Was würde ein russischer Nuklearwaffeneinsatz in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt wirklich bewirken?

Andrew Korybko

Sie würden nur das politische Ziel vorantreiben, die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zu den Bedingungen Russlands zu beschleunigen, was mit erheblichen wirtschaftlichen, finanziellen und Reputationskosten verbunden wäre, ganz zu schweigen von der Gefahr eines Dritten Weltkriegs durch eine Fehlkalkulation, da konventionelle Mittel ausreichen, um auf alle bestehenden militärischen Bedrohungen zu reagieren.

Es wurde wieder einmal viel über den Einsatz von Atomwaffen durch Russland in der Ukraine gesprochen, nachdem Putin erklärt hatte, dass zwischen seinem Land und der NATO de facto ein Kriegszustand herrschen würde, wenn der Westen der Ukraine gestatten würde, ihre Langstreckenwaffen zu benutzen, um Ziele tief in Russland zu treffen. Medwedew schrieb außerdem bedrohlich, dass die formalen Voraussetzungen für den Einsatz von Atomwaffen gemäß der russischen Doktrin bereits erfüllt seien, was im Gegensatz zu dem steht, was Karaganow zuvor behauptet hatte, als er eine Reform der Doktrin forderte, und deutete an, dass Kiew bald ausgelöscht werden könnte.

Es stellt sich daher die Frage, was Russland mit dem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt wirklich erreichen würde. Taktische Atomwaffen sind dazu gedacht, großangelegte und meist mechanisierte Angriffe zu stoppen, aber keine der beiden Seiten greift mehr darauf zurück, weil Drohnen sie so leicht aufhalten können, die zusammen mit Minenfeldern und Sperren ein gewaltiges Hindernis für solche Vorstöße darstellen. Stattdessen bleiben die Einheiten größtenteils verstreut und versammeln sich nicht mehr, was den Nutzen von taktischen Atombomben verringert.

Dennoch verfügt die Ukraine immer noch über Stützpunkte, Logistikeinrichtungen und Aufenthaltsbereiche, in denen eine vergleichsweise größere Anzahl von Truppen und Ausrüstung stationiert ist, und diese könnten in Zukunft mit diesen Mitteln angegriffen werden. Allerdings könnten sie auch mit konventionellen Waffen angegriffen werden, ohne den Rubikon zu überschreiten und das zweite Land der Welt zu werden, das diese Waffen in Kriegszeiten einsetzt. Dies geschieht jedoch nur selten, wie die ukrainischen Truppen und Ausrüstungen, die weiterhin an der Front stationiert sind, beweisen.

Russland hat bisher nicht einmal versucht, eine einzige Brücke über den Dnjepr zu zerstören, sodass es keinen Sinn ergeben würde, zu diesem Zweck auf taktische Atomwaffen zurückzugreifen, wenn konventionelle Mittel ausreichen könnten, wenn sie in der richtigen Konzentration und Reihenfolge eingesetzt würden, sollte der politische Wille dazu jemals vorhanden sein. Das ist bisher nicht der Fall und wird es vielleicht auch nie sein, da humanitäre Ziele, Soft Power und nebulöse politische Ziele nach einem Konflikt weiterhin Vorrang vor unmittelbaren militärischen Zielen haben.

Die Sprengung dieser Brücken könnte auch die Gefahr mit sich bringen, dass alle flussabwärts gelegenen Regionen verseucht und somit auf unbestimmte Zeit vergiftet werden, was eine sehr ernste Gefahr für die Gesundheit der russischen Einwohner in Saporoshje, Cherson und auf der Krim darstellen und wahrscheinlich zu Zwangsevakuierungen aus allen drei Gebieten führen würde. Es ist schwer vorstellbar, dass ein russischer Entscheidungsträger, geschweige denn ein so rationaler wie Putin, überzeugt ist, dass sich diese hohen Kosten lohnen, wenn konventionelle Mittel wie oben erläutert ausreichen könnten.

Eine andere Möglichkeit ist ein Bombenangriff auf Kiew, wie ihn Medwedew, der trotz seiner angesehenen Position als stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrats (siehe hier) eine schlechte Erfolgsbilanz bei der Vorhersage der russischen Politik hat, angedeutet hat. Die Zerstörung einer Großstadt, die trotz der vielen militärischen und strategischen Ziele überwiegend von Zivilisten bewohnt wird, würde Russlands frühere Verurteilung der US-Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki als heuchlerisch entlarven und zu einer allgemeinen Verunglimpfung führen.

Obwohl Medwedew darauf besteht, dass die bereits bestehenden formalen Gründe für den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine “für die internationale Gemeinschaft Sinn ergeben”, wobei er sich vermutlich auf den globalen Süden bezieht, ist nicht zu erwarten, dass China und Indien schweigen, geschweige denn zustimmen werden. Hier wurde erklärt, dass “[sie] unter immensem Druck stehen würden, sich von Russland zu distanzieren, nicht nur durch den Westen, sondern auch um des Anscheins willen, da sie den Einsatz von Atomwaffen durch ihre Rivalen nicht legitimieren wollen”.

Außerdem könnten sie ihren Ruf in der Welt nicht aufrechterhalten, wenn sie sich nicht entschieden gegen Russlands spekulative Replikation von Hiroshima/Nagasaki in Kiew aussprechen würden, die Hunderttausende von Menschen in kürzester Zeit töten könnte. Hypothetisch gesprochen könnte Russland darauf wetten, dass die komplexen wirtschaftlichen und finanziellen Verflechtungen zwischen seiner eigenen Wirtschaft und der beiden Länder (vorwiegend im Hinblick auf den Energiehandel) sie davon abhalten könnten, Sanktionen gegen Russland zu verhängen, aber der Präzedenzfall in der EU legt etwas anderes nahe.

Ein Abwurf von Atomwaffen auf Kiew wäre daher ein starkes politisches Signal mit immensen wirtschaftlichen, finanziellen und rufschädigenden Kosten, ohne dass diese dramatische Entscheidung militärisch von Bedeutung wäre. Tatsächlich könnte jeder Einsatz von Atomwaffen, ob taktisch oder strategisch und unabhängig vom Ziel, dazu führen, dass China und Indien sich unter Druck gesetzt fühlen, sich aus dem oben genannten Grund von Russland zu distanzieren. Russland sollte daher sicherstellen, dass sich diese Kosten lohnen, wenn es sich zu einem Einsatz entschließt.

Eines der Szenarien, bei dem die Kosten-Nutzen-Rechnung zugunsten dieses Ansatzes ausfallen könnte, wäre das extreme Szenario des Abwurfs von Dutzenden Atombomben von Norden nach Süden westlich des Dnjepr, um einen “grünen (radioaktiven) Vorhang” zu schaffen, der jede großangelegte NATO-Invasionstruppe, die den Fluss erreichen könnte, aufhalten würde. Gegenwärtig gibt es jedoch keine glaubwürdigen Anzeichen dafür, dass etwas Derartiges in Vorbereitung ist, obwohl weiterhin befürchtet wird, dass dies im Falle eines größeren russischen Durchbruchs zum Einsatz kommen könnte.

Die sich daraus ergebenden Folgen könnten ungewollt zu dem Dritten Weltkrieg führen, den Putin bisher so sehr zu vermeiden versucht hat. Der Einsatz einer Atombombe wäre daher das letzte Mittel aus Verzweiflung und nur dann, wenn Russland den Vormarsch stoppen wollte, anstatt ihn bis zum Fluss vordringen zu lassen, um anschließend die Teilung der Ukraine zu erleichtern (es sei denn, Russland dachte, sie würden den Fluss überqueren). Tatsächlich würde der Einsatz auch nur einer Atombombe zu diesem Zeitpunkt als Verzweiflungstat gewertet werden, da dies darauf hindeuten würde, dass Russland nicht in der Lage ist, auf konventionelle Weise auf Bedrohungen auf dem Schlachtfeld zu reagieren.

Dies könnte zur Abschreckung und zur Beschleunigung der Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zu eher russischen Bedingungen ausreichen, da die NATO denken könnte, dass Russland aufgrund seiner wahrgenommenen Schwäche (ob objektiv vorhanden oder nicht) wirklich verzweifelt genug ist, um Atomwaffen in großem Umfang einzusetzen, allerdings zu enormen Kosten für seine anderen Interessen. Unter der Voraussetzung, dass Russlands konventionelle Fähigkeiten wirklich so beeindruckend sind wie angenommen, und es gibt keinen ernsthaften Grund, daran zu zweifeln, lohnt es sich wohl nicht, dass Russland Atomwaffen einsetzt, es sei denn, die Variablen ändern sich drastisch.

*

Andrew Korybko ist ein amerikanischer politischer Analyst mit Sitz in Moskau, der sich auf die Beziehungen zwischen der US-Strategie in Afro-Eurasien, Chinas globaler Vision der Neuen Seidenstraße (One Belt One Road) und der hybriden Kriegsführung spezialisiert hat. Er schreibt regelmäßig für Global Research.