UN-“Zukunftspakt”: Digitale IDs, Impfpässe, massive Zensur

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die Staats- und Regierungschefs der Welt werden noch in diesem Monat in New York zusammenkommen, um Vorschläge zu erörtern, die nach Ansicht von Kritikern eine globale digitale ID und Online-Zensur einführen und dem Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN) beispiellose Notstandsbefugnisse verleihen würden.

Zu den Vorschlägen, die auf der 79. Generalversammlung der Vereinten Nationen erörtert werden sollen, gehört der Pakt für die Zukunft, den die Vereinten Nationen als „Gelegenheit zur Schaffung internationaler Mechanismen, die die Realitäten des 21. Jahrhunderts besser widerspiegeln und auf die Herausforderungen und Chancen von heute und morgen reagieren können“ beschreiben.

Der vorgeschlagene Pakt für die Zukunft umfasst 11 politische Vorschläge. Dazu gehören Vorschläge für die Einrichtung einer UN-Notfallplattform„ und eines Global Digital Compact“ sowie Vorschläge zur Informationsintegrität„ und zur Umgestaltung der Bildung“.

Zu den Vorschlägen der Vereinten Nationen gehört auch die „Erklärung über zukünftige Generationen“.

Nach diesen Vorschlägen hätte der Generalsekretär die „ständige Befugnis“, eine „Notfallplattform im Falle eines zukünftigen komplexen globalen Schocks von ausreichendem Ausmaß, Schweregrad und Reichweite“ auszurufen.

Die Diskussionen über den Pakt für die Zukunft werden unter der Schirmherrschaft des Zukunftsgipfels stattfinden, der als „ hochrangige Veranstaltung, die führende Politiker der Welt zusammenbringt, um einen neuen internationalen Konsens darüber zu schmieden, wie wir eine bessere Gegenwart schaffen und die Zukunft sichern können“ beschrieben wird.

Die Vorschläge sind Teil von „Our Common Agenda“, einer Initiative, die als „die Vision des Generalsekretärs für die Zukunft der globalen Zusammenarbeit“ beschrieben wird.

“Fehlende Kontrollen und Gegengewichte sind sehr besorgniserregend“

Kritiker der Vorschläge warnten The Defender, dass sie die persönliche und gesundheitliche Freiheit bedrohen, der U.N. beispiellose Befugnisse einräumen und zu einem international verbindlichen Vertrag führen könnten.

Die niederländische Anwältin Meike Terhorst sagte, die UNO versuche, „mehr Exekutivmacht“ zu erlangen.

Francis Boyle, J.D., Ph.D., Professor für internationales Recht an der Universität von Illinois, sagte gegenüber The Defender: „Der Generalsekretär versucht, die Charta der Vereinten Nationen zu umgehen und sich selbst alle Befugnisse zu übertragen, die er nur annehmen kann.“

„Das Fehlen von Kontrollen und Gegengewichten ist sehr beunruhigend. Die Mitgliedstaaten werden nur sehr wenig oder gar keine Macht haben“, sagte Terhorst und wies darauf hin, dass diese Vorschläge zunehmend auf Widerstand stoßen, da sie die nationale Souveränität bedrohen.

Die Notstandsbefugnisse und andere im Pakt enthaltene Vorschläge könnten bedrohliche Folgen für die Menschheit haben, warnte Boyle.

„Die schlimmsten Folgen wären sicherlich extrem gefährliche Impfstoffe, die wahrscheinlich gegen den Nürnberger Kodex für medizinische Experimente verstoßen würden, wie z. B. diese mRNA-Impfstoffe, und dann auch Zensur, völlige Zensur für jeden, der anderer Meinung ist“, sagte Boyle.

Andere Experten warnten, dass die U.N. nicht vollständig transparent sei.

Dem unabhängigen Journalisten James Roguski zufolge ist der Prozess, der zum Zukunftsgipfel führt, nicht völlig transparent. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde noch kein Konsens erzielt und der Status der drei Dokumente wurde der Öffentlichkeit nicht ehrlich dargelegt“.

Roguski merkte an, dass eine vierte Überarbeitung des Global Digital Compact am 27. August verfasst wurde, aber „nicht auf der UN-Website öffentlich zugänglich gemacht wurde“.

Laut Dr. Meryl Nass, Gründerin von Door to Freedom, stellt der Pakt die Vereinten Nationen in den Mittelpunkt der internationalen Angelegenheiten und verleiht ihnen nicht näher bezeichnete Befugnisse. Er enthält keine Definitionen für die verwendeten Begriffe, „so dass er später auf eine Art und Weise interpretiert werden kann, die den Bürgern vielleicht nicht gefällt.“

Ein Mittel zur „Beschleunigung“ des „Great Reset“?

Kritiker brachten die Vorschläge der UNO auch mit der Agenda anderer internationaler Organisationen in Verbindung, wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF), das den „Great Reset“ und die „vierte industrielle Revolution“ propagiert.

Im Geiste sind der Gipfel und der Pakt für die Zukunft eine Neuauflage des „Great Reset““, so Tim Hinchliffe, Herausgeber von The Sociable. „Beide sprechen von der Neugestaltung unserer Welt, was den Wunsch nach einer Umgestaltung des Finanzsystems und der Umsetzung einer globalen Governance für Themen wie Klimawandel, Gesundheitsversorgung und alles, was mit den SDGs (Sustainable Development Goals) zu tun hat, einschließt.

„Während das WEF keine direkte, autoritative oder legislative Macht hat, um seine Agenda umzusetzen, würde der Pakt für die Zukunft von Mitgliedsstaaten unterzeichnet, deren Regierungen tatsächliche exekutive und legislative Macht ausüben“, sagte Hinchliffe.

„Sie versuchen, die WEF-Agenda in solides internationales Recht und von dort aus in solides innerstaatliches Recht zu verwandeln“, sagte Boyle.

Laut Michael Rectenwald, Ph.D., Autor von „The Great Reset and the Struggle for Liberty: Unraveling the Global Agenda„(Der große Reset und der Kampf um die Freiheit: Die Enträtselung der globalen Agenda), wurden die Vorschläge der Vereinten Nationen ‚zur Unterstützung der 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung und des damit angestrebten Regimes der ‘Global Governance’ verfasst“.

Rectenwald sagte, dass die Vorschläge die „Beschleunigung der Erreichung der SDGs“ beinhalten und den fortgesetzten Versuch der UNO darstellen, „ein globales sozialistisches Weltsystem zu etablieren, das ‚inklusiv‘ und ‚gerecht‘ ist.“

„Inklusion’ wird durch technologische Mittel wie die Überwindung der ‘digitalen Kluft’ erreicht, die von der allgemeinen Annahme eines digitalen Identitätssystems abhängt. Die digitale Identität ist das Mittel, durch das man ‘einbezogen’ wird und ohne das man im Grunde nicht existiert. Daher soll es nichts außerhalb des Systems geben – d.h. eine totalitäre Regierung“, sagte Rectenwald.

Global Digital Compact fordert digitale IDs und Impfpässe

Begleitend zum Pakt für die Zukunft wird ein Vorschlag für einen „Globalen Digitalen Pakt – eine offene, freie und sichere digitale Zukunft für alle“ vorgelegt.

Der im Mai 2023 veröffentlichte Vorschlag enthält „Grundsätze, Ziele und Maßnahmen zur Förderung einer offenen, freien, sicheren und auf den Menschen ausgerichteten digitalen Zukunft, die in den universellen Menschenrechten verankert ist und die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung ermöglicht.“

Der Compact enthält jedoch Vorschläge für die Einführung einer digitalen ID, „digitaler öffentlicher Güter“ und „digitaler Produktpässe“ und ruft dazu auf, „Desinformation zu bekämpfen“ und den „Missbrauch“ von Online-Tools zu verhindern.

„Mit der digitalen ID ist es für Regierungen einfacher, Stimmen mit einer anderen Meinung zu zensieren und zu bedrohen“, sagte Terhorst. „In den Vorschlägen der Vereinten Nationen ist von der Unterdrückung von ‘Desinformation’ oder ‘Hassrede’ die Rede. Wer soll entscheiden, welche Informationen richtig und welche falsch sind?“

Das Positionspapier „Information Integrity on Digital Platforms“ geht noch weiter und befasst sich speziell mit „Bedrohungen für die Informationsintegrität“, wie zum Beispiel so genannten „Fehlinformationen“ und „Desinformationen“. Außerdem wird ein „empirisch gestützter Konsens über Fakten, Wissenschaft und Wissen“ gefordert, wobei jedoch nicht klargestellt wird, wie dieser „Konsens“ ermittelt werden soll.

In ähnlicher Weise wird in einem Kurzdossier über „Transforming Education“ vorgeschlagen, „Praktiken zu integrieren, die die Fähigkeit von Lernenden und Lehrenden stärken, sich im zunehmenden Strom von falschen und gefälschten Informationen zurechtzufinden“.

Das Dokument schlägt auch „neuartige plattformbasierte Impfstofftechnologien und intelligente Verfahren zur Herstellung von Impfstoffen… vor, um eine größere Anzahl hochwertigerer Impfstoffe zu produzieren.“

Terhorst sagte, das Ziel der digitalen ID sei die Einführung eines globalen Impfpasses, der „das Recht eines jeden, eine Impfung abzulehnen, außer Kraft setzen würde“.

Hinchliffe wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen „Grundsätze für einen ‚Verhaltenskodex‘ aufgestellt haben, der nicht nur die Mitgliedsstaaten, sondern auch private Gruppen wie Interessengruppen, digitale Plattformen, Werbetreibende und Nachrichtenmedien auffordert, Narrative zu unterdrücken, die den Vereinten Nationen und den SDGs zuwiderlaufen.“

Generalsekretär versucht, sich als UN-Diktator zu etablieren

Laut Boyle soll der Generalsekretär der Vereinten Nationen „als Sekretär fungieren, der für das Sekretariat verantwortlich ist“, aber mit diesen Vorschlägen werde versucht, „sich selbst zum Diktator der Vereinten Nationen zu machen“. Er wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen aus sechs unabhängigen Organen bestehen, die durch diese Vorschläge jedoch in ihrer Unabhängigkeit beeinträchtigt werden könnten.

„Er hätte Autorität über sie und könnte wohl auch Autorität über UN-Sonderorganisationen wie die Weltgesundheitsorganisation ausüben. Das steht im Zusammenhang mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften und dem Pandemievertrag“, sagte Boyle.

Boyle argumentierte, dass die Vereinten Nationen, indem sie den Pakt für die Zukunft ausdrücklich als „Pakt“ bezeichneten, absichtlich versuchten, dies in einen internationalen Vertrag zu verwandeln, der nach dem Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge bindend sei.

„Wenn man es einen Pakt nennt, fällt das eindeutig unter die Wiener Konvention“, sagte Boyle.

„Wir befinden uns hier in einem Kampf um unser Leben. Die Welt muss vor den Gefahren dieses Paktes gewarnt werden.“