Das deutsche Establishment wendet sich endlich gegen die Einwanderung – und die EU wird folgen

Von Eugyppius

Es fühlt sich so, so gut an, zurück zu sein. Und wie immer, wenn man von einer kurzen Internetpause zurückkehrt, gibt es unendlich viel zu schreiben.

Das Wichtigste ist der zweite Mordversuch an Donald Trump, nur neun Wochen nach dem ersten. Ein sehr seltsamer Mann namens Ryan Wesley Routh versteckte sich angeblich mit einem Gewehr im Gebüsch, während der 45. Präsident gestern Nachmittag in West Palm Beach Golf spielte. Er wurde vom Secret Service entdeckt, der ihn „angriff“. Später floh er und wurde verhaftet. Dazu wird es in den kommenden Tagen natürlich noch viel mehr zu sagen geben.

Eine zweitrangige, aber amüsantere Angelegenheit ist der Rücktritt des äußerst nervigen EU-Kommissars Thierry Breton. Dieser Mann ist vor allem für die Drohungen bekannt, die er Elon Musk letzten Monat schickte, nachdem Musk es gewagt hatte, einen Twitter-Bereich mit Trump zu organisieren. Wie ich bereits erwähnt habe, war Breton selbst in der Eurokratie schon lange als egoistischer Selbstdarsteller verhasst. Sein Rücktritt erfolgt, nachdem Ursula von der Leyen Emmanuel Macron gebeten hat, jemand anderen für seinen Posten zu nominieren. Das Lustigste daran ist, dass Breton seinen Rücktritt direkt auf Twitter gepostet hat – der Website, die er für eine ernsthafte Bedrohung der europäischen Demokratie hält, von der er sich aber nicht lösen kann, weil sie auch eine so große Aufmerksamkeitsquelle für mittelmäßige Verlierer wie ihn ist.

Es gibt noch andere Dinge, aber bevor ich auf eines davon eingehen kann, muss ich mir diesen Artikel über die sich wandelnde Politik der Massenmigration in Deutschland von der Seele reden. Dies ist das wichtigste Thema, mit dem Europa derzeit konfrontiert ist – wichtiger als der Wahnsinn der Energiewende, wichtiger sogar als die verblassende Erinnerung an die Unterdrückung der Pandemie.

Fast zehn Jahre lang schien die Migration eines der unlösbarsten Probleme in unserem gesamten politischen System zu sein. Wie verrückt die Politik auch sein mochte, wie widersprüchlich und irrational, es gab immer nur die gewaltige stumme Mauer der Gleichgültigkeit des Establishments. Es fühlte sich an, als würden die Grenzen für immer offen bleiben, als müssten wir für den Rest unseres Lebens seichte Regenbogenhymnen auf die Tugenden der Vielfalt und Inklusivität singen.

Plötzlich fühlt es sich nicht mehr so an. In den letzten Wochen hat ein perfekter Sturm aus eskalierender Migrantengewalt und Wahlunruhen in Ostdeutschland den Diskurs völlig verändert.

Die Zyniker unter Ihnen werden sagen, dass all dies keine Rolle spielt, dass die Migranten immer noch kommen, dass unsere Grenzen immer noch offen sind, und das stimmt natürlich – soweit es geht. Aber es stimmt auch, dass es hier eine Reihenfolge der Maßnahmen gibt. Es muss noch viel passieren, bevor wir zu einem Regime der normalen Grenzsicherheit zurückkehren können, und ich vermute, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge geschehen müssen: 1) Migrationsfreundliche politische Parteien müssen zunächst einmal den Druck der Wähler spüren und eine Niederlage an der Wahlurne einstecken. 2) Wenn das Establishment dann feststellt, dass es an die Grenzen seiner Fähigkeit stößt, die öffentliche Meinung zu manipulieren, muss sich der Diskurs über die Massenmigration ändern, um den Oppositionsparteien der Alternative für Deutschland ihren politischen Vorteil zu nehmen. Insbesondere muss die wahnwitzige, ignorante Presse anfangen, die Weisheit in Frage zu stellen, Millionen von nicht identifizierten Ausländern die Niederlassung in unseren Ländern zu gestatten. Dies wird dann den Weg für 3) die Justiz ebnen, ihr Verständnis der Asylpolitik zu überdenken und unsere Gesetze auf rationalere und nachhaltigere Weise auszulegen.

In Thüringen und Sachsen haben wir bereits die Wahlniederlage von 1) erlebt, und in Brandenburg werden wir bald mehr davon haben. Als Folge von 1) sehen wir jetzt einige starke Anzeichen von 2). Dies ist sehr wichtig, denn während die Presse den Bereich des akzeptablen Diskurses erweitert, werden viele bisher tabuisierte Gedanken und Meinungen irreversibel und unauslöschlich denkbar.

Vor zehn Jahren war Vielfalt unsere Stärke, Flüchtlinge aus unendlichen Weiten waren unsere moralische Verpflichtung und es gab keine Begrenzung, wie viele Asylsuchende wir aufnehmen konnten. Seit August sind sich nicht nur die Alternative für Deutschland, sondern auch der Ableger der Linkspartei, das Bündnis Sahra Wagenknecht, die Mitte-Rechts-Christdemokraten, eine beträchtliche zentristische Fraktion der Sozialdemokraten und viele andere, die über das hinausgehen, was „die extreme Rechte“ angeblich ist, einig, dass Migration in der Tat ein enormes Problem darstellt. Sie sind sich auch einig, dass unsere moralischen Verpflichtungen gegenüber den Armen und Benachteiligten dieser Welt begrenzt sind und dass es in der Tat klare Grenzen für die Zahl der Asylbewerber gibt, die Deutschland aufnehmen kann. Darüber hinaus äußern sie all diese Dinge offen.

Um zu verstehen, was passiert und was auf dem Spiel steht, müssen wir die Dynamik der Massenmigration nach Europa betrachten. Sie sieht in etwa so aus:

Erstens kann die Europäische Union Migranten aus Entwicklungsländern nicht effektiv an ihren eigenen Grenzen aufhalten. Die Gründe – ob die Eurokraten es nicht können, nicht wollen, es ihnen egal ist, sie nicht wissen, wie es geht, oder ob sie nicht ausreichend motiviert wurden – spielen keine Rolle.

Was jedoch eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass das Versagen der Eurokratie, die Migration zu begrenzen, allmählich die Glaubwürdigkeit der EU selbst untergräbt. Das liegt daran, dass Nationalstaaten viel besser in der Grenzsicherung sind als internationale bürokratische Kolosse. Sollte ein großer EU-Mitgliedstaat beschließen, dass er genug von der Massenmigration hat und sich dafür entscheiden, seine Grenzen zu schließen, würde der Migrationsdruck auf andere EU-Staaten zunehmen.

Diese anderen Staaten hätten dann einen starken Anreiz, eine ähnlich harte Linie zu verfolgen, und es käme zu einer Kettenreaktion – einem Wettlauf nach unten, bei dem die EU-Staaten versuchen, sich gegenseitig zu übertreffen, indem sie die Migration erschweren und ihre Grenzen gegen Asylsuchende abschotten. Eine ausreichend heftige Reaktion könnte die Autorität der EU selbst erheblich untergraben und wäre mit Sicherheit das Ende des Schengener Abkommens.

Deutschland ist trotz aller Krisen und Rückschläge in jüngster Zeit immer noch die dominierende Industrienation der EU und auch der bevölkerungsreichste Staat. Durch die Offenhaltung seiner Grenzen und die Anlockung von Migranten mit großzügigen Leistungen hofft Deutschland, den Migrationsdruck auf seine Nachbarn zu verringern und zu verhindern, dass die Kettenreaktion gegen die Migration in Gang kommt. Aus diesem Grund sind deutsche Politiker so schnell dabei, jede Art von Migrationsbeschränkung mit Feindseligkeit gegenüber der EU gleichzusetzen. Kleinere Länder wie Dänemark und Ungarn können ihre Türen für Migranten schließen, da der zusätzliche Druck auf das übrige Europa minimal ist. Deutschland ist jedoch anders; die strukturelle Integrität des gesamten Systems hängt davon ab, dass die deutschen Grenzen offen bleiben.

Das Problem ist, dass die Schlange begonnen hat, sich in den Schwanz zu beißen. Die Energiekrise und der wahnsinnige Anti-Atom- und Anti-Kohlenstoff-Radikalismus der Grünen haben dem deutschen Wohlstand einen großen Teil seiner Substanz entzogen. Offene Grenzen haben ihren Reiz verloren, die Alternative für Deutschland klopft an die Tür und keine noch so inszenierte öffentliche Panik über „die extreme Rechte“ kann das Gleichgewicht wiederherstellen.

Schauen Sie sich die Umfragen an: 82 % der Westdeutschen und 84 % der Ostdeutschen sind der Meinung, dass der Staat die Migration begrenzen sollte. Eine Mehrheit in fast allen großen Parteien, einschließlich 55 % der Grünen-Wähler, stimmt zu, dass die Migration eingeschränkt werden muss. Eine große Mehrheit der Ost- und Westdeutschen befürwortet die Abschiebung krimineller Migranten, die Kürzung der Leistungen für abgelehnte Asylbewerber, die Schwächung der Bestimmungen zur Familienzusammenführung und die Verringerung des potenziellen Asylbewerberpools durch die Erhöhung der Zahl der als sichere Herkunftsländer eingestuften Nationen. Bei vielen dieser Themen ist eine allgemeine Annäherung der Meinungen zu beobachten, wobei die Westdeutschen allmählich die migrationsfeindlichen Ansichten ihrer angeblich rückständigen und antidemokratischen ostdeutschen Mitbürger übernehmen, die in diesem Bereich wie in vielen anderen einfach weniger wohlhabend und weniger von geopolitischen Trends abgeschottet sind und daher eher an der Spitze der politischen Meinung stehen.

Letztendlich war es der islamistische Messerangriff auf dem „Diversity Festival“ in Solingen, der zum Wendepunkt wurde. Der Angreifer, ein syrischer Asylbewerber namens Issa al Hassan, sollte nach Bulgarien abgeschoben werden, da er dort zum ersten Mal EU-Boden betreten hatte. Al Hassan konnte der Abschiebung jedoch entgehen, indem er sich einige Monate lang weigerte, die Tür zu öffnen; unsere Polizei hatte schließlich kein besonderes Interesse daran, ihn oder sonst jemanden abzuschieben. Das Ergebnis sind drei Tote. Nach dem Erfolg der AfD bei den Wahlen in Thüringen und Sachsen ist al Hassan zu einem starken Symbol für die gescheiterte Migrationspolitik in Deutschland im Allgemeinen geworden. Plötzlich wollen viele Menschen wissen, warum Menschen wie al Hassan überhaupt hier sind, warum sie nicht abgeschoben werden können und wessen Schuld dieses ganze Chaos sein könnte.

Heute beginnt Deutschland mit der stichprobenartigen Überprüfung aller nationalen Grenzen auf illegale Migration. Unsere Innenministerin Nancy Faeser kündigte diese Politik als direkte Reaktion auf den Skandal von Solingen an. Sie begründete diese Notmaßnahme am vergangenen Montag in einem Schreiben an die EU-Kommission damit, dass die Ressourcen Deutschlands „nahezu erschöpft“ seien und die derzeitige Flüchtlingslast den Staat „an die Grenzen seiner Belastbarkeit“ gebracht habe.

„Die Bereitstellung zusätzlicher Unterkünfte ist nicht unbegrenzt möglich„, schrieb Faeser … ‚Kein Staat der Welt kann eine unbegrenzte Anzahl von Flüchtlingen aufnehmen.‘ Sie fügte hinzu, dass der Migrationsdruck voraussichtlich ‚unerbittlich hoch bleiben‘ werde. „Zusätzlich zu den Gefahren, die vom islamistischen Terrorismus ausgehen, haben die jüngsten Vorfälle von Messerstechereien und anderen Gewaltverbrechen durch Flüchtlinge zu einer massiven Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls und des inneren Friedens geführt“, fuhr Faeser fort. Sie kritisierte auch die „zunehmende Dysfunktionalität“ des sogenannten Dublin-Systems in Europa – das Abkommen, nach dem Flüchtlinge in dem Land Asyl beantragen müssen, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten. Die Ministerin forderte Brüssel auf, „weiterhin energisch und entschlossen zusammenzuarbeiten, um hier sichtbare und schnelle Fortschritte zu erzielen“.

Die Grenzkontrollen reichen bei weitem nicht aus, und ausnahmsweise geben unsere Politiker nicht einmal vor, dass sie es tun. Die Parteien unserer Koalitionsregierung sind verzweifelt bemüht, mit der parlamentarischen Opposition, d. h. den Mitte-Rechts-Christdemokraten, eine Einigung über die Begrenzung der Migration zu erzielen. Letztere, die sich zunehmend wie die Alternative für Deutschland anhören, fordern die unverblümte Zurückweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze, wenn diese über ein anderes europäisches Land eingereist sind. In der Praxis würde dies eine Ablehnung fast aller Asylbewerber bedeuten, da es für Flüchtlinge sehr schwierig ist, nach Deutschland zu gelangen, ohne durch ein anderes EU-Land zu reisen.

Nun handelt die CDU nicht aus moralischer Überzeugung. Ihre Führung ist politische Opportunisten, die direkte Verantwortung für die gegenwärtige Flüchtlingskrise tragen, und sie würden die Grenzen genauso schnell schließen wie sie weiter öffnen, als Merkel es 2015 tat, wenn es nur ihren Interessen dient. Gleichzeitig hat ihr Opportunismus angesichts des sich ändernden politischen Windes den Diskurs für immer verändert, und das ist wirklich wichtig.

Medienberichten zufolge sagte Bundeskanzler Olaf Scholz der CDU, dass er „die illegale Migration am liebsten auf Null reduzieren würde“. Die CDU brach die Verhandlungen jedoch schließlich ab, weil die Regierung Scholz bezweifelte, dass Gerichte eine massenhafte Ablehnung von Asylbewerbern unterstützen würden. Sie bot an, pauschale Ablehnungen an einigen wenigen Teststandorten zu versuchen, um zu sehen, wie die Richter reagieren würden, aber die CDU lehnte ab. Sie sagte, sie wolle keine juristischen Experimente, sondern ein Signal an die Migrantenhorden senden – und zwar eines, das „das Gegenteil des Signals von 2015 wäre“, als ihre eigene ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel die Völker der Dritten Welt in Deutschland willkommen hieß. Nachdem die CDU den Verhandlungstisch verlassen hatte, begannen die etablierten Medien mit ihrem typischen Gejammer, übertroffen nur von der erstaunlichen Rede von Bundeskanzler Scholz vor dem Deutschen Bundestag, in der er minutenlang über die Unnachgiebigkeit der Christdemokraten schimpfte und wetterte, wie ein Mann mit dem Rücken zur Wand.

Nachdem Scholz seinen Wutanfall im Bundestag beendet hatte, kündigte die rechtspopulistische Regierung der Niederlande an, dass sie die umfassende Zurückweisung von Asylbewerbern an ihren eigenen Grenzen durchsetzen wolle:

Marjolein Faber, die Asylministerin von [Geert] Wilders’ Partei für die Freiheit (PVV), möchte ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen, um den Zustrom von Asylbewerbern und Migranten zu minimieren. Sie strebt die Einführung des „strengsten Asylsystems aller Zeiten“ an und möchte die Niederlande zu einem Vorreiter in Sachen strikter Migrationspolitik machen. Zu diesem Zweck will die niederländische Regierung zunächst den Notstand ausrufen, um Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments vorübergehend aussetzen und per „königlichem Erlass“ regieren zu können. Neue Gesetze würden dann folgen. Laut Regierungsplan würde diese Notmaßnahme … zunächst den Beginn neuer Asylverfahren verhindern und die Familienzusammenführung bereits anerkannter Flüchtlinge einschränken. Flüchtlinge sollen in einigen wenigen großen Zentren untergebracht und nur mit dem Lebensnotwendigsten versorgt werden. Die neue Regierung will Asyl nicht mehr zeitlich unbegrenzt gewähren und die Grenzen ähnlich wie Deutschland stärker kontrollieren. Auf EU-Ebene wollen die Niederlande außerdem eine Opt-out-Klausel, die es ihnen erlauben würde, gemeinsame EU-Gesetze nicht umzusetzen.

Die deutschen Staatsmedien kämpfen sehr hart darum, die niederländischen Pläne als verrücktes Beispiel für Rechtsextremismus darzustellen, aber in der neuen Debatte ist das sehr schwierig. Wesentliche Teile des unerbittlich progressiven, demokratischen und antifaschistischen deutschen politischen Establishments fordern genau das Gleiche.

Die Linke ist darüber natürlich sehr traurig. Am Samstag veröffentlichte die taz, der deutsche Guardian zum Schnäppchenpreis, einen Artikel mit der Aufschrift „Mein Deutschland bleibt offen“. „Die Asyldebatte wird immer intensiver“, schrieb sie. „Die Menschenrechte stehen auf dem Spiel.“ Um diese Rechte zu verteidigen, versammelte sie 32 erstaunlich nichtssagende migrationsfreundliche Aussagen verschiedener ‚Prominenter‘, die immer wieder darauf bestanden, dass ‚Vielfalt unsere größte Stärke ist‘, dass Migration notwendig ist, um zu verhindern, dass Deutschland ‚grau und braun‘ (d. h. alt und faschistisch) wird, dass “es keine eine Leistung ist, dort zu leben, wo man lebt“, dass ‚wir weitere Einwanderung brauchen, um uns kulturell, intellektuell und spirituell weiterzuentwickeln‘, dass wir ‚jeden Menschen als Menschen sehen müssen‘, dass ‚die Gesellschaft ein völlig anderes, positives Gefühl der Zusammenarbeit entwickeln muss‘ und dass ‚eine offene Gesellschaft der beste Schutz für unsere Demokratie und Menschlichkeit ist‘. Wenn Sie mich gebeten hätten, eine ausführliche Parodie auf migrationsbedingtes Geschwätz zu verfassen, hätte ich es nicht besser machen können. Die verschwommenen Schlagworte, die vagen moralischen Appelle und das Fehlen jeglicher konkreter Argumente sind allesamt untrügliche Symptome einer erstarrten und nicht mehr existierenden Ideologie, die am Ende ihrer selbst angekommen ist.