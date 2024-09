G20-Minister treffen sich in Brasilien, um über die Zensuragenda und die “Desinformation” zu diskutieren.

Falsche Zeit, falscher Ort, falsche Gruppe – oder das Gegenteil, je nach Sichtweise. Aber die G20-Minister trafen sich letzte Woche in Brasilien, während das Land seine eigene Demokratie und seine Gesetze in einem eskalierenden “Krieg” mit Elon Musk’s X auf eine harte Probe stellt .

Es dauerte nicht lange, bis die G20 zeigte, auf welcher Seite sie im Kampf zwischen einer Regierung, die sich der Online-Zensur verschrieben und die politischen und medialen Narrative kontrollieren muss, und einer großen sozialen Plattform steht, die sich als gehorsame Vollstreckerin der Zensur, auch im Auftrag verschiedener Regierungen, von ihren Kollegen abgesetzt hat.

Die G20-Minister, die Ende letzter Woche im nordbrasilianischen Maceio zusammentrafen, haben sich nicht ganz klar ausgedrückt (spricht überhaupt noch jemand deutlich? Je höher, desto weniger, wie man sagt).

Doch die Zeichen stehen eindeutig auf Sturm: In einer am Freitag veröffentlichten Erklärung ist von “Fehlinformationen”, “KI” (und der Erarbeitung neuer Vorschriften in diesem Bereich) und der “Verantwortlichkeit” digitaler Plattformen die Rede.

Es wird sogar von der Notwendigkeit gesprochen, dass Online-Plattformen sich “in Einklang mit den einschlägigen Politiken und dem geltenden Rechtsrahmen” bringen müssen.

Wurde dies von der brasilianischen Regierung oder von der G20 geschrieben, mögen sich einige halb amüsiert fragen? Die Geschichte ist jedoch nicht amüsant – eines der hartnäckigen Argumente aus X ist, dass der scheinbar unaufhörliche Strom von Zensurforderungen in Wirklichkeit gegen die brasilianische Verfassung und geltendes Recht verstößt.

Daher klingt dieser Punkt in der G20-Lesung nicht nur so, als ob die Organisation selbst auf einer Linie mit Brasilien – und anderen autokratisch auftretenden Regierungen – liegt, sondern auch als ob sie eine gehörige Portion Heuchelei an den Tag legt.

Nicht umsonst sind die brasilianischen Behörden mit dieser Entwicklung zufrieden.

Der Sekretär der Präsidentschaft für Digitalpolitik, Joao Brant, hat in Erklärungen für Telekommunikationsdienste angedeutet, dass dieser Moment von großer Bedeutung sein könnte.

“Es ist das erste Mal in der Geschichte der G20, dass die Gruppe das Problem der Desinformation anerkennt und Transparenz und Rechenschaftspflicht von digitalen Plattformen fordert”, zitiert AP Brant.

Und es gibt noch mehr: Die G-20-Staaten haben “Leitlinien” für die Entwicklung von “KI” verabschiedet, die ebenfalls regelmäßig von Regierungen und Einrichtungen, die zur Online-Zensur neigen, in Umlauf gebracht werden.

Es ist fast so, als würde man einen Weg suchen, um sicherzustellen, dass die Zensur auch in einer zukünftigen KI-Ära fortbesteht und stärker wird.