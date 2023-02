WARNUNG: Der Designerkrieg in der Ukraine eskaliert rapide

Vernon Coleman

Der Plan, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine auszulösen, begann 2014, als Amerika und die Europäische Union halfen, eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine zu stürzen. Die USA wollten ein Marionettenregime vor der Haustür Russlands als Startrampe für einen geplanten NATO-Krieg mit Russland.

Jetzt steuern wir schnell auf einen Atomkrieg zu. Jeder, der den Krieg in der Ukraine unterstützt hat – mit Geld, Fahnen, Abzeichen und so weiter – hat geholfen, uns in einen Atomkrieg zu führen.

Es ist der 9. Februar 2023 und dies ist mein 321. Video, seit die gefälschte Pandemie, der Covid-Betrug und der Designerkrieg begannen und uns auf unsere lange Reise in die neue Abnormalität und den Großen Reset führten.

Dies ist, glaube ich, das wichtigste Video, das Sie jemals sehen werden, weil es ohne jeden vernünftigen Zweifel zeigt, dass Joe Biden, der amerikanische Präsident, den Designerkrieg zwischen Russland und der Ukraine beschleunigt hat, der jetzt zum dritten Weltkrieg geworden ist – mit Amerika, der EU und dem Vereinigten Königreich, die Panzer liefern, um die Russen anzugreifen und einem deutschen Minister, der zugibt, dass wir uns im Krieg mit Russland befinden. Ferner treiben uns Amerika, die EU und das Vereinigte Königreich absichtlich unbarmherzig auf den ersten und wahrscheinlich letzten Atomkrieg der Welt zu. Ihr Leben hängt davon ab, dass Sie wissen, was ich Ihnen sagen werde – und dass Sie etwas dagegen tun: Teilen Sie das Video mit allen, die Sie kennen, und fordern Sie den Rücktritt Ihrer Regierung. Jeder, der den Krieg in der Ukraine unterstützt hat – mit Geld, Fahnen, Abzeichen und so weiter – hat geholfen, uns in einen Atomkrieg zu führen.

Alles, was man Ihnen über die Ukraine erzählt hat, ist eine Lüge.

Das Komplott, diesen Krieg zu beginnen, begann 2014, als Amerika und die Europäische Union (von der das Vereinigte Königreich damals natürlich ein voll bezahltes Mitglied war) halfen, eine demokratisch gewählte Regierung in der Ukraine zu stürzen. Der ehemalige Präsident Obama gab 2015 zu, dass die USA an der Ablösung der demokratisch gewählten Regierung beteiligt waren und der neuen Regierung – die jetzt von Zelensky geführt wird – Milliarden Dollar an Hilfe angeboten haben. Es gibt viele Statuen für den Nazi-Kollaborateur Bander und viel Unterstützung für ihn. Schlagen Sie ihn nach. Die USA wollten ein Marionettenregime vor der Haustür Russlands als Ausgangspunkt für einen geplanten NATO-Krieg mit Russland. Das war 2014. Obama, der unglaublicherweise mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, war natürlich auch für einen Großteil des Mordens und der Zerstörung in Afghanistan verantwortlich.

Der aktuelle Krieg in der Ukraine begann 2014, eskalierte aber im Februar 2022, und zu diesem Zeitpunkt hatten die Amerikaner unter Biden bereits begonnen, sich einzumischen. Im Januar 2021 – ein Jahr vor dem angeblichen Einmarsch Russlands in die Ukraine – hatten die Amerikaner ein Auge auf den Konflikt geworfen und es wurde offen darüber gesprochen, die Nord-Stream-Pipelines zu stoppen. Biden wurde, wie Sie sich erinnern, im Januar 2021 zum 46. amerikanischen Präsidenten gewählt.

Bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, warnte Biden: „Wenn Russland einmarschiert… dann wird es kein Nord Stream 2 geben – wir werden dem ein Ende setzen. Das ist aktenkundig.

Die Nord Stream-Pipelines wurden von Russland eingerichtet, um billiges russisches Gas nach Deutschland und in den Rest Europas zu transportieren, und die Regierung Biden war darüber nicht glücklich. Biden und seine Berater hatten mehrere Einwände.

Erstens wollten sie nicht, dass die Russen ihr eigenes Gas zu leicht an Europa verkaufen konnten. Putin war nie Teil der Verschwörung der Globalisten gewesen und stellte ein sehr großes Problem dar.

Zweitens wollten die Amerikaner amerikanisches Gas nach Europa verkaufen – durch den Transport von Flüssiggas über den Atlantik. Auf diese Weise könnten sie so viel Geld wie möglich machen, bevor Milliarden sterben.

Drittens wussten Biden und Co., dass, wenn sie so tun könnten, als hätten die Russen ihre eigene Pipeline aus Trotz – und als Reaktion auf die gegen Russland verhängten Sanktionen – in die Luft gesprengt, die Europäer vorwiegend Russland die Schuld an ihren hohen Treibstoffpreisen geben und eine Intervention im Krieg in der Ukraine unterstützen würden.

Viertens würde der Designerkrieg gegen Russland zur Zerstörung Europas führen, das Russland ja viel näher ist als Amerika. London, Paris und Berlin sind allesamt leicht zu erreichende Ziele.

Dies alles war Teil des Plans zur Reduzierung der Weltbevölkerung.

Laut einem Bericht des renommierten, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten 85-jährigen Seymour Hersh – dem größten amerikanischen Enthüllungsjournalisten aller Zeiten und dem Mann, der über das Massaker von Mail Lai in Vietnam und die Ereignisse in Abu Ghraib im Irak berichtete – beschloss Biden, die Pipeline in die Luft zu sprengen, und setzte Anfang 2020 eine Task Force mit der CIA ein, um dies zu planen.

Hersh berichtet, dass im Juni 2022 Taucher auf Bidens Befehl C4-Sprengladungen an den Pipelines anbrachten. Dies geschah unter größter Geheimhaltung, und es wurde alles getan, um das Ganze sehr geheim zu halten. Die Bomben wurden unter dem Deckmantel einer Militärübung in jenem Monat platziert. Die Norweger, die bei dem Einsatz halfen, wussten, dass sie ihr Gas auch nach Europa verkaufen konnten.

Im September 2022 wurde dann eine Boje, wie die Amerikaner sie nennen – per Flugzeug abgeworfen, und die Sprengladungen wurden gezündet. Die US-Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, begrüßte die Zerstörung der Pipeline bei einer Senatsanhörung.

Die USA gaben unweigerlich Russland die Schuld und behaupteten, sie hätten eine Pipeline in die Luft gesprengt, für deren Bau Russland, 15 Jahre, gebraucht und die 20 Milliarden Dollar gekostet habe.

All dies hat dazu geführt, dass die Kraftstoffpreise in Europa – und im Rest der Welt – in die Höhe geschnellt sind. Auch die Lebensmittelpreise sind unweigerlich in die Höhe geschossen. In Asien und Afrika, wo sich die Menschen keine Düngemittel, Nahrungsmittel oder Treibstoff mehr leisten können, wird es Hunderte von Millionen Toten geben.

Biden wird in die Geschichtsbücher als einer der bösesten Männer der Geschichte eingehen.

Und jetzt steuern wir schnell auf einen Atomkrieg zu.

Unter der angeblichen Führung von Sunak spricht Großbritannien – das ziemlich bankrott ist und am Beginn einer großen Rezession steht – darüber, zusätzlich zu den bereits gelieferten Bomben und Kugeln im Wert von Milliarden von Pfund Kampfjets an die Ukraine zu liefern, und es scheint sicher, dass es das tun wird. Die USA, Deutschland und das Vereinigte Königreich haben die Entsendung von Panzern abgelehnt, aber sie tun es. Und das Vereinigte Königreich bildet bereits ukrainische Piloten für den Einsatz britischer Jets aus.

Die Zukunft ist nun wirklich düster. Wir sind von allen verraten worden. Im Vereinigten Königreich war Charles, der Heuchler und überzeugte Befürworter einer kleineren Weltbevölkerung, immer ein lautstarker Befürworter der Ukraine.

Die globalistischen Verschwörer wissen, dass die Covid-Impfung das Immunsystem von Milliarden von Menschen zerstört hat und die geimpften Menschen im Falle eines Atombombenabwurfs weitaus anfälliger für die Auswirkungen der Strahlung machen wird. Wie ich in einem Video im Mai 2022 warnte, WOLLEN sie einen Atomkrieg. Die gefälschte Pandemie war immer ein Ablenkungsmanöver, ein Erfüllungsprogramm und eine Möglichkeit, das Immunsystem durch den gefälschten Impfstoff zu schwächen.

Die CIA und das Weiße Haus haben die Geschichte von Seymour Hersh dementiert, aber Sie wissen, dass das, was er sagt, wahr ist, weil die Mainstream-Medien, die zweifellos von der CIA angeführt werden, ihn jetzt als diskreditierten Journalisten und Selbstverleger bezeichnen – die gleichen Worte, die sie benutzt haben, um mich Anfang 2020 zu diskreditieren.

Sie werden übrigens wissen, dass der Beginn eines Atomkriegs kurz bevorsteht, wenn Charles den Buckingham Palace verlässt und plötzlich beschließt, sich auf einen seiner Landschlösser zu begeben – vielleicht in Schottland – und wenn Sunak in Cornwall Urlaub macht, wenn Macron auf dem Lande verschwindet und so weiter. Jeder, der sich in einer entscheidungsrelevanten Großstadt wie London, Paris oder Berlin oder in einem Umkreis von 30 Meilen davon aufhält, wäre gut beraten, wenn er diese Stadt verlässt, wenn das passiert.

Es ist für uns alle an der Zeit, uns vorzubereiten. Sie werden Lebensmittel, Medikamente und Bargeld brauchen.

Unser Trost ist, dass wir Gott auf unserer Seite haben.

Teilen Sie dieses Video. Unsere einzige Chance, ihre Pläne zu stoppen, besteht darin, dass die Welt davon erfährt.