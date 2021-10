Die Covid-Aussage von Dr. Peter McCullough – Teil 3: Wie sie die Bücher gefälscht haben

Dies ist der dritte Teil eines bearbeiteten Transkripts eines kürzlich gehaltenen Vortrags von Dr. Peter McCullough. Sie können Teil 1 hier und Teil 2 hier lesen. Der heutige Abschnitt beginnt mit seiner Erklärung der Taschenspielertricks, mit denen der Impfstoff von Pfizer die FDA-Zulassung erhielt, bevor er auf die Folgen der begrenzten Wirksamkeit des Impfstoffs eingeht.

PFIZER wurde nicht zugelassen. Und dieses Treffen am 23. August, an dem Pfizer und die FDA teilnahmen, [aber] es gab keinen wissenschaftlichen Beirat und keine unabhängigen Referenten – [es war] ein geschlossenes Treffen. Und sie sahen sich die Daten an. Was dann geschah, wird wahrscheinlich als einer der größten behördlichen Taschenspielertricks, als behördliches Fehlverhalten aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Pfizer erhielt eine Verlängerung der Notfallgenehmigung, keine Zulassung. BioNTech – es handelte sich um ein Produkt mit gemeinsamem geistigen Eigentum – wurde abgespalten und sagte: „Oh, sie haben ein separates Produkt, das rechtlich eigenständig ist. Es könnte medizinisch unterschiedlich sein. BioNTech erhält eine bedingte Zulassung, aber es existiert noch nicht in den Vereinigten Staaten, es erhält einen Entwurf der Packungsbeilage, der sehr dürftig ist, mit einer Menge Post-Marketing-Verpflichtungen für Myokarditis-Informationen, die im Grunde besagen: „Wir wissen nicht, ob dies in der Schwangerschaft überhaupt sicher ist. Das Ergebnis dieser Sitzung war, dass Pfizer zugelassen wurde. Das ging bis hinauf zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Pfizer wurde zugelassen.

Das löste eine ganze Welle von Impfaufträgen für ein Produkt aus, von dem man dachte, es sei zugelassen, obwohl es das nicht war. Und die Person, die den Brief an BioNTech Comirnaty unterzeichnet hat – das Produkt, das es noch nicht gibt und das eine bedingte Zulassung erhalten hat – Dr. Gruber, tritt innerhalb einer Woche von der FDA zurück.

Ich sage Ihnen, jeder kann erkennen, dass im regulatorischen Umfeld in den Vereinigten Staaten etwas grundlegend falsch läuft. . . Diese Abfolge von Ereignissen wird in die Geschichte eingehen, da amerikanische Leben verloren gingen. Diese Impfstoffe haben nicht das getan, was sie eigentlich tun sollten. Als sie aus den klinischen Versuchen herauskamen, sagte ich am 19. November vor dem US-Senat aus, und ich werde es nie vergessen, ich war einer der Hauptzeugen, und unsere abschließende Frage lautete: „Ärzte, haben Sie Fragen zu den Covid-19-Impfstoffen? Alles, was ich am 19. November 2020 wusste, war, dass die Impfstoffe laut Pressemitteilung – ich glaube, es war Pfizer – eine 90-prozentige Wirksamkeit aufwiesen. Aber die Raten von Covid-19 lagen sowohl in der Placebo- als auch in der Impfstoffgruppe unter 1 Prozent.

Wie kann das sein? Ich meine, im November hatten wir, ich glaube, unsere Laborwerte lagen bei 5 %, 10 %, 15 %, es gab eine Menge Covid im November und eine Menge im Dezember. Wie konnten sie Studien durchführen, bei denen die Covid-19-Raten weniger als 1 % betrugen? Das war es, was wir aus der Pressemitteilung wussten. Ich werde nie vergessen, dass ich mich selbst von Covid erholte. Ich hatte diese erstickende N95-Maske, ich saß im Senat und habe buchstäblich nur dagesessen und nichts gesagt. Und Harvey Risch neben mir und George Fareed neben mir – nichts, kein einziges Wort. Ich bin so froh, dass ich nichts gesagt habe, denn was wir in den klinischen Studien gesehen haben, war Folgendes: Es gab nur sehr wenige Krankenhausaufenthalte und Todesfälle, aber es gab überhaupt keinen Nutzen. Es gab ein paar Fälle von Bell’s palsy, aber es gab keine dieser schrecklichen Todesfälle durch den Impfstoff oder diese schrecklichen Schlaganfälle oder Herzmuskelentzündungen und so weiter. Die klinischen Studien sahen ziemlich sauber aus.

Die Leute fragten mich also: ‚Was halten Sie von den Impfstoffen?‘ Ich antwortete: „Nun, ich habe keine Wahl. Die Patienten können sie nehmen, wenn sie es wollen. Also habe ich sie nicht empfohlen oder nicht empfohlen. Und 70 Prozent meiner Praxis – ich praktiziere nicht-invasive Kardiologie und Innere Medizin, ich behalte meine Zulassungen in beiden Bereichen, solange ich meine Zulassung in beiden Bereichen behalten kann – haben sich impfen lassen. 70 Prozent haben sich impfen lassen. Die Leute in meiner Familie haben sich impfen lassen. Sie taten es aus Patriotismus. Einige von ihnen – denken Sie daran, dass es damals keine Vorschrift gab. Keine Vorschrift. Und die Leute haben tatsächlich auf den Impfstoff gewartet. Und was ist passiert? Nun, es hat sich herausgestellt, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit den alten Daten in dieser jüngsten Veröffentlichung des MMWR übereinstimmt. Bei Moderna liegt die Wirksamkeit des Impfstoffs 120 Tage nach der Impfung bei 92 Prozent. Pfizer 77 Prozent. Und Janssen 68 Prozent – das ist Johnson & Johnson. Dies sind zwar keine randomisierten Daten, aber man versucht, anhand von fairen Statistiken in einer Population zu rechnen. Dies sind übrigens die ersten Daten, die die CDC in Bezug auf die unterschiedliche Wirksamkeit von Impfstoffen veröffentlicht hat. Ist das richtig? Ist also einer besser?

Denken Sie daran, dass man Ihnen immer wieder sagt: „Lassen Sie sich einfach impfen. Sie fragen: „Welche soll ich denn nehmen?“ „Nehmen Sie irgendeine. Oh, komm schon, wir sind Amerikaner. Wir mögen es, Entscheidungen zu treffen, richtig? Das ist also dein erstes offizielles… also, du siehst, man sollte meinen, dass sie es dir wenigstens in den Nachrichten sagen würden, oder? Aber das… also es sieht ziemlich gut aus. Aber es gibt keine Sicherheitsdaten in diesem Manuskript, und ich kann Ihnen sagen, schauen Sie sich die Zahlen 15, 17, 14 an. Sehen Sie sich die Nenner an. Warten Sie einen Moment. Sie haben 168 Millionen Menschen impfen lassen. Wissen Sie, das sind ziemlich dürftige Daten. Und im Text der Studie werden sechs wichtige Einschränkungen genannt.

Nummer vier, sehen Sie sich das an. Die Schätzungen der Impfstoffwirksamkeit wurden um relative potenzielle Störfaktoren bereinigt. Das Ergebnis auf der vorigen Seite waren übrigens Krankenhausaufenthalte, aber „Restverfälschungen sind möglich“. Lassen Sie mich Ihnen einen Restverhinderer nennen. Wissen Sie, was in den Vereinigten Staaten darüber entscheidet, wer ins Krankenhaus eingeliefert wird und wer nicht? Ob sie frühzeitig behandelt wurden. Das macht den Unterschied aus. Nicht ein Impfstoff. [Applaus] Schauen Sie sich also diese Arbeiten an. Jede einzelne Arbeit, in der behauptet wird, ein Impfstoff verhindere Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Ihre nächste Frage lautet: „Wer wurde früh behandelt und wer nicht?“ „Oh, daran haben wir nicht gedacht. Tut uns leid.‘ Geben Sie mir das nächste Papier, denn das ist nicht legitim. Und an fünfter Stelle steht: „Die produktspezifische Wirksamkeit des Impfstoffs nach Varianten, einschließlich der Delta-Variante, wurde nicht bewertet.

Nun, lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, die Delta-Variante ist brandneu. Wir haben so genannte Legacy-Daten, und dann haben wir Delta. Und im Moment sind wir zu 99 Prozent Delta, und alles, was Sie auf dieser Folie gesehen haben, ist veraltet. Das Versagen der Impfstoffe und die Enthüllung der Wahrheit geschah vor ein paar Monaten im Juli. Dies war ein britisches Marineschiff. 3.700 vollständig geimpfte Matrosen fahren raus, sie fahren ins Mittelmeer, sie ankern, ich glaube auf der Insel Kreta, die Matrosen haben ein bisschen Spaß, und ehe man sich versieht, gibt es einen Ausbruch auf dem Boot – wohlgemerkt Matrosen, keine Mädchen – auf dem Boot, Ausbruch, Delta, und sie geben es aneinander weiter. Passend dazu gab es eine Hochzeit in Houston, eine vollständig geimpfte Hochzeit – ihr habt doch mit diesen Familiensachen zu tun gehabt, oder, wo man nicht zu einer Hochzeit gehen kann, wenn man nicht geimpft ist? – Na toll, sie sind alle geimpft zur Hochzeit gegangen und natürlich gab es einen Ausbruch von Delta. Es gab einen Privatflug, demokratische Gesetzgeber fliegen von Texas nach Washington. Sie bekommen Delta, und Kamala Harris muss zum Walter Reed, um sich testen zu lassen und so weiter.

Tatsächlich hat Farinholt vom Baylor College of Medicine in Houston die Hochzeit in Houston untersucht und bewiesen, dass vollständig geimpfte Menschen Delta tatsächlich erwerben und auf andere Menschen übertragen können. Farinholt hat das bewiesen. Unsere CDC-Direktorin trat im Fernsehen auf und sagte den Amerikanern Ende Juli: „Hören Sie, die Impfstoffe können Delta nicht aufhalten“, sie sagte es selbst. Und in der Tat hat die CDC uns das gesagt. Barnstable County in Massachusetts, hier gibt es einen Ausbruch, Menschen in Gemeinschaftseinrichtungen. Das Hellblaue sind die vollständig Geimpften? Was ist hier das Problem? Die vollständig Geimpften sind mehr von der Covid-Ansteckung betroffen als die Ungeimpften? Das ist die CDC, die uns das sagt. Das bin nicht ich. Das ist nicht meine Meinung. Das ist die CDC, die uns das sagt. Die Mayo Clinic in Boston, ein Unternehmen [unklar], hat über eine Million sequenzierte Proben. Sie hatten großartige Daten aus Rochester County, Minnesota, 25.000 Personen. Sie berechnen die Wirksamkeit von Impfstoffen. Aber schauen Sie sich den Juli an, als Delta einblendete: Moderna hält sich bei 76 Prozent Impfeffizienz, Pfizer bei 42 Prozent Impfeffizienz. ALLES KLAR?

Pfizer hat 30 Mikrogramm Boten-RNA, Moderna hat 100 Mikrogramm Boten-RNA. Es sind sehr unterschiedliche Produkte. Unsere CDC und die FDA haben den Amerikanern nicht mitgeteilt, dass es sich um sehr unterschiedliche Produkte handelt. Wir wissen nicht, wie es bei Johnson & Johnson aussieht, aber die unterschiedliche Auswahl der Produkte wurde von unserer Behörde ebenfalls beschönigt. Nehmen Sie einfach einen Impfstoff, nehmen Sie irgendeinen Impfstoff. Lassen Sie sich einfach impfen.‘ ‚Nun, nein. Warten Sie einen Moment. Es sind unterschiedliche Produkte.‘ Israel, das uns wahrscheinlich die beste Vorhersage darüber gibt, wie wir einmal sein werden, erzählt die Geschichte. Und man muss kein Epidemiologe der University of Michigan sein, um das herauszufinden, Leute. Vollständig geimpfte Patienten mit Covid-19: 86 Prozent. Vollständig geimpfte Bevölkerung: 84,4 Prozent. Es ist überlagerbar. Der Impfstoff, Pfizer, 30 Mikrogramm, hat voll und ganz versagt. (Beifall) Wir müssen es einfach sagen. Sagen Sie es einfach. Man kann es nicht beschönigen. Man kann es nicht beschönigen. Das ist ein komplettes und totales Versagen. Israels Kurve nach der Impfung ist größer als die Kurve vor der Impfung. Wenn Sie die Frage gestellt hätten, ob Israel besser dran gewesen wäre, wenn es keine einzige Person geimpft hätte? Antwort: Ja, aus epidemiologischer Sicht, ja. Es ist ein kompletter und totaler Fehlschlag. Was tun sie in Israel? Sie verdoppeln. Auffrischungsimpfungen. Sie haben 11 Millionen Menschen im Land. Sie haben bereits zwei Millionen Menschen geboostert. Und wissen Sie was? Es wurden bereits Arbeiten veröffentlicht – es gibt eine aus Haifa, Israel – die zeigt, dass die Auffrischungsimpfungen versagt haben.

Ich hatte bereits einen in meiner Klinik. Ich habe das erst vor zwei Wochenenden bemerkt. Zwei meiner Webexing-Leute, schlaue Ingenieure, die zu Hause am Computer arbeiten, haben Covid-19 gemieden, haben treu Pfizer Nummer eins bekommen, treu Pfizer Nummer zwei – wissen Sie, dass man Anfang des Jahres einfach bei CVS und Walgreens auftauchen und ein weiteres bekommen konnte und sie es einem geben würden? Was, warten Sie mal. Das ist eine strenge behördliche Genehmigung. Das ist eine Notfallgenehmigung. Man bekommt keine Auffrischungsimpfung nur so zum Spaß. Doch, das tut man. Ob Sie es glauben oder nicht, Sie mussten am 17. September nicht auf die Zulassung von Auffrischungsimpfungen warten. Die Leute können das einfach selbst machen, und CVS und Walgreens und diese Impfstoffzentren kümmern sich nicht darum. Es gilt: Je mehr, desto besser. So etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Das sollten eigentlich regulierte Produkte sein. Wie um alles in der Welt … sollen sie die Chargennummern im Auge behalten, und es gibt Impfkarten, die den Rest deines Lebens bestimmen, und sie geben dir einfach so eine weitere Spritze, wenn du sie willst? Das ist unfassbar.

Als ich sie im Büro sah, verkündeten sie mir: „Wir haben schon unsere Booster bekommen. Ich sagte: „Junge, das ist ziemlich schnell. Ich habe nichts gesagt, wissen Sie, die Leute haben ihre eigene Wahl. Und tatsächlich, etwa zwei Wochen später: ‚Oh, ich habe Covid und mein Mann hat Covid.‘ Und sie bekam Covid, und sie ist vollständig geimpft, also hätte sie gepasst, dass die Auffrischungsimpfungen nicht halten, weil es Delta ist und die Impfstoffe nicht angepasst wurden, um Delta abzudecken, was die mutierteste Form der Variante ist.

Aber die CDC wusste schon am 25. Mai von den Impfversäumnissen, und zu diesem Zeitpunkt hatten die Gesundheitsämter der Gemeinden noch nicht alle Fälle, aber sie meldeten der CDC 10.262 Fälle als vollständig geimpfte Amerikaner, die durchgebrochen waren. 10 Prozent wurden bekanntermaßen ins Krankenhaus eingeliefert und 2 Prozent starben. Ich kann Ihnen sagen, dass das nicht gut ist. Das ist der 25. Mai. Was hat die CDC als Reaktion darauf getan? Die CDC sagte: „Wir verfolgen diese Ausfälle nicht mehr“. Auf ihrer Website hieß es weiter: „Wenn Sie geimpft sind, lassen Sie sich nicht mehr testen. Die Krankenhäuser folgten und sagten: „Wissen Sie was, wenn Sie geimpft sind, werden wir Sie nicht vor Ihrem Herzkatheter oder Ihrem … testen, aber wenn Sie nicht geimpft sind, werden wir Sie testen. Einige von Ihnen schütteln jetzt den Kopf, oder?

Dann ging die CDC noch weiter und sagte: „Wissen Sie was, die Zyklusschwellen des PCR-Tests, wenn Sie geimpft sind, werden wir nur diejenigen zählen, bei denen die Zyklusschwellen niedrig sind, weniger als 25, weil wir keine falsch positiven Ergebnisse durch den Impfstoff erhalten wollen. Wenn Sie jedoch nicht geimpft sind, nehmen wir alles, was Sie uns geben wollen. Ja, genau. Die CDC hat also am 25. Mai einige Entscheidungen getroffen, die man als verzerrte asymmetrische Berichterstattung bezeichnet. Sie hat die Bücher gefälscht. Sie fälschte die Bücher, um die Impfausfälle klein aussehen zu lassen und das Problem ab dem 25. Mai so aussehen zu lassen, als würde es eine Krise der Ungeimpften werden. Wir hörten Gerüchte wie: „Meine Güte, die Krankenhäuser füllen sich, und sie sind alle ungeimpft“, und die Leute sagten „ungeimpft“ mit einer Art Knurren. Ich habe das gesehen, wissen Sie, und wenn die Leute die Berichte hörten.

Ich bin von Dallas nach Austin gefahren und war bei Alex Jones, schaut jemand Alex Jones? (Beifall) Ich bin kein Hardcore-Rechtsaußen. Meine Frau sagt: „Mach nicht weiter mit ihm. Mach nicht weiter“, denn Alex Jones sagt immer: „Holt eure Waffen, holt eure Munition. Sie kommen zu uns.‘ Und so ging ich mit Angst und Bangen hinunter. Ich sagte: „Alex, weißt du, ich bin nur ein Arzt. Ich bin froh, wenn ich weitermachen kann.‘ Ich sagte: ‚Aber ich habe keine Waffen oder Munition und… und ich habe keine rote Mütze oder so.‘ Und seine Produzenten sagten: ‚Alex, Alex, keine Stunts, keine Stunts für Dr. McCullough, nur …‘ Und so war Alex wirklich gut. Wenn du jemals das Video gesehen hast, er war einfach… und es stellte sich heraus, dass er ein wirklich kluger Kerl ist. Er hatte … er hatte ungefähr 20 Stapel Papier vor sich liegen. Er hält das Studio auf etwa 58 Grad, ich sagte: „Du willst mich wohl verarschen? Aber anscheinend verbrennt er diese ganze Energie, wenn er verkabelt ist. Und ich sagte: „Alex, liest du das ganze Zeug? Er sagt: ‚Ja, ich lese alles.‘ Ich sagte: ‚Du willst mich wohl verarschen.‘ Er ist ein schlauer Kerl. Und er, im Grunde genommen, macht er das, was er Stunts nennt. Ich weiß nicht, ob Sie ihn gesehen haben, als er eine ganze Packung Ivermectin gegessen hat, aber er macht Stunts. (Gelächter aus dem Publikum) Alex macht Stunts, um, ich schätze, das ist es, was sie in den Medien tun. Aber für mich waren es keine Stunts. Wir sind die Daten durchgegangen, und ich habe ihm gesagt: „Hören Sie, das ist alles so aufgebaut, dass es eine Krise der Ungeimpften durch absichtliche asymmetrische Berichterstattung ist.“ Das Video hier.

Und alle haben es abgekauft. Aber die CDC sagt uns weiterhin, dass es nicht so ist. Die CDC hatte am 26. Juli wieder, Sie wissen schon, sporadisch berichtet – dies ist nicht die Gesamtheit der Fälle – sie hatten 6.587 tödliche oder hospitalisierte Fälle. Und siehe da, 19 Prozent von ihnen starben. Diese Fälle wurden im Wesentlichen von Krankenhäusern gemeldet, die sich freiwillig bei der CDC gemeldet haben. Eine Sterblichkeitsrate von 19 Prozent bei den vollständig geimpften Krankenhauspatienten ist ein Problem. Und jeder, der versucht, Ihnen zu sagen: „Oh, wenn Sie … zumindest ein Trostpreis dafür, dass Sie geimpft sind, ist, dass Sie es mit Covid etwas leichter haben“, also, Moment mal, das sieht nicht so aus, als ob es leichter wäre, okay? Die CDC hat uns am 23. August mitgeteilt, dass die Menschen, die sterben und ins Krankenhaus eingeliefert werden, über 65 sind. Wir sind also wieder bei den Senioren. Bei Covid-19 ging es immer um die Senioren, warum in aller Welt hat sich der Dialog in den letzten neun Monaten auf die Kinder konzentriert? Dies ist eine Krise der Senioren, und unsere Senioren haben den Preis dafür gezahlt. Einige von ihnen haben den höchsten Preis bezahlt.