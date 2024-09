Globalistische Übernahme der Ukraine: BlackRock bereit zur Plünderung des vom Krieg zerrütteten Landes?

Von Frank Wright

Die Frage, wem die Ukraine gehört und wer von der Aneignung ihrer Ressourcen profitiert, ist eine Frage, deren Antwort die Interessen der einfachen Menschen ausschließt – und dem von einem tiefen Staat vorangetriebenen Globalismus dient.

Ell Kongress soll die Biden-Regierung daran hindern, Kriege in der Ukraine und in Israel zu finanzieren

(LifeSiteNews) – Der ehemalige Fox-News-Moderator Clayton Morris hat einen Bericht erstellt, der die Komplexität der Korruption in der Ukraine aufzeigt und darüber berichtet, wie sich die Ukraine auf den Export von Waffen vorbereitet, während sie weiterhin „um Unterstützung“ aus dem Westen „bettelt“.

Morris spürt die Verbindungen zwischen der jüngsten Kursk-Offensive und den Friedensbemühungen auf, die dadurch zunichte gemacht wurden, und erinnert die Zuschauer an die Rolle des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson bei der Sabotage eines Friedensabkommens, das nur sechs Wochen nach Ausbruch des Krieges vereinbart wurde. Morris deutet stark darauf hin, dass die Ukraine vollständig von Profiteuren korrumpiert wurde, und reagiert damit auf die jüngste Entlassung vieler Regierungsmitglieder durch Volodymyr Zelensky:

„Hat George Soros’ Sohn gerade eine ganze Reihe von Leuten in der Ukraine entlassen lassen?“

Morris behauptet, dass Selenskyj selbst „am Ende“ sei und nicht mehr die Kontrolle habe, während Milliardäre und Unternehmen die Ressourcen der Ukraine an sich reißen und gleichzeitig finanzielle und militärische Hilfe ausnutzen, um ihre Gewinne zu maximieren.

Auf der Grundlage eines im Februar 2024 veröffentlichten Berichts von Human Events stellt Morris eine bemerkenswerte Frage:

“Die Ukraine versucht, ihre eigenen Waffen an andere Länder zu verkaufen, während Amerika und die NATO-Länder gleichzeitig Milliarden an Waffen in die Ukraine schicken. Wie soll das funktionieren?“

Morris argumentiert, dass dies daran liegt, dass der Zweck des Krieges nicht der militärische Sieg ist, sondern das Geldverdienen. Er sagt, der gesamte Krieg sei ein vorhersehbares „Todesurteil“ für die Ukrainer gewesen, die von ihrem inzwischen abgewählten Präsidenten als „Kanonenfutter“ benutzt wurden, der laut Morris „bald arbeitslos sein könnte“.

Warum? Morris sagt, dass das kürzliche Auftreten von Alex Soros, der die Nachkriegschancen, die sich durch die Übernahme der Sanierung der Ukraine durch BlackRock ergeben, anpreist, ein Vorspiel für die geplante Plünderung des enormen mineralischen und landwirtschaftlichen Reichtums des Landes nach dem Krieg ist.

Sogar das Magazin Foreign Affairs, die Hauspublikation des Deep State-Direktorats Council on Foreign Relations, kritisiert die Militärstrategie der Ukraine, sagt Morris.

„Foreign Affairs, normalerweise kriegsfreundlich, sagt, dass [die ukrainische Führung] nicht weiß, was sie tut.“

Mit dieser von der einflussreichen Publikation signalisierten Änderung der Politik argumentiert Morris, dass es Persönlichkeiten wie der Globalist Alex Soros sind, die jetzt „die volle Kontrolle“ über die Zukunft der Ukraine haben.

Hintergrund der Übernahme

Ein Bericht über die Ukraine aus dem Jahr 2023 wiederholte die Bedenken, dass Unternehmen wie BlackRock und Goldman Sachs „versuchen, die Ukraine und ihre geschätzten 7,5 Billionen Dollar an ungenutzten Ressourcen zu kontrollieren“.

Der Unternehmer und Valuetainment-Kommentator Patrick Bet-David sprach mit den Gästen über die Interessen von BlackRock am Schauplatz des Stellvertreterkrieges gegen Russland, das, wie Bet-David die Leser daran erinnert, so viel Reichtum kontrolliert, dass die Investmentfirma als „drittreichstes Land der Welt“ gelten könnte.

„Was glauben Sie, wird passieren, wenn der Krieg vorbei ist? Sie werden alle Vermögenswerte der Ukraine an sich reißen.“

Bet-David bringt die Operation schnell mit dem Sohn von Präsident Biden, Hunter, und der Rolle der Familie Biden in der ukrainischen Korruption in Verbindung.

„Es ist nicht Selenskyj, der Biden Angst macht, Geld zu schicken. Es sind BlackRock und Vanguard“, spekuliert Bet-David.

Es gibt Behauptungen, dass der globalistische BlackRock die Ukraine aufkauft, seit ein Gesetz aus dem Jahr 2020, das ausländischen Eigentümern den Besitz von ukrainischem Land verbietet, im Januar 2024 dahingehend erweitert wurde, dass Landkäufe durch juristische Personen – also Banken – erlaubt sind.

Beide Maßnahmen wurden vom ehemals gewählten Präsidenten der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, eingeführt.

Dieses Video, das vor sieben Monaten aufgenommen wurde, bestätigt Bet-Davids Spekulation.

Im Februar 2024 veröffentlichte die in den USA ansässige Kampagnengruppe Oakland Institute einen Bericht mit dem Titel „Krieg und Diebstahl: Die Übernahme des Agrarlandes der Ukraine“, in dem gewarnt wurde: „Ein Jahr nach Kriegsbeginn enthüllt ein neuer Bericht, wie Oligarchen und Finanzinteressen mit Hilfe und Finanzierung westlicher Finanzinstitutionen die Kontrolle über das Agrarland der Ukraine ausweiten.“

In dem auf ReliefWeb veröffentlichten Bericht heißt es, dass fast ein Drittel des fruchtbaren Agrarlandes der Ukraine im Besitz von „Oligarchen, korrupten Einzelpersonen und großen Agrarunternehmen“ sei, und erklärt, dass die „größten Landbesitzer eine Mischung aus ukrainischen Oligarchen und ausländischen Interessen – hauptsächlich aus Europa und Nordamerika sowie dem Staatsfonds von Saudi-Arabien – sind“.

Dies war die Situation des ukrainischen Landbesitzes vor der Lockerung des Gesetzes im Januar 2024.

Unten sehen Sie den führenden US-amerikanischen Neokonservativen und Kriegstreiber Senator Lindsay Graham, der den enormen Wert der Mineralien unter der Ukraine als Grund für die Fortsetzung des Krieges hervorhebt. Noch wertvoller ist es für Graham und andere globalistische Neokonservative jedoch, die Kontrolle über die geschätzten 14 Billionen US-Dollar an natürlichen Ressourcen in Russland zu übernehmen, die angeblich das eigentliche Ziel der „Investitionen“ der USA/NATO im Ukraine-Krieg sind, unabhängig davon, wie viele Ukrainer dabei sterben.

Thomas Fazi berichtete 2023, wie Zelenskys Ziel, „uneingeschränkten Zugang“ zu Investmentfirmen zu ermöglichen, zur Gründung des Ukrainischen Entwicklungsfonds durch BlackRock führte, wodurch die Kontrolle „über Sektoren wie Technologie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Gesundheit“ in der Ukraine an BlackRock und seinen Partner JP Morgan übergeben wurde.

Diese umfassende Kontrolle wird sich auch auf den fortgesetzten Kauf der berühmten „schwarzen Erde“ der Ukraine erstrecken, die ein Viertel des produktivsten Bodens der Erde beherbergt.

Damit wird den Ukrainern und Kleinbauern dieser Schatz aus den Händen genommen. Wie Fazi berichtete, sind die Ukrainer nicht die Nutznießer dieses Vorhabens.

„Die Interessen der Agrarindustrie und die Oligarchen werden die Hauptnutznießer einer solchen Reform sein„, sagte Olena Borodina vom Ukrainian Rural Development Network. ‚Dies wird die Kleinbauern nur noch weiter an den Rand drängen und birgt die Gefahr, dass sie von ihrer wertvollsten Ressource abgeschnitten werden.“

Larry Fink, CEO von BlackRock, sagte 2023 auf dem Weltwirtschaftsforum, er hoffe, dass die Initiative das Land zu einem ‘Leuchtturm des Kapitalismus“ machen würde.

Das Oakland Institute hatte in einem früheren Bericht davor gewarnt, dass BlackRock und Vanguard die Haupttreiber „destruktiver“ und pestizidlastiger „Agrarindustrie“-Reformen in den USA und weltweit seien.

Ihr Bericht aus dem Jahr 2022 mit dem Titel „38 Milliarden Dollar Frage – Wer treibt das zerstörerische Modell der industriellen Landwirtschaft voran?“ zeigte, dass Vanguard und BlackRock die treibende Kraft hinter den Entscheidungen der US-Gesetzgeber über die Zukunft der Lebensmittelproduktion in den USA sind.

Der Enthüllungsjournalist Max Blumenthal berichtete den Vereinten Nationen im Juni 2023 über einige der Ausmaße der Korruption in den USA in der Ukraine.

Watch @MaxBlumenthal's full speech to the UN Security Council on the hypocrisy, deceptions and corruption that drive NATO's Ukraine proxy war pic.twitter.com/P9RQx6UlTa — The Grayzone (@TheGrayzoneNews) July 2, 2023

In diesem kurzen Auszug erklärt er, wie BlackRock Milliarden von US-Steuergeldern erhielt, die als Hilfe für die Ukraine getarnt waren.

“We found $4.5B worth of payments from the US Agency for International Development to pay off Ukraine’s sovereign debt. Much of which is owned by the global investment firm BlackRock.” @MaxBlumenthal found the receipts. US taxpayers are getting hosed. pic.twitter.com/GN4k4VVzbG — Marty Bent (@MartyBent) July 2, 2023

„Wir haben Zahlungen der US-Agentur für internationale Entwicklung im Wert von 4,5 Milliarden US-Dollar gefunden, mit denen die Staatsschulden der Ukraine beglichen werden sollen. Ein Großteil davon gehört der globalen Investmentfirma BlackRock“, sagte er.

BlackRock-CEO Larry Fink scheint von einem Krieg zu profitieren, den er im März 2022 als Beginn einer neuen ‚Weltordnung‘ bezeichnete.

Wie das InsiderPaper am 28. März 2022 berichtete, wird der Krieg in der Ukraine „eine neue ‚Weltordnung‘ auslösen, die die Globalisierung in eine andere Phase bringt, sagte Larry Fink, CEO von BlackRock, am Montag auf einer Investmentkonferenz.“

Über die Auswirkungen des Krieges auf eine neue Phase der Globalisierung sagte Fink: „Ich glaube, all dies wird die Weltordnung in sehr großem Maße verändern.“

Auch für BlackRock änderte sich das Schicksal in großem Maße, denn im darauffolgenden Juni erhielt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit JP Morgan Aufträge im Wert von bis zu einer halben Billion Dollar in der Ukraine.

Beunruhigenderweise hat Larry Fink auch die Vorteile der Entvölkerung der Menschheit hervorgehoben.

„Ich könnte argumentieren, dass die großen Gewinner die Länder mit schrumpfender Bevölkerung sind“, sagte er im Mai 2024 auf dem Weltwirtschaftsforum.

„Aber in meinen Gesprächen mit der Führung dieser großen, entwickelten Länder, die eine fremdenfeindliche Einwanderungspolitik verfolgen … schrumpfende Demografie„, fügte er hinzu und drängte auf einen Vorteil aus sinkenden Geburtenraten und steigenden Übersterblichkeitsraten – es wird den Verkauf von KI und Roboterersatz für Menschen viel einfacher machen.

“Die sozialen Probleme, die man haben wird, wenn man Menschen durch Maschinen ersetzt, werden in den Ländern mit sinkender Bevölkerungszahl viel einfacher sein.“

NEW – BlackRock CEO: "The social problems that one will have in substituting humans for machines is going to be far easier in those countries that have declining populations."pic.twitter.com/6umP1JnLQ0 — Disclose.tv (@disclosetv) May 2, 2024

Die Beteiligung von BlackRock unter der dystopischen Vision seines CEO reicht weit in die Taschen der amerikanischen Steuerzahler hinein und prägt die Agrar- und Sozialpolitik in der Ukraine und in der gesamten entwickelten Welt.

In der Ukraine befindet sich auch die Vorlage der Deep-State-Agentur USAID für die zukünftige digitale Regierungsführung, DIIA – ein Pilotprojekt, das weltweit eingeführt werden soll, wie Samantha Power von USAID auf dem WEF in Davos 2023 ankündigte. Die beunruhigende Nutzung dieser Plattform, um die Vermögenswerte von Ukrainern einzufrieren, die sich weigern, im Krieg zu sterben, ist bereits in Berichten aufgetaucht.

Angesichts der Verbindungen zum Burisma-Skandal, in den die Familie Biden verwickelt ist, ist die Frage, wem die Ukraine gehört und wer von der Aneignung ihrer Ressourcen profitieren wird, eine Frage, deren Antwort die Interessen der einfachen Menschen ausschließt – und die einem vom Deep State vorangetriebenen Globalismus dient.

Diese Frage geht weit über die Grenzen der Ukraine hinaus und betrifft auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten und die Bereicherung des mächtigsten Unternehmens der Welt zur Verwirklichung einer neuen Weltordnung, wie sie sich sein CEO vorstellt. Es ist eine Zukunft, die von den Profiten des Todes und der Plünderung angetrieben wird und eine digitale Tyrannei finanziert, die als Allheilmittel für eine entvölkerte Welt angepriesen werden soll.