wollen Sie?“ Er sagte: „Ich bin wegen einer Antikörperinfusion hier.

Der Arzt der Notaufnahme sagte: „Gut. Er bekam die Antikörperinfusion. Auf dem Weg nach draußen sagt er: „Hey, Doc, was wäre, wenn ich die Frage so oder so beantwortet hätte? Was hätten Sie dann gesagt?‘

Er sagt: „Oh, wenn Sie mir gesagt hätten, dass Sie geimpft sind, hätte ich Ihnen Remdesivir gegeben. Genau! Ja – die Diskriminierung geht also in beide Richtungen in diesem idiotischen Behandlungsprotokoll, das wir für Covid-19 haben. So etwas kann man sich nicht ausdenken.

Ich habe immer gesagt, dass eine frühzeitige Therapie die größte Chance bietet, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu reduzieren. Und wenn man dann diese anderen Dinge tut, macht es Sinn, dass risikoarme Dinge wie Abriegelungen und das Tragen von Masken, wenn zwei Leute Masken tragen und keiner von beiden das Virus hat, die Maske offensichtlich nicht … nichts richtig machen kann.

Ich habe also von Anfang an gesagt, dass ich mehrmals in der Fernsehsendung von Laura Ingram war, und natürlich wollen sie immer über Masken sprechen. Und ich denke, das lenkt nur von den wirklich wichtigen Dingen ab, über die wir heute Abend sprechen.