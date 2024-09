Israel existiert, um dem Westen beim Plündern zu helfen und den Nahen Osten zu beherrschen – Analyst

Obwohl die modernen Verteidiger Israels seine Existenz unter dem Vorwand der “jüdischen Selbstbestimmung” oder “Entkolonialisierung” rechtfertigen, haben die ideologischen Vorfahren des Staates den Zionismus eindeutig als koloniales Projekt formuliert.

Die 1917 von der britischen Regierung veröffentlichte Balfour-Erklärung wird oft als Beginn der westlichen Unterstützung für die Gründung des modernen Staates Israel angesehen.

Die unter Palästinensern und ihren Anhängern berüchtigte Erklärung verpflichtete das Vereinigte Königreich zur Errichtung einer “nationalen Heimstätte für das jüdische Volk” in der Levante. Einige Zionisten sahen in der Gründung Israels einen fortschrittlichen Akt, der notwendig war, um die zunehmenden Vorurteile in Europa zu bekämpfen. Historiker haben jedoch auf die offenkundig antisemitischen Beweggründe von Außenminister Arthur Balfour hingewiesen, der die britische Öffentlichkeit, die der zunehmenden jüdischen Einwanderung ins Vereinigte Königreich misstraute, besänftigen wollte.

Obwohl der Westen seine Unterstützung für Israel in den vergangenen Jahrzehnten in die Sprache des liberalen Antirassismus getaucht hat, sind seine Beweggründe alles andere als altruistisch, meint der politische Aktivist Joti Brar. Der stellvertretende Vorsitzende der Kommunistischen Partei Großbritanniens, Marxist-Leninist, nahm am Donnerstag an Sputniks Sendung “Die kritische Stunde” teil, um über die eiserne Unterstützung der Vereinigten Staaten für das Land zu sprechen, das seine tödliche Militäroperation im belagerten Gazastreifen fortsetzt.

“Wir sehen die Verzweiflung, trotz der Tatsache, dass dieser Völkermord im Licht der Öffentlichkeit stattfindet”, sagte Brar. “Das Gleichgewicht der Macht hat sich völlig verschoben… Wenn sie überleben wollen, müssen sie einen anderen Weg finden”.

“Aber die Wahrheit ist, dass ein anderer Weg nach vorn nicht gefunden werden kann, denn was die Wahrheit über Israel betrifft, so ist Israel ein Vorposten des anglo-amerikanischen Imperialismus im Nahen Osten, um die Ressourcen der Region zu kontrollieren”, fuhr sie fort. “Sie brauchen das dort. Es ist ihre bewaffnete Basis in der Mitte der arabischen Welt, um die arabische Welt zu kontrollieren und die Beute am Fließen zu halten.”

“Sie sind eingeladen, Geschichte zu schreiben”, schrieb Theodor Herzl, der Gründer der Ideologie, 1902 in einem Brief an Cecil Rhodes, den berüchtigten Namensgeber der weißen, rassistischen afrikanischen Republik Rhodesien. “Es geht nicht um Afrika, sondern um ein Stück Kleinasien; nicht um Engländer, sondern um Juden… Wie komme ich also dazu, mich an Sie zu wenden, da diese Angelegenheit für Sie nicht infrage kommt? Wie denn? Weil es etwas Koloniales ist.”

Die jüdische Einwanderung nach Palästina nahm nach der Balfour-Erklärung sprunghaft zu, und aus den Reihen der eingewanderten Bevölkerung entstanden gewalttätige paramilitärische Banden. Terrorgruppen wie Lehi und Irgun griffen die einheimische palästinensische Bevölkerung an und bildeten nach der Gründung des ethnisch-suprematistischen Staates im Jahr 1948 die Grundlage für die israelischen Verteidigungsstreitkräfte [sic]. Seitdem hat Israel die nichtjüdischen Einwohner des Gebiets an den Rand gedrängt und führt einen Staat, der von zahlreichen internationalen Organisationen als Apartheidstaat eingestuft wird.

“Öl ist nach wie vor der weltweit wichtigste Rohstoff”, so Brar. “Es ist die wichtigste Energiequelle für die Welt, für die Industrie und für den Krieg, und deswegen ist es das geopolitisch wichtigste Gut. Und ohne die Kontrolle über das Öl und die Möglichkeit, es zu Tiefstpreisen zu plündern, wie sie es aufgrund ihrer kolonialen Stellung in der Region tun, wäre der Imperialismus in großen Schwierigkeiten. Was von ihren Volkswirtschaften übrig ist, würde zusammenbrechen.”

“Und so kommt es zu dieser wirklich existenziellen Identifikation des westlichen Imperialismus mit Israel, die für viele Menschen keinen Sinn zu ergeben scheint. Sie können nicht verstehen, warum man Israel nicht einfach seine eigenen Schlachten schlagen und kämpfen und sterben oder leben und sterben lässt, je nach seinen eigenen Fähigkeiten. Warum mischen sie sich alle ein? Warum ist der Zionismus für den Westen so wichtig?”

“Der Grund ist, dass sie damit die Region und ihre Ressourcen kontrollieren können”, erklärte Brar. “Ohne diese Ressourcen werden sie in riesige Schwierigkeiten geraten.