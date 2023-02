„Das deutsche Leben stirbt!“ – Ein Weck- und Aufruf von Imad Karim an die Deutschen

Mit einem aufrüttelnden Weck- und Aufruf in Form eines Kurzfilms wendet sich der deutsche Regisseur, Drehbuchautor, Fernsehjournalist und Filmautor libanesischer Herkunft, Imad Karim, an die Deutschen. Er, der in der relativ freiheitlichen Gesellschaft Deutschlands die Heimat seiner Werte gefunden hat, beobachtet seit langem mit großer Sorge die Folgen der Grenzöffnung und der unkontrollierten Einwanderung von Millionen Männern aus dem Orient, deren Mentalität ihm wohl vertraut ist. Er warnt die Deutschen eindringlich vor einem drohenden Ende ihrer über Generationen mühsam errungenen Kultur. Sie müssten jetzt handeln, bevor es zu spät ist. In einem Interview spricht er über die eigene Integration und seine Erfahrungen.

I Interview mit dem Sender AUF1

Am 26. Januar 2023 gab Imad Karim dem österreichischen Alternativ-Sender AUF1 ein Interview, in dem Ausschnitte aus seinem neue Kurzfilm eingeblendet wurden und er über sein Leben in Deutschland, sein Leiden an den Massenmigrations-Zuständen und seinen ohnmächtigen Zorn über den drohenden Verlust der von ihm geliebten